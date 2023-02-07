06.02.2023, 16:09 3576
Токаев поручил правительству оказать экстренную помощь Турции
Фото: aa.com.tr
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Астана. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству оказать экстренную помощь Турецкой Республике в преодолении последствий разрушительного землетрясения на юго-востоке страны, сообщила пресс-служба Акорды.
По линии МИД и МЧС установлен контакт с турецкими властями. В ближайшее время по просьбе правительства Турции в пострадавшие регионы вылетят казахстанские спасатели и медики", - говорится в сообщении.
Напомним, землетрясение магнитудой 7,4 произошло в провинции Кахраманмараш в 04.17. Эпицентр находился в 37 километрах от Газиантепа, очаг залегал на глубине десяти километров. В разных городах обрушились сотни зданий, в провинции Хатай прогремел взрыв на газопроводе.
За землетрясением последовали три десятка афтершоков, самый мощный - магнитудой 6,6. В Сирии сильно пострадал Алеппо, где полностью разрушены 40 домов, в том числе в историческом центре. Подземные толчки ощущались также в столице Ливана Бейруте и Ираке.
По последним данным, в результате землетрясения погибли более 900 человек, свыше пяти тысяч пострадали. Обрушились 2818 зданий. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в выступлении из центра по координации спасательных работ.
На данный момент погибло 912 человек, ранены 5385 человек. Спасены 2470 человек", - цитирует Эрдогана РИА Новости.
По его словам, землетрясение в Турции стало самым мощным с 1939 года. Его магнитуда составила 7,7 балла.
МИД Казахстана сообщил, что, по предварительным данным, в списках погибших и пропавших без вести граждан Казахстана нет.
Консул находится на постоянной связи с управлением по ЧС Турции. На настоящее время пострадавших или погибших граждан РК в списках нет. Стоит отметить, что в связи с большим количеством разрушений поисковые работы еще продолжаются", - сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.
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06.02.2023, 21:10 1831
Токаев провел телефонный разговор с Эрдоганом
Президент Казахстана выразил глубокие соболезнования президенту Турции
Фото: пресс-службы Акорды
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Астана. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе телефонного разговора президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил глубокие соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с многочисленными жертвами в результате разрушительного землетрясения в нескольких провинциях страны, сообщает пресс-служба Акорды.
Касым-Жомарт Токаев сообщил, что Казахстан в экстренном порядке направляет спасателей и врачей в пострадавшие районы Турции для участия в поисково-спасательных работах, а также готов оказать гуманитарную помощь братской стране.
Ранее Касым-Жомарт Токаев поручил правительству оказать экстренную помощь Турецкой Республике в преодолении последствий разрушительного землетрясения на юго-востоке страны.
Напомним, землетрясение магнитудой 7,4 произошло в провинции Кахраманмараш в 04.17. Эпицентр находился в 37 километрах от Газиантепа, очаг залегал на глубине десяти километров. В разных городах обрушились сотни зданий, в провинции Хатай прогремел взрыв на газопроводе.
За землетрясением последовали три десятка афтершоков, самый мощный - магнитудой 6,6. В Сирии сильно пострадал Алеппо, где полностью разрушены 40 домов, в том числе в историческом центре. Подземные толчки ощущались также в столице Ливана Бейруте и Ираке.
Землетрясение в Турции стало самым мощным с 1939 года. Его магнитуда составила 7,7 балла.
МИД Казахстана сообщил, что, по предварительным данным, в списках погибших и пропавших без вести граждан Казахстана нет.
03.02.2023, 20:19 23501
В Пекине обсуждены актуальные вопросы взаимодействия РК и КНР в транзитно-транспортной сфере
Посол Казахстана обратил внимание китайской стороны на необходимость обеспечения стабильности цепочек поставок в двусторонней торговле
Фото: пресс-служба МИД РК
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Пекин. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Посол Казахстана Шахрат Нурышев провел встречу с заместителем секретаря партийного комитета - заместителем мэра города Ляньюньган Ян Синьчжунем, сообщает пресс-служба МИД РК.
В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия Казахстана и Китая в транзитно-транспортной сфере, а также наметили планы сотрудничества в сфере инвестиций и электронной торговли.
Нурышев, отмечая особую роль казахстанско-китайского терминала в порту Ляньюньган, сообщил о рекордном росте в 2022 году объемов железнодорожных грузоперевозок между РК и КНР, которые составили 23,1 млн тонн, что на 14,5% больше показателя 2021 года.
Вместе с тем посол Казахстана обратил внимание китайской стороны на необходимость обеспечения стабильности цепочек поставок в двусторонней торговле. В частности, речь шла о возникающих задержках в доставке в Казахстан контейнерных грузов из Китая и стран Восточной и Юго-Восточной Азии, идущих транзитом через КНР.
Со своей стороны Ян Синьчжунь проинформировал казахстанского дипломата о перспективах развития порта Ляньюньган и планах народного правительства города по дальнейшему продвижению инициативы "Один пояс, один путь", которой в этом году исполняется 10 лет. Вице-мэр отметил важность поднятых казахстанской стороной вопросов и выразил готовность к активному взаимодействию по ним. Кроме того, он выразил заинтересованность компаний города Ляньюньган в налаживании контактов и сотрудничестве с казахстанскими партнерами в целях инвестирования и реализации совместных проектов в сфере электронной торговли.
По итогам встречи стороны договорились поддерживать тесные контакты между посольством РК в КНР и народным правительством города Ляньюньган, в том числе по вопросам стимулирования двустороннего торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия.
С 2015 года в порту Ляньюньган функционирует казахстанско-китайский логистический терминал. Проект направлен на повышение экспортного и транзитного потенциала Казахстана, а также прием и сбор грузов как из Китая, так и из Японии, Республики Кореи и стран ЮВА. С момента запуска через терминал транспортировано более 1,6 млн контейнеров.
Напомним, 2 февраля заместитель министра иностранных дел РК Канат Тумыш провел встречу с послом Китайской Народной Республики в Казахстане Чжан Сяо. В ходе переговоров стороны обсудили состояние и перспективы развития казахстанско-китайского всестороннего стратегического партнерства, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.
03.02.2023, 11:08 27191
Глава МИД РК совершил первый в истории официальный визит в Королевство Бахрейн
Была достигнута договоренность о разработке дорожной карты сотрудничества между Казахстаном и Бахрейном, в которой будут отражены конкретные направления дальнейшего взаимодействия
Фото: МИД РК
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Астана. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди посетил с официальным визитом Королевство Бахрейн, информирует Министерство иностранных дел Республики Казахстан.
Бахрейнская сторона придала особое значение визиту главы внешнеполитического ведомства Казахстана. Министр был принят королем Бахрейна Хамадом бен Иса Аль Халифой, которому передал теплые слова приветствия и пожелания от имени президента РК Касым-Жомарта Токаева.
Тлеуберди ознакомил собеседника с новым этапом политической и экономической модернизации Казахстана. В свою очередь король высоко оценил темпы современного развития РК и выразил поддержку реформам президента, проводимым во благо казахстанского народа.
Учитывая динамику развития казахстанско-бахрейнского политического взаимодействия, стороны отметили важность продолжения диалога на высшем уровне. В целях расширения торгово-экономических связей договорились прилагать совместные усилия для решения транспортно-логистических вопросов. Также состоялся обмен мнениями о международной ситуации в мире и по проблемам региональной и глобальной безопасности", - рассказали в пресс-службе МИД.
В ходе переговоров с заместителем премьер-министра Халидом бен Абдулла Аль Халифой стороны рассмотрели пути углубления двустороннего сотрудничества в различных сферах. Казахстанская сторона подчеркнула, что Бахрейн является важным партнером нашей страны на Ближнем Востоке.
Благодаря взаимной политической поддержке мы сейчас имеем дружественные отношения, основанные на взаимном доверии и активном сотрудничестве", - сказал Тлеуберди.
Стороны позитивно оценили высокий уровень взаимодействия двух стран, при этом подчеркнули, что имеющийся потенциал в торгово-экономической сфере используется не в полной мере. В этой связи была достигнута договоренность о разработке дорожной карты сотрудничества между Казахстаном и Бахрейном, в которой будут отражены конкретные направления дальнейшего взаимодействия.
Во время встречи с министром иностранных дел Абдуллатифом бен Рашидом Аль Заяни был обсужден весь комплекс вопросов двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах. Министры также обменялись мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес. Особое внимание было уделено межрегиональной кооперации в рамках диалоговой платформы "Центральная Азия - Совет сотрудничества арабских государств Залива".
Бахрейнская сторона приветствовала первый в истории двусторонних отношений официальный визит главы МИД Казахстана в Бахрейн и выразила надежду, что он придаст дополнительный импульс дальнейшему наращиванию сотрудничества во всех сферах.
Программа визита завершилась переговорами в Торгово-промышленной палате Бахрейна. С председателем ТПП Самиром Нассом и представителями бахрейнских бизнес-кругов были рассмотрены пути активизации торгово-экономических и инвестиционных связей, а также сотрудничество между международным финансовым центром "Астана" и Международным исламским финансовым рынком Бахрейна. Достигнута договоренность о создании делового совета двух стран для стимулирования прямых контактов между бизнесменами и определения перспективных сфер сотрудничества.
По итогам переговоров стороны договорились продолжить взаимодействие, направленное на расширение взаимной торговли и увеличение объемов инвестиций, а также развитие кооперации в различных секторах экономики.
03.02.2023, 10:10 27791
Смаилов: Необходимо активно развивать потенциал казахстанско-российского сотрудничества
Активный политический диалог между лидерами двух стран обеспечивает высокую динамику по всему спектру казахстанско-российского партнерства
Фото: Primeminister.kz
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Алматы. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов и председатель правительства России Михаил Мишустин в рамках проходящего заседания ЕМПС в Алматы обсудили широкий круг вопросов торгово-экономического сотрудничества, меры по увеличению объемов транзитных и двусторонних грузоперевозок, планы по модернизации пограничных пунктов пропуска и ряд других тем, информирует пресс-служба правительства РК.
Алихан Смаилов отметил, что между двумя странами поступательно развивается экономическая кооперация, растет взаимная торговля и реализуются совместные проекты. При этом активный политический диалог между лидерами двух стран обеспечивает высокую динамику по всему спектру казахстанско-российского партнерства.
Он добавил, что взаимный товарооборот за 11 месяцев прошлого года ощутимо вырос по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Кроме того, динамично развивается промышленная кооперация, в рамках которой реализовано 26 совместных проектов почти на $1 млрд. Дополнительно реализуются или находятся в проработке 84 крупных проекта почти на $23 млрд с созданием 24 тысяч рабочих мест.
Это наглядно показывает потенциал развития казахстанско-российского сотрудничества, который нам необходимо активно поддерживать и развивать", - подчеркнул Смаилов.
Со своей стороны Михаил Мишустин отметил, что правительства двух стран находятся в постоянном контакте и в режиме реального времени решают наиболее важные задачи межгосударственного взаимодействия.
Для нас укрепление отношений с Казахстаном является безусловным приоритетом. Наше сотрудничество основано на принципах дружбы, стратегического партнерства и союзничества. Между двумя странами успешно развивается взаимная торговля. При этом мы считаем важным ускорить создание новых производственных цепочек в промышленности, машиностроении, энергетике, транспортной сфере и других отраслях", - сказал Михаил Мишустин.
Накануне в Алматы прошло заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе. Собравшиеся обсудили актуальные вопросы экономического сотрудничества в рамках ЕАЭС Читать:
02.02.2023, 20:30 30636
Вопросы двустороннего сотрудничества Казахстана и Китая обсудили в МИД РК
Сторонами с удовлетворением отмечена положительная динамика роста показателя двустороннего товарооборота
Фото: пресс-служба МИД РК
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Астана. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель министра иностранных дел РК Канат Тумыш провел встречу с послом Китайской Народной Республики в Казахстане Чжан Сяо, сообщает пресс-служба МИД.
В ходе переговоров стороны обсудили состояние и перспективы развития казахстанско-китайского всестороннего стратегического партнерства, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.
Канат Тумыш подчеркнул важность дальнейшего укрепления политического диалога на высшем и высоком уровне, а также активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества в постпандемийный период.
Сторонами с удовлетворением отмечена положительная динамика роста показателя двустороннего товарооборота, который в 2022 году составил 24,1 млрд долларов.
Напомним, с 25 марта текущего года авиакомпанией "Эйр Астана" планируется возобновить полеты по маршруту Астана - Пекин с частотой три рейса в неделю.
20 января в ходе пресс-конференции в Астане Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РК Чжан Сяо подвел итоги минувшего года и рассказал о перспективах казахстанско-китайского сотрудничества в 2023 году.
31.01.2023, 10:45 40366
Внеочередной съезд партии AMANAT пройдет 7 февраля
В работе съезда примут участие делегаты из всех регионов страны
Фото: пресс-служба AMANAT
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Астана. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель партии AMANAT Ерлан Кошанов подписал постановление о созыве внеочередного, XXV cъезда, сообщает пресс-служба партии.
Мероприятие пройдет 7 февраля в городе Астане.
В работе съезда примут участие делегаты из всех регионов страны. Центральным аппаратом совместно с филиалами партии начаты подготовительные мероприятия.
30.01.2023, 16:10 44071
МИД РФ: Россия и Казахстан продолжают сотрудничество
Россия и Казахстан - близкие соседи, связанные многолетней историей дружбы и доверия
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Москва. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Россия и Казахстан продолжают работу над укреплением многопланового двустороннего взаимодействия, несмотря на козни противников развития российско-казахстанского сотрудничества, заявили в Министерстве иностранных дел Российской Федерации.
Москва не вмешивается во внутренние дела республики, действуя в соответствии с уставом ООН, а также общепринятыми принципами и нормами международного права, информирует РИА Новости.
Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что, несмотря на все козни противников дальнейшего развития российско-казахстанского союзничества, продолжаем с партнерами работу над укреплением многопланового двустороннего взаимодействия, чему способствует и то, что в отношениях с дружественным Казахстаном, в отличие от, как они себя гордо самоименуют, "цивилизованного западного мира", мы не вмешиваемся во внутренние дела республики, действуя в соответствии с уставом ООН, а также общепринятыми принципами и нормами международного права", - говорится в опубликованных на сайте МИД подготовленных ответах к пресс-конференции министра Сергея Лаврова.
В МИД добавили, что Москва "отчетливо видит понимание казахстанских властей на разных уровнях, что использование "национальной карты" во внутренней политике опасно тем, что ситуация может легко выйти из-под контроля".
Лавров подчеркнул, что Россия и Казахстан - близкие соседи, связанные многолетней историей дружбы и доверия.
Не случайно сегодня отношения находятся на уровне стратегического партнерства и союзничества. Поэтому вполне естественно, что российские и казахстанские власти тесно взаимодействуют для решения общих насущных проблем", - добавил министр.
Ранее сообщалось, что в посольстве РФ в РК отметили 30-летие дипотношений двух стран.
24.01.2023, 16:37 60401
Токаев принял верительные грамоты у послов четырех государств
Глава государства заверил дипломатов в полной поддержке и содействии со стороны казахстанского правительства в выполнении их благородной миссии в нашей стране
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Астана. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - В резиденции "Акорда" состоялась церемония вручения верительных грамот чрезвычайными и полномочными послами четырех государств президенту Касым-Жомарту Токаеву.
Верительные грамоты вручили посол Королевства Швеция Ева Ульрика Пулано, посол Грузии Николоз Лалиашвили, посол Республики Союз Мьянма Лвин У и посол Республики Кипр Кипрос Йоргаллис", - сообщает Акорда.
Касым-Жомарт Токаев поздравил послов с официальным началом дипломатической миссии в нашей стране и пожелал им успехов в деле дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества. Президент подчеркнул, что Казахстан проводит мирную и открытую внешнюю политику, направленную на укрепление дружественных и взаимовыгодных отношений.
Глава государства заверил дипломатов в полной поддержке и содействии со стороны казахстанского правительства в выполнении их благородной миссии в нашей стране.
В завершение глава Казахстана пожелал послам успехов и передал наилучшие пожелания и приветствия главам их государств.
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