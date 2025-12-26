25.12.2025, 13:10 89611
От 7 до 12 лет лишения свободы: в Казахстане ужесточают наказание за нападение на медработников
Астана. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Сенаторы приняли поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы по усилению защиты медицинских работников и водителей скорой помощи при исполнении ими профессиональных обязанностей, сообщил руководитель аппарата сената Максим Споткай.
За насилие, опасное для жизни и здоровья, предусматривается лишение свободы от 5 до 10 лет, а при отягчающих обстоятельствах - от 7 до 12 лет", - заявил он.
Также Уголовный кодекс дополняется новой статьей 380-3 - "Угроза или применение насилия в отношении медицинского работника или водителя транспортного средства скорой медицинской помощи".
В частности, за угрозу применения насилия предусмотрены:
- штраф от 200 до 500 МРП;
- либо исправительные работы;
- либо общественные работы до 300 часов;
- либо ограничение или лишение свободы до 2 лет;
- при отягчающих обстоятельствах - до 3 лет лишения или ограничения свободы.
Кроме того, предусмотрена ответственность за применение насилия:
- за насилие, не опасное для жизни и здоровья - штраф от 500 до 1000 МРП либо лишение свободы от 2 до 3 лет;
- при отягчающих обстоятельствах - от 3 до 7 лет лишения или ограничения свободы.
Как сообщалось ранее, президент РК поручил ужесточить наказание за нападение на медработников.
По данным Минздрава, за последние 5 лет зафиксировано порядка 160 случаев нападения на медработников с применением физической силы, в результате которых медики получили травмы различной степени тяжести.
26.12.2025, 14:51 591
В Казахстане два аэропорта оштрафовали на миллионы тенге за нарушения антимонопольного законодательства
Штрафы получили аэропорты в Костанайской и Кызылординской областях
Астана. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Международный аэропорт "Костанай" имени Ахмета Байтұрсынұлы и аэропорт "Коркыт Ата" оштрафовали на миллионы тенге за нарушения антимонопольного законодательства, сообщает пресс-служба Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан.
Завершено расследование в отношении АО "Международный аэропорт "Костанай" имени Ахмета Байтұрсынұлы" по признакам злоупотребления доминирующим положением (...) Субъект рынка привлечен к административной ответственности. Общая сумма штрафа и конфискации монопольного дохода составила 16,6 млн тенге. Постановление суда вступило в законную силу", - говорится в сообщении.
Также в адрес общества внесено предписание о прекращении нарушений антимонопольного законодательства.
Аналогичные меры приняты (...) по факту нарушений, выявленных в деятельности АО "Аэропорт "Коркыт Ата". В ходе расследования установлено необоснованное завышение стоимости авиатоплива (...) Общество наложен штраф в размере 7,3 млн тенге с конфискацией монопольного дохода в размере 2,5 млн тенге. Кроме того, выдано предписание об устранении нарушений, в рамках исполнения которого цена реализации авиатоплива снижена", - добавили в АЗРК.
Ранее аэропорт Алматы отказался от намерения повысить цены на парковку после предупреждения антимонопольного органа.
26.12.2025, 09:40 14691
КНБ Казахстана получил новые функции и полномочия
Фото: СЦК
Астана. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления", сообщила пресс-служба Акорды.
Передать Комитету национальной безопасности Республики Казахстан функции и полномочия Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан по осуществлению государственного контроля в сфере информатизации в части информационной безопасности критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры", - говорится в документе.
Также Комитет национальной безопасности Республики Казахстан определен правопреемником прав и обязательств Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан в соответствии с передаваемыми функциями и полномочиями.
Правительству Республики Казахстан совместно с Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан поручено в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
1) разработку необходимых законодательных поправок;
2) принятие иных мер по реализации настоящего указа.
Указ вводится в действие со дня его подписания.
25.12.2025, 20:15 56941
Сейсмоопасные участки в Казахстане будут отведены под парки и скверы
Астана. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах сената парламента вице-министр промышленности и строительства РК Куандык Кажкенов рассказал об измененных правилах строительства в сейсмоопасных регионах в рамках нового Строительного кодекса, передает корреспондент агентства.
По словам спикера, будут создаваться карты микрозонирования.
Как раз готовится подведомственной организацией Министерства по чрезвычайным ситуации. Сейчас такие карты есть по Алматы. И теперь, когда реализация генеральных планов будет, учитываться будет эта карта микрозонирования. Что это предполагает? Где-то разломы, сейсмоопасные участки - мы понимаем, что этот участок не подлежит даже для строительства пятиэтажного дома. Соответственно, здесь уже с научным подходом будет приниматься решение строительства рекреационных зон: парков, скверов и так далее", - сообщает zakon.kz.
Ранее при обсуждении проекта нового Строительного кодекса мажилисмен Бактыжан Базарбек потребовал запретить строительство многоквартирных домов на тектонических разломах, в предгорьях и селеопасных зонах.
25.12.2025, 19:33 59431
В Минтранспорта Казахстана сообщили о ходе расследования авиакатастрофы близ Актау
Фото: МЧС РК
Астана. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство транспорта Республики Казахстан опубликовало промежуточное сообщение о ходе расследования авиационного происшествия с воздушным судном Embraer 190 4K-AZ65 авиакомпании Azerbaijan Airlines, передает корреспондент агентства.
В соответствии с положениями приложения 13 ИКАО единственной целью расследования авиационного происшествия является предотвращение подобных случаев в будущем. Целью этой деятельности не является установление доли чьей-либо вины или ответственности", - проинформировали в ведомстве.
Отмечается, что наряду с расследованием авиационного происшествия, проводимым комиссией, ведется уголовное расследование правоохранительными органами Республики Казахстан.
При этом, согласно стандарту 5.4.1 приложения 13 ИКАО, расследование авиационного происшествия проводится отдельно от любого судебного или административного разбирательства, направленного на установление чьей-либо вины или ответственности.
На основании положений пункта 97 правил всю информацию относительно обстоятельств авиационного происшествия участники расследования могут использовать с целью проведения корректирующих мер или действий, направленных на повышение безопасности полетов. Информация о ходе расследования не разглашается посторонним лицам до окончания расследования", - сообщили в министерстве.
Также в Минтранспорта рассказали, что окончательные сроки завершения расследования авиационного происшествия зависят от сроков завершения всех назначенных исследований и работ. Выводы о причинах происшествия или способствующих факторах, а также рекомендации по безопасности полетов будут изложены в окончательном отчете.
Сегодня ровно год со дня крушения воздушного судна AZAL близ Актау.
Напомним, утром 25 декабря 2024 года рейсовый самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший сообщением из Баку в Грозный, потерпел крушение близ аэропорта Актау. По факту крушения самолета возбудили уголовное дело. На борту находились 69 человек, в том числе 5 членов экипажа. Выжили 29 человек, двое из которых - члены экипажа.
Черные ящики разбившегося самолета были направлены в Бразилию в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий. Позже бортовые самописцы разбившегося самолета вернули в Казахстан.
25.12.2025, 18:27 66741
Бауыржану Момышулы присвоено звание "Халык каhарманы"
Фото: visitalmaty.kz
Тараз. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с общественностью Жамбылской области сообщил о присвоении Бауыржану Момышулы звания "Халык каhарманы", рассказали в пресс-службе Акорды.
Вчера исполнилось 115 лет со дня рождения Бауыржана Момышулы. Легендарный полководец широко известен своими подвигами не только в нашей стране, но и за рубежом. Наш народ чтит его доблесть. Однако выдающемуся батыру официально не было присвоено звание "Халық қаһарманы". Известно, что общественность области, представители интеллигенции, в том числе и молодежь, не раз поднимали этот вопрос. Мы должны восстановить историческую справедливость. Поэтому я как Глава государства принял решение присвоить звание "Халық қаһарманы" Бауыржану Момышулы", - заявил президент.
Он отметил, что указ уже подписан.
Имя нашего батыра, ставшее символом подлинного патриотизма и доблести, всегда будет служить примером. Мужество Бауыржана Момышулы - это не просто легенда, это неоспоримый факт, подтвержденный подлинными документами и признанный героями Великой Отечественной войны", - сказал Токаев.
25.12.2025, 17:48 74986
Специалистов в сфере ИИ и атомной энергетики будут готовить в рамках программы "Болашак"
Фото: Depositphotos
Астана. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках программы "Болашак" будут обучаться специалисты в сфере искусственного интеллекта и атомной энергетики. Об этом было заявлено в ходе очередного заседания Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом, сообщили в Акорде.
В ходе заседания утверждена новая категория для прохождения профессиональных стажировок в 2026 году - "пользователи системы искусственного интеллекта". Курс на масштабную цифровизацию экономики требует развития компетенций в сфере искусственного интеллекта.
Кроме того, было принято решение с 2026 года учредить отдельную категорию по магистратуре, докторантуре и стажировке, направленную на подготовку специалистов в сфере атомной энергетики. Ежегодная квота на 20 стипендий позволит своевременно подготовить квалифицированные кадры для отечественной атомной промышленности.
В этом году конкурс на присуждение стипендий "Болашак" проводился по новым правилам. Претенденты проходят три этапа конкурсного отбора: комплексное тестирование, собеседование, рассмотрение Республиканской комиссией кандидатур, набравших наиболее высокие баллы. Также предоставлена возможность повторного участия в конкурсном отборе в течение календарного года, что расширяет пул потенциальных претендентов, предоставляя им дополнительный шанс на успешное участие в программе.
По итогам конкурса комиссией было принято решение о присуждении международной стипендии "Болашак" 225 гражданам Казахстана. В среднем конкурс составил 4 претендента на одно место. Стоит отметить, что в этом году были обновлены требования для зарубежных вузов и научных центров. В частности, установлен критерий их обязательного вхождения в топ-100 авторитетных международных рейтингов, что позволит повысить качество академического обучения.
Из общего числа новых стипендиатов 152 человека будут обучаться в магистратуре, 16 - в докторантуре, а 57 казахстанцев пройдут профессиональную стажировку в зарубежных университетах и центрах.
Кроме того, 182 казахстанца получили гранты на научные стажировки в ведущих мировых научных и исследовательских центрах. В целях повышения качества отбора в этом году были усилены требования к претендентам, в частности введено обязательное наличие научных статей в авторитетных изданиях или международных патентов. Кроме того, перечень направлений научных стажировок приведен в соответствие с приоритетами высшей научно-технической комиссии при правительстве.
В целом доля стипендий "Болашак", присуждаемых по естественно-техническому направлению, увеличилась с 59,2% в 2022 году до 70% в 2025 году. Доля присужденных стипендий по научным стажировкам по инженерно-техническим специальностям выросла с 46,0% в 2022 году до 72,4%.
25.12.2025, 17:30 78381
Президент Казахстана анонсировал новый этап масштабных преобразований
Об их содержании глава государства объявит в ближайшее время
Тараз. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Выступая на встрече с общественностью Жамбылской области, президент Казахстана Касым-Жомарт анонсировал новый этап масштабных преобразований.
Уверен, что предстоящий год станет годом больших перемен. Мы вступаем в новый этап преобразований, о содержании которых я объявлю в ближайшее время", - сообщил президент.
Самое главное, подчеркнул он, - сохранить нерушимую сплоченность народа.
Государство и общество должны выступать как единое целое, в тесном взаимодействии. Общими силами мы обязательно достигнем поставленной цели", - сказал он.
Он напомнил о поставленной цели - превратить Казахстан в цифровое государство в течение трех лет.
Искусственный интеллект и цифровая экономика - основные тенденции, характеризующие передовые страны. Лидерами в этой сфере являются США и Китай. Казахстан не должен оставаться на обочине прогресса. Если мы сейчас не приложим усилия, то будущие поколения не простят нам этой ошибки. Значительная часть моего недавнего послания посвящена данному вопросу. На сегодняшний день правительство приступило к активной работе, осуществлен ряд проектов. Однако у нас впереди еще много работы", - добавил он.
25.12.2025, 14:10 88436
Регулирование смарт-контрактов и кибербезопасность: сенат одобрил Цифровой кодекс
Закрепляются цифровые права граждан
Астана. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената в ходе заседания верхней палаты парламента одобрили Цифровой кодекс Казахстана, сообщил руководитель аппарата сената Максим Споткай.
Кодекс закрепляет цели, задачи и базовые принципы регулирования цифровой сферы, формируя целостную правовую основу цифровой трансформации", - уточнил он.
Также, по его словам, определяются виды цифровых объектов, включая цифровые данные, цифровые активы, цифровые ресурсы, программное обеспечение, цифровые системы и платформы.
Кроме того, закрепляются цифровые права граждан, в том числе право на защиту цифровой идентичности, а также обязанности субъектов цифровых отношений.
Регламентируются вопросы цифровой и биометрической аутентификации, а также использование идентификаторов цифровых данных", - сообщил Максим Споткай.
Помимо этого, кодекс устанавливает правовые основы цифрового госуправления, включая цифровую архитектуру государства и развитие "цифрового правительства".
Предусматривается регулирование смарт-контрактов, распределенных систем, автоматизированных решений, а также меры по защите цифровых данных и обеспечению кибербезопасности", - добавил он.
Ранее сообщалось, что в Казахстане появится самостоятельный закон о кибербезопасности.
