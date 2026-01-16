Казахстан расширяет международное признание дипломов

Фото: МИД РК

Астана. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские дипломаты провели ряд зарубежных встреч, в ходе которых обсудили расширение торгово-экономического сотрудничества, развитие транспортно-логистических и аграрных проектов, усиление взаимодействия в сфере инвестиций, образования, культуры, цифровизации, а также вопросы ядерной и радиационной безопасности, сообщили в пресс-службе МИД Казахстана.





В частности, посол Казахстана в Монголии Алмас Сейтакынов встретился с министром продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии - председателем Казахстанско-монгольской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству (МПК) Мягмарсурэнгийн Бадамсурэном.









В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества в сферах сельского хозяйства, транспорта и логистики, легкой промышленности, туризма, образования и культуры, а также возможности увеличения товарооборота между двумя странами. Отдельное внимание было уделено вопросам расширения прямых деловых контактов между профильными ведомствами и представителями бизнеса, развития кооперации и реализации совместных проектов.





По итогам встречи достигнута договоренность об организации 10-го юбилейного заседания МПК в Астане в 2026 году.





Кроме того, посол Казахстана в Королевстве Саудовская Аравия Мадияр Менилбеков провел встречу с сопредседателем делового совета РК - КСА Ахмедом Аль-Дахилем. Стороны обсудили перспективы дальнейшего укрепления двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.









По итогам встречи стороны договорились активизировать деятельность делового совета путем проведения совместных мероприятий и организации взаимных визитов бизнес-делегаций.





В Сеуле посол Казахстана в Республике Корея Нургали Арыстанов провел лекцию на тему "Многовекторная внешняя политика Казахстана и развитие отношений с Республикой Корея". Мероприятие прошло при содействии Корейской ассоциации культуры в рамках тренинга будущих дипломатов. В лекции приняли участие свыше 80 учащихся средних и старших школ Республики Корея - молодых лидеров, проявляющих интерес к международным отношениям и дипломатии.









Посол Казахстана в Финляндии Азамат Абдраимов встретился с генеральным директором управления радиационной и ядерной безопасности (STUK) Петтери Тиипана. Стороны подвели итоги сотрудничества за прошедший год, а также обсудили планы взаимодействия на 2026 год в области ядерной и радиационной безопасности. Основное внимание было уделено вопросам регулирования и обмена опытом в сфере использования атомной энергии в мирных целях, а также перспективам расширения практического взаимодействия между профильными ведомствами двух стран.









Посол Казахстана в Словении Алтай Абибуллаев на встрече с заместителем премьер-министра - министром иностранных и европейских дел Республики Словения Таней Файон подтвердил приверженность дальнейшему укреплению политического диалога, расширению экономического сотрудничества и дальнейшему развитию партнерства в сфере цифровизации, инноваций и транспортной логистики между странами.









В Женеве состоялась встреча постоянного представителя Республики Казахстан при ВТО и других международных организаций Кайрата Торебаева с генеральным секретарем Международного союза электросвязи (МСЭ) Дорин Богдан-Мартин, в ходе которой обсуждены перспективы дальнейшего развития сотрудничества между Казахстаном и МСЭ.









Посол передал генеральному секретарю официальное приглашение президента Республики Казахстан принять участие в Региональном экологическом саммите, подчеркнув важность укрепления взаимодействия в сфере цифровых решений для устойчивого развития.





Стороны также обменялись мнениями по вопросам подготовки к полномочной конференции МСЭ 2026 года и подтвердили заинтересованность в активном участии Казахстана в работе Международного союза электросвязи.





Отдельное внимание было уделено возможностям расширения практического сотрудничества, включая проработку совместных мероприятий с участием экспертов из Казахстана на площадке МСЭ.