Переговоры Токаева и премьера Чехии: акцент на инвестициях и энергетике

Бабиш заявил о намерении Чехии содействовать в вопросе облегчения визового режима для граждан Казахстана

Фото: Акорда

Рассказать друзьям

Астана. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Вопросы многостороннего сотрудничества между двумя странами обсудили президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, проинформировали в Акорде.





В частности, стороны обсудили перспективы взаимовыгодного сотрудничества в сферах промышленности, нефти и газа, атомной энергетики, транспорта и логистики, оборонной промышленности, цифровизации, сельского хозяйства и здравоохранения.





Касым-Жомарт Токаев рассказал, что в Казахстане активно работают более 190 чешских компаний, включая таких инвесторов, как Škoda, Omnipol, Tatra, ZVVZ и других давних промышленных партнеров.





Андрей Бабиш отметил, что Чехия заинтересована в сотрудничестве в Казахстаном в энергетической сфере.





Крайне заинтересованы в долгосрочных поставках нефти. Безусловно, Казахстан также представляет для нас интерес как крупнейший производитель урана в мире, поскольку наша стратегия развития энергетической сферы опирается на атомную энергетику", - подчеркнул он.





Премьер подтвердил готовность чешских компаний к участию в реализации совместных проектов в этой сфере. Кроме того, Бабиш заявил о намерении Чехии содействовать в вопросе облегчения визового режима для граждан Казахстана.





В ходе переговоров президент Казахстана также поблагодарил чешскую сторону за содействие в реализации уникального проекта по реинтродукции лошади Пржевальского в казахских степях.





В завершение Касым-Жомарт Токаев наградил Андрея Бабиша орденом "Достық" І степени.



