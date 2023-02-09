Казахстан отправляет вторую группу спасателей в Турцию  

Дипломаты на связи с казахстанцами, которые находятся в Турции, студенты проинформированы о мерах безопасности

Фото: twitter/@anadoluajansi

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Астана. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанцев нет в списках погибших и пострадавших от землетрясения в Турции, сообщил на специальном - Казахстанцев нет в списках погибших и пострадавших от землетрясения в Турции, сообщил на специальном брифинге 7 февраля официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.





По его словам, казахстанские дипломаты в Турции находятся на постоянной связи с управлением по ЧС.





До настоящего времени пострадавших или погибших граждан Республики Казахстан в списках не значится. Одновременно с этим следует учесть, что в связи с большим количеством разрушений спасательные работы продолжаются", - сказал он.





Он также подчеркнул, что речь об эвакуации пока не идет. Самолеты продолжают летать.









У нас есть посольство в Анкаре, генеральное консульство в Стамбуле и Анталии. За консульским учетом можно обратиться туда. Это очень простая процедура - просто сообщить свои персональные данные, свое местонахождение в стране и предоставить копию паспорта. В случае таких ЧС мы будем знать, сколько наших граждан находятся в стране. Это помогает нам скоординировать силы", - отметил представитель МИД.





Он также посетовал, что большинство казахстанцев не встают на консульский учет, поэтому иногда в МИДе не знают об их местонахождении.





Смадияров рассказал, что за последние сутки в ведомство обратились несколько семей в поисках своих детей, которые обучаются в Турции. Сейчас информация по ним выясняется.





По его словам, дипломаты на связи с казахстанцами, которые находятся в Турции, студенты проинформированы о мерах безопасности.





Смадияров сообщил, что землетрясения затронули 10 турецких провинций с общей численностью населения 13,5 миллиона человек.





К сожалению, число жертв продолжает расти. На данный момент известно о 4 тысячах погибших и 20 тысячах пострадавших", - заявил представитель МИД.





Он также рассказал, что спецборт, на котором казахстанские спасатели и медики прилетели в Турцию, вывезет из страны граждан Казахстана и Кыргызстана. Желание вернуться из Турции домой вместе со спасательной группой изъявили 18 человек: 16 граждан Казахстана и два кыргызстанца. Самолет приземлится в Астане, время вылета пока неизвестно.





Также в казахстанском МИДе открыта горячая линия по номеру +7 7172 72 05 00, по которой можно обратиться за помощью. Кроме того, в ближайшее время дополнительно будут опубликованы экстренные контакты загранучреждений РК в Турции.





Дополнено 07.02.2023, 19.26





Министерство иностранных дел призвало казахстанцев временно не летать в Турцию.





Мы прекрасно понимаем родственников, которые хотят поскорее найти своих близких. Наши спасатели поехали не искать казахстанцев - они участвуют в операции в общем. Некоторые наши граждане хотят самостоятельно выехать для поисков, но желательно этого не делать. Нужно ждать, пока специалисты занимаются этим вопросом. Желающих найти пропавших близких, возможно, даже не допустят к местам разрушения, потому что у них нет особой квалификации", - сказал официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.





Он добавил, что нужно ждать, пока специалисты занимаются этим вопросом.





Напомним, сегодня в Турцию прибыли спасатели МЧС Казахстана для помощи в ликвидации последствий землетрясений. Соответствующее поручение дал президент Токаев.





Между тем агентство RT сообщает, что в аэропорту Стамбула длинные очереди и даже давка: добровольцы хотят попасть в зону землетрясения для участия в поисково-спасательных работах.





Turkish Airlines доставили уже почти 12 тысяч волонтеров для ликвидации последствий ЧП.



