Преступная группа оформляла автокредиты на уязвимых граждан и перепродавала машины за рубеж
На сегодняшний день выявлено 15 таких фактов
Алматы. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - 19 января в Алматы, Шымкенте, Алматинской, Западно-Казахстанской и Туркестанской областях пресечена деятельность преступной группы, участники которой занимались оформлением автокредитов на социально уязвимых граждан с последующей реализацией автомашин за рубеж, сообщает Polisia.kz.
Как установило следствие, злоумышленники угрозами заставляли беззащитных казахстанцев оформлять на себя автозаймы.
Для создания видимости платежеспособности участники схемы временно пополняли банковские счета, искусственно улучшая кредитную историю заемщиков. Используя поддельные документы, подозреваемые под залог автомашин получали кредиты в микрофинансовых организациях.
Затем дорогостоящие автомобили продавались за пределами страны.
На сегодняшний день выявлено 15 таких фактов, проводится работа по другим эпизодам.
В ходе обыска было изъято несколько единиц огнестрельного и холодного оружия, боеприпасы, а также документы и носители информации, подтверждающие противоправную деятельность. Досудебное расследование проводится по нескольким статьям, 6 основных фигурантов водворены в ИВС.
23.01.2026, 20:33 12766
В Костанайской области разыскивают двоих подростков по подозрению в убийстве
Фото: Depositphotos
Рудный. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Рудном разыскивают несовершеннолетних, подозреваемых в убийстве 19-летнего парня, сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.
23 января в одном из подъездов многоквартирного дома был обнаружен с ножевыми ранениями 19-летний житель Рудного. По факту убийства возбуждено уголовное дело. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личности подозреваемых", - проинформировали в полиции.
Как уточнили в ДП, в настоящее время принимаются меры к их задержанию.
Предварительно установлено, что молодые люди были знакомы. Мотивы и обстоятельства произошедшего предстоит установить следствию. Проводится комплекс необходимых следственно-оперативных мероприятий", - отметили в полиции.
Ранее сообщалось, что подростковая преступность резко выросла в Казахстане. С января по сентябрь 2025 года к уголовной ответственности привлечено 1703 несовершеннолетних.
В Жамбылской области школьник скончался после драки в школьном туалете. Еще одного подростка до смерти избили после футбольного матча. В Таразе в День знаний во время конфликта среди подростков один из участников был смертельно ранен ножом в область сердца.
После ряда убийств, совершенных несовершеннолетними, ряд чиновников получили выговоры.
23.01.2026, 12:48 25846
Конфликт в спорткомплексе Караганды: возбуждено уголовное
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего
Караганда. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Караганде полиция возбудила уголовное дело после конфликта в здании одного из спортивных комплексов города, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.
По заявлению 42-летнего жителя города Караганды возбуждено уголовное дело по факту побоев. Установлено, что 21 января в здании одного из спортивных комплексов города произошел конфликт между двумя мужчинами. В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
Между тем в Сети распространяется информация о том, что конфликт якобы произошел между главой управления физической культуры и спорта Карагандинской области и его заместителем.
Ранее школьника жестоко избили на западе Казахстана.
23.01.2026, 12:11 26716
Школьника жестоко избили на западе Казахстана
Несовершеннолетнему оказывается необходимая психологическая помощь
Уральск. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - Уголовное дело возбуждено после жесткого избиения школьника в городе Уральске, сообщает пресс-служба департамента полиции Западно-Казахстанской области.
Факт был в октябре прошлого года. Заявлений по данному происшествию не поступало. Все участники установлены и доставлены в отдел полиции. По факту хулиганства, совершенного несовершеннолетними, возбуждено административное производство. Родители подростков привлечены к административной ответственности (...) По данному факту также возбуждено уголовное дело", - заявили в полиции.
Кроме того, вынесено представление в адрес отдела образования по факту несообщения о противоправных деяниях, совершенных несовершеннолетними.
Собран материал по факту неисполнения родителями обязанностей по воспитанию и образованию несовершеннолетних детей. Все материалы направлены на рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав", - уточнили в пресс-службе.
Также подчеркивается, что сейчас несовершеннолетнему оказывается необходимая психологическая помощь, с ним работают специалисты Центра психологической поддержки.
Ранее в Мангистауской области заведено уголовное дело после сообщений о надругательстве и жестокой травле 13-летней девочки.
22.01.2026, 15:39 53946
Незаконная добыча полезных ископаемых привела к деградации земель в ВКО
Общий объем незаконно добытой продукции превысил 70 тысяч тонн, а сумма полученного преступного дохода составила более 1 млрд тенге
Усть-Каменогорск. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу по Восточно-Казахстанской области завершено досудебное расследование по факту незаконной предпринимательской деятельности, связанной с добычей твердых полезных ископаемых.
Установлено, что на месторождении Глинковское, расположенном в Шемонаихинском районе ВКО, руководитель одного из ТОО организовал незаконную добычу и реализацию железосодержащих полезных ископаемых. При этом компания располагала лицензией, предоставлявшей право исключительно на проведение геологоразведочных работ, тогда как разрешение на промышленную добычу отсутствовало.
Несмотря на это, фактически осуществлялись работы по извлечению железосодержащей горной массы с последующей переработкой, складированием и реализацией продукции как на внутреннем рынке, так и за пределами страны - в Китайскую Народную Республику.
В результате применения тяжелой специализированной техники был нанесен существенный ущерб окружающей среде, выразившийся в нарушении естественного рельефа местности и деградации земель.
Общий объем незаконно добытой продукции превысил 70 тысяч тонн, а сумма полученного преступного дохода составила более 1 млрд тенге.
На полученные незаконным путем средства подозреваемым приобретено движимое и недвижимое имущество, в том числе бизнес-центр, квартира в Алматы, автомашина Land Rover Range Rover, два парковочных места и два земельных участка. С санкции суда на указанное имущество наложен арест.
Ранее в ВКО была пресечена незаконная деятельность двух преступных групп, занимавшихся добычей золота на участках Шыбынды Уланского района и Кенкарын Самарского района области с использованием тяжелой специальной техники и промышленного оборудования.
Данная противоправная деятельность привела к серьезным экологическим последствиям, включая вырубку лесных массивов, изменение русел рек и уничтожение плодородного слоя почвы.
22.01.2026, 13:24 58486
В МВД озвучили подробности стрельбы по сотруднику правоохранительных органов в столице
Подозреваемый взят под стражу по подозрению в покушении на убийство
Астана. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов на брифинге в сенате озвучили подробности стрельбы по сотруднику правоохранительных органов в Астане, передает корреспондент агентства.
Нападавший успел нанести огнестрельные ранения в область спины, в результате чего сотрудники получили травмы и в настоящее время проходят лечение. В первые дни они находились в реанимации. После обезвреживания подозреваемый был задержан", - цитирует zakon.kz Санжара Адилова.
По решению суда подозреваемый взят под стражу по подозрению в покушении на убийство. Замминистра внутренних дел, отвечая на вопросы журналиста, также отметил, что подозреваемый и сотрудник правоохранительных органов не были ранее знакомы, пишет tengrinews.kz.
Ранее информация об инциденте появилась в Сети.
22.01.2026, 12:34 60391
Убийство девушки в Шымкенте: на полицейских завели уголовное дело
Фото: polisia.kz
Астана. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов сообщил, что в Шымкенте завели уголовное дело на сотрудников полиции после резонансного убийства девушки, передает корреспондент агентства
По результатам служебной проверки (...) МВД приняло меры по привлечению к дисциплинарной ответственности. Начальник ДП освобожден от занимаемой должности. Его первый заместитель также освобожден от занимаемой должности. Более того, по данному факту по признакам халатности возбудили уголовное дело, которое расследует департамент собственной безопасности в отношении тех сотрудников полиции, которые не приняли должных мер по регистрации уголовного дела и по оперативному привлечению виновного лица к уголовной ответственности за принуждение к браку", - заявил Санжар Адилов.
Напомним, в Шымкенте 21-летняя девушка погибла от множества ножевых ранений. Преступление произошло прямо на улице под камерами наблюдения. Родные сообщают, что мужчина долгое время преследовал ее, так что пришлось даже обращаться в полицию. Но трагедии избежать не удалось. Позже подозреваемого арестовали. После произошедшего преступления президент Касым-Жомарт Токаев поручил министру внутренних дел провести правовую оценку действий городского департамента полиции Шымкента.
Начальник департамента полиции Шымкента Нурлан Алмасбеков и его первый заместитель уволены за ненадлежащее обеспечение правопорядка
22.01.2026, 11:48 62131
Полиция завела три уголовных дела по инциденту в Шымкенте
Фото: news.ivest.kz
Шымкент. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - По инциденту в Шымкенте, произошедшему 20 января, возбуждено три уголовных дела. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов на брифинге в сенате.
По словам Санжара Адилова, на сегодняшний день возбуждено три уголовных дела: по фактам покушения и убийства, похищения человека и хулиганства с применением оружия.
Ряд подозреваемых взят под стражу. Между тем на место, в город Шымкент, направлены руководители управлений центрального аппарата - криминальной полиции, следственного департамента, департамента собственной безопасности - для того, чтобы провести служебное расследование по причинам и условиям, почему в дневное время было совершено данное преступление, а также для комплексной оценки", - сообщил он.
Принимаются меры по установлению и задержанию всех причастных лиц, добавил Санжар Адилов.
Напомним, на пересечении улиц Еримбетова и Рыскулова между водителями и пассажирами автомашин произошел конфликт, в ходе которого участники произошедшего получили ножевые ранения. Один из пострадавших скончался. По факту убийства возбуждено уголовное дело.
По данным СМИ, погибший оказался сыном известного тренера, призера чемпионата мира по греко-римской борьбе Александра Колесникова.
22.01.2026, 10:59 56906
С начала года в Казахстане ликвидирована крупная нарколаборатория и пресечена деятельность двух ОПГ - МВД
Изъято 323 кг наркотиков, в том числе 155 кг синтетических видов
Астана. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - С начала года в Казахстане ликвидирована крупная нарколаборатория, пресечена деятельность двух организованных преступных групп, а также выявлен 81 факт сбыта наркотических средств, сообщает официальный портал МВД РК Polisia.kz.
Из незаконного оборота изъято 323 кг наркотиков, в том числе 155 кг синтетических видов, что позволило не допустить распространение порядка 465 тысяч разовых доз и сохранить жизни и здоровье населения", - проинформировали в МВД.
Крупные изъятия зафиксированы в ряде регионов. В частности, в столице задержан гражданин Венгрии, у которого изъяты различные виды наркотиков каннабисной и синтетической группы общим весом 1,5 кг.
В Акмолинской области злоумышленница задержана с поличным при закладке наркотиков. Изъято 280 свертков с психотропным веществом "мефедрон" общим весом 275 г.
В Восточно-Казахстанской области пресечена попытка сбыта, изъято психотропное вещество α-PVP общим весом 413 г.
В Жамбылской области за сбыт наркотиков задержан житель Талдыкоргана, у которого изъято 44 кг марихуаны.
Также задержан житель Алматинской области с синтетическими наркотиками весом 960 г, который намеревался их сбыть.
В Западно-Казахстанской области пресечен сбыт психотропных веществ, изъяты синтетические наркотики α-PVP общим весом 300 г.
Все фигуранты водворены в изоляторы временного содержания.
