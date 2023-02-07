В Турции произошло сильное землетрясение   

Фото: twitter / @Darkwebhaber

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Анкара. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Подземные толчки после землетрясения магнитудой 7,4, по оценкам турецких сейсмологов, ощущались в понедельник во многих регионах Турции, в том числе в Анкаре.





Как уточняет государственное управление по чрезвычайным ситуациям, землетрясение произошло в районе Пазарджик в провинции Кахраманмараш на глубине 7 км в 04.17 по местному времени. Подземные толчки затем в течение получаса ощущались в разных регионах - Адане, Анкаре, Анталье, Газиантепе, Кайсери, Мерсине, Трабзоне, Шанлыурфе, сообщает ТАСС









Кроме того, телеканал Al Arabiya отмечает, что подземные толчки также ощущались в некоторых регионах Ирака и Ливана.





Разрушения зафиксированы как минимум в четырех провинциях Турции, сообщает газета Yeni Shafaq. Обрушения домов зафиксированы в провинциях Кахраманмараш, Малатья, Шанлыурфа и Газиантеп. Информация о погибших и пострадавших не поступала.





7.8 lik Depremle ilgili ilk görüntü Gaziantep Binevler bölgesinden geldi.

Bir bina yıkılmış içinde 10 kişi olduğu belirtiliyor. pic.twitter.com/KYB8flTW7W — Yunus BÜLBÜL (@yunusbulbul1) February 6, 2023





Дополнено 06.02.2023, 10.55

В результате землетрясения в семи провинциях Турции погибли 76 человек, 440 пострадали, сообщает В результате землетрясения в семи провинциях Турции погибли 76 человек, 440 пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD).





В Малатье жертвами землетрясения стали 23 человек, еще 420 ранены, 140 зданий обрушились. Еще 6 человек погибли и 79 ранены в Диярбакыре. В провинции Шанлыурфе жертвами стали 18 человек, 67 ранены, в Османийе - 5 человек погибли, 34 здания разрушены.





Также сообщается, что в трех сирийских провинциях погибли не менее 99 человек, свыше 330 пострадали.





По данным турецких властей, землетрясение сопровождалось 32 афтершоками, самый сильный был магнитудой 6,6 балла.



