В Алматы не планируют строительство многоуровневых парковок

Фото: Depositphotos

Алматы. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Будут ли в Алматы строить многоуровневые паркинги и увеличат ли количество парковочных мест, выяснили корреспонденты - Будут ли в Алматы строить многоуровневые паркинги и увеличат ли количество парковочных мест, выяснили корреспонденты МИА "Казинформ"





Как пишет издание, в прошлом году предприятие "Алматы паркинг" управления городской мобильности Алматы сообщило о планах возведения многоуровневой парковки в микрорайоне Коктем-3. Также стало известно о намерении организовать механизированную парковку в микрорайоне Самал-1 Медеуского района.





В "Алматы паркинг" изданию ответили, что вопрос строительства платной парковки в микрорайоне Самал-1 был снят с повестки после общественных обсуждений.





При этом проект строительства многоуровневого паркинга на 207 мест в микрорайоне Коктем-3 Бостандыкского района все еще находится на стадии рассмотрения.





Кроме этого, строительство многоуровневых парковок в городе не планируется. В случае появления новых проектов информация будет опубликована дополнительно", - говорится в ответе.





Также изданию рассказали, что в городе насчитывается около 17,8 тысячи коммунальных платных парковочных мест.





Предприятие не ставит целью сделать все парковки в городе платными. Платные зоны организуются с учетом транспортного потока и ситуации на улично-дорожной сети", - пояснили в компании.





"Алматы паркинг" не ведет учет бесплатных парковок. Согласно правилам дорожного движения, если отсутствует запрещающий знак, автомобиль можно парковать у правого края проезжей части, отметили в компании.





Стоит отметить, что сегодня в городе ежедневно передвигается более 1,1 млн автомобилей. По прогнозам, к 2030 году население Алматы достигнет 2,5 млн человек, а количество автомобилей составит 311 на тыс. жителей. Это требует системных решений и ускоренного развития общественного транспорта.





Количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Из области в Алматы регулярно въезжает "целая Латвия". На местном уровне - это пять Западно-Казахстанских областей, или два автопарка Астаны.



