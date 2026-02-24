Социальная деградация: избиения детей, жестокие изнасилования и ОПГ
Фото: Kazakhstan Today
За последние недели в Казахстан широкий общественный резонанс вызвал ряд жестоких и шокирующих преступлений различной направленности - от насильственных посягательств до мошенничества и иных правонарушений. На фоне этих событий в обществе все чаще поднимаются вопросы об ужесточении наказания за жестокие преступления. Стоит отметить, что еще в 2023 году на сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?" Тогда 71% участников опроса ответили: "Большие уголовные сроки"; 23% выбрали ответ: "Запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство"; 5% - "Пусть молодежь продолжает развлекаться"; 1% - "Мне все равно".
Вместе с тем наибольшую тревогу вызывают преступления против личности, прежде всего посягательства на половую неприкосновенность. В частности, случаи изнасилований несовершеннолетних и женщин относятся к числу наиболее тяжких и общественно опасных преступлений.
В частности, в начале февраля в Актюбинской области вынесли приговор 53-летнему подсудимому за изнасилование своей 22-летней невестки. Стоит отметить, что подсудимый вину не признал, однако суд установил его виновность и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы.
Тем временем 64-летний житель села в Актюбинской области оказался за решеткой после того, как от него забеременела и родила школьница. Подсудимому огласили приговор по двум статьям - за изнасилование и половое сношение с несовершеннолетней. Он получил 21 год тюрьмы.
Еще одной резонансной новостью стал случай в Алматы, где жительница города обвинила курьера в домогательстве. В настоящее время проверяются доводы заявительницы и объяснения второй стороны, изучаются все обстоятельства произошедшего.
Между тем полицейские по горячим следам задержали подозреваемых в попытке похищения 13-летней девочки. По данному факту начато досудебное расследование. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции. Подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания.
В Туркестане местного жителя осудили за похищение супруги. По данным суда, он и его друзья связали женщине руки и ноги скотчем и принудительно вывезли в областной центр психического здоровья Шымкента, где подсудимый, подписав соответствующие медицинские документы, незаконно поместил ее в учреждение. Подсудимому было назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы. Его друзья осуждены к 8 годам лишения свободы каждый.
Наряду с преступлениями против половой неприкосновенности внимание общества также привлекают факты избиений, в том числе в отношении несовершеннолетних. Такие правонарушения нередко сопровождаются агрессией и грубым нарушением общественного порядка.
К примеру, 2 февраля стало известно об избиении ребенка в Жамбылской области. В департаменте полиции Жамбылской области сообщили, что по данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 140 УК РК (Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем).
Позже сообщалось, что в Жетысуской области отца задержали по подозрению в избиении собственного малолетнего ребенка. По данным полиции региона, в настоящее время мать с ребенком находятся в медицинском учреждении.
В середине февраля в городе Алматы полиция завела уголовное дело после жестокого избиения мужчины. Подозреваемый был установлен и задержан, он водворен в изолятор временного содержания. Ранее информацию об избиении мужчины опубликовал его сын на своей странице в Сети.
Между тем уголовное дело завели после избиения солдата-срочника в Жамбылской области. Информация о жестоком избиение военнослужащего срочной службы в Отаре появилась в соцсетях. В материале говорится, что солдат получил тяжелые травмы, в том числе перелом челюсти и носа. Сейчас пострадавший проходит лечение в военном клиническом госпитале в Алматы. По итогам расследования виновных привлекут к ответственности. Также сообщается, что на период расследования ряд должностных лиц отстранен от службы.
Тем временем дорожный конфликт перерос в жестокую массовую драку прямо на улице Шымкента. Все участники инцидента оперативно установлены и задержаны. Трое подозреваемых водворены в изолятор временного содержания. Проводится комплекс следственных действий.
Жительницу Кызылорды приговорили к ограничению свободы за нападение на медработника. Согласно материалам дела, подсудимая зашла в кабинет врачебной амбулатории, где потерпевшая вела прием пациентов, и устроила скандал. В свою очередь медработник потребовала соблюдать очередь. За это подсудимая схватила потерпевшую за воротник и ударила кулаком. Суд признал подсудимую виновной в нанесении легкого вреда здоровью и назначил ей ограничение свободы сроком на один год.
В конце февраля сообщалось, что в Туркестанской области 20-летнего парня жестоко избили после игры в кокпар. Полиция возбудила уголовное дело. Также судебного пристава в Шымкенте избили прямо в здании суда. Нарушителю назначено 3 года 6 месяцев лишения свободы.
Нередко избиения заканчиваются и летальным исходом. В частности, в селе Луганск Павлодарской области 28-летнего сельчанина избили до смерти по дороге домой. Мужчина скончался на месте происшествия до приезда медиков. Полицейские возбудили уголовное дело по факту убийства, задержали троих подозреваемых. Суд назначил каждому из них по 9 лет заключения. А в Костанайской области специализированный межрайонный суд по уголовном делам приговорил жителя села Аманкарагай к пожизненному лишению свободы по делу об убийстве жены и сына.
Человеческая жестокость коснулась даже животных, которые не могу защитить себя. В Алматы живодер протащил собаку по дороге. Собаку доставили в ветеринарную клинику - животное живо и находится в безопасности. Собаку живодерам не вернут. В полиции заверили, что он непременно будет привлечен к административной ответственности за жестокое обращение с животными.
Наряду с избиениями, хулиганскими действиями и семейными скандалами правоохранительная практика фиксирует преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических веществ. Эти правонарушения формируют отдельный пласт криминальной активности, нередко сопровождаются вовлечением молодежи, распространением запрещенных веществ и связаны с деятельностью организованных групп.
В частности, в начале февраля стало известно, что в частном доме на окраине Талдыкоргана при непосредственном изготовлении задержан 30-летний мужчина, который наладил масштабное производство синтетических наркотиков. С места происшествия изъяты 20 кг мефедрона, конструкторы, магнитные мешалки, пластмассовые канистры с химическими реагентами, а также 800 кг прекурсоров. Между тем в Карасайском районе задержан 25-летний житель и его сожительница. В доме изъяты 1,5 кг мефедрона, лабораторное оборудование и 20 литров прекурсора. По обоим фактам организации нарколабораторий начаты досудебные производства.
Позже в Государственном комитете национальной безопасности Кыргызстана сообщили о задержании гражданина Казахстана за распространение синтетических наркотиков. При задержании у него был обнаружен наркотик альфа-ПВП общим весом 5 килограммов. В настоящее время гражданин РК водворен в СИЗО ГКНБ КР, проводятся дополнительные оперативно-следственные мероприятия.
В середине февраля стало известно, что Комитет по противодействию наркопреступности пресек деятельность интернет-наркомагазина, занимавшегося бесконтактным сбытом наркотиков на территории города Алматы и Алматинской области. В результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны 11 участников преступной группы, включая организаторов, операторов и лиц, обеспечивавших финансовое сопровождение незаконной деятельности. Из незаконного оборота изъято около 3 кг синтетических наркотиков, а также средства связи, банковские карты и цифровые носители, использовавшиеся для координации преступной схемы. Начато досудебное расследование.
Еще одной резонансной новость стало задержание бывшего священника Иакова Воронцова. Адвокат задержанного Галым Нурпеисов рассказал изданию "Sputnik Казахстан", что Воронцов был допрошен в качестве свидетеля с правом на защиту - это свидетель, который может перейти в разряд подозреваемых.
Тем временем в Караганде 34-летнюю предпринимательницу, владеющую сетью магазинов по продаже одежды, осудили на семь лет лишения свободы за незаконный оборот наркотиков. Кроме того, в результате длительной оперативной разработки в Мангистауской области ликвидирована деятельность преступной группы из четырех местных жителей, занимавшихся поставкой наркотиков опийной группы. В ходе обысковых мероприятий по адресам проживания фигурантов изъято 1,3 кг опия и крупная сумма денег. По оценкам экспертов, опий афганского происхождения является редким видом наркотика для данного региона. В настоящее время по данному факту начато досудебное производство.
Помимо преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ, значительную угрозу общественной безопасности представляют факты взяточничества и хищения.
В начале февраля стало известно, что в Шымкенте начальника районного управления полиции осудили на шесть лет за взятку. В целом КНБ зарегистрировал 110 коррупционных дел с начала года.
Позже сообщалось, что схему многомиллионного хищения бюджетных средств в сфере здравоохранения выявили в Мангистау. Были установлены случаи оказания фиктивных медицинских услуг, несоответствия субъектов здравоохранения квалификационным требованиям, а также вскрыты коррупционные правонарушения. Также "установлены факты оплат за неоказанные услуги, непоставленные лекарства и медицинские изделия".
9 февраля стало известно, что из Турции экстрадирован подозреваемый в хищении 6 млрд тенге при строительстве ЖК в Алматы. В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор. Позже сообщалось, что в Астане глава строительной компании осужден за хищение 2,1 млрд тенге. Деньги были выделены государством на завершение строительства проблемного ЖК.
Тем временем в Кокшетау предпринимателя осудили на 2 года за хищение по программе ArtSport. Женщина, "зарегистрировавшись в качестве индивидуального предпринимателя, получила право участия в программе ArtSport и посредством ваучерного финансирования фиктивно заполняла табели учета посещаемости и акты оказанных услуг, на основании которых из государственного бюджета на ее счет были перечислены денежные средства".
Кроме того, в Туркестанской области вынесен приговор по делу о систематическом хищении бюджетных средств должностными лицами отдела образования Байдибекского района. По данным АФМ, сотрудники бухгалтерии вносили заведомо недостоверные сведения в электронные системы. Судом 14 виновным назначено наказание от 3 до 7 лет лишения свободы. В отношении четверых лиц уголовное преследование прекращено в связи с амнистией. Приговор вступил в законную силу.
Наряду с коррупционными правонарушениями особую актуальность сохраняют преступления в сфере мошенничества, включая создание и функционирование финансовых пирамид. Пользуясь доверием граждан и обещая быстрый доход, злоумышленники вовлекают людей в схемы, приводящие к значительным материальным потерям.
К примеру, в начале февраля сообщалось, что в Астане осуждена группа мошенников, члены которой с помощью фиктивных промокодов незаконно приобретали и перепродавали бытовую технику, причинив торговому дому ущерб на сумму свыше 473 млн тенге.
Позже появилась информация, что департамент АФМ по Алматы проводит расследование по факту мошенничества в сфере незаконной инвестиционной деятельности. Сообщалось, что в период с 2013 по 2021 годы подозреваемый организовал схему хищения денежных средств граждан под видом инвестирования в программы страхования жизни и накопительные страховые вклады через проект "Страхование жизни Partners & Consultants".
Кроме того, в Астане суд вынес приговор мошенникам за аферу с онлайн-покупкой машины. Двое злоумышленников, выдавая себя за посредников по доставке машины из-за границы, убедили свою жертву перевести почти 16 млн тенге якобы на оплату автомобиля и сопутствующих расходов. Приговором суда виновные лица осуждены к 5 годам и 6 годам 8 месяцам лишения свободы.
В конце февраля из Турции экстрадирован подозреваемый в мошенничестве на 95 млн тенге. По данным следствия, в 2019-2020 годах подозреваемый путем обмана завладел денежными средствами и земельными участками четырех потерпевших - жителей Шымкента, причинив им в совокупности ущерб на общую сумму около 95 млн тенге. В настоящее время он водворен в следственный изолятор. Также бывшую судью Светлану Жолманову суд признал виновной в мошенничестве и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет. При этом, учитывая предыдущий приговор от 19 июня 2025 года, ей окончательно назначено 10 лет лишения свободы.
Кроме того, свыше 25 млрд тенге вложили жители Казахстана в финансовую пирамиду Asar Baspana. Отмечается, что "денежные средства во многих случаях обналичивались через подконтрольные счета индивидуальных предпринимателей и использовались организаторами в личных целях". Уголовное дело направлено в суд.
Наряду с мошенническими схемами в криминальной среде сохраняется активность организованных преступных групп.
В начале февраля сообщалось, что сотрудники Министерства внутренних дел и Комитета национальной безопасности Казахстана провели масштабную спецоперацию в Астане и Алматы, в ходе которой были задержаны участники преступного сообщества, причастные к ряду тяжких и особо тяжких преступлений. подозреваемым инкриминируются похищение человека, вымогательство и умышленное уничтожение чужого имущества. В одном из эпизодов в Алматы злоумышленники похитили местного жителя и, применяя насилие, требовали выкуп в размере 12 млн тенге. Шесть фигурантов уголовного дела водворены в изолятор временного содержания. Досудебное расследование продолжается.
Позже в Талдыкоргане был вынесен приговор занимавшимся незаконной регистрацией автотранспорта участникам ОПГ. На скамье подсудимых оказались бывшие сотрудники спецЦОНов и управления административной полиции Алматинской области и Жетысу. Подсудимым назначено наказание от 2 до 12 лет лишения свободы.
4 февраля 2026 года КНБ совместно с МВД при координации Генеральной прокуратуры реализована спецоперация по пресечению деятельности ряда преступных группировок, причастных к сбыту и хранению оружия, вымогательствам, легализации краденного автотранспорта и другим преступлениям. Проводятся досудебные расследования.
Тем временем в Туркестанской области было завершено досудебное расследование по уголовному делу о мошенничестве и создании ОПГ. Мошенники обзванивали своих жертв с мобильных номеров, представлялись сотрудниками почтовых организаций и операторов связи, после чего обманным путем оформляли кредиты на имя граждан и присваивали полученные деньги. В отношении 20 подозреваемых санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. В отношении 2 подозреваемых объявлен международный розыск.
Еще один инцидент произошел в Алматы, где неизвестные, которые представились сотрудниками правоохранительных органов, пытались похитить мужчину. В результате скоординированных действий экипажей полиции транспортное средство было установлено и остановлено в кратчайшие сроки. В салоне находился потерпевший и несколько мужчин, причастных к инциденту. По предварительным данным, злоумышленники представились сотрудниками правоохранительных органов и под надуманным предлогом попытались оказать психологическое давление на гражданина. Подозреваемые лица водворены в изолятор временного содержания. Также ранее сообщалось о факте вымогательства. В Алматы задержан подозреваемый в вымогательстве в особо крупном размере. В рамках данного дела в январе текущего года в городе Шымкенте была пресечена противоправная деятельность двух его сообщников.
Еще одной резонансной новость стало уголовное дело, которое завели в отношении бывшего начальника департамента по делам обороны Павлодарской области. Подробности не уточняются. Также в Комитете национальной безопасности Казахстана подтвердили задержание заместителя акима Костанайской области. Подробности также неизвестны. Кроме того, в Актюбинской области КНБ задержал сотрудника прокуратуры. В настоящее время проводятся следственные действия. Иные данные досудебного расследования не разглашаются.
Отдельное место в криминальной повестке занимают преступления, связанные с заведомо ложными сообщениями об актах терроризма. Подобные действия дестабилизируют работу социальных объектов, вызывают массовую тревогу и приводят к привлечению значительных сил экстренных служб.
В частности, в Астане расследуется серия заведомо ложных сообщений о террористической угрозе в одной из школ города. Через социальные сети и мессенджеры 13- летний подросток вступил в контакт с анонимным пользователем, который предлагал организовать ложные сообщения о минировании учебных заведений. Материалы по фактам ложных сообщений зарегистрированы в установленном законном порядке, начато досудебное расследование.
Также уголовное дело возбуждено из-за ложного сообщения о террористическом акте в аэропорту города Атырау.
В конце февраля сообщалось, что подросток был привлечен к уголовной ответственности за ложное сообщение о теракте в Костанае. По результатам рассмотрения дела специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Костанайской области назначил правонарушителю наказание в виде ограничения свободы сроком на один год с установлением пробационного контроля. Судебный акт не вступил в законную силу.
Тем временем житель Семея пропагандировал терроризм в соцсетях. Приговором суда он признан виновным по статье УК РК "Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма" и осужден к 7 годам лишения свободы.
В числе преступлений экономической направленности также рассматриваются факты незаконной добычи полезных ископаемых.
К примеру, в области Ұлытау раскрыли схему незаконной добычи марганцевой руды почти на 5 млрд тенге. Виновный осужден к 5 годам 4 месяцам лишения свободы. Кроме того, в Карагандинской области выявлены факты незаконной добычи железной руды. Установлено, что одно из предприятий района на протяжении 4 лет без лицензии осуществляло незаконную добычу железной руды и вывозило ее за границу. В результате государству причинен ущерб более 2 млрд тенге. Трое подозреваемых взяты под стражу, арестовано имущество на сумму свыше 500 млн тенге. Уголовное дело направлено в суд.
Отдельный сегмент правонарушений связан с деятельностью незаконных игорных заведений и онлайн-казино. В частности, в середине февраля АФМ выявило интернет-казино в Алматинской области. Для прикрытия незаконной деятельности использовалась разветвленная сеть аффилированных юридических лиц, зарегистрированных на подставных граждан. Интернет-платформа 1Win предоставляла доступ к более чем 11 тысячам онлайн-игр, а также ставкам на спортивные и киберспортивные события. Подозреваемые объявлены в международный розыск, в отношении них заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазу парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября 2024 года.
В конце года суд вынес приговор по резонансному делу. Аманкосу дали 3 года 6 месяцев лишения свободы, а Адилу и Бакыту - по 2 года ограничения свободы. Приговор уже вступил в силу.