29.04.2026, 13:00 51416
Между Казахстаном и Чехией сложились дружественные отношения - Токаев
Астана. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Между Казахстаном и Чехией давно сложились очень тесные и дружественные отношения. Об этом заявил президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем, сообщает Акорда.
Успешно развиваются торговые связи. Народы двух стран искренне стремятся к сближению. Очень важно, что мы координируем усилия в рамках крупных международных организаций. Наши посольства активно работают как здесь, так и в вашей столице", - заявил глава государства.
В свою очередь Андрей Бабиш высоко оценил достижения Казахстана в различных сферах.
Казахстан - это страна, имеющая огромное значение в энергетической сфере. Вы являетесь крупнейшим производителем урана. Заключение соглашения в данной сфере очень важно для нас, поскольку атомные электростанции сейчас приобретают особое значение", - сказал премьер-министр Чехии.
Ранее сообщалось, что Казахстан и Чехия расширяют сотрудничество в сфере промышленности и технологий.
30.04.2026, 12:00 606
Министры иностранных дел Казахстана и России подписали план мероприятий на 2027-2028 годы
Астана. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - План по сотрудничеству между министерствами иностранных дел Казахстана и России на 2027-2028 годы подписали главы ведомств Ермек Кошербаев и Сергей Лавров в ходе переговоров в Астане.
Сегодня мы еще раз подтвердили высокий уровень казахстанско-российских отношений, развивающихся в русле всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества (...) Ключевое значение для поступательного развития взаимоотношений имеет доверительный диалог между лидерами наших государств", - отметил Ермек Кошербаев на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой.
Он сообщил, что в текущем году ожидается визит президента России Владимира Путина в Казахстан.
Мы рассматриваем (визит - Прим. ред.), как важнейший этап двустороннего взаимодействия, рассчитываем что он позволит укрепить политический диалог и вывести практическое сотрудничество на новый уровень", - сказал глава МИД РК.
Кошербаев подчеркнул, что Россия неизменно является одним из ведущих торговых партнеров Казахстана. По итогам прошлого года объем взаимной торговли превысил 27 млрд долларов, также реализуется значительный пул совместных проектов.
В ходе нынешних переговоров мы еще раз подробно рассмотрели перспективы сотрудничества по приоритетным направлениям, включая энергетику, транспорт, логистику, промышленность, цифровизацию, а также взаимодействие в культурно-гуманитарной сфере", - рассказал Кошербаев.
Также была отмечена готовность к дальнейшей тесной координации действий в рамках ключевых международных и региональных организаций.
Убежден, что итоги сегодняшних переговоров будут способствовать дальнейшему укреплению казахстанско-российского стратегического партнерства", - заключил Ермек Кошербаев.
Напомним, что в рамках визита главы МИД России в Астану ожидается его встреча с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
30.04.2026, 10:11 6446
Министры иностранных дел Казахстана и России проведут переговоры
Астана. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев встретил своего коллегу министра иностранных дел России Сергея Лаврова, прибывшего в Астану с официальным визитом.
Планируются переговоры в узком и расширенном составах", - сообщили в пресс-службе МИД РК.
Напомним, стороны намерены подписать план мероприятий по сотрудничеству между внешнеполитическими ведомствами на 2027-2028 годы.
Кроме того, в рамках визита запланирована встреча министра иностранных дел России с президентом РК Касым-Жомартом Токаевым.
29.04.2026, 20:29 31476
Казахстан и Литва обсудили расширение сотрудничества в торговле и логистике
Астана. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Развитие торгово-экономических связей обсудил министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев с послом Литвы Эгидиюсом Навикасом, сообщили в пресс-службе МИД РК.
В ходе встречи стороны обсудили состояние и перспективы казахско-литовского сотрудничества как в двустороннем формате, так и на различных международных площадках. Особое внимание было уделено вопросам расширения торгово-экономических связей, а также активизации взаимодействия в области транспорта и логистики", - проинформировали в ведомстве.
Министр Ермек Кошербаев отметил, что Литва является важным партнером Казахстана в Балтийском регионе, выразив уверенность в дальнейшем развитии взаимовыгодного и конструктивного сотрудничества с Вильнюсом.
Посол Эгидиюс Навикас поблагодарил за постоянную поддержку его миссии, заявив о готовности к продолжению взаимодействия между двумя странами.
По итогам встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем углублении политического диалога, расширении практического сотрудничества и поддержании регулярных контактов на различных уровнях.
29.04.2026, 17:07 40471
Токаев пригласил Лукашенко в Астану на саммит ЕАЭС
Мероприятия состоятся в конце мая
Астана. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе телефонного разговора президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пригласил президента Беларуси Александра Лукашенко принять участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета и Евразийском экономическом форуме. Мероприятия состоятся в Астане в конце мая, сообщили в Акорде.
В ходе беседы президенты отметили поступательное развитие казахско-белорусских отношений, демонстрирующих положительную динамику по всем направлениям сотрудничества.
Также главы государств обсудили дальнейшие шаги по расширению взаимодействия в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Кроме того, собеседники обменялись мнениями по вопросам региональной и международной повестки дня.
Напомним, что 29-30 апреля рабочий визит в Казахстан совершит глава МИД России Сергей Лавров.
29.04.2026, 16:51 41706
Глава МИД России посетит Казахстан с рабочим визитом 29-30 апреля
Запланированы встречи с президентом Касым-Жомартом Токаевым и министром иностранных дел Ермеком Кошербаевым
Астана. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Казахстан 29-30 апреля с рабочим визитом, сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана.
В рамках визита состоятся встречи с президентом РК Касым-Жомартом Токаевым и министром иностранных дел Ермеком Кошербаевым. Планируется подписание плана мероприятий по сотрудничеству между МИД РК и МИД РФ на 2027-2028 годы.
Напомним, предыдущий визит главы МИД РФ в Казахстан состоялся в апреле прошлого года. Лавров принял участие в заседании совета министров иностранных дел СНГ, которое проходило в Алматы.
29.04.2026, 11:50 49326
МИД: Казахстан развивает международное сотрудничество в транспортной, образовательной и торгово-экономической сферах
Астана. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан продолжает развитие международного сотрудничества, охватывающего транспортно-логистическое взаимодействие, подготовку государственных служащих и расширение торгово-экономических связей с зарубежными партнерами, сообщили в Министерстве иностранных дел.
Вопросы транспортной логистики были обсуждены в ходе встречи посла Казахстана в Словакии Жанны Сагиновой с министром транспорта Словацкой Республики Йозефом Ражем.
Казахстанская сторона представила возможности страны как транспортно-логистического хаба Евразии и отметила значимость развития мультимодальных перевозок. Особое внимание уделено Транскаспийскому международному транспортному маршруту и перспективам его сопряжения с Трансъевропейской транспортной сетью.
Стороны обсудили развитие устойчивых цепочек поставок, расширение транзитных маршрутов, а также перспективы сотрудничества в гражданской авиации и карго-перевозках. Отмечена важность налаживания прямого авиасообщения между Казахстаном и Словакией и использования аэропортов Астаны и Алматы как транзитных хабов.
Отдельное направление международного взаимодействия связано с подготовкой кадров. Группа государственных служащих из Казахстана прошла двухнедельную учебно-практическую программу в Баку, организованную Академией государственного управления при президенте Азербайджанской Республики.
Программа включала лекции по цифровой трансформации государственного управления, законодательной деятельности, гендерной политике, экологическому управлению и международным отношениям. Участники также ознакомились с работой государственных и аналитических структур Азербайджана.
В рамках программы состоялась встреча с послом Казахстана в Азербайджане Алимом Байелем, который отметил значимость академического обмена и совместных образовательных инициатив для укрепления двусторонних отношений.
Также продолжается развитие межрегионального сотрудничества с российскими регионами. В Оренбургской области состоялась встреча генерального консула Казахстана в Казани Ерлана Искакова с президентом Торгово-промышленной палаты региона Натальей Струнцовой.
Стороны обсудили рост торгово-экономического взаимодействия, расширение гуманитарных связей и перспективы дальнейшего сотрудничества. Казахстан занимает более 25% во внешнеторговом обороте Оренбургской области среди зарубежных партнеров.
Отдельно отмечен рост товарооборота между регионами Казахстана и Оренбургской областью, а также значительная роль образовательных связей - в регионе обучается свыше 4 тысяч студентов из Казахстана.
Кроме того, Казахстан укрепляет сотрудничество в сфере дипломатической службы и кадровой политики. В частности, руководитель аппарата Министерства иностранных дел Республики Казахстан Амангельды Саинов встретился с заместителем министра иностранных дел Азербайджанской Республики Эльнуром Исрафил оглу Мамедовым.
Участники обменялись мнениями о роли дипломатических служб в современных условиях и путях их дальнейшего совершенствования для эффективного продвижения национальных интересов. Отдельное внимание было уделено вопросам кадровой политики внешнеполитических ведомств.
Заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Алибек Куантыров совершил визит в Данию, где провел двусторонние переговоры в МИД страны.
В частности, Куантыров провел встречу с государственным секретарем по торговле и инвестициям МИД Дании Линой Хансен, в ходе которой стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития казахско-датского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.
В ходе встречи с заместителем государственного секретаря - директором по политическим вопросам МИД Дании Е.Барлосе состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки.
Международный финансовый центр "Астана" (МФЦА) совместно с Шанхайской фондовой биржей при поддержке генконсульства Казахстана в Шанхае провели мероприятие "AIFC Connect: Shanghai 2026", направленное на расширение инвестиционного и финансового сотрудничества между Казахстаном и Китаем. В рамках форума были представлены проекты МФЦА, обсуждены вопросы интеграции рынков капитала, привлечения китайских инвестиций и развития "зеленого" финансирования, а также подписан меморандум о сотрудничестве в сфере экологических инициатив.
Отдельным результатом стало расширение возможностей размещения юаневых облигаций (панда-бондов) на бирже Astana International Exchange, что усиливает доступ Казахстана к китайскому капиталу и подтверждает растущую роль страны как финансового центра региона.
Тем временем посол Казахстана в Республике Корея Асет Исенали провел встречу с представителями крупных корейских компаний, работающих в Казахстане, включая KIA, KT&G, Hyundai Engineering и Open Healthcare. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы инвестиционного сотрудничества, включая проекты в промышленности, энергетике, автомобилестроении, образовании и здравоохранении.
Представители бизнеса подтвердили заинтересованность в расширении присутствия на казахстанском рынке, а также в углублении партнерства с местными организациями, отметив важность стабильных условий для инвестиций и дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.
28.04.2026, 20:29 117876
Казахстан и ОБСЕ усиливают диалог в сфере демократических реформ
Астана. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Обновление Конституции и дальнейшее сотрудничество по развитию избирательной системы обсудили министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев и директор Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Мария Телалиан, сообщили в МИД РК.
В ходе переговоров особое внимание стороны уделили итогам республиканского референдума, состоявшегося 15 марта, а также принятию новой Конституции РК", - проинформировали в министерстве.
Ермек Кошербаев подчеркнул готовность казахстанской стороны к продолжению конструктивного диалога с БДИПЧ ОБСЕ по вопросам совершенствования избирательного законодательства, развития институтов гражданского общества и укрепления механизмов защиты прав человека.
В свою очередь Мария Телалиан подтвердила готовность бюро и впредь оказывать экспертную, правовую и техническую поддержку, включая обмен лучшими практиками в области демократических реформ и мониторинга выборов.
По итогам встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в продолжении диалога.
28.04.2026, 19:12 121376
Казахстан и Сингапур наметили новые направления сотрудничества
Астана. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Расширение двустороннего сотрудничества обсудили министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев и заместитель постоянного секретаря МИД Сингапура Кевин Чеок, сообщили в МИД РК.
В ходе встречи рассмотрены текущее состояние и перспективы казахско-сингапурского взаимодействия. Отмечены высокий уровень политического диалога и взаимная заинтересованность в наращивании партнерства в торгово-экономической и инвестиционной сферах", - проинформировали в ведомстве.
Глава внешнеполитического ведомства РК отметил значительный потенциал кооперации в области цифровизации, инноваций и устойчивого развития, выразив готовность активизировать двусторонние контакты.
В свою очередь Кевин Чеок подтвердил заинтересованность Сингапура в дальнейшем углублении сотрудничества, включая реализацию совместных проектов в "зеленой" экономике, логистике и развитии человеческого капитала.
Отдельное внимание уделено развитию деловых связей и укреплению контактов между бизнес-сообществами двух стран.
Ваше мнение
В Казахстане предложили внести поправки в закон "Об ответственном обращении с животными". Нововведения предусматривают эвтаназию (т.е. безусловное умерщвление) бездомных собак. Как вы оцениваете эти изменения?