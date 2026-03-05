Почти тысяча казахстанцев вернулись из стран Ближнего Востока

До конца 2027 года качественной связью "Казахтелеком" планирует обеспечить более 3 тысяч сел

Фото: Depositphotos

Астана. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель правления АО "Казахтелеком" Багдат Мусин предоставил президенту Казахстана отчет о деятельности компании и итогах двух лет реализации ключевых инфраструктурных и технологических проектов, сообщили в Акорде.





В ходе встречи с главой "Казахтелекома" Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность обеспечения жителей малых городов и сельских населенных пунктов качественной связью и интернетом.





В свою очередь Мусин доложил, что компания обслуживает 1,75 млн домохозяйств и продолжает системное расширение оптической сети по всей стране, сохраняя лидирующие позиции в ключевых сегментах телекоммуникационного рынка. До конца 2027 года качественной связью планируется обеспечить более 3 тысяч сел, в которых проживают свыше 1 млн жителей.





Глава компании рассказал о реализации международного проекта "Каспий ВОЛС", предусматривающего строительство подводной волоконно-оптической линии связи по маршруту Актау - Сумгаит. Проект направлен на укрепление транзитного потенциала Казахстана и формирование цифрового коридора между Европой и Азией.





Отдельное внимание в ходе беседы было уделено развитию дата-инфраструктуры. В рамках стратегического проекта "Долина ЦОД" в Экибастузе формируется центр обработки данных с поэтапным наращиванием мощности. Инициатива направлена на привлечение международных технологических компаний и повышение инвестиционной привлекательности страны.





Как сообщил Багдат Мусин, в числе приоритетов - внедрение технологий искусственного интеллекта. Реализуются проекты по созданию ИИ-агентов для автоматизации корпоративных процессов, а также решения в области кибербезопасности и цифровизации государственного сектора.





В завершение президент поручил продолжить своевременную реализацию инвестиционных проектов в сферах цифровизации и развития искусственного интеллекта.





Напомним, в прошлом году АЗРК заявило о том, что АО "Казахтелеком" подозревают в нарушении законодательства в области защиты конкуренции. Был выявлен барьер, затрудняющий доступ сторонних операторов связи в многоквартирные жилые дома при оказании услуг домашнего интернета. Также сообщалось , что в действиях АО "Казахтелеком" выявлены признаки установления монопольно высокой цены на товар.



