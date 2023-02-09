Казахстанку нашли живой под завалами в Турции

Они проживали в городе Газиантепе

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Астана. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 16 казахстанцев вернулись на родину из Турции бортом МЧС.





С ними вместе прилетели и двое граждан Кыргызстана. Они проживали в городе Газиантепе, сообщает "Хабар24".





Напомним, ранее спецбортом МЧС в Турцию из Алматы отправили группу из 41 человека личного состава. Это сотрудники республиканского спасательного отряда и Центра медицины катастроф. Специалисты оказывают помощь в ликвидации последствий землетрясений.





Прибывшие рассказали о землетрясении.





Землетрясение началось примерно в 04.30 утра. После этого мы вообще не заходили домой. Поехали на работу, а оттуда сразу в аэропорт. Было невозможно передвигаться. На наших стенах пошли трещины, а некоторые здания и вовсе обрушились. Под завалами осталась моя коллега со своим маленьким ребенком и родителями. Сегодня нашли их тела", - рассказывает Айбобек Нарбеккызы.









Мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции утром 6 февраля. Днем в понедельник произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6.





По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, землетрясение стало самым сильным с 1939 года. Он объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца.





Число погибших при землетрясении в Турции, по последним данным, превышает 5,8 тысячи, раненых - более 30 тысяч.





Также землетрясение затронуло сирийские провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. Число погибших в Сирии в результате землетрясения увеличилось до 1250, пострадали более двух тысяч человек.





МИД Казахстана сообщил , что, по предварительным данным, в списках погибших и пострадавших граждан Казахстана нет.





Разбор завалов на месте происшествия продолжается.





По поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева для оказания помощи в преодолении последствий землетрясения в пострадавшие от землетрясения регионы Турции утром 7 февраля направились казахстанские спасатели и медики. Кроме того, глава государства поручил правительству выделить 1 миллион долларов на оказание экстренной помощи Турецкой Республике. Также уполномоченными органами Казахстана совместно с турецкой стороной изучается вопрос оказания дополнительной помощи для ликвидации последствий стихийного бедствия.









По данным МЧС, спасательный отряд разделен на две группы, каждая из которых обследует сложные участки - разрушенные жилые объекты. К оперативным поискам подключены кинологические расчеты, в случае обнаружения человека собаки подадут соответствующий сигнал и начнутся работы по извлечению.









МИД РК опубликовал номер телефона горячей линии, а также экстренные контакты загранучреждений РК в Турции.



