30.01.2026, 16:07 32811
Жителя Жанаозена подозревают в убийстве своей жены
По информации из соцсетей, у погибшей осталось семеро детей
Жанаозен. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Жанаозене задержан подозреваемый в убийстве своей 44-летней супруги, сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.
В Жанаозене от ножевого ранения погибла 44-летняя женщина. По подозрению в убийстве задержан и водворен в ИВС ее муж.
По предварительным данным, между супругами произошел бытовой конфликт.
Полиция возбудила уголовное дело по статье УК РК "Убийство".
Проводятся следственные мероприятия, направленные на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств произошедшего", -добавили в полиции.
По информации из соцсетей, у погибшей осталось семеро детей.
Напомним, 28 января в Жанаозене зарезали 29-летнего врача.
новости по теме
30.01.2026, 15:06 34731
В Акмолинской области две пенсионерки избили соседку из-за долга
Им назначено по 7 месяцев ограничения свободы
Кокшетау. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Акмолинской области суд приговорил двух пенсионерок к семи месяцам ограничения свободы за нанесение побоев соседке, сообщили в пресс-службе судов Акмолинской области.
Коллегия областного суда рассмотрела уголовное дело в отношении двух женщин за причинение легкого вреда здоровью.
Судом установлено, что конфликт произошел в городе Макинске. 72-летняя подсудимая в подъезде дома своей 89-летней тети встретила потерпевшую и стала предъявлять ей претензии по поводу невозврата долга.
В ходе ссоры потерпевшая споткнулась на лестнице и упала, после чего подсудимая схватила ее за волосы, а затем вместе с тетей стали наносить удары кулаками по голове. Потерпевшая была госпитализирована с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга".
Тетя с племянницей приговором суда получили по 7 месяцев ограничения свободы, а также в солидарном порядке с них взысканы материальный ущерб в размере 130 тысяч тенге, компенсация морального вреда - 500 тысяч тенге и 200 тысяч тенге расходов за услуги представителя.
Напомним, в Актау подростки избили девочку в торговом центре.
30.01.2026, 14:44 37231
В КНБ подтвердили задержание директора филиала QazaqGaz Aimaq в области Жетысу
Фото: depositphotos.com
Талдыкорган. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Комитете национальной безопасности Республики Казахстан подтвердили задержание директора Жетысуского производственного филиала АО "QazaqGaz Aimaq" Айбека Ергали, сообщает ИА "Международное информационное агентство "Казинформ".
В КНБ заявили, что в настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование.
В пресс-службе QazaqGaz Aimaq журналисту информационного агентства Kazakhstan Today также прокомментировали информацию.
На данный момент ведутся следственные мероприятия", - заявили в пресс-службе.
Ранее в КНБ подтвердил расследование в отношении замакима в Алматинской области.
30.01.2026, 10:40 45936
Главу управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО подозревают в получении взятки
Фото: скриншот из видео КНБ
Усть-Каменогорск. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - По подозрению в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями находится под следствием руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области, сообщили в службе по противодействию коррупции КНБ.
Установлено, что он получал от представителей дорожно-строительных компаний и автобусных парков незаконные вознаграждения на сумму 134 млн тенге. В ходе обыска по месту его жительства изъяты 121,9 млн тенге и 97,7 тыс. долларов", - проинформировали в антикоррупционной службе.
Также, по данным ведомства, "возбуждено уголовное дело в отношении руководителя департамента по обеспечению качества в сфере образования данного региона".
Он систематически получал денежные средства за содействие в прохождении учителями государственной аттестации", - уточнили в службе.
Сообщается, что с санкции суда указанные лица взяты под стражу. Иная информация разглашению не подлежит.
29.01.2026, 21:23 76066
В Казахстане на 84% выросло число преступлений по отмыванию доходов
Фото: Depositphotos
Астана. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам 2025 года в Казахстане зарегистрировано 140 преступлений по статье 218 Уголовного кодекса РК (Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем), что на 84% больше по сравнению с предыдущим годом, сообщает аналитический канал Первого кредитного бюро.
Масштаб активности наподобие нынешнего отмечается впервые по меньшей мере за 10 лет: прежде годовое количество регистраций ни разу не перешагивало отметку в 100 случаев. Также обратим внимание, что большинство из зафиксированных в 2025 году преступлений по степени общественной опасности относятся к тяжким - 93%, или 130", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дела о 98 из 140 случаев отмывания денег были окончены, преимущественно - направлением в суд (93 преступления). При этом дела о еще 15 преступлениях были сняты с учета ввиду несостоятельности/дублирования обвинения.
По данным кредитного бюро, всего в 2025 году в производстве находились дела о 172 преступлениях, возбужденных по статье 218 УК РК (в виду имеется показатель, включающий дела, перешедшие с прошлых лет). Дела о 121 из них были окончены, 116 - направлением в суд. С учетом находившихся в производстве общее количество преступлений, дела о которых были сняты с учета, составляет 26.
Подозреваемыми по уголовным делам об отмывании денег в 2025 году было признано 42 человека. Половина из них имеет высшее образование, семь являются женщинами. Большинство, 29 человек, на момент преступления было старше 30 лет. По роду занятий восемь подозреваемых были частными предпринимателями, двое - госслужащими, один - рабочим. 24 человека относились к числу безработных", - проинформировали в бюро.
Сообщается, что по статье 218 УК РК осужденными в 2025 году оказались 15 человек, из них пять - женщины. Семерых лишили свободы, пятерым свободу ограничили. В остальных трех случаях речь шла о выплате штрафа (7,9 млн тенге), условном осуждении и отсрочке от отбытия наказания. Почти все осужденные на момент преступления находились в возрастной категории старше 30 лет, половина имела высшее образование.
В 2025 году Казахстан ратифицировал соглашение о создании Центра оценки рисков отмывания доходов.
29.01.2026, 21:05 77121
В Актау обнаружено тело женщины в Каспийском море
Актау. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент полиции Мангистауской области прокомментировал распространившуюся в СМИ информацию об обнаружении тела женщины в акватории Каспийского моря, передает корреспондент агентства.
По факту суицида начато досудебное расследование. В настоящее время сотрудниками полиции проводится тщательная проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего", - проинформировали в полиции.
Отмечается, что иная информация в соответствии с требованиями законодательства и в интересах следствия разглашению не подлежит.
29.01.2026, 16:44 89271
В Алматы ученица частной школы пыталась свести счеты с жизнью из-за травли
Фото: Depositphotos
Алматы. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы полиция завела уголовное дело по факту буллинга ученицы частной школы, сообщили в пресс-службе департамента полиции города.
Отец пострадавшей девочки в соцсетях сообщил о попытке суицида его дочери - ученицы частной школы. По его словам, девочку длительное время травили одноклассники, "и учитель это не пресекает".
Год я пытался донести до школы простую вещь: мою дочь травят. Я поднимал вопрос, просил поговорить, разобраться, остановить. В ответ - занятость, холод, формальные отписки", - написал мужчина.
После попытки свести счеты с жизнью девочка попала в реанимацию.
В департаменте полиции Алматы сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.
Проводятся необходимые следственные действия, направленные на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств произошедшего. Правовая оценка действиям ответственных лиц будет дана по результатам расследования. Процессуальные меры будут приняты в соответствии с действующим законодательством", - сказано в сообщении полиции.
Напомним, в сентябре прошлого года 17-летняя ученица частной школы покончила жизнь самоубийством.
Ранее сообщалось, что в Казахстане подавляющая часть обвиняемых в травле детей отделываются предупреждением.
29.01.2026, 16:03 92516
В Актобе отчим избивал и заставлял работать 13-летнего пасынка
Актюбинец приговорен к четырем годам тюрьмы
Актобе. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - Жителя Актобе приговорили к лишению свободы за издевательства над пасынком, сообщает издание "Диапазон".
По данным издания, 39-летний актюбинец долгое время жестоко издевался над 13-летним пасынком, он избивал его и заставлял против воли работать на рынке. Когда о побоях стало известно в школе, на отчима написали заявление в полицию.
Судом отчим был признан виновным в истязании и приговорен к четырем годам лишения свободы.
Напомним, жителя Кентау подозревают в изнасиловании двух падчериц.
29.01.2026, 15:34 74056
КНБ объявил в розыск главу OrdaMed
Информация о розыске появилась на портале органов правовой статистики
Астана. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - Служба по противодействию коррупции Комитета национальной безопасности Казахстана ведет розыск председателя правления АО "OrdaMed" Еркина Длимбетова, следует из информации, опубликованной на портале органов правовой статистики и специальных учетов.
Согласно информации, Еркин Длимбетов разыскивается с 28 января 2026 года. Розыскное дело зарегистрировано в Астане.
Ранее сообщалось о выявлении и пресечении схемы фиктивного отечественного производства медицинских изделий. По данным КНБ, руководство АО "OrdaMed" предоставляло подложные документы о наличии собственного производства на территории Казахстана, что позволило компании незаконно получить преференции при льготных поставках 28 видов медицинского оборудования в государственные медицинские учреждения. При этом фактически продукция импортировалась из-за рубежа. Причиненный государству ущерб оценивается в 4,5 млрд тенге.
Читаемое
