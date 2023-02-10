По последним данным, в Сирии погибли более 1200 человек

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Астана. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству направить гуманитарную помощь Сирии по линии Организации исламского сотрудничества. Об этом - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству направить гуманитарную помощь Сирии по линии Организации исламского сотрудничества. Об этом сообщила пресс-служба Акорды.





Напомним, землетрясение затронуло провинции Сирии: Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. По последним данным местного Минздрава, погибли более 1200 человек, пострадали свыше двух тысяч.





Сегодня министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин проинформировал президента РК Касым-Жомарта Токаева об участии казахстанских спасателей в поисково-спасательных работах в регионах Турции, пострадавших от разрушительного землетрясения.





Несмотря на сложные условия, сотрудники МЧС проявляют высший уровень профессионализма и успешно выполняют поставленные задачи в тесном взаимодействии с местными властями. К настоящему времени удалось спасти 4 выживших", - сообщил министр.





Касым-Жомарт Токаев положительно оценил рабочий настрой казахстанских спасателей и пожелал им удачи.













Напомним, мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло в провинции Кахраманмараш рано утром 6 февраля. По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, оно стало самым сильным с 1939 года. Затем последовали три десятка афтершоков, а в середине дня - еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки продолжаются в Турции уже три дня. В стране объявлен семидневный общенациональный траур, а в десяти пострадавших от катастрофы провинциях ввели чрезвычайное положение на три месяца.





По последним данным, число погибших в результате землетрясений в Турции выросло до 12 873, ранены 62 937 человек.





Вчера стало известно о том, что при землетрясении в Турции без вести пропали граждане Казахстана. Вечером 8 февраля под завалами нашли живой казахстанку Сабину Мамадиярову. Поиски продолжаются.





Напомним, по поручению президента Токаева Казахстан выделит 1 миллион долларов на оказание экстренной помощи Турецкой Республике. Соответствующее постановление принято правительством РК 8 февраля 2023 года.



