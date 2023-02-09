Казахстан выделит миллион долларов на оказание экстренной помощи Турции

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Астана. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил правительству выделить 1 миллион долларов на оказание экстренной помощи Турецкой Республике, пострадавшей в результате катастрофического землетрясения. Об этом сообщила пресс-служба - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил правительству выделить 1 миллион долларов на оказание экстренной помощи Турецкой Республике, пострадавшей в результате катастрофического землетрясения. Об этом сообщила пресс-служба Акорды





Также уполномоченными органами Казахстана совместно с турецкой стороной изучается вопрос оказания дополнительной помощи для ликвидации последствий стихийного бедствия", - говорится в сообщении.





Дополнено 08.02. 2023, 11.44





Акорда





Касым-Жомарт Токаев посетил посольство Турецкой Республики в Казахстане и выразил сочувствие и поддержку братскому народу в связи с катастрофическими последствиями сильного землетрясения на юго-востоке страны. Он также сообщил о том, что Казахстан окажет всесостороннюю помощь Турции, сообщает Акорда





Глубоко потрясены известием о многочисленных человеческих жертвах в результате разрушительного землетрясения в Турции. От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю соболезнования всему братскому турецкому народу", - написал глава государства в книге соболезнований.









Напомним, мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции утром 6 февраля. Днем в понедельник произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6.





По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, землетрясение стало самым сильным с 1939 года. Он объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца.





Число погибших при землетрясении в Турции, по последним данным, превышает 5,4 тысячи, раненых - более 31 тысячи.





Также землетрясение затронуло сирийские провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. Число погибших в Сирии в результате землетрясения увеличилось до 1250, пострадали более двух тысяч человек, сообщает РИА Новости





МИД Казахстана сообщил , что, по предварительным данным, в списках погибших и пострадавших граждан Казахстана нет.





Разбор завалов на месте происшествия продолжается.





По поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева для оказания помощи в преодолении последствий землетрясения в пострадавшие от землетрясения регионы Турции утром 7 февраля направились казахстанские спасатели и медики.





Спасатели МЧС Казахстана вчера приступили к поисково-спасательным работам в районе Ибрахимили.









По данным МЧС, спасательный отряд разделен на две группы, каждая из которых обследует сложные участки - разрушенные жилые объекты. К оперативным поискам подключены кинологические расчеты, в случае обнаружения человека собаки подадут соответствующий сигнал и начнутся работы по извлечению.









МИД РК опубликовал номер телефона горячей линии, а также экстренные контакты загранучреждений РК в Турции.



