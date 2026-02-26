25.02.2026, 20:55 24351
В Алматы не планируют строительство многоуровневых парковок
Фото: Depositphotos
Алматы. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Будут ли в Алматы строить многоуровневые паркинги и увеличат ли количество парковочных мест, выяснили корреспонденты МИА "Казинформ".
Как пишет издание, в прошлом году предприятие "Алматы паркинг" управления городской мобильности Алматы сообщило о планах возведения многоуровневой парковки в микрорайоне Коктем-3. Также стало известно о намерении организовать механизированную парковку в микрорайоне Самал-1 Медеуского района.
В "Алматы паркинг" изданию ответили, что вопрос строительства платной парковки в микрорайоне Самал-1 был снят с повестки после общественных обсуждений.
При этом проект строительства многоуровневого паркинга на 207 мест в микрорайоне Коктем-3 Бостандыкского района все еще находится на стадии рассмотрения.
Кроме этого, строительство многоуровневых парковок в городе не планируется. В случае появления новых проектов информация будет опубликована дополнительно", - говорится в ответе.
Также изданию рассказали, что в городе насчитывается около 17,8 тысячи коммунальных платных парковочных мест.
Предприятие не ставит целью сделать все парковки в городе платными. Платные зоны организуются с учетом транспортного потока и ситуации на улично-дорожной сети", - пояснили в компании.
"Алматы паркинг" не ведет учет бесплатных парковок. Согласно правилам дорожного движения, если отсутствует запрещающий знак, автомобиль можно парковать у правого края проезжей части, отметили в компании.
Стоит отметить, что сегодня в городе ежедневно передвигается более 1,1 млн автомобилей. По прогнозам, к 2030 году население Алматы достигнет 2,5 млн человек, а количество автомобилей составит 311 на тыс. жителей. Это требует системных решений и ускоренного развития общественного транспорта.
Количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Из области в Алматы регулярно въезжает "целая Латвия". На местном уровне - это пять Западно-Казахстанских областей, или два автопарка Астаны.
Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев назвал транспорт и уплотняющую застройку основными причинами загрязненного воздуха в Алматы. Он заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.
25.02.2026, 13:25 37781
Депутат потребовал проверить связи казахстанских чиновников с Джеффри Эпштейном
Фото: Depositphotos
Астана. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Асхат Рахимжанов заявил о необходимости проверить возможные связи казахстанских должностных лиц с Джеффри Эпштейном после публикации так называемых файлов Эпштейна. По его словам, упоминание представителей политической элиты "Старого Казахстана" в обнародованных материалах требует парламентской и правовой оценки с точки зрения национальной безопасности.
Депутат отметил, что мировую политическую арену продолжает сотрясать скандал вокруг публикации так называемых файлов Эпштейна. В ряде ведущих демократических стран уже инициированы парламентские расследования и уголовные преследования лиц, упоминаемых в материалах, связанных с американским финансистом.
Граждане Казахстана имеют право знать правду о том, в чьих руках находилась судьба страны и не становилась ли она предметом кулуарных договоренностей в закрытых клубах сомнительной репутации. В обнародованных документах фигурируют представители политической верхушки "Старого Казахстана", занимавшие ключевые государственные посты. Моральный облик и личные связи чиновников такого ранга - это не вопрос частной жизни, а вопрос государственной безопасности и репутации страны. Например, бывший премьер-министр и председатель КНБ Карим Масимов, ныне отбывающий наказание за государственную измену и попытку захвата власти, упоминается в записях не менее 8 раз. Из записей прямо следует, что Эпштейн и Масимов были лично знакомы", - заявил Рахимжанов.
По его словам, внимание зарубежных СМИ также привлек факт совместного отдыха Эпштейна и Кайрата Келимбетова в Нью-Йорке. Мажилисмен напомнил, что Келимбетов был заместителем премьер-министра и руководил Национальным банком.
В переписке обсуждаются контакты и встречи Масимова и Келимбетова с Джеффри Эпштейном, передаются личные приветствия, затрагиваются различные совместные мероприятия. Упоминаются и другие не названные лица, например некий высокопоставленный генерал, отвечавший за государственную безопасность. Кто этот человек? Вполне возможно, что это опять тот же Масимов? Кроме того, из раскрытых документов следует, что Эпштейн неоднократно бывал в Казахстане. При этом имеется вероятность, что в файлах не полностью отражены все его контакты в нашей стране", - предположил депутат.
Также в контексте расследований скандала в международных публикациях упоминается казахстанская модель Руслана Коршунова, трагически погибшая в США при до конца не выясненных обстоятельствах.
Напомню, речь идет не просто о частном лице, а о человеке, признанном организатором международной сети сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, имевшем устойчивые связи с политическими, финансовыми и разведывательными кругами", - подчеркнул Асхат Рахимжанов.
В связи с вышеизложенным мажилисмен потребовал проверить информацию об упомянутых казахстанских должностных лицах и аффилированных с ними людей, упоминаемых в файлах Эпштейна. Выяснить, имели ли место контакты других казахстанских политиков, предпринимателей и шоу-бизнеса (неформальные встречи, закрытые переговоры, обмен информацией, любые иные формы взаимодействия) с Джеффри Эпштейном. Дать правовую оценку возможным угрозам национальной безопасности, в том числе рисков компрометации должностных лиц и утечки конфиденциальной информации, включая разглашение государственных секретов.
Ранее сообщалось, что брат короля Великобритании Карла III, экс-принц Эндрю Маунтбеттен-Виндзор задержан полицией в рамках дела Джеффри Эпштейна. Его подозревают в передаче конфиденциальной правительственной информации в период, когда он занимал должность торгового представителя Великобритании. Кроме того, изучается жалоба о предполагаемой торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Также в рамках дела задержан экс-посол Великобритании в США Питер Мандельсон.
Финансист Джеффри Эпштейн признал вину в организации проституции в 2008 году и был осужден за изнасилование несовершеннолетней. Летом 2019 года он был повторно задержан в США и обвинен в торговле девушками, в том числе 14-летними, и в склонении их к проституции. В августе того же года 66-летний миллиардер покончил с собой в тюрьме, не дождавшись суда.
В январе 2026 года Министерство юстиции США опубликовало новые рассекреченные файлы по делу Джеффри Эпштейна, скандально известного финансиста, которого обвинили в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Общий объем опубликованной информации - туда входят показания свидетелей и личные переписки - превысил три с половиной миллиона страниц. Часть рассекреченных файлов подтверждают связь Эпштейна с рядом крупных политиков и селебрити, пишет lenta.ru.
В рассекреченных файлах по делу Эпштейна фигурируют имена видных политических деятелей. В рассекреченных файлах можно найти информацию не только о сексуальном насилии. Некоторые свидетели рассказывают о том, что Эпштейн и его гости замешаны в ритуальных жертвоприношениях и актах каннибализма. Имена участников не раскрываются.
24.02.2026, 12:00 91281
Сирены включат в Алматы в среду
Фото: акимат
Алматы. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 25 февраля в 11.00 в городе Алматы будет проводиться техническая проверка системы оповещения населения в рамках республиканских учений по подготовке к паводковому периоду "Көктем-2026" ("Весна-2026"), сообщили в пресс-службе акимата.
В ходе проверки будет подан сигнал "Внимание всем!" - в городе кратковременно включат сирены. Также будет задействована система перехвата теле- и радиоканалов для передачи проверочного сообщения. Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие.
Звуковой сигнал "Внимание всем!" является предупредительным и подается для привлечения внимания населения перед передачей экстренных сообщений при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации", - пояснили в акимате.
Республиканские командно-штабные учения "Көктем-2026" пройдут в Алматы 25-26 февраля. В рамках учений в различных районах города будут проводиться профилактические мероприятия по очистке русел рек и арычной сети.
На сегодняшний день ситуация с возможными паводковыми проявлениями находится под контролем. Городские оперативные службы заблаговременно реализуют необходимые профилактические меры. Сезонные изменения в основном связаны с обильными осадками и весенним таянием снега - естественными природными процессами для Алматы. В ходе подготовки к паводковому периоду с территории города уже вывезено около 150 тысяч кубометров снега", - сообщили в акимате.
23.02.2026, 19:41 117711
Пассажиров предупредили о возможных изменениях авиарейсов в Астане и Шымкенте из-за ремонта ВПП
Фото: unsplash.com
Астана. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане и Шымкенте в апреле и мае запланирован ремонт взлетно-посадочной полосы, сообщили в пресс-службе авиакомпании SCAT Airlines.
В аэропорту Астаны с 15 апреля по 31 мая пройдет ремонт ВПП. Ежедневно с 10.00 до 18.00 возможны изменения в расписании дневных рейсов. В Шымкенте ремонт взлетно-посадочной полосы запланирован с 28 по 30 апреля - ограничения будут действовать с 12.00 до 18.30", - проинформировали в авиакомпании.
В пресс-службе также порекомендовали проверять статус рейса заранее и планировать поездку с учетом возможных изменений.
23.02.2026, 18:30 118951
В Астане почтили память генерала Панфилова и 28 гвардейцев-панфиловцев
Фото: Посольство России в РК
Астана. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В День защитника Отечества РФ в Астане состоялась торжественная церемония возложения венков и цветов к памятнику генералу Ивану Панфилову и мемориалу 28 гвардейцам-панфиловцам, сообщили в пресс-службе посольства Российской Федерации в Республике Казахстан.
В мероприятии приняли участие посол РФ в РК Алексей Бородавкин, посол Республики Беларусь в Республике Казахстан Алексей Богданов, атташе по вопросам обороны при посольстве России в Казахстане полковник Геннадий Сулимук, атташе по вопросам обороны при посольстве Беларуси в Казахстане полковник Дмитрий Кураш, атташе по вопросам обороны при посольстве Китайской Народной Республики в РК, старший полковник Ван Липэн, представители Министерства обороны РК, сотрудники российских загранучреждений в Астане и члены их семей, соотечественники, журналисты.
В церемонии участвовал почетный караул Вооруженных сил Казахстана и военный оркестр.
20.02.2026, 16:35 386001
Нелегально работавшие в Корее казахстанцы могут выехать из страны без штрафов до конца февраля
До конца месяца действует программа добровольного выезда граждан Казахстана
Астана. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанцы, работавшие в Республике Корея нелегально, могут добровольно покинуть страну без штрафов и запрета на повторный въезд, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения Казахстана.
Воспользоваться данной возможностью можно до конца февраля 2026 года включительно. Программа действует с декабря 2025 года", - рассказали в Минтруда.
Министерство труда и социальной защиты населения РК в ходе переговоров с Министерством юстиции Республики Корея по вопросам снижения нелегальной миграции и защиты прав наших граждан достигло договоренности о расширении временных рамок программы добровольного выезда.
Данные меры направлены на смягчение правовых последствий и поддержку граждан, готовых урегулировать свой статус. Программа не распространяется на лиц, совершивших уголовные преступления, подлежащих принудительному выдворению, а также на иностранцев, оказавшихся в нелегальном статусе после 1 декабря 2025 года", - пояснили в ведомстве.
Для участия в программе необходимы паспорт, заявление о добровольном выезде и авиабилет. Предварительное уведомление подается через иммиграционные офисы Республики Корея в период от 15 до 3 дней до даты вылета.
20.02.2026, 15:59 391416
На Temu подали в суд в Ирландии
Фото: Sourcing Journal · Jaque Silva/NurPhoto
Дублин. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Ирландская логистическая компания UPS утверждает, что крупный маркетплейс Temu задолжал ей 37 млн евро. Перевозчик обратился в суд. Сейчас дело находится на рассмотрении, передает irishtimes.com.
Шеймус Смит, старший менеджер по сбору платежей в ирландском филиале UPS рассказал о том, что значительная часть долга сформировалась еще в 2024 году. Тогда между компаниями UPS и Whaleco - представителем Temu в Ирландии, было заключено временное соглашение. Согласно ему, UPS отправляла товары с Temu по всей Европе по существенно сниженной цене.
Однако, как заявил Смит, Whaleco вскоре перестала оплачивать услуги перевозчика. К августу 2025 года долг достиг почти 13 млн евро. Тогда UPS расторгла временную договоренность и отменила льготный тариф. Несмотря на это, Whaleco продолжила пользоваться услугами перевозчика, однако оплачивать их по-прежнему не спешила.
В январе 2025 года сумма долга составляла уже 37 млн евро. Счета Whaleco были заблокированы по требованию UPS. Представители Whaleco оспаривают законность расторжения временного соглашения и утверждают, что UPS исполняла свои обязанности ненадлежащим образом. Представители компании-перевозчика с таким не согласны. Дело принято к рассмотрению в суде.
Ранее СМИ писали об обысках, которые прошли в дублинском офисе Temu. Причиной для этого стали подозрения в получении незаконных субсидий из Китая. Офисы компании также обыскали в Турции.
Отметим, что в Казахстане тоже нередко жалуются на Temu. В том числе казахстанские дизайнеры заявляли, что китайские маркетплейсы копируют их работы.
Мою работу украли. После того, как я увидела копии своей работы, земля ушла из-под ног. Было больно, как же так несправедливо. Я являюсь автором именно этой интерпретации орнамента. В свободном доступе его нет", - писала казахстанский дизайнер украшений.
20.02.2026, 15:00 395876
В Алматы снесли очередное незаконное здание
Фото: акимат Алматы
Алматы. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы снесли очередное незаконное здание, расположенное на проспекте Сейфуллина, сообщает пресс-служба акимата мегаполиса.
Снос произведен собственником самостоятельно, без применения принудительных мер", - информирует акимат со ссылкой на городское управление градостроительного контроля.
Уточняется, что объект был выявлен инспекторами управления в рамках мониторинга за соблюдением градостроительного законодательства.
Стоит отметить, что жители Алматы регулярно требовали от экс-акима Ерболата Досаева прекратить беспорядочную застройку города. Они обращали внимание на то, что с появлением новых ЖК не остается места для проезда транспорта, а также не выдерживают коммунальные сети. Также у горожан вызывает беспокойство высокая плотность населения при отсутствии соответствующей социальной инфраструктуры: детсадов, школ, поликлиник и т.п.
В феврале прошлого года против застройки выступили жители Бостандыкского района Алматы. Алматинцы считают, что стройка увеличит риски при землетрясении, ухудшит экологическую и транспортную обстановку, усилит нагрузку на существующие инженерные сети и соцобъекты. Они просят построить парк.
По данным аналитиков, Алматы относится к городам, где проблемы, связанные с деятельностью недобросовестных застройщиков и обманом дольщиков, остаются крайне актуальными.
Ранее премьер-министр Бектенов отметил, что застройка городов ведется акиматами без учета мнения общественности.
Алматинцы предложили перенести многоэтажное строительство за пределы города из-за сейсмоопасности. На это аким мегаполиса Ерболат Досаев ответил, что вопросы застройки города уже обсуждены в новом генплане развития Алматы. Что в соответствии со стандартами КазНИИСА в городе уже ограничили этажность застройки - не более 9 этажей в верхней части города. Однако, по данным Антикора, несмотря на ограничения при строительстве объектов выше проспекта Аль-Фараби, был частично сдан в эксплуатацию клубный дом "Домино" высотой 15 метров. Выявлено 18 таких объектов.
По мнению общественников, новый генплан развития Алматы нацелен на защиту интересов застройщиков. Специалисты утверждают, что перед отправкой на экспертизу не были учтены замечания общественной группы, генплан был утвержден в недоработанном виде и его нельзя считать полноценной программой развития города.
19.02.2026, 19:46 463506
В Алматы не будут ограничивать въезд автомобилей по четным и нечетным дням
Алматы. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы не планируют вводить ограничения на въезд частных автомобилей по принципу четных и нечетных дней, сообщает Zakon.kz со ссылкой на управление экологии и окружающей среды города.
На запрос редакции в управлении экологии и окружающей среды города ответили, что для города Правила охраны атмосферного воздуха приняли 30 декабря 2025 года. В них не предполагается ограничений движения транспорта. Вместо этого акцент сделан на альтернативные меры снижения загрязнения атмосферы, такие как газификация частного сектора, отказ от твердого топлива в общественных местах и расширение зеленых зон", - пишет издание.
Ранее возможность введения ограничений по системе "четный - нечетный день" обсуждалась в рамках разработки региональных правил по охране атмосферного воздуха и при рассмотрении мер по снижению выбросов в периоды неблагоприятных метеоусловий.
Вчера стало известно, что в Алматы с 2027 года в экозоне запретят угольное отопление, пиротехнику и ограничат въезд авто.
Стоит отметить, что экологическая ситуация в мегаполисе остается одной из самых главных проблем. Недавно Алматы в очередной раз попал в список городов с самым грязным воздухом. По данным аналитиков, основной причиной загрязнения атмосферы в южной столице является автотранспорт. Ранее проведенные в Алматинской агломерации исследования допустимых выбросов загрязняющих веществ показали, что их суммарная нагрузка составляет более 225 тыс. тонн загрязняющих веществ, из которых 189 тыс. тонн приходится на Алматы. Около 60% загрязнения формирует транспорт.
В акимате рассказали, что сегодня в городе ежедневно передвигается более 1,1 млн автомобилей. По прогнозам, к 2030 году население Алматы достигнет 2,5 млн человек, а количество автомобилей составит 311 на тыс. жителей. Это требует системных решений и ускоренного развития общественного транспорта.
Количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Из области в Алматы регулярно въезжает "целая Латвия". На местном уровне - это пять Западно-Казахстанских областей, или два автопарка Астаны.
Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев назвал транспорт и уплотняющую застройку основными причинами загрязненного воздуха в Алматы. Он заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.
На фоне этого сохранение и увеличение зеленых насаждений в мегаполисе становится особенно важным. Между тем в СМИ периодически появляются сообщения о незаконной вырубке или варварской обрезке деревьев.
