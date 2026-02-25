Обвинение чиновника в изнасиловании несовершеннолетней в ЗКО: девушка отказалась от претензий

Рассказать друзьям

Астана. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Жительницу столицы осудили за многократное мошенничество с использованием информационных систем, сообщили в прокуратуре Астаны.





По данным следствия, виновная размещала рекламные объявления в социальной сети Instagram о якобы выгодных инвестициях, дешевых туристических путевках и трудоустройстве за рубежом.





От доверившихся граждан она получала деньги, которыми распоряжалась в личных целях, не выполняя взятые на себя обязательства.





Обманутыми оказались 10 человек, им причинен ущерб на сумму свыше 7,7 млн тенге.





Приговором суда мошенница приговорена к 6 годам лишения свободы.



