02.03.2026, 20:37 9286
Подозреваемый в жестоком убийстве семьи задержан в Акмолинской области
Фото: Polisia.kz
Рассказать друзьям
Кокшетау. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Акмолинской области задержали подозреваемого в убийстве семьи, сообщили в пресс-службе департамента полиции.
В связи с фактом убийства в селе Жибек Жолы в мессенджерах и социальных сетях распространяются различные домыслы и недостоверная информация. Сообщаем, что сотрудниками полиции подозреваемый задержан по горячим следам и водворен в изолятор временного содержания. По данному факту возбуждено уголовное дело", - проинформировали в полиции.
Отмечается, что ход расследования находится на контроле руководства департамента полиции.
По информации, распространяемой в социальных сетях, в селе Жибек Жолы жестоко убиты четверо человек - члены одной семьи.
Напомним, 25 декабря в полицию обратилась жительница города Атырау с заявлением о том, что больше месяца неизвестно местонахождение брата и его семьи. Жители села Жангельди Кызылкогинского района выехали из дома в неизвестном направлении в ноябре и до сих пор не вернулись. В начале января 2026 года тела супружеской пары, которые числились пропавшими с еще двумя членами семьи, обнаружены в Кызылкогинском районе Атырауской области. Подозреваемый по делу о пропаже и убийстве членов одной семьи был объявлен в розыск. Позже его задержали на острове Ломбок в Индонезии.
новости по теме
02.03.2026, 20:49 7921
Директор и главный бухгалтер столичной школы похитили почти 600 млн тенге
Фото: pexels
Рассказать друзьям
Астана. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Межрайонный суд по уголовным делам Астаны вынес приговор в отношении директора школы и главного бухгалтера, обвиняемых в крупном мошенничестве и растрате бюджетных средств, сообщили в пресс-службе суда.
Суд установил, что с октября 2015 года по август 2024 года подсудимые использовали служебные полномочия для присвоения денег школы. Директор совместно с бухгалтером фиктивно трудоустроили шесть уборщиц, не выполнявших работу, присвоив около 29 млн тенге. Кроме того, директор незаконно предоставляла скидки на платное обучение 501 ученику на 183 млн тенге, принимала наличные от родителей без кассовой техники, присвоив 305 млн тенге, а также незаконно завышала зарплаты иностранных преподавателей, присвоив 75 млн тенге. Бухгалтер легализовала около 176 млн тенге на свой депозитный счет, получив 9 млн тенге вознаграждения.
Отмечается, что подсудимые вину не признали.
Директор получила 8 лет лишения свободы с конфискацией двухэтажного дома, парковочного места и ювелирных изделий. Бухгалтеру назначено 7 лет с отсрочкой на 1 год, ввиду наличия троих малолетних детей, также конфискация автомобиля, парковочного места и ювелирных изделий.
Гражданский иск школы удовлетворен на сумму 588 млн тенге. Приговор пока не вступил в законную силу.
02.03.2026, 17:45 12811
В Актюбинской области ОПГ отмыла 3,5 млрд тенге через криптооперации
Задержаны 6 подозреваемых
Рассказать друзьям
Актобе. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Актюбинской области пресечена деятельность ОПГ, вовлекшей более 150 дропперов. Через биржу ATAIX средства переводились в криптовалюту и обналичивались через подконтрольный обменник. Оборот превысил 3,5 млрд тенге, шесть подозреваемых арестованы, сообщили в прокуратуре области
В Актюбинской области изобличена преступная группа, которая привлекла к обналичиванию более 150 дропперов.
Последние получали на свои карты деньги, переводили на криптокошельки через биржу ATAIX. Для конвертации и вывода денежных средств криминалитет использовал подконтрольный обменный пункт.
Общий оборот по реализации цифровых активов превысил 3,5 млрд тенге.
В ходе обыска изъяты 46 мобильных телефонов, 92 банковские карты, криптоактивы на 25 463 доллара США. Шестеро подозреваемых - организаторы и дропповоды задержаны и помещены под стражу", - рассказали в ведомстве.
ДЭР области проводится расследование по факту создания и руководства организованной преступной группой, осуществлявшей незаконную предпринимательскую деятельность в сфере оборота цифровых активов, а также легализации преступных доходов.
28.02.2026, 18:43 73711
Уголовное дело завели из-за беременности школьницы в Актюбинской области
Проводится расследование
Рассказать друзьям
Актобе. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Актюбинской области возбуждено уголовное дело после случая беременности ученицы одной из школ Темирского района.
В управлении образования изданию "Диапазон" рассказали, что школьницы сейчас на занятиях нет. Она из благополучной семьи, училась хорошо.
В департаменте полиции Актюбинской области сообщили, что по факту совершения полового акта с несовершеннолетней жительницей области возбуждено уголовное дело, проводятся все предусмотренные законом следственные действия, обеспечена защита прав и законных интересов потерпевшей. Ход расследования находится на особом контроле областного департамента полиции.
Ранее сообщалось, что в ЗКО арестован бывший сотрудник районного акимата по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней.
28.02.2026, 18:15 75956
Экс-чиновника и депутатов подозревают в афере с жильем для малоимущих в Актобе
Вместо нормального дома очередникам продали старое общежитие без газа и горячей воды, но по цене новостройки
Рассказать друзьям
Актобе. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Актобе бывшие депутаты и экс-чиновник проходят фигурантами в деле о многомиллионной афере с жильем для малоимущих, сообщает телеканал КТК.
Вместо нормального дома очередникам продали старое общежитие без газа и горячей воды, но по цене новостройки. На скамье подсудимых - бывший председатель Мугалжарского районного маслихата, его коллега и экс-глава отдела архитектуры.
Как установило следствие, подсудимые заранее разработала схему и провернули продажу здания, которое фактически непригодно для жилья. Общежитие когда-то приобрели всего за 8 миллионов, причем покупателем была супруга экс-главы маслихата. А затем этот же объект реализовали государству уже как "дом для социально уязвимых слоев населения".
Сумма сделки составила 672 миллиона тенге.
Всем троим вменяют мошенничество в особо крупном размере, легализацию преступных доходов, подлог документов и соучастие.
Использование счета третьего лица, близкого родственника, являлось способом сокрытия преступного происхождения денег. После получения и обналичивания денежных средств в 2023-24 годах на одного из подсудимых были оформлены следующие имущества: недвижимое имущество, автомобиль марки Cadillac Escalade, денежные средства", - рассказал старший прокурор прокуратуры Актюбинской области Темирлан Ибрагимов.
28.02.2026, 17:06 78541
Обвиняемого в изнасиловании несовершеннолетней экс-чиновника в ЗКО арестовали
Фото: Polisia.kz
Рассказать друзьям
Уральск. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В прокуратуре Западно-Казахстанской области сообщили о задержании бывшего чиновника, которого ранее в изнасиловании своей несовершеннолетней дочери обвинил житель города Аксая.
Специализированным следственным судом Уральска в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком до двух месяцев, сообщили в прокуратуре ЗКО изданию "Мой город".
Ранее сотрудника отдела районного акимата города Аксая местный житель обвинил в изнасиловании своей несовершеннолетней дочери. В полиции заявили, что факт насильственного действия в отношении несовершеннолетней не установлен и потерпевшая сторона от претензий отказалась. Позже в кулуарах мажилиса заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов сообщил, что уголовное дело возобновили.
Детский омбудсмен прокомментировала, что потерпевшая сторона отказалась от психологической помощи. Вместе с тем индивидуальная работа будет проведена региональным уполномоченным.
28.02.2026, 12:10 85876
Крупную нарколабораторию ликвидировали в Карагандинской области
Фото: Кадр из видео
Рассказать друзьям
Караганда. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 26 февраля сотрудники управления по противодействию наркопреступности Карагандинской области пресекли деятельность подпольной нарколаборатории по производству синтетических наркотиков в регионе, сообщает Polisia.kz.
В ходе оперативных мероприятий задержан подозреваемый. По месту его жительства изъяты канистры с готовым наркотическим средством "скорость" и прекурсорами, реактор, оборудование для фильтрации и сушки, пресс, ацетон и другие химические реагенты, электронные весы, вакууматоры и средства индивидуальной защиты.
В целом в незаконный оборот не допущено 40 кг готовых наркотиков и около 5 тонн прекурсоров, которые оцениваются более чем в два миллиона долларов США", - подчеркнули в полиции.
По предварительным данным, подозреваемый поддерживал связь с куратором одного из Telegram-каналов, а изготовленная продукция предназначалась для распространения на территории Карагандинской области.
В настоящее время следственные действия продолжаются. Устанавливаются каналы поставки прекурсоров и возможные соучастники. Работа в данном направлении продолжается.
Напомним, что КНБ РК ликвидировал канал контрабанды наркотиков.
28.02.2026, 09:17 88511
Невестка зарезала прикованную к постели свекровь в Атырауской области
Фото: Polisia.kz
Рассказать друзьям
Атырау. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырауской области невестку, убившую прикованную к постели свекровь, направили на принудительное лечение, сообщили в пресс-службе областного суда.
Как установило следствие, в мае прошлого года мужчина перевез свою прикованную к постели мать 1942 года рождения в село Жасқайрат для ухода. Его супруга выступила против этого, что и привело к конфликту.
27 мая 2025 года, воспользовавшись отсутствием мужа, подсудимая нанесла беспомощной свекрови 4-5 ударов кухонным ножом в область головы. Потерпевшая скончалась в районной больнице.
Экспертиза установила, что обвиняемая 1986 года рождения страдает хроническим психическим расстройством - параноидной шизофренией. По состоянию здоровья подсудимая не может участвовать в судебных заседаниях.
В итоге суд признал невестку виновной в убийстве беспомощного человека, но в связи с тем, что она находилась в невменяемом состоянии, от уголовной ответственности ее освободили. Ей назначено принудительное лечение в психиатрической больнице специализированного типа с интенсивным наблюдением.
О других резонансных преступлениях мы рассказываем в обзоре "Социальная деградация".
27.02.2026, 20:51 97861
Опубликовано видео задержания подозреваемого в двойном убийстве в Атырауской области
Фото: Кадр из видео
Рассказать друзьям
Джакарта. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - На острове Ломбок в Индонезии задержан подозреваемый в двойном убийстве в Атырауской области. Министерств внутренних дел РК опубликовало видео задержания.
Сотрудниками МВД Казахстана при взаимодействии с зарубежными коллегами в деревне Сенару на острове Ломбок в Индонезии был задержан мужчина, подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления. Вместе с ним была установлена и его бывшая супруга", - говорится в сообщении.
Напомним, 25 декабря в полицию обратилась жительница города Атырау с заявлением о том, что больше месяца неизвестно местонахождение брата и его семьи. Жители села Жангельди Кызылкогинского района выехали из дома в неизвестном направлении в ноябре и до сих пор не вернулись. В начале января 2026 года тела супружеской пары, которые числились пропавшими с еще двумя членами семьи, обнаружены в Кызылкогинском районе Атырауской области. Подозреваемый по делу о пропаже и убийстве членов одной семьи был объявлен в розыск.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
02.03.2026, 10:06Цены на нефть выросли на фоне военной операции против Ирана 02.03.2026, 11:0636961Казахстан значительно увеличит добычу угля 02.03.2026, 12:1032421Страны ОПЕК+ увеличат добычу нефти в апреле 02.03.2026, 13:3130421Прием заявок на использование пенсионных излишков для погашения ипотеки возобновили в Казахстане 02.03.2026, 12:4530211В феврале курс тенге укрепился на 0,7% 24.02.2026, 18:56510121ЕАБР: Мы открыты для расширения инвестиционного сотрудничества с турецкими компаниями 25.02.2026, 16:30425421Опубликовано издание шариатских стандартов AAOIFI на русском языке 25.02.2026, 20:55295706В Алматы не планируют строительство многоуровневых парковок 24.02.2026, 12:00279851Сирены включат в Алматы в среду 26.02.2026, 18:27261266Казахстанка пропала в Польше, дело передано в розыск 03.02.2026, 11:582151576В Гонконге обсуждены перспективы сотрудничества с Казахстаном 03.02.2026, 12:002151156Реформы в Казахстане обсуждены с руководством провинции Цзянсу 03.02.2026, 12:022150736Страны Центральной Азии и Республика Корея расширяют таможенное сотрудничество 03.02.2026, 12:352149176В Эр-Рияде обсуждены конституционные реформы Казахстана 03.02.2026, 19:262135231Обсуждены приоритеты дальнейшего сотрудничества Казахстана и Азиатского Банка Развития
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Алматы катастрофическая ситуация в результате многократного превышения количества автотранспорта из-за транзитных иногородних автомобилей. При этом власти планируют запретить отопление домов и других объектов углем, дровами, а также твердым и жидким топливом в газифицированных районах, хотя проблему решило бы ограничение на въезд иногороднего автотранспорта. Поддерживаете ли вы такую меру?