29.01.2026, 09:25 38516
Врач скончался от ножевого ранения в Жанаозене Дополнено
Фото: Depositphotos
Жанаозен. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - 29 летний врач скончался от ножевых ранений в Жанаозене. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 99, часть 1, Уголовного кодекса Республики Казахстан. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.
28 января в городе Жанаозене в результате ножевого ранения скончался 29-летний мужчина. Подозреваемый в убийстве водворен в изолятор временного содержания. Предварительно установлено, что конфликт произошел между мужчинами на почве семейно-бытового конфликта. После произошедшего подозреваемый добровольно явился в управление полиции города Жанаозена и признался в содеянном", - проинформировали в полиции.
Проводятся следственные мероприятия, направленные на всестороннее, полное и объективное расследование всех обстоятельств произошедшего.
Дополнено 29.01.2025, 13.30
Заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан в кулуарах сената прокомментировал дело об убийстве врача в Мангистауской области, передает корреспондент агентства.
В любом случае сам факт возбуждения дела по убийству уже предполагает очень тяжкие последствия. Новые нормы, они больше касались случаев, когда угроза, какие-то еще действия, а убийство - это убийство. Там уже квалифицирующие признаки другие", - уточнил он.
Как сообщалось ранее, в Казахстане ужесточают наказание за нападение на медработников.
29.01.2026, 21:23 16746
В Казахстане на 84% выросло число преступлений по отмыванию доходов
Фото: Depositphotos
Астана. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам 2025 года в Казахстане зарегистрировано 140 преступлений по статье 218 Уголовного кодекса РК (Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем), что на 84% больше по сравнению с предыдущим годом, сообщает аналитический канал Первого кредитного бюро.
Масштаб активности наподобие нынешнего отмечается впервые по меньшей мере за 10 лет: прежде годовое количество регистраций ни разу не перешагивало отметку в 100 случаев. Также обратим внимание, что большинство из зафиксированных в 2025 году преступлений по степени общественной опасности относятся к тяжким - 93%, или 130", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дела о 98 из 140 случаев отмывания денег были окончены, преимущественно - направлением в суд (93 преступления). При этом дела о еще 15 преступлениях были сняты с учета ввиду несостоятельности/дублирования обвинения.
По данным кредитного бюро, всего в 2025 году в производстве находились дела о 172 преступлениях, возбужденных по статье 218 УК РК (в виду имеется показатель, включающий дела, перешедшие с прошлых лет). Дела о 121 из них были окончены, 116 - направлением в суд. С учетом находившихся в производстве общее количество преступлений, дела о которых были сняты с учета, составляет 26.
Подозреваемыми по уголовным делам об отмывании денег в 2025 году было признано 42 человека. Половина из них имеет высшее образование, семь являются женщинами. Большинство, 29 человек, на момент преступления было старше 30 лет. По роду занятий восемь подозреваемых были частными предпринимателями, двое - госслужащими, один - рабочим. 24 человека относились к числу безработных", - проинформировали в бюро.
Сообщается, что по статье 218 УК РК осужденными в 2025 году оказались 15 человек, из них пять - женщины. Семерых лишили свободы, пятерым свободу ограничили. В остальных трех случаях речь шла о выплате штрафа (7,9 млн тенге), условном осуждении и отсрочке от отбытия наказания. Почти все осужденные на момент преступления находились в возрастной категории старше 30 лет, половина имела высшее образование.
В 2025 году Казахстан ратифицировал соглашение о создании Центра оценки рисков отмывания доходов.
29.01.2026, 21:05 17801
В Актау обнаружено тело женщины в Каспийском море
Актау. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент полиции Мангистауской области прокомментировал распространившуюся в СМИ информацию об обнаружении тела женщины в акватории Каспийского моря, передает корреспондент агентства.
По факту суицида начато досудебное расследование. В настоящее время сотрудниками полиции проводится тщательная проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего", - проинформировали в полиции.
Отмечается, что иная информация в соответствии с требованиями законодательства и в интересах следствия разглашению не подлежит.
29.01.2026, 16:44 29951
В Алматы ученица частной школы пыталась свести счеты с жизнью из-за травли
Фото: Depositphotos
Алматы. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы полиция завела уголовное дело по факту буллинга ученицы частной школы, сообщили в пресс-службе департамента полиции города.
Отец пострадавшей девочки в соцсетях сообщил о попытке суицида его дочери - ученицы частной школы. По его словам, девочку длительное время травили одноклассники, "и учитель это не пресекает".
Год я пытался донести до школы простую вещь: мою дочь травят. Я поднимал вопрос, просил поговорить, разобраться, остановить. В ответ - занятость, холод, формальные отписки", - написал мужчина.
После попытки свести счеты с жизнью девочка попала в реанимацию.
В департаменте полиции Алматы сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.
Проводятся необходимые следственные действия, направленные на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств произошедшего. Правовая оценка действиям ответственных лиц будет дана по результатам расследования. Процессуальные меры будут приняты в соответствии с действующим законодательством", - сказано в сообщении полиции.
Напомним, в сентябре прошлого года 17-летняя ученица частной школы покончила жизнь самоубийством.
Ранее сообщалось, что в Казахстане подавляющая часть обвиняемых в травле детей отделываются предупреждением.
29.01.2026, 16:03 33196
В Актобе отчим избивал и заставлял работать 13-летнего пасынка
Актюбинец приговорен к четырем годам тюрьмы
Актобе. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - Жителя Актобе приговорили к лишению свободы за издевательства над пасынком, сообщает издание "Диапазон".
По данным издания, 39-летний актюбинец долгое время жестоко издевался над 13-летним пасынком, он избивал его и заставлял против воли работать на рынке. Когда о побоях стало известно в школе, на отчима написали заявление в полицию.
Судом отчим был признан виновным в истязании и приговорен к четырем годам лишения свободы.
Напомним, жителя Кентау подозревают в изнасиловании двух падчериц.
29.01.2026, 15:34 34866
КНБ объявил в розыск главу OrdaMed
Информация о розыске появилась на портале органов правовой статистики
Астана. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - Служба по противодействию коррупции Комитета национальной безопасности Казахстана ведет розыск председателя правления АО "OrdaMed" Еркина Длимбетова, следует из информации, опубликованной на портале органов правовой статистики и специальных учетов.
Согласно информации, Еркин Длимбетов разыскивается с 28 января 2026 года. Розыскное дело зарегистрировано в Астане.
Ранее сообщалось о выявлении и пресечении схемы фиктивного отечественного производства медицинских изделий. По данным КНБ, руководство АО "OrdaMed" предоставляло подложные документы о наличии собственного производства на территории Казахстана, что позволило компании незаконно получить преференции при льготных поставках 28 видов медицинского оборудования в государственные медицинские учреждения. При этом фактически продукция импортировалась из-за рубежа. Причиненный государству ущерб оценивается в 4,5 млрд тенге.
29.01.2026, 15:00 36656
Сколько уголовных дел о сталкинге возбудили в Казахстане
Фото: Depositphotos
Астана. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха в кулуарах сената рассказал, сколько уголовных дел по статье "Сталкинг" было возбуждено в Казахстане, передает корреспондент агентства.
Восемь уголовных дел было возбуждено, но дошли ли они до суда, не могу сказать", - заявил он.
Напомним, в прошлом году в стране была введена уголовная ответственность за сталкинг - навязчивое преследование, не связанное с применением насилия, но причиняющее значительный психологический вред. Теперь под сталкингом понимаются действия, направленные на установление нежелательного контакта или слежку за человеком вопреки его воле. Это может включать постоянные звонки, слежку, слежение через интернет или иные формы навязчивого поведения, нарушающие личные границы и вызывающие чувство страха или тревоги, повлекшие существенный вред.
Теперь за такие действия предусмотрена уголовная ответственность: штраф до 200 месячных расчетных показателей, общественные или исправительные работы до 200 часов либо арест сроком до 50 суток.
29.01.2026, 11:41 43331
В Шымкенте убита еще одна женщина: при задержании подозреваемого полиция применила оружие
Фото: Polisia.kz
Шымкент. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - Жительница Шымкента скончалась от ножевых ранений. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента полиции.
По предварительным данным, подозреваемый на почве неприязненных отношений нанес потерпевшей ножевые ранения, от которых она скончалась на месте происшествия. О случившемся в полицию сообщили очевидцы", - проинформировали в полиции.
Подозреваемый задержан полицейскими по горячим следам.
При задержании вооруженный подозреваемый оказал сопротивление, в связи с чем в соответствии с требованиями законодательства в отношении него сотрудниками полиции применено табельное оружие. Подозреваемый доставлен в медицинское учреждение и взят под стражу", - сообщили в департаменте.
В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
Напомним, в начале года в Шымкенте произошло резонансное убийство 21-летней Нурай. Девушка погибла от множества ножевых ранений. Преступление произошло прямо на улице под камерами видеонаблюдения. Выяснилось, что подозреваемый долгое время преследовал ее.
После произошедшего преступления президент Касым-Жомарт Токаев поручил министру внутренних дел провести правовую оценку действий городского департамента полиции Шымкента.
Начальник департамента полиции Шымкента Нурлан Алмасбеков и его первый заместитель были уволены за ненадлежащее обеспечение правопорядка.
29.01.2026, 10:46 44566
В области Жетысу осудили бывшего замакима района
Он обвинялся в злоупотреблении должностными полномочиями
Талдыкорган. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - Приговором суда Алакольского района области Жетысу заместитель акима района приговорен к пяти годам лишения свободы без конфискации имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, в государственных организациях и субъектах квазигосударственного сектора, сообщили в прокуратуре области Жетысу.
При строительстве и реконструкции электросетей села Аркарлы Алакольского района заместитель акима района, злоупотребляя служебными полномочиями, подписал акты за фактически невыполненные работы, что повлекло незаконное перечисление бюджетных средств на сумму свыше 189 млн тенге. Государственным обвинением полностью доказана вина чиновника в совершении преступления, предусмотренного статьей 361, часть 4, пункт 3), УК РК (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия)", - проинформировали в областной прокуратуре.
Приговор не вступил в законную силу.
