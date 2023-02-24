До 30% домов в Алматы может быть разрушено при мощном землетрясении - МЧС

Рассказать друзьям

Алматы. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе брифинга службы центральных коммуникаций вице-министр по ЧС Ибрагим Кульшимбаев прокомментировал возможные разрушения в Алматы в случае мощного землетрясения.





Я согласен, Алматы является одним из сейсмоопасных регионов нашей республики. Город расположен на 27 разломах тектонических плит. Основные - это все горные районы города. Наименее опасным является Турксибский район. Другие находятся на разломах, и там опасность более высокая", - цитирует inform.kz Ибрагима Кульшимбаева.





Также вице-министр сообщил, что при сильном землетрясении в Алматы почти треть всех жилых зданий может рухнуть, сообщает sputnik.kz.









С тем, что при землетрясении будет разрушено 60% зданий, я не могу согласиться. Но, по прогнозным данным, при катастрофическом землетрясении амплитудой девять баллов и выше возможны разрушения до 30% жилых зданий", - добавил он.





В случае землетрясения горожанам стоит оставаться в своих квартирах, так как большинство погибших в Турции были найдены на лестничных площадках, продолжил вице-министр.





Наиболее безопасные места в жилых зданиях это под несущими конструкциями стен, не выбегать на лестничные площадки. Мы сами замечали, основное количество погибших оказалось на лестницах. Надо находиться у себя дома под несущими стенами, где вы можете спастись", - подчеркнул Ибрагим Кульшимбаев.





Напомним, мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции утром 6 февраля. По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, землетрясение стало самым сильным с 1939 года.





Он объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца. Землетрясение затронуло сирийские провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус.





Президент РК поручил правительству направить гуманитарную помощь Сирии. Также по поручению главы государства Казахстан выделит 1 миллион долларов на оказание экстренной помощи Турецкой Республике.





Кроме того, Казахстан отправил в Турцию вторую группу спасателей.





По информации МЧС, общее количество казахстанских спасателей, задействованных в Турции, составит 100 человек.





Позже стало известно, что Казахстан отправил в Турцию 75 тонн гуманитарной помощи. Среди отправленного груза есть также и юрты, предназначенные для лишившихся жилья граждан Турции.





После трагедии в Турции и Сирии многострадальная тема градостроительства в Алматы зазвучала с новой силой. На карту сейсмических разломов нанесли жилищные комплексы, построенные после 2015 года, информирует orda.kz.





Известно о 50 разломах, из которых около половины активные. Это те, которые могут "сыграть свою роль" при землетрясении. Их и стало больше из-за того, что территория города значительно увеличилась. Соответственно разломы, которые проходили по области, теперь переместились в город.





Наибольшую сейсмическую опасность для города представляет Заилийский разлом (диагональный), проходящий вдоль улицы Аль-Фараби, через антенное поле, площадь Республики, пересечение улиц Абая и Кунаева, по улице Казыбек-Би, через Парк культуры на восток.





Отмечается, что на юге от Заилийского разлома параллельно ему проходит активная Чилико-Кеминская серия глубинных разломов, в зоне которых и произошли в прошлом сильные землетрясения.





Учитывая высокий уровень развития экономики, наличие большого числа потенциально опасных объектов, значительную концентрацию населения, в настоящее время угрозу городу представляют даже землетрясения средней интенсивности", - сообщает информационно-аналитический портал.