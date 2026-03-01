Крупную нарколабораторию ликвидировали в Карагандинской области   

В незаконный оборот не допущено 40 кг готовых наркотиков и около 5 тонн прекурсоров

Фото: Кадр из видео

Рассказать друзьям

Караганда. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 26 февраля сотрудники управления по противодействию наркопреступности Карагандинской области пресекли деятельность подпольной нарколаборатории по производству синтетических наркотиков в регионе, сообщает Polisia.kz.





В ходе оперативных мероприятий задержан подозреваемый. По месту его жительства изъяты канистры с готовым наркотическим средством "скорость" и прекурсорами, реактор, оборудование для фильтрации и сушки, пресс, ацетон и другие химические реагенты, электронные весы, вакууматоры и средства индивидуальной защиты.





В целом в незаконный оборот не допущено 40 кг готовых наркотиков и около 5 тонн прекурсоров, которые оцениваются более чем в два миллиона долларов США", - подчеркнули в полиции.









По предварительным данным, подозреваемый поддерживал связь с куратором одного из Telegram-каналов, а изготовленная продукция предназначалась для распространения на территории Карагандинской области.





В настоящее время следственные действия продолжаются. Устанавливаются каналы поставки прекурсоров и возможные соучастники. Работа в данном направлении продолжается.



