27.02.2026, 20:51 15096
Опубликовано видео задержания подозреваемого в двойном убийстве в Атырауской области
Фото: Кадр из видео
Рассказать друзьям
Джакарта. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - На острове Ломбок в Индонезии задержан подозреваемый в двойном убийстве в Атырауской области. Министерств внутренних дел РК опубликовало видео задержания.
Сотрудниками МВД Казахстана при взаимодействии с зарубежными коллегами в деревне Сенару на острове Ломбок в Индонезии был задержан мужчина, подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления. Вместе с ним была установлена и его бывшая супруга", - говорится в сообщении.
Напомним, 25 декабря в полицию обратилась жительница города Атырау с заявлением о том, что больше месяца неизвестно местонахождение брата и его семьи. Жители села Жангельди Кызылкогинского района выехали из дома в неизвестном направлении в ноябре и до сих пор не вернулись. В начале января 2026 года тела супружеской пары, которые числились пропавшими с еще двумя членами семьи, обнаружены в Кызылкогинском районе Атырауской области. Подозреваемый по делу о пропаже и убийстве членов одной семьи был объявлен в розыск.
новости по теме
28.02.2026, 12:10 376
Крупную нарколабораторию ликвидировали в Карагандинской области
Фото: Кадр из видео
Рассказать друзьям
Караганда. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 26 февраля сотрудники управления по противодействию наркопреступности Карагандинской области пресекли деятельность подпольной нарколаборатории по производству синтетических наркотиков в регионе, сообщает Polisia.kz.
В ходе оперативных мероприятий задержан подозреваемый. По месту его жительства изъяты канистры с готовым наркотическим средством "скорость" и прекурсорами, реактор, оборудование для фильтрации и сушки, пресс, ацетон и другие химические реагенты, электронные весы, вакууматоры и средства индивидуальной защиты.
В целом в незаконный оборот не допущено 40 кг готовых наркотиков и около 5 тонн прекурсоров, которые оцениваются более чем в два миллиона долларов США", - подчеркнули в полиции.
По предварительным данным, подозреваемый поддерживал связь с куратором одного из Telegram-каналов, а изготовленная продукция предназначалась для распространения на территории Карагандинской области.
В настоящее время следственные действия продолжаются. Устанавливаются каналы поставки прекурсоров и возможные соучастники. Работа в данном направлении продолжается.
Напомним, что КНБ РК ликвидировал канал контрабанды наркотиков.
28.02.2026, 09:17 2251
Невестка зарезала прикованную к постели свекровь в Атырауской области
Фото: Polisia.kz
Рассказать друзьям
Атырау. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырауской области невестку, убившую прикованную к постели свекровь, направили на принудительное лечение, сообщили в пресс-службе областного суда.
Как установило следствие, в мае прошлого года мужчина перевез свою прикованную к постели мать 1942 года рождения в село Жасқайрат для ухода. Его супруга выступила против этого, что и привело к конфликту.
27 мая 2025 года, воспользовавшись отсутствием мужа, подсудимая нанесла беспомощной свекрови 4-5 ударов кухонным ножом в область головы. Потерпевшая скончалась в районной больнице.
Экспертиза установила, что обвиняемая 1986 года рождения страдает хроническим психическим расстройством - параноидной шизофренией. По состоянию здоровья подсудимая не может участвовать в судебных заседаниях.
В итоге суд признал невестку виновной в убийстве беспомощного человека, но в связи с тем, что она находилась в невменяемом состоянии, от уголовной ответственности ее освободили. Ей назначено принудительное лечение в психиатрической больнице специализированного типа с интенсивным наблюдением.
О других резонансных преступлениях мы рассказываем в обзоре "Социальная деградация".
27.02.2026, 10:40 36951
В СКО завершено расследование дела о незаконном кредитовании с доходом 1,8 млрд тенге
Фото: скриншот из видео АФМ
Рассказать друзьям
Петропавловск. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом АФМ по Северо-Казахстанской области окончено расследование по фактам незаконной предпринимательской деятельности, самоуправства с применением насилия и мошенничества, сообщили в пресс-службе АФМ.
В период с 2013 года по 2025 год подозреваемый систематически выдавал денежные займы физическим и юридическим лицам под проценты с залогом имущества без соответствующей лицензии. Для придания сделкам видимости законности при заключении договора он указывал суммы, значительно превышающие фактические, поскольку в них включались заранее начисленные вознаграждения. Размер ежемесячного вознаграждения по займам составлял от 5 до 10% от суммы займа, что эквивалентно 60-120% годовых. Также оформлялись фиктивные договоры купли-продажи имущества, фактически используемые для маскировки займов и обеспечения их возврата", - проинформировали в ведомстве.
Сообщается, что преступный доход от незаконной деятельности превысил 1,8 млрд тенге.
В результате его противоправных действий пострадали граждане, оказавшиеся в ловушке кабальных условий: в надежде на быструю финансовую помощь они столкнулись с чрезмерными процентами и угрозой утраты своего имущества. Необходимо отметить, что подозреваемый систематически применял физическое насилие и оказывал психологическое давление на заемщиков с целью принуждения к передаче денежных средств либо недвижимости", - отметили в АФМ.
Кроме того, по данным ведомства, подозреваемым инициированы судебные разбирательства, в результате которых одна и та же сумма в 11 млн тенге взыскана дважды на основании разных документов, при этом суду умышленно не предоставлялись сведения о фактическом исполнении обязательств.
С санкции суда наложен арест на имущество, приобретенное на преступные доходы, общей стоимостью 1,1 млрд тенге. Среди арестованного имущества - 2 квартиры, 2 жилых дома, земельный участок, автомашины LAND ROVER RANGE ROVER и HYUNDAI STARIA. В отношении подозреваемого лица избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Уголовное дело направлено в суд", - добавили в АФМ.
26.02.2026, 13:17 67721
В Караганде подростки толпой жестоко избили девочку
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Караганда. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Караганде группа подростков жестоко избила сверстницу. Двух инициаторов конфликта поместили в изолятор временного содержания, родители привлечены к ответственности, сообщили в департаменте полиции Карагандинской области.
Мать пострадавшей девочки в соцсетях рассказала, что ее совершеннолетнюю дочь 16 февраля в 12-м микрорайоне Караганды жестоко избила группа подростков. Происходящее снимали на камеру.
В настоящее время моя дочь проходит лечение в детской больнице. Ей причинен серьезный физический вред, а также нанесена тяжелейшая психологическая травма. Ребенок испытывает страх и стресс, нуждается в медицинской и психологической помощи", - рассказала женщина.
По факту противоправных действий в отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело. Сотрудниками полиции установлены и доставлены в отдел шестеро несовершеннолетних. Предварительно установлено, что подозреваемые умышленно нанесли потерпевшей телесные повреждения из хулиганских побуждений. По результатам первичных следственных действий, несовершеннолетние инициаторы конфликта - юноша и девушка - водворены в изолятор временного содержания", - сообщили в департаменте полиции Карагандинской области.
Отмечается, что действиям остальных участников произошедшего будет дана правовая оценка в рамках расследования.
Кроме того, в отношении родителей несовершеннолетних приняты меры административного воздействия за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.
Инцидент также рассмотрен на совете по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. Принято решение о направлении виновных в специальную образовательную организацию после завершения расследования.
Ранее сообщалось, что в Казахстане возросло количество жестоких конфликтов и преступлений, совершаемых молодежью.
В январе подростки избили девочку в торговом центре в Актау. В конце сентября прошлого года в Атырау на видео попало жестокое избиение девушки сверстницей.
В Костанайской области разыскивают двоих подростков по подозрению в убийстве.
26.02.2026, 12:25 71496
Ущерб в 8,2 млрд и более 420 пострадавших семей: в Астане завершено расследование по делу дольщиков
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Уголовные дела по долевому строительству ЖК "Оазис", МЖК "R-Club" и ЖК "R-ClubDeluxe" направлены в суд, сообщили в прокуратуре Астаны.
В Астане завершено расследование уголовных дел по факту незаконного привлечения денежных средств граждан в долевое строительство. В суд направлены материалы в отношении группы лиц, действия которых причинили особо крупный ущерб на сумму 8,2 млрд тенге и затронули интересы более 426 семей.
Как установило следствие, организаторы схемы привлекали средства граждан для строительства жилых комплексов "Оазис", R-Club и R-Club Deluxe без получения соответствующих разрешений в нарушение требований законодательства Республики Казахстан.
По данным правоохранительных органов, полученные от дольщиков средства использовались не по целевому назначению, а строительство объектов велось с нарушениями и не в полном объеме.
В целях обеспечения гражданских исков потерпевших по санкции суда наложен арест на имущество подозреваемых. В частности, под арест попали 10 квартир, 36 земельных участков, 16 нежилых помещений и 49 автомашин.
В отношении 12 подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Ранее сообщалось, что в Астане глава строительной компании осужден за хищение 2,1 млрд тенге. Деньги были выделены государством на завершение строительства проблемного ЖК.
26.02.2026, 10:28 82436
Детский омбудсмен рассказала о ходе расследования дел об изнасиловании несовершеннолетних
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Детский омбудсмен Динара Закиева рассказала, какие меры принимаются по ряду фактов изнасилования детей в Казахстане.
Напомним, на днях сообщалось об изнасиловании 13-летней девочки ВИЧ-инфицированным.
По факту в Алматы. В декабре 2025 года следствием дело передано в суд по статье, предусматривающей пожизненное заключение. В рамках рассмотрения дела в суде дело было переквалифицировано, в связи с чем обратились в прокуратуру. Мы на связи с МВД, с мамой и Лязат Ракишевой. Девочка в безопасности, в учреждении. Центр психологической поддержки пригласил маму с девочкой, они на связи", - сообщила Закиева.
Также детский омбудсмен прокомментировала случай в ЗКО.
Региональный уполномоченный на связи с папой, они отказались от психологической помощи. Вместе с тем индивидуальная работа будет проведена региональным уполномоченным. Идет следствие", - пояснила она.
Кроме того, Динара Закиева сообщила о факте преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней в Костанайской области.
Нами направлено обращение в прокуратуру по возобновлению дела. Адвокат информирован", - отметила она.
26.02.2026, 09:38 109996
КНБ РК ликвидировал канал контрабанды наркотиков
Фото: скриншот из видео КНБ
Рассказать друзьям
Алматы. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В январе текущего года Комитетом национальной безопасности совместно с компетентными органами иностранного государства реализована международная антинаркотическая операция, сообщили в пресс-службе комитета.
В результате совместных действий в Алматы при получении 8 кг синтетического вещества "метамфетамин" задержан гражданин Казахстана. По данному факту проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса. С санкции суда в отношении задержанного избрана мера пресечения "содержание под стражей", - проинформировали в КНБ.
Иная информация разглашению не подлежит.
25.02.2026, 19:28 131691
В ЗКО похитили 56,5 млн тенге при ремонте дорог
Уголовное дело направлено в суд
Рассказать друзьям
Уральск. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Западно-Казахстанской области окончено расследование по факту хищения бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт автомобильных дорог, сообщили в пресс-службе Агентства РК по финансовому мониторингу.
В марте 2023 года по итогам государственных закупок между ГУ "Сырымский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" и ПК "Сапак" заключен договор на ремонт дорог в селе Жымпиты на общую сумму 259 млн тенге. Однако директор ПК "Сапак", вступив в сговор с директором субподрядной организации ТОО "Ак-Би", разработал схему присвоения вверенных денежных средств. Подозреваемые систематически оформляли акты выполненных работ с заведомо ложными сведениями, включая асфальтирование, земляные, бетонные, водопроводные и другие виды дорожных работ, которые фактически не выполнялись или были выполнены в меньших объемах", - проинформировали в АФМ.
Как уточнили в ведомстве, на основании фиктивных актов заказчиком осуществлялось перечисление бюджетных средств на расчетный счет ПК "Сапак". В дальнейшем полученные денежные средства распределялись между участниками схемы. В результате государству причинен материальный ущерб в сумме 56,5 млн тенге.
С санкции суда на квартиру одного из подозреваемых наложен арест. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено в суд", - дополнили в агентстве.
Кроме того, ранее приговором суда руководитель ГУ "Сырымский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
28.02.2026, 09:17Невестка зарезала прикованную к постели свекровь в Атырауской области 28.02.2026, 10:30Аким ВКО: Проект новой Конституции усиливает гарантии свободы предпринимательской деятельности и защиты частной собственности926Аким ВКО: Проект новой Конституции усиливает гарантии свободы предпринимательской деятельности и защиты частной собственности 28.02.2026, 11:32646Израиль нанес удар по Ирану 28.02.2026, 11:11621Массовая гибель рыбы обернулась многомиллионным штрафом для спиртзавода в Акмолинской области 24.02.2026, 18:56302046ЕАБР: Мы открыты для расширения инвестиционного сотрудничества с турецкими компаниями 21.02.2026, 10:22261826S&P подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана 25.02.2026, 16:30217346Опубликовано издание шариатских стандартов AAOIFI на русском языке 23.02.2026, 18:30215336В Астане почтили память генерала Панфилова и 28 гвардейцев-панфиловцев 21.02.2026, 19:08215016Назначен председатель нового комитета МВД 03.02.2026, 11:581943501В Гонконге обсуждены перспективы сотрудничества с Казахстаном 03.02.2026, 12:001943081Реформы в Казахстане обсуждены с руководством провинции Цзянсу 03.02.2026, 12:021942661Страны Центральной Азии и Республика Корея расширяют таможенное сотрудничество 03.02.2026, 12:351941101В Эр-Рияде обсуждены конституционные реформы Казахстана 03.02.2026, 19:261927156Обсуждены приоритеты дальнейшего сотрудничества Казахстана и Азиатского Банка Развития
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Министр просвещения Жулдыз Сулейменова сообщила, что в казахстанских школах могут отменить СОР и СОЧ. По ее словам, над возможными изменениями в системе оценивания уже работает специальная комиссия. Поддерживаете ли вы отмену СОР и СОЧ?