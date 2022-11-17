Транспорт и уплотняющую застройку президент назвал основными причинами загрязненного воздуха в Алматы

Алматы. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Экоактивистка, председатель общественного объединения "Защитим Алматы" Салтанат Ташимова рассказала журналисту Kazakhstan Today, почему хвойные деревья с разделительной полосы на участке проспекта Абая были пересажены в сквер имени Шухова.

Насколько я знаю всю эту разделительную полосу на Абая, все хвойные деревья в последние годы стали погибать. Это в основном из-за плохого ухода, потому что в советское время хвою "мыли". Специальные машины ездили и обрабатывали хвою, потому что копоть, оседая на иголочках, таким образом закупоривает поры, и дерево перестает "дышать" и постепенно погибает", - заявила Салтанат Ташимова.

Она подчеркнула, что "все сосны, ели по Абая стали погибать".

Вместе с зеленой комиссией мы проходили, видели это все. Зафиксировали именно то, что деревья в очень печальном состоянии. Многие уже практически погибли, поэтому приняли решение заменить лиственными породами", - сообщила она.





Также ситуацию прокомментировала эколог, PhD, стипендиат программы "Болашак" Айнур Сейлхан.

Ситуация с пересадкой хвойных деревьев требует строгого соблюдения ботанических требований. Хвойные растения лучше всего пересаживать с середины августа до конца сентября. Были ли они пересажены в это время или нет?" - интересуется эколог.

По ее словам, "пересаженные в это время хвойные деревья должны долго восстанавливать корневую систему до наступления холодов и промерзания земли".

Если они были все-таки пересажены в это время, то не были ли повреждены корневые системы этих деревьев? Позднее пересаженные растения могут не прижиться вовремя и, скорее всего, не переживут зиму. И кто будет отвечать за эти действия?" - задает вопросы Айнур Сейлхан.

Она также подчеркнула, что хвойные виды растения придают эстетический вид и полезны жителям города в отличие от своих лиственных собратьев, это такие деревья, как пихты, лиственницы, кедры, сосны, ели.

По словам эколога, преимущество хвойных пород перед лиственными - кислород они выделяют круглогодично и при любых температурах воздуха. Кроме того, они обладают мощнейшим обеззараживающим и дезинфицирующим эффектом.

Также, отметила Айнур Сейлхан, хвойные породы являются отличными поглотителями шума. В условиях, когда автомобильный транспорт не прекращает свое движение ни днем, ни ночью, что наблюдается в этих районах города, их свойство становится особо актуальным.

Недаром современные медики даже ввели термин "шумовая болезнь". Она весьма разрушительно действует на организм человека, поскольку обстановка постоянного, непрекращающегося шума не дает нервной системе в полной мере восстановиться. Установлено, что хвойники на городских улицах в несколько раз лучше поглощают "ненужные" децибелы, чем лиственные деревья. Доказано опытным путем, что посаженные вдоль дороги в два ряда сосны, ели или пихты нейтрализуют сорок процентов шума, производимого автомобильным транспортом", - добавила эксперт.





Стоит отметить, что чиновники Алматы до сих пор не пояснили причины данного решения. Кроме того, решение было принято без учета мнения общественности, что возмутило жителей города.





Ранее в редакцию информационного агентства Kazakhstan Today от жителей Алматы поступили фото и видео, на которых запечатлена оголенная разделительная полоса участка проспекта Абая между проспектом Назарбаева и проспектом Достык. Ранее на данном участке росли многолетние хвойные и лиственные деревья, украшавшие облик мегаполиса.

Между тем горожане назвали данное решение городских властей варварским и "издевательством над многодесятилетними деревьями, которые могут не выжить в результате подобного обращения".





Ранее сообщалось, что в Алматы незаконно вырубили тополя на проспекте Гагарина.





В марте Экологическое общество Алматы сообщило о том, что в национальном парке Иле-Алатау, вдоль автодороги в Большом Алматинском ущелье и Алма-Арасане, планируют вырубить более тысячи деревьев для строительства автостоянок и велодорожки.





В феврале в Минэкологии рассказали , как будет ужесточено наказание за вырубку деревьев.





В декабре 2021 года заместитель премьер-министра РК Роман Скляр, рассмотрев депутатский запрос сенатора Андрея Лукина, проинформировал о запланированных законодательных мерах по ужесточению ответственности за незаконную вырубку лесов.





Также основными экологическими проблемами города Алматы названы загрязнение воздуха, утилизация твердых бытовых отходов, проблемы озеленения и непродуманная застройка.





Аким Алматы Ерболат Досаев рассказал , что основными источниками загрязнения воздуха являются выбросы автотранспорта, теплоэнергетические комплексы (ТЭЦ-2,3), негазифицированные дома и дачи Алматы и Алматинской агломерации, производственные предприятия.

В последнее время все чаще горожан возмущают эксперименты властей над обликом города. Так, недавно резонанс в обществе вызвало решение о сносе исторического здания VIP-терминала международного аэропорта Алматы.





Общественники выразили несогласие с данным решением. В Алматы был проведен ряд общественных консультаций по вопросу строительства нового международного терминала и судьбы VIP-терминала. На публичных слушаниях общественники детально оценивали окончательный вариант расширения аэропорта.





Кроме того, горожане недовольны экспериментами властей над проезжими частями города. В частности, жители Алмалинского района обратились к акиму Алматы Ерболату Досаеву с просьбой оставить линию BRT по центру проспекта Тимирязева, "чтобы не стояли в пробках сотни тысяч алматинцев и студентов КазНУ". Также горожане недовольны появлением велодорожки по проспекту Сейфуллина.

По их словам, это нововведение привело к образованию пробок из автомобилей и общественного транспорта. В обществе также нарастает социальная напряженность из-за хаотичной точечной застройки города.





Аким города подтверждает , что уплотнительная застройка становится причиной низкой проветриваемости города и также влияет на уровень загрязнения воздуха. Однако алматинцы ежемесячно наблюдают появление новых многоэтажных ЖК.





Напомним, в Алматы около 14 тысяч домов построены незаконно.

Особую обеспокоенность вызывает застройка предгорных районов Алматы. Застройка на склонах гор несет угрозу схода оползней. Ранее специалист по экологии Ася Гейдт рассказала, что при строительстве на горных склонах широко распространена практика "срезания" верхушек для создания удобной для строительства площадки.

Такое воздействие нарушает структуру почвы, что вызывает ее усиленную эрозию и проседание грунта. Это в разы усиливает вероятность возникновения оползней и разрушения построенных зданий", - пояснила эколог.