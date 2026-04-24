Подозреваемая в мошенничестве на $230 тыс. казахстанка экстрадирована из Греции

Ей грозит до 10 лет тюрьмы

Астана. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Подозреваемая в мошенничестве в особо крупном размере экстрадирована из Греции, сообщили в Генеральной прокуратуре Казахстана.





По данным ведомства, подозреваемая в 2021 году, являясь бухгалтером транспортной компании в Алматы, получила от своего руководителя 230 000 долларов США и пообещала разместить их на хранение в банк. Но на самом деле злоумышленница деньги присвоила и скрылась, после чего была объявлена в международный розыск.





В июне 2024 года она была задержана на территории Греции, откуда по запросу Генеральной прокуратуры РК экстрадирована на Родину.





В настоящее время подозреваемая водворена в следственный изолятор города Астаны.





За совершение инкриминируемого ей преступления предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет.



