В Алматы массовая драка закончилась поножовщиной, погибли два подростка
Несовершеннолетних в тяжелом состоянии доставили в больницу, но спасти их не удалось
Алматы. 1 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы массовая драка закончилась поножовщиной и гибелью двух подростков, сообщает телеканал КТК.
По словам родных, конфликт между парнями начался в компьютерном клубе. Подростки поссорились и вышли на улицу. Словесная перепалка быстро переросла в массовую драку. В разгар потасовки один из участников достал нож. Двое несовершеннолетних получили ранения, которые оказались смертельными. Пострадавших в тяжелом состоянии доставили в больницу, но спасти их не удалось.
Сообщается, что полиция задержала подозреваемых, по факту убийства завели уголовное дело.
Установлены лица, которые непосредственно наносили телесные повреждения. Они уже взяты под стражу. Действиям остальных участников преступления также будет дана правовая оценка. Уголовная ответственность за тяжкие преступления начинается с 14-летнего возраста", - проинформировала официальный представитель департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек.
Напомним, по данным Data Hub, в Казахстане выросло количество преступлений, совершаемых несовершеннолетними. По итогам января-сентября 2025 года к уголовной ответственности было привлечено 1703 несовершеннолетних, что сразу на 35% больше аналогичного периода 2024 года.
Как сообщалось ранее, в сентябре прошлого года школьник скончался после драки в школьном туалете в Жамбылской области. В этом же регионе подростка до смерти избили после футбольного матча. А в День знаний 14-летнего мальчика зарезали в Таразе.
