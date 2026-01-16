15.01.2026, 11:07 140291
В Алматы ожидаются снегопад и резкое похолодание
Фото: Depositphotos
Алматы. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с прогнозируемым выпадением снега и понижением температуры воздуха коммунальные службы Алматы переведены на работу в усиленном режиме, сообщил советник акима города Алматы по вопросам коммуникаций и работы со СМИ Ильзат Акчурин.
По информации Казгидромета, ночью с 15 на 16 января в Алматы ожидается выпадение снега, который с перерывами сохранится до вечера 17 января. 16 января температура воздуха ночью и днем составит от -5 до -7 градусов. 17 января ночью ожидается -11…-13 градусов, днем -7…-9 градусов.
В круглосуточном режиме планируется задействовать 1030 единиц специализированной техники, а также 200 единиц техники от частных организаций и 2710 дорожных рабочих. Для очистки дворовых территорий будут привлечены 1790 дорожных рабочих и 256 единиц спецтехники. Также будет организовано дежурство Службы спасения города Алматы с привлечением 16 единиц спецтехники и 50 ДЧС города Алматы дежурство обеспечивают 53 единицы спецтехники и 244 человека личного состава", - сообщил Ильзат Акчурин.
В акиматах районов запланировано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ.
15.01.2026, 14:32 115451
От финпирамид до опасных препаратов: сенатор о рисках рекламы в соцсетях
Депутат призвал усилить контроль над рекламой в социальных сетях
Астана. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - Проблемы засилья в социальных сетях агрессивной рекламы в своем депутатском запросе поднял сенатор Геннадий Шиповских.
Как отметил сенатор, за последние годы резко не только вырос объем, но усилилась и агрессивность рекламы в социальных сетях. Все чаще продвижение товаров, услуг и "инвестиционных проектов" осуществляется через блогеров, инфлюенсеров, популярных деятелей культуры и спорта, мнению которых доверяют пользователи. Такая реклама напрямую влияет на финансовые решения граждан, их потребительский выбор и даже на состояние здоровья.
По его словам, именно через социальные сети часто распространяются реклама и призывы к участию в финансовых проектах, которые на поверку оказываются пирамидами. Рекламируются сомнительные инвестиционные и строительные проекты, некачественные или даже опасные для здоровья товары.
Серьезной проблемой является массовое продвижение в социальных сетях и даже без согласия пользователя рекламы наркотических средств, проституции, онлайн-казино, порнографического контента, а также предложений об участии в акциях и продажах с использованием изображений известных личностей, сгенерированных искусственным интеллектом. Даже просматривая обычный ролик, пользователи сталкиваются с подобной рекламой. В таких условиях возникает вопрос: насколько эффективными могут быть профилактические, воспитательные и разъяснительные меры, реализуемые государством?" - задается вопросами Геннадий Шиповских.
Также он обратил внимание на рекламу в соцсетях медицинских препаратов, средств для снижения веса и добавок для повышения иммунитета, которую распространяют люди, не имеющие медицинского образования. Такая продукция нередко преподносится как натуральная и безопасная, при этом вопросы ответственности за возможный вред здоровью остаются неурегулированными.
Предлагаю совместно с Meta, TikTok и другими платформами достичь договоренностей о недопущении алгоритмического распространения на территории Казахстана запрещенной и общественно опасной рекламы. Внедрить автоматизированные механизмы выявления и оперативной блокировки рекламы наркотиков, проституции, онлайн-казино и порнографического контента. Ограничить право лиц без медицинского образования рекламировать продукцию, а также предусмотреть их ответственность в случаях причинения вреда здоровью граждан в результате такой рекламы", - предложил сенатор.
Ранее депутаты мажилиса выразили обеспокоенность применением мошенниками и блогерами-пранкерами возможностей искусственного интеллекта в своих корыстных целях и потребовали от властей принять соответствующие меры. По их словам, если будет создан и распространен дипфейк с участием руководителя государства или публичного лица с ложными призывами или фальшивыми заявлениями, последствия могут быть катастрофическими.
15.01.2026, 13:52 119411
Ключевой ветеринарный НИИ Казахстана может быть уничтожен застройкой - депутат
Фото: Facebook/KazNIVI
Алматы. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат сената Арман Утегулов в своем депутатском запросе потребовал приостановить изъятие земель Казахского научно-исследовательского ветеринарного института в Алматы, который является ключевым элементом национальной системы биологической безопасности.
КазНИВИ выполняет функцию научного координатора ветеринарной системы страны. Институт, основанный в 1905 году, на протяжении более века формировал научные школы, разрабатывал стратегии борьбы с опасными заболеваниями животных, обеспечивал научное обоснование санитарных мер, напрямую влияющих на продовольственную безопасность и здоровье населения. Институт относится к особо важным стратегическим объектам, подлежащим государственной охране, является держателем республиканской коллекции микроорганизмов и курирует природные очаги особо опасных зоонозных инфекций", - отметил сенатор в своем запросе.
Депутат подчеркнул, что в странах с развитым аграрным сектором и высоким экспортным потенциалом ключевые ветеринарно-научные институты референс-лаборатории находятся в прямом подчинении профильных министерств и выполняют функцию научного сопровождения государственной политики. Такое институциональное устройство позволяет обеспечить оперативную реакцию на биологические угрозы и доверие со стороны международных торговых партнеров.
Несмотря на стратегическое значение института, в отношении КазНИВИ реализуются решения, фактически ведущие к его демонтажу. Территория института сокращена с 40 до 3,5 гектара. Институт утратил право собственности, вынужден арендовать собственную историческую землю. По утвержденному генплану Алматы предусмотрено изъятие оставшиеся территории КазНИВИ под жилищную застройку, что означает фактически уничтожение уникального научного комплекса закрытого типа, восстановление которого в новых условиях невозможно", - обеспокоен депутат.
Он сделал акцент на том, что на территории института осуществлялась работа с возбудителями особо опасных инфекций, соответственно, любые действия по сносу и застройке без комплексной госэкспертизы создают неприемлемые риски биологического и санитарно-эпидемиологического характера.
Фактически под застройку выводится объект, обеспечивающий научное сопровождение ветеринарной службы всей страны, что прямо противоречит государственным приоритетам биологические и продовольственной безопасности", - подчеркнул Арман Утегулов.
В этой связи депутат потребовал приостановить любые действия, связанные с изъятием и застройкой территории института, а также провести проверку законности отчуждения земли объекта.
15.01.2026, 09:19 159696
Авиакомпания Air Astana обратилась к пассажирам в связи с закрытием воздушного пространства Ирана
Астана. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - Air Astana информирует об изменениях в маршруте некоторых регулярных и чартерных рейсов Air Astana в связи с закрытием воздушного пространства Ирана.
Рейсы в Шарм-эль-Шейх, Дубай, Доху, Медину будут выполняться в облет воздушного пространства Ирана. Air Astana внимательно отслеживает ситуацию. Просим пассажиров проверять статус рейсов, так как ожидаются изменения во времени вылетов и прилетов в аэропорты назначения", - проинформировали в авиакомпании.
Уточнять информацию можно в центре бронирования и информации: +7 (727) 244 44 77, +7 702 702 44 77.
В случае задержек и отмены рейсов: +7 (727) 244 44 78. WhatsApp: +7 702 702 00 74", - говорится в сообщении.
Напомним, Иран закрыл воздушное пространство после сообщений о возможной атаке США, сообщает РБК.
14.01.2026, 15:35 250656
В Казахстан запретили ввозить десять марок чая
Фото: depositphotos.com
Астана. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане введены временные санитарные меры по запрету ввоза и реализации некоторый марок чая, не соответствующего требованиям нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, сообщает пресс-служба Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан.
В ходе осуществления контрольного закупа и проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы выявлены факты производства и реализации черного чая, содержащего в своем составе пищевые красители, использование которых в чае не допускается. Кроме того, на пачках чая указаны недействительные адреса производства и расфасовки чая, что указывает на отсутствие разрешительных документов на осуществление деятельности, что установлено в ходе проведения расследований в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения", - говорится в сообщении.
В частности, введен запрет на ввоз и реализацию следующих наименований черного чая:
- "Апамның шәйі Premium gold", Al-Hayat Golg, "БАЛҚИЯ Premium Gold", производитель - TOO "Orda Trade Astana";
- Sultan Suleyman, Pakistan tea, производитель - ТОО "Real Trade Astana";
- "БАЛҚИЯ Premium gold", производитель - ИП "Аль-Хадия";
- Aje Onim, производитель - ИП "Орда Чай" по заказу ТОО "Кальций":
- Al-Hayat Golg, производитель - "Empire KENIY E.P.Z. Limited";
- Al-Jannat Premium, производитель - ИП "Ferdaus" ;
- Alfarah.
Ранее Казахстан ввел временный запрет на ввоз яиц.
12.01.2026, 18:45 380156
Запущено ежедневное авиасообщение между Астаной и Петропавловском
Фото: Depositphotos
Астана. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - Запущен ежедневный авиарейс Астана - Петропавловск - Астана по фиксированной цене, сообщает пресс-служба авиакомпании VIETJET QAZAQSTAN.
Авиакомпания VIETJET QAZAQSTAN начала выполнять субсидированные рейсы Астана - Петропавловск - Астана. Стоимость билета фиксированная - 20 тысяч тенге", - говорится в сообщении.
Отмечается, что продажи открыты и доступны на сайте Vietjetqazaqstan.kz, а также на популярных сервисах продажи авиабилетов. В компании уточнили, что изменение даты вылета и возврат билетов производятся без удержания.
12.01.2026, 13:39 404921
Непогода в Астане: аэропорт предупредил о задержке рейсов
Пассажиров просят заранее планировать поездку в аэропорт
Астана. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Международном аэропорту Астаны предупредили пассажиров о задержке шести рейсов, передает корреспондент агентства.
В частности, задерживаются следующие рейсы:
- KC 584 Санья - Астана;
- DV 784 Усть-Каменогорск - Астана;
- IQ 400 Актобе - Астана;
- FS 7316 Кызылорда - Астана;
- IQ 438 Петропавловск - Астана;
- KC 656 Доха - Астана.
12 января во всех областях и городах республиканского значения объявлено штормовое предупреждение. В этой связи просим пассажиров заранее планировать поездку в аэропорт, учитывать погодные условия и возможные изменения в расписании", - добавили в пресс-службе.
Ранее РГП "Казгидромет" представил прогноз погоды в мегаполисах Казахстана на ближайшие три дня.
12.01.2026, 12:15 410001
В области Жетісу земли возле парка Ветеранов вернули в госсобственность
Фото: скриншот из видео
Талдыкорган. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - В области Жетісу в государственную собственность вернули земельные участки, прилегающие к территории парка Ветеранов в Талдыкоргане, сообщает прокуратура региона.
Судом удовлетворен иск прокурора города Талдыкорган о признании незаконным предоставления частному лицу земельного участка площадью 4,1 га, прилегающего к территории парка Ветеранов, с последующим возвратом указанной земли в государственную собственность", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, земельный участок, относящийся к лесопарковой зоне, в 2006 году был незаконно отчужден в частную собственность.
В последующем собственником земельный участок был сегментирован на 44 отдельных земельных участков, которые впоследствии были реализованы 13 физическим лицам.Судебный акт суда вступил в законную силу", - добавили в пресс-службе.
Ранее земли на 82 млн тенге были возвращены в госсобственность в Акмолинской области.
12.01.2026, 11:25 308741
Сколько дней отдыха ждет казахстанцев в 2026 году
Астана. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - В 2026 году казахстанцев, работающих пять дней в неделю, ждут 119 выходных и 246 рабочих дней.
ЯНВАРЬ
1-2 января - Новый год
7 января - православное Рождество
МАРТ
8 марта - Международный женский день (с воскресенья, 8 марта, переносится на понедельник, 9 марта)
21-23 марта - Наурыз мейрамы (с субботы и воскресенья, 21, 22 марта, переносится на вторник и среду, 24, 25 марта)
МАЙ
1 мая - Праздник единства народа Казахстана
7 мая - День защитника Отечества
9 мая - День Победы (с субботы, 9 мая, переносится на понедельник, 11 мая)
На 27 мая приходится первый день Курбан-айта, отмечаемого по мусульманскому календарю. Он будет выходным днем.
ИЮЛЬ
6 июля - День столицы
АВГУСТ
30 августа - День Конституции РК (с воскресенья, 30 августа, переносится на понедельник, 31 августа)
ОКТЯБРЬ
25 октября - День Республики (с воскресенья, 25 октября, переносится на понедельник, 26 октября)
ДЕКАБРЬ
16 декабря - День независимости
