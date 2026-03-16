Токаев проголосовал на референдуме по проекту новой Конституции
Фото: Акорда
Астана. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проголосовал на республиканском референдуме. Он принял участие в голосовании на участке № 51, расположенном во Дворце школьников, сообщила пресс-служба Акорды.
После голосования президент провел брифинг для представителей отечественных и зарубежных средств массовой информации.
Обращаясь к журналистам, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул исключительную важность референдума для будущего развития нашей страны.
Поздравляю всех вас, ведь сегодня судьбоносный день для нашей страны. Конституция - это поистине исторический документ, который гарантирует права и свободы наших граждан, поэтому он имеет исключительное значение. Новая Конституция утверждает территориальную целостность, Независимость и Суверенитет нашей страны. Конституция, принятая в 1995 году, сыграла свою роль. Наша страна жила по этому документу 35 лет, но время не стоит на месте. Настал момент принять новый Основной закон. Я также активно участвовал в его подготовке, лично предложил формулировки преамбулы Конституции и ряда других норм. Уверен, новый Основной закон будет служить на благо страны и ее будущего", - заявил глава государства.
Затем президент ответил на ряд вопросов, касающихся основных целей и задач конституционной реформы, а также международной повестки.
Напомним, 11 февраля президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении республиканского референдума 15 марта 2026 года.
Избирательные участки будут работать до 20.00. По состоянию на 07.00 открыто 10 388 избирательных участков. На 92 участках голосование началось в 06.00. В списки граждан, имеющих право на участие в референдуме, включены 12 461 796 человек.
В бюллетене всего один вопрос: "Принимаете ли Вы новую Конституцию Республики Казахстан, проект которой опубликован в средствах массовой информации 12 февраля 2026 года?". Варианты ответа: "да, принимаю" и "нет, не принимаю".
16.03.2026, 11:08 5411
Предварительные результаты референдума по новой Конституции озвучили в ЦИК
Астана. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Центральная комиссия референдума РК озвучила предварительные результаты голосования на республиканском референдуме по новой Конституции.
Из 12 миллионов 482 тысяч 613 граждан, имеющих право участвовать в референдуме, в голосовании приняли участие 9 миллионов 127 тысяч 192 человека, или 73,12%.
Число граждан, проголосовавших за принятие новой Конституции, составило 7 миллионов 954 тысячи 667 человек, или 87,15%. Против проголосовали 898 099 человек. Число бюллетеней, в которых были выбраны оба варианта ответов, то есть признанными действительными, однако не учитываемыми при подсчете голосов, составило - 127 868.
Напомним, 15 марта в Казахстане состоялся республиканский референдум по новой Конституции.
Поправки затронули более 80% текста Основного закона. Новая Конституция меняет структуру власти и обновляет политическую систему Казахстана. Среди ключевых изменений - введение поста вице-президента, переход к однопалатному парламенту - Курултаю и создание нового консультативного органа Народного совета Казахстана. С текстом новой Конституции можно ознакомиться здесь.
16.03.2026, 08:37 22181
12 740 казахстанцев проголосовали на референдуме за рубежом
Фото: МИД РК
Астана. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Все участковые комиссии референдума за рубежом завершили свою работу. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана.
Общее количество проголосовавших граждан Казахстана в 54 странах составило 12 740 человек. Это обеспечило явку в 88,6%", - проинформировали в МИД РК.
Последним закрылся участок референдума в Сан-Франциско (США). Процесс голосования на участке при Генеральном консульстве РК в Сан-Франциско завершился 16 марта 08.00 по времени Астаны.
16.03.2026, 08:14 25451
Токаев: Казахстан сделал исторический выбор
Фото: Акорда
Астана. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил с заявлением после ознакомления с результатами экзит-полла, проведенного в ходе республиканского референдума, сообщила пресс-служба Акорды.
Сегодня мы стали свидетелями поистине исторического для нашей страны события. Граждане Казахстана приняли участие в референдуме и поддержали конституционную реформу. Они отдали свой голос за будущее нашей Родины. Только что обнародованы результаты экзит-поллов, согласно которым можно с уверенностью сказать, что Казахстан сделал свой исторический выбор в пользу новой Конституции. Таким образом, наш народ в ходе голосования предопределил дальнейший ход истории и судьбу Казахстана. Ваше волеизъявление навечно останется в мировой летописи, потому что оно стало истинным символом патриотизма, присущего нашим соотечественникам. Отныне 15 марта мы будем ежегодно отмечать в качестве одного из главных праздников - Дня Конституции. Наши соотечественники проголосовали за обновление и модернизацию страны. Это наше общее достижение. Искренне поздравляю всех вас с этим знаменательным событием!" - сказал Токаев.
Он отметил, что общенациональный референдум прошел на самом высоком уровне, открыто и справедливо. Как отечественные, так и зарубежные наблюдатели отмечают, что все требования закона и демократические нормы были строго соблюдены.
Окончательные итоги волеизъявления граждан будут подведены, согласно закону, Центральной комиссией референдума в официальном порядке. Но уже сейчас мы можем говорить, что граждане Казахстана продемонстрировали ярчайший пример единения, солидарности, патриотизма, общей ответственности за судьбу Родины. Подавляющее число наших граждан выбрали светлый путь Прогресса, Справедливости, Закона, Порядка, Природолюбия и Чистоты. Это очень хороший путь. Эта Народная Конституция поведет нас к новым достижениям и успехам, в этом нет никакого сомнения. Была зарегистрирована рекордно высокая явка. Благодарю всех, кто пришел на участки и четко высказал свою гражданскую позицию. Тем самым мы показали всему миру политическую культуру нашего казахского общества. Где есть единство, там есть жизнь! Где есть единство, там есть процветание! В единстве рождается сила страны! Для того, чтобы Казахстан стал прогрессивной, передовой и конкурентоспособной страной, нам исключительно важно сохранять мир и дружбу, проявлять терпение и настойчивость, креативность и усердие, трудолюбие и ответственность", - сказал президент.
По словам главы государства, Конституция, получившая всенародную поддержку и одобренная волеизъявлением граждан, - это важный ориентир на пути развития государства.
Новая Конституция - фундамент нашей Независимости и Суверенитета. Основной закон - незыблемая гарантия прав и свобод человека. Мы как единая нация сделали важный шаг к построению справедливого общества, в котором Закон и Порядок неукоснительно соблюдаются, а гражданам присущи высокая ответственность и созидательность. Сегодня мы открыли новую страницу в летописи страны. Впереди нас ждет масштабная работа. Самое главное: наш народ решительно поддерживает глубокие преобразования. Искренне убежден, что, объединив усилия во имя общих интересов, мы оставим будущим поколениям Прогрессивный и Передовой Казахстан. Выражаю искреннюю благодарность молодежи, которая приняла активное участие в референдуме! Отрадно, что молодежь ярко заявила о себе в ходе этой кампании. Пусть будет вечной наша священная Независимость! Пусть процветает наша любимая Родина - Республика Казахстан! Поздравляю всех с принятием новой Конституции!" - заявил Касым-Жомарт Токаев.
Напомним, 15 марта в Казахстане состоялся республиканский референдум по новой Конституции. В списки граждан, имеющих право на участие в референдуме, были включены 12 461 796 человек.
Как отметил президент РК, новая Конституция ориентирована прежде всего на молодежь. По его словам, в Основной закон включены такие важные понятия, как волонтерская деятельность, наука, инновации и искусственный интеллект.
Была проведена масштабная агитационная кампания. Впереди у нас много работы. Летом состоятся выборы в парламент, и мы должны провести их сплоченно, как единая страна. Я считаю, что это должен стать парламент молодежи", - заявил Касым-Жомарт Токаев на встрече с молодежью, принимавшей активное участие в референдуме.
Президент подчеркнул значимость вошедшего в историю дня референдума и выразил признательность молодым людям.
Несомненно, этот день навсегда останется в летописи страны. Отныне 15 марта будет отмечаться как День Конституции - главного документа нашего государства. Я ознакомился с конституциями многих стран и могу с уверенностью сказать, что наш Основной закон стоит в ряду самых прогрессивных", - сказал глава государства.
16.03.2026, 07:34 29131
Референдум по новой Конституции: озвучены результаты exit poll
Астана. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В эфире республиканских телеканалов были озвучены результаты exit poll (с английского "опрос на выходе") республиканского референдума по новой Конституции - большинство граждан поддержали принятие новой Конституции.
Согласно опросу Института евразийской интеграции, за принятие новой Конституции проголосовали 86,7% опрошенных, явка составила 75,3%.
По данным Института комплексных социальных исследований - Астана "Социс-А", за принятие новой Конституции проголосовали - 87,4%, явка зафиксирована на уровне 73,8%.
Результаты Института общественной политики: за - 88,6%, явка - 72,1%.
Напомним, 15 марта в Казахстане состоялся республиканский референдум по новой Конституции. В списки граждан, имеющих право на участие в референдуме, включены 12 461 796 человек.
С текстом новой Конституции можно ознакомиться здесь.
Конституция в случае принятия вступит в силу с 1 июля 2026 года.
15.03.2026, 20:40 84066
В Казахстане завершено голосование на референдуме, начался подсчет голосов
Фото: ЦИК РК
Астана. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На всех участках референдума в Республике Казахстан голосование завершилось, сообщает Центральная комиссия референдума.
Участковые комиссии приступили к подсчету голосов. Время подсчета, согласно нормам действующего законодательства, не должно превышать двенадцать часов с момента начала подсчета. Территориальные комиссии будут информировать ЦКР по электронным каналам связи о предварительных результатах голосования и подсчета голосов", - проинформировали в ЦИК.
Согласно данным, представленным территориальными комиссиями областей, городов республиканского значения и столицы, по состоянию на 20.00 явка в регионах составила:
Область Абай - 75,45%
Акмолинская область - 79,82%.
Актюбинская область - 87,05%
Алматинская область - 71,46%
Атырауская область - 74,04%
Западно-Казахстанская область - 68,94%
Жамбылская область - 85,06%
Область Жетісу - 78,49%
Карагандинская область - 84,30%
Костанайская область - 81,21%
Кызылординская область - 93,04%
Мангистауская область - 77,89%
Павлодарская область - 75,51%
Северо-Казахстанская область - 70,52%
Туркестанская область - 84,03%
Область Ұлытау - 73,15%
Восточно-Казахстанская область - 86,42%
город Астана - 60,36%
город Алматы - 33,43%
город Шымкент - 75,82%.
В целом по стране на 20.00 бюллетени получили 9 126 850 граждан, что составляет 73,24 процента от числа включенных в списки для голосования", - говорится в сообщении.
Предварительные итоги голосования будут оглашены Центральной комиссии референдума. Время оглашения будет сообщено дополнительно.
15.03.2026, 19:19 92711
Голосование завершилось на 14 избирательных участках за рубежом
Фото: МИД РК
Астана. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Арман Исетов проинформировал о работе избирательных участков при загранучреждениях РК.
Замминистра сообщил, что во время референдума функционирует 71 участок при загранучреждениях РК в 54 странах.
Процесс голосования на участках референдума за рубежом проводится с 03.00 утра по времени Астаны. С учетом разницы во времени к 19.00 открылись все участки, из них 14 уже завершили свою работу. К этому времени проголосовало 9050 человек", - говорится в сообщении.
В МИД Казахстана уточнили, что зарубежные участки референдума закрылись в Южной Корее, Японии, Китае, Сингапуре, Малайзии, Монголии, Вьетнаме, Индонезии и Таиланде. Избирательные участки в Вашингтоне, Нью-Йорке, Сан-Франциско, Оттаве и Бразилиа продолжают свою работу.
Отмечается, что до 00.00 завершат свою работу 64 участка. Процесс голосования за рубежом закончится на участке референдума при генеральном консульстве РК в Сан-Франциско (США) 16 марта 08.00 по времени Астаны.
15.03.2026, 18:00 104691
Явка на референдуме по новой Конституции на 18.00 достигла 70,98%
Фото: ЦИК РК
Астана. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - По состоянию на 18.00 на референдуме по новой Конституции получили бюллетени 8 845 280 граждан, что составляет 70,98 процента от числа включенных в списки для голосования, сообщили в Центральной избирательной комиссии РК.
Согласно данным, представленным территориальными комиссиями областей, городов республиканского значения и столицы, на 18.00 явка граждан в регионах составила:
Область Абай - 73,84 %
Акмолинская область - 77,72 %
Актюбинская область - 83,12 %
Алматинская область - 70,27 %
Атырауская область - 71,08 %
Западно-Казахстанская область - 66,90 %
Жамбылская область - 81,07 %
Область Жетісу - 73,84 %
Карагандинская область - 81,44 %
Костанайская область - 80,11 %
Кызылординская область - 91,80 %
Мангистауская область - 76,84 %
Павлодарская область - 71,85 %
Северо-Казахстанская область - 68,58 %
Туркестанская область - 82,03 %
Область Ұлытау - 70,57 %
Восточно-Казахстанская область - 83,63 %
город Астана - 56,72 %
город Алматы - 32,82 %
город Шымкент - 74,44 %.
Дальнейшая информация о явке на участки голосования по состоянию на 20.00 будет предоставлена в 20.30.
15.03.2026, 16:07 113941
Явка избирателей на референдуме составила 64,43% на 16.00
Астана. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - По состоянию на 16.00 в Казахстане в референдуме по новой Конституции приняли участие 64,43% казахстанцев, сообщили в Центральной избирательной комиссии.
Согласно данным, представленным территориальными комиссиями областей, городов республиканского значения и столицы, по состоянию на 16.00 явка граждан в регионах составила:
Область Абай 69,29%
Акмолинская область 71,33%
Актюбинская область 77,65%
Алматинская область 68, 23%
Атырауская область 64,33%
Западно-Казахстанская область 60,61%
Жамбылская область 70,31%
Область Жетісу 68,50%
Карагандинская область 72,63%
Костанайская область 70,96%
Кызылординская область 82,02%
Мангистауская область 68,19%
Павлодарская область 68,41%
Северо-Казахстанская область 60,70%
Туркестанская область 72,39%
Область Ұлытау 66,50%
Восточно-Казахстанская область 78,98%
город Астана 47,76%
город Алматы 28,16%
город Шымкент 72,61%.
В целом по стране на 16.00 часов получили бюллетени 8 029 286 граждан, что составляет 64,43% от числа включенных в списки для голосования", - сообщила член ЦИК Асель Жанабилова.
Вместе с тем в ЦИК рассказали, что в 16.00 по времени Астаны открылись участки референдума в городах Вашингтоне, Нью-Йорке, Оттаве.
Дальнейшая информация о явке на участки голосования будет предоставлена в 18.00.
