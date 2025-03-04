С 24 марта в Казахстане начнут блокировать серые смартфоны

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Астана. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - С 24 марта 2025 года в Казахстане вступают в силу новые правила. Теперь смартфоны будут проверяться по IMEI-коду, и, если телефон окажется в черном списке, он перестанет работать - без связи, интернета и доступа к мобильным функциям, сообщает - С 24 марта 2025 года в Казахстане вступают в силу новые правила. Теперь смартфоны будут проверяться по IMEI-коду, и, если телефон окажется в черном списке, он перестанет работать - без связи, интернета и доступа к мобильным функциям, сообщает Polisia.kz





Что это означает для пользователей и как избежать неприятных последствий, рассказали управляющий директор DataStar, сопредседатель комитета информационной безопасности альянса QAZTECH Евгений Питолин и сотрудники департамента криминальной полиции МВД РК.





Одной из главных причин блокировки является защита прав потребителей и предотвращение распространения контрафактной продукции. Новый закон направлен на защиту пользователей от покупки некачественных или украденных устройств и повышение безопасности на мобильном рынке страны. Также эта мера поможет бороться с нелегальным ввозом смартфонов, что обеспечит честную конкуренцию среди официальных продавцов.





По данным департамента криминальной полиции, с начала 2025 года в республике было зарегистрировано 474 кражи мобильных телефонов, что на 38,4 % меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, когда зафиксировано было 770 фактов.





Эксперты уверяют, мера по блокировке серых смартфонов в Казахстане направлена не против граждан, а против нелегального рынка мобильных устройств.





Важно подчеркнуть, что речь не идет о массовой блокировке смартфонов. Термин "массовая блокировка" не совсем корректен, так как запрет затронет лишь устройства, ввезенные незаконным путем. Кроме того, ограничения касаются только работы таких телефонов в сетях казахстанских операторов, но не блокируют их функциональность полностью. Смартфон все равно можно будет использовать через Wi-Fi или с иностранной SIM-картой", - отметил Питолин.





По мнению эксперта, экономические последствия будут заметны в краткосрочной перспективе, когда цены на смартфоны могут временно вырасти. Однако рынок быстро адаптируется, и официальные поставщики смогут предложить клиентам доступные решения. Малый бизнес, который занимался ввозом серых устройств, также найдет способы перестроиться, возможно, переориентировавшись на сервисные услуги или перепрошивку устройств.





Социальная реакция на подобные меры предсказуема - любое новое ограничение вызывает негатив у части населения.





С юридической точки зрения вопросов тоже немало. Например, ограничения на ввоз устройств в личных целях должны учитывать особенности потребительского поведения и культурные традиции. Однако в целом государство имеет право регулировать рынок, если это способствует экономической стабильности и безопасности. Главное - обеспечить прозрачность процесса и возможность обжалования решений для добросовестных покупателей.





Для пользователей важно тщательно проверять IMEI-коды перед покупкой устройства, чтобы исключить возможность приобретения незаконного телефона. Покупка смартфонов только у официальных продавцов или в проверенных магазинах - это лучший способ избежать проблем с блокировкой устройства.





Вопрос блокировки украденных смартфонов вызывает у правоохранительных органов ряд опасений. Одним из главных вопросов является изменение схемы сбыта украденных телефонов. Вместо того чтобы сдать находку в ломбард или продать его целиком, преступники все чаще начнут разбирать устройства на отдельные детали: экраны, аккумуляторы, камеры и другие комплектующие. Кроме того, существует опасение, что из-за такой практики большинство украденных телефонов могут быть перераспределены на сером рынке, что усложняет процесс поиска и возврата устройств их владельцам.





Один из важнейших вопросов, который ставится перед обществом, - это принятие и понимание мер нововведения. Казахстанцы выражают сомнения в том, что такие меры действительно поспособствуют улучшению безопасности. Вместо этого многие видят в них нарушение свободы передвижения и прав на личную информацию. Те, кто поддерживает блокировку, считают, что борьба с преступностью в условиях цифровой эпохи требует применения подобных мер.



