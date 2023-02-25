Алматинец предложил перенести многоэтажное строительство за пределы города из-за сейсмоопасности

Досаев ответил, что в соответствии со стандартами КазНИИСА в городе уже ограничили этажность застройки - не более 9 этажей в верхней части города

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Алматы. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе встречи акима Алматы Ерболата Жосаева с жителями Жетысуского района житель города предложил перенести все многоэтажное строительство из Алматы в Gate City из-за сейсмоопасности и нагрузки на инфраструктуру.





Отвечая на предложение горожанина, Ерболат Досаев отметил, что в Алматы находится единственный на всем постсоветском пространстве институт - КазНИИСА, который выпускает специальные стандарты и дает специальные технические условия для строительства в городе. И в верхней части города уже ограничили этажность застройки - не более 9 этажей в верхней части города, где, по словам акима, расположена наиболее сейсмически активная зона и находятся разломы.





Эти вопросы также учтены в проекте генерального плана, который мы вместе с вами обсудили. Когда он утвердится, в нем все это будет определено", - сказал Досаев.





Он также отметил, что накануне президент Касым-Жомарт Токаев одобрил подходы, в рамках которых через закон "Об особом статусе города Алматы" будут усилены требования, связанные со строительством и сейсмостойкостью.





Я надеюсь, что в весеннюю сессию уже начнем эту работу, депутаты маслихата поддержат нас, и у нас появятся особые условия, когда город будет сам контролировать то, что необходимо по специальным стандартам. Эти нормы будут внедрены и, надеюсь, уже с осени это будет работать", - подчеркнул Досаев.





Он также добавил, что G4 будет развиваться и Алматы будет помогать ему.





Я на самом деле - за разумное строительство, но город растет, является магнитом притяжения, маятниковая миграция присутствует", - резюмировал аким.





Как сообщили ранее в МЧС, в Алматы при мощном землетрясении может быть разрушено до 30% домов.





Напомним, мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции утром 6 февраля. По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, землетрясение стало самым сильным с 1939 года.





После трагедии в Турции и Сирии многострадальная тема градостроительства в Алматы зазвучала с новой силой. На карту сейсмических разломов нанесли жилищные комплексы, построенные после 2015 года, информирует orda.kz.





Известно о 50 разломах, из которых около половины активные. Это те, которые могут "сыграть свою роль" при землетрясении. Их и стало больше из-за того, что территория города значительно увеличилась. Соответственно разломы, которые проходили по области, теперь переместились в город.





Наибольшую сейсмическую опасность для города представляет Заилийский разлом (диагональный), проходящий вдоль прорспекта Аль-Фараби, через антенное поле, площадь Республики, пересечение улиц Абая и Кунаева, по улице Казыбек би, через Парк культуры на восток. Отмечается, что на юге от Заилийского разлома параллельно ему проходит активная Чилико-Кеминская серия глубинных разломов, в зоне которых и произошли в прошлом сильные землетрясения.





Учитывая высокий уровень развития экономики, наличие большого числа потенциально опасных объектов, значительную концентрацию населения, в настоящее время угрозу городу представляют даже землетрясения средней интенсивности", - сообщает информационно-аналитический портал.





В прошлом году известные общественные деятели обсудили возрастающие угрозы для жителей сейсмоопасного региона Алматы в связи с уплотняющей застройкой города.





Землетрясение, которое случилось в нашем городе в начале XX века, может повториться. Кажется, что наше правительство и акимы забыли об этом", - сказал в ходе пресс-конференции общественный и политический деятель Олжас Сулейменов.