08.02.2023, 19:42 20796
Казахстанку нашли живой под завалами в Турции Дополнено
Фото: twitter/@anadoluajansi
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Астана. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанку Сабину Мамадиярову нашли живой в Турции.
Сабина жива!!! Сломана только рука. Везут в больницу", - говорится в чате-поддержке для тех, кто ищет наших граждан в Антакье.
«Узнав примерное последнее местонахождение от родственников пропавших ребят, наши дипломаты немедленно обратились к турецким властям. Посол Казахстана Еркебулан Сапиев переговорил с руководством МВД Турции и те отправили группу спасателей по адресу. Сейчас идет операция по разбору завалов именно того дома, где в последний раз видели наших соотечественников. Пока нашли только лишь Сабину Мамадьярову. Работы продолжаются. Надеемся, что и остальных ребят тоже найдут», - сообщил официальный представитель МИД Айбек Смадияров.
Четверо казахстанцев без вести пропали при землетрясении в Турции. Трое из них в провинции Хатай, один - в городе Адана. Но при этом официально наших соотечественников в списке погибших или раненных нет
Напомним, в понедельник, 6 февраля, в Турции произошло сильное землетрясение. Подземные толчки после землетрясения магнитудой 7,4, по оценкам турецких сейсмологов, ощущались во многих регионах Турции, в том числе в Анкаре. Обрушения домов зафиксированы в провинциях Кахраманмараш, Малатья, Шанлыурфа и Газиантеп.
Землетрясение в Турции стало причиной сильного сдвига литосферных плит. По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, землетрясение стало самым сильным с 1939 года. Он объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца.
По поручению президента Токаева Казахстан выделит 1 миллион долларов на оказание экстренной помощи Турецкой Республике. Сегодня также стало известно, что республика отправит в Турцию вторую группу спасателей. Общее количество казахстанских спасателей составит 100 человек.
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08.02.2023, 18:18 23131
Четверо казахстанцев без вести пропали при землетрясении в Турции
Фото: twitter/@cr7stianos
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Астана. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Четверо казахстанцев без вести пропали при землетрясении в Турции. Трое из них в провинции Хатай, один - в городе Адана, сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Турции в Казахстане Уфук Екиджи.
Но при этом официально наших соотечественников в списке погибших или раненных нет, отмечает "Хабар24"
Сейчас в Турции действует 4-й уровень тревоги, он предполагает обращение за международной помощью. Поддержать турецкий народ вызвались 75 стран, 36 из них уже направили своих спасателей в зону бедствия.
Наши казахстанские братья откликнулись одни из первых и предложили оказать всяческую помощь. Выражаю признательность президенту Казахстана, всем государственным органам, а также казахскому народу за поддержку и оказанную помощь", - заявил Уфук Екиджи.
По последним данным, при землетрясении в Турции погибло более 8,5 тысячи человек, число пострадавших почти достигло 50 тысяч, сообщает РИА Новости.
По последним данным, погибли 8574 человека, ранены 49 133", - заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.
По словам главы государства, в пострадавших провинциях обрушилось 6444 здания.
Напомним, в понедельник, 6 февраля, в Турции произошло сильное землетрясение. Подземные толчки после землетрясения магнитудой 7,4, по оценкам турецких сейсмологов, ощущались во многих регионах Турции, в том числе в Анкаре. Обрушения домов зафиксированы в провинциях Кахраманмараш, Малатья, Шанлыурфа и Газиантеп.
Землетрясение в Турции стало причиной сильного сдвига литосферных плит. По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, землетрясение стало самым сильным с 1939 года. Он объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца.
По поручению президента Токаева Казахстан выделит 1 миллион долларов на оказание экстренной помощи Турецкой Республике. Сегодня также стало известно, что республика отправит в Турцию вторую группу спасателей. Общее количество казахстанских спасателей составит 100 человек.
08.02.2023, 16:06 30001
Будут ли в Казахстане снижать пенсионный возраст для женщин за рождение каждого ребенка
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Астана. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Будут ли в Казахстане снижать пенсионный возраст для женщин за рождение каждого ребенка, рассказал в своем ответе на депутатский запрос премьер-министр РК Алихан Смаилов.
В Казахстане действует трехуровневая пенсионная система, включающая базовый, солидарный и накопительный пенсионные компоненты, размер которых определяется исходя из трудового стажа. При этом для женщин предусматриваются льготы по исчислению стажа с учетом особенностей их трудовой деятельности (перерывы на рождение и уход за детьми)", - сообщил премьер-министр.
По его словам, в трудовой стаж женщин при назначении пенсионных выплат засчитывается время ухода неработающей матери за малолетними детьми (до достижения каждым ребенком возраста 3 лет в пределах 12 лет в общей сложности).
Также в целях обеспечения непрерывности участия в накопительной пенсионной системе работающих женщин, находящихся в декретных отпусках, с 2014 года из республиканского бюджета производится субсидирование обязательных пенсионных взносов.
При этом по поручению главы государства с этого года период ухода за ребенком продлен с 1 года до 1,5 лет. Снижение пенсионного возраста для женщин за рождение каждого ребенка на 2 года в условиях функционирования накопительной пенсионной системы не позволит обеспечить их адекватными пенсионными выплатами в будущем", - пояснил Алихан Смаилов.
Кроме того, в соответствии с посланием главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2022 года "Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество" повышение пенсионного возраста женщин с 2023 года приостановлено до 2028 года на уровне 61 года.
В целом работа по совершенствованию пенсионной системы продолжается и находится на постоянном контроле уполномоченного органа и правительства", - добавил премьер-министр.
Напомним, в ходе заседания мажилиса депутат Аманжан Жамалов, озвучивая запрос на имя премьер-министра РК Алихана Смаилова, заявил что правительству необходимо рассмотреть вариант снижения пенсионного возраста для женщин, имеющих детей.
08.02.2023, 09:47 46261
Казахстанцы вернулись из Турции бортом МЧС
Они проживали в городе Газиантепе
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Астана. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 16 казахстанцев вернулись на родину из Турции бортом МЧС.
С ними вместе прилетели и двое граждан Кыргызстана. Они проживали в городе Газиантепе, сообщает "Хабар24".
Напомним, ранее спецбортом МЧС в Турцию из Алматы отправили группу из 41 человека личного состава. Это сотрудники республиканского спасательного отряда и Центра медицины катастроф. Специалисты оказывают помощь в ликвидации последствий землетрясений.
Прибывшие рассказали о землетрясении.
Землетрясение началось примерно в 04.30 утра. После этого мы вообще не заходили домой. Поехали на работу, а оттуда сразу в аэропорт. Было невозможно передвигаться. На наших стенах пошли трещины, а некоторые здания и вовсе обрушились. Под завалами осталась моя коллега со своим маленьким ребенком и родителями. Сегодня нашли их тела", - рассказывает Айбобек Нарбеккызы.
Мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции утром 6 февраля. Днем в понедельник произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6.
По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, землетрясение стало самым сильным с 1939 года. Он объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца.
Число погибших при землетрясении в Турции, по последним данным, превышает 5,8 тысячи, раненых - более 30 тысяч.
Также землетрясение затронуло сирийские провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. Число погибших в Сирии в результате землетрясения увеличилось до 1250, пострадали более двух тысяч человек.
МИД Казахстана сообщил, что, по предварительным данным, в списках погибших и пострадавших граждан Казахстана нет.
Разбор завалов на месте происшествия продолжается.
По поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева для оказания помощи в преодолении последствий землетрясения в пострадавшие от землетрясения регионы Турции утром 7 февраля направились казахстанские спасатели и медики. Кроме того, глава государства поручил правительству выделить 1 миллион долларов на оказание экстренной помощи Турецкой Республике. Также уполномоченными органами Казахстана совместно с турецкой стороной изучается вопрос оказания дополнительной помощи для ликвидации последствий стихийного бедствия.
По данным МЧС, спасательный отряд разделен на две группы, каждая из которых обследует сложные участки - разрушенные жилые объекты. К оперативным поискам подключены кинологические расчеты, в случае обнаружения человека собаки подадут соответствующий сигнал и начнутся работы по извлечению.
МИД РК опубликовал номер телефона горячей линии, а также экстренные контакты загранучреждений РК в Турции.
08.02.2023, 09:28 45366
В 2022 году Казахстан открыл 10 новых авиамаршрутов в семь стран
В прошлом году количество иностранных туристов увеличилось в три раза
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Астана. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В 2022 году Казахстан открыл 10 новых авиамаршрутов в 7 стран, сообщили в Министерстве культуры и спорта РК.
Теперь казахстанцы имеют возможность летать прямыми рейсами в такие города, как Милан (Италия), Ираклион (Греция), Нячанг (Вьетнам), Кувейт (Кувейт), Анкару (Турция), остров Маэ (Сейшелы) и в Тюмень (Россия)", - сообщили в ведомстве.
Отмечается, что открытие новых маршрутов позитивно повлияло и на динамику притока зарубежных туристов в страну. К примеру, в прошлом году количество иностранных туристов, посетивших Казахстан, увеличилось в 3 раза.
Сейчас Комитет туризма работает над открытием новых авиамаршрутов. По мере завершения работ мы проинформируем общественность. Открытие прямых рейсов тоже повышает туристическую привлекательность нашей страны. К примеру, в Атырауской области наблюдается рост туристов в 3,5 раза. Это связано с транзитным потенциалом региона. При этом каждый 4-й турист посещает город Алматы. За указанный период южная столица приняла рекордное количество туристов - более 1,2 млн гостей. До 1,5 млн возросло число туристов, посетивших горнолыжные курорты страны. Ежегодный прирост составил 20%. Количество горнолыжных туристов в стране сравнялось с количеством пляжных туристов", - отметил вице-министр культуры и спорта Ержан Еркинбаев.
Как сообщалось ранее, с 25 марта текущего года планируется возобновить полеты по маршруту Астана - Пекин с частотой три рейса в неделю.
Также ранее было восстановлено прямое авиасообщение между Алматы и Пекином.
08.02.2023, 08:10 50411
Казахстанец пропал во время землетрясения в Турции
Фото: Instagram/madiyev
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Анкара. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанец пропал во время землетрясения в Турции.
В Турции во время землетрясения пропал Мирус Курмашев, наш друг, международный агент технопарка Astana Hub. Как сообщил его брат Алмат Курмашев, на момент землетрясении он находился в Турции в городе Хатай. После землетрясения связь с ним прервалась. Связаться с ним родным и близким не удалось до сих пор", - написал на своей странице в Instagram генеральный директор технопарка Магжан Мадиев.
Он сообщил, что брат и друзья Мируса, казахстанские волонтеры ночью вылетели на поиски.
Напомним, мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции утром 6 февраля. Днем в понедельник произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6.
По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Он объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца.
Число погибших при землетрясении в Турции, по последним данным, превышает 5,4 тысячи, раненых - более 31 тысячи.
Также землетрясение затронуло сирийские провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. Число погибших в Сирии в результате землетрясения увеличилось до 1250, пострадали более двух тысяч человек, сообщает РИА Новости.
МИД Казахстана сообщил, что, по предварительным данным, в списках погибших и пострадавших граждан Казахстана нет.
Разбор завалов на месте происшествия продолжается.
По поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева для оказания помощи в преодолении последствий землетрясения в пострадавшие от землетрясения регионы Турции утром 7 февраля направились казахстанские спасатели и медики.
Спасатели МЧС Казахстана вчера приступили к поисково-спасательным работам в районе Ибрахимили.
По данным МЧС, спасательный отряд разделен на две группы, каждая из которых обследует сложные участки - разрушенные жилые объекты. К оперативным поискам подключены кинологические расчеты, в случае обнаружения человека собаки подадут соответствующий сигнал и начнутся работы по извлечению.
По оперативной информации, уже извлечено тело погибшего из-под завалов. Здесь спасатели будут производить разбор конструкций и спускаться вниз под обрушения для дальнейшего проведения поисков", - отметили в ведомстве.
МИД РК опубликовал номер телефона горячей линии, а также экстренные контакты загранучреждений РК в Турции.
07.02.2023, 15:10 84306
В Экибастузе школы перешли на дистанционное обучение из-за низкой температуры в зданиях
Идет работа по доведению температурного режима до нормативных параметров
Фото: Depositphotos
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Экибастуз. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Экибастузе школы перешли на дистанционное обучение из-за низкой температуры в учебных заведениях.
По словам начальника отдела образования города Лауры Дисюповой, с 7 февраля школьники учатся дистанционно, а в детских садах работают дежурные группы, информирует Pavlodarnews.kz.
Как пояснили в городском акимате, 6 февраля на ТЭЦ Экибастуза в работе находились три котлоагрегата.
По этой причине на социальных объектах температурные параметры не соответствовали санитарным нормам. Сегодня, 7 февраля, школы переведены на дистанционной формат обучения. Идет работа по доведению температурного режима до нормативных параметров", - сообщили в акимате.
Отмечается, что накануне в ТОО "Экибастузтеплоэнерго" информировали, что в январе-феврале периодически отмечаются нарушения в работе основного и вспомогательного оборудования станции. Причиной стали последствия аварии и ремонта на тепловых сетях в декабре прошлого года.
Напомним, произошедшая 27 ноября 2022 года крупная авария на Экибастузской ТЭЦ оставила жителей города без тепла в 30-градусный мороз. От отопления были отключены жилые дома, а также социальные объекты: школы, детские сады и больницы. В городе объявили чрезвычайную ситуацию. Часть детей из социальных центров и некоторых пациентов горбольницы пришлось эвакуировать. Детсады прекратили работу, а школьников временно перевели на дистанционное обучение. В городе до сих пор продолжаются работы по стабилизации подаваемых параметров теплоснабжения и ремонтно-восстановительные работы тепловых сетей.
06.02.2023, 21:52 115156
Отменен рейс поезда из Алматы в Шымкент
Вместо отмененного поезда назначается на один рейс разовый поезд № 505/506, сформированный из стандартных вагонов
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Астана. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - По техническим причинам на один рейс отменяется курсирование пассажирского поезда "Тальго" № 25/26 сообщением Алматы-2 - Шымкент, отправлением со станции Алматы-2 6 февраля и со станции Шымкент 7 февраля, сообщает АО "Пассажирские перевозки".
Для перевозки пассажиров вместо отмененного поезда назначается на один рейс разовый поезд № 505/506, сформированный из стандартных вагонов. Отправление состава из Алматы - 6 февраля, из Шымкента - 7 февраля.
Пассажиры, отказавшиеся от поездки, получат полный возврат стоимости проезда. Пассажирам, проследовавшим в поезде из стандартных вагонов, будет произведена выплата разницы стоимости проезда в установленном порядке согласно правилам перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа и почтовых отправлений ж/д транспортом", - сообщает пресс-служба АО "НК "ҚТЖ".
Напомним, 4 февраля в одном из вагонов поезда сообщением Петропавловск - Алматы произошел пожар. Поезд остановили в Карагандинской области.
06.02.2023, 16:00 111771
Обращений от граждан Казахстана после землетрясения в Турции не поступало - МИД
Фото: telegram/РИА Новости
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Астана. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Обращений от граждан Казахстана за помощью после мощного землетрясения в Турции не поступало, сообщил на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел Республики Казахстан Айбек Смадияров.
На 15.00 времени Астаты обращений от граждан Казахстана за помощью после мощного землетрясения на юго-востоке Турции не поступало. Консул находится на постоянной связи с управлением по ЧС Турции, до настоящего времени пострадавших или погибших граждан РК в списках не значится. Одновременно с этим следует иметь в виду, что в связи с большим количеством разрушений спасательные работы еще продолжаются", - заявил Айбек Смадияров.
Напомним, в понедельник в Турции произошло сильное землетрясение. Подземные толчки после землетрясения магнитудой 7,4, по оценкам турецких сейсмологов, ощущались во многих регионах Турции, в том числе в Анкаре.
Обрушения домов зафиксированы в провинциях Кахраманмараш, Малатья, Шанлыурфа и Газиантеп.
В Малатье жертвами землетрясения стали 23 человек, еще 420 ранены, 140 зданий обрушились. Еще 6 человек погибли и 79 ранены в Диярбакыре. В провинции Шанлыурфе жертвами стали 18 человек, 67 ранены, в Османийе - 5 человек погибли, 34 здания разрушены.
Позже сирийский Минздрав сообщил о росте числа жертв землетрясения в стране до 237 человек, пострадали 639 человек.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с многочисленными жертвами в результате сильного землетрясения на юго-востоке страны.
Глава государства также сообщил о готовности Казахстана оказать соответствующую помощь Турции.
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