В Алматы массовая драка закончилась поножовщиной, погибли два подростка

Тараз. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Десятиклассник получил тяжелые травмы после падения с пожарной лестницы на территории школы в Таразе. Возбуждено уголовное дело.





Информация о несчастном случае появилась в соцсетях.





По предварительным данным, десятиклассник поднялся на пожарную лестницу, расположенную снаружи здания. Записи камер видеонаблюдения показали, как подросток сидит на ограждении лестницы, после чего, потеряв равновесие, падает вниз", - сообщает Telegram-канал Halyqstan.





При этом отмечается, что перед происшествием подросток отправил одноклассникам сообщения прощального характера. Сейчас он в реанимации в крайне тяжелом состоянии: у него травма головного мозга, переломы и разрыв внутренних органов.





Известно, что школьник хорошо учился, но находился в группе риска. С ним работали психологи, от сопровождения которых мать впоследствии отказалась.





Ситуация вызывает вопросы, в том числе к причинам произошедшего и к безопасности: территория школы днем остается открытой для свободного доступа.





В департаменте полиции Жамбылской области сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РК "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности".





Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.



