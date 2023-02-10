09.02.2023, 12:01 40476
Казахстанские спасатели вытащили из под завалов троих живых людей в Газиантепе
Фото: Кадр с видео
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Анкара. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - На одном из объектов в Газиантепе казахстанские спасатели вытащили из под завалов 3 человека живыми, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.
Один пожилой и двое молодых мужчин были извлечены из под руин упавшего девятиэтажного дома. Казахстанские спасатели пробились к ним первыми и передали людей своим коллегам из Турции и медицинским службам", - сообщили в министерстве.
В ведомстве обратили внимание на то, что работы проводились в особо сложных условиях под угрозой обрушения конструкций в течение двух суток круглосуточно.
Для обнаружения людей активно привлекался кинологический расчет и специальные поисковые приборы.
По последним данным, число погибших в результате землетрясений в Турции выросло до 12 873, ранены 62 937 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на власти страны.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в провинции Кахраманмараш рано утром 6 февраля. Как отмечал Эрдоган, оно стало самым сильным с 1939 года. Затем последовали три десятка афтершоков, а в середине дня - еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки продолжаются в Турции уже три дня. В стране объявлен семидневный общенациональный траур, а в десяти пострадавших от катастрофы провинциях ввели чрезвычайное положение на три месяца.
Землетрясение затронуло также Сирию: провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. По последним данным местного Минздрава, погибли более 1200 человек, пострадали свыше двух тысяч.
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10.02.2023, 08:14 5451
В Турции из-под завалов извлекли тело второго казахстанца
Фото: МЧС РК
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Анкара. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Антакья провинции Хатай Турции под завалами полностью разрушенного в результате землетрясения шестиэтажного дома обнаружили и извлекли тело казахстанца Мирболата Курмашева.
В полностью разрушенном здании в Турции в провинции Хатай силами казахстанских спасателей найдено и извлечено тело второго казахстанца", - сообщили в МЧС.
Отмечается, что в ходе поисков при передвижении в условиях завала спасатели максимально оперативно проделывали специальный лаз для доступа к предварительно установленному месту поисков.
Проникновение обеспечивалось через небольшие пустоты. При этом спасатели старались проделывать меньше проломов в преградах, чтобы не допустить повторного обрушения элементов конструкции, обеспечивали крепление опасных участков в завале, поднимали и перемещали детали завала", - проинформировали в МЧС.
Напомним, вчера вечером спасатели обнаружили тело гражданина РК Кадырбекова Адиля.
МИД окажет максимальное содействие в доставке тела погибшего на родину", - сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш рано утром 6 февраля. Подземные толчки продолжаются в Турции уже три дня. В стране объявлен семидневный общенациональный траур, а в десяти пострадавших от катастрофы провинциях ввели чрезвычайное положение на три месяца.
По последним данным, число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 17 674, ранены более 72 тысяч человек, сообщает РИА Новости.
Землетрясение затронуло также Сирию: провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. По последним данным местного Минздрава, погибли 1347 человек, пострадали свыше двух тысяч.
Президент Токаев поручил правительству направить гуманитарную помощь Сирии. Также, по поручению главы государства, Казахстан выделит 1 миллион долларов на оказание экстренной помощи Турецкой Республике.
Кроме того Казахстан отправил в Турцию вторую группу спасателей. Общее количество казахстанских спасателей составляет 100 человек.
09.02.2023, 21:07 22681
В трех областях Казахстана закрыли трассы
Фото: Depositphotos
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Астана. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В связи со сложными погодными условиями закрыты трассы в Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областях, сообщает Национальный оператор автомобильных дорог республиканского значения.
Для всех видов автотранспорта ограничение на следующих автодорогах:
- Алматы - Усть-Каменогорск, км 25-67, участок село Байсерке - Конаев;
- Алматы-Шелек - Хоргос, км 25-136, участок поселок Арман - село Байсеит;
- Алматы - Ташкент - Термез, км 534-593, участок село Айша-Биби - граница Туркестанской области;
- Алматы - Ташкент - Термез, км 593-652, участок граница Жамбылской области - поселок Машат;
- Алматы - Усть-Каменогорск, км 16-25, участок село Первомайка -с ело Отеген бтыр.
- Обход перевала Кордай, км 159-238. Движение осуществляется через старый перевал Кордай.
На республиканской сети автодорог работает 515 единиц спецтехники и 980 специалистов.
09.02.2023, 20:47 23596
В Турции обнаружено и извлечено тело гражданина Казахстана Дополнено
Фото: пресс-служба МЧС РК
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Анкара. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские спасатели продолжают поисковые работы на одном из сложнейших участков в провинции Хатай, сообщает пресс-служба МЧС РК.
Объект проведения поисков - полностью разрушенный шестиэтажный дом, объем завала составляет более 18 тысяч м3.
По оперативной информации в настоящее время обнаружено и извлечено тело одного гражданина Казахстана.
Работа спасателей осложняется большим количеством завалов, неустойчивыми конструкциями.
Ранее нашими спасателями на объекте были обнаружены два тела граждан Турции.
Дополнено 09.02.2023
Вечером 8 февраля в городе Антакья провинции Хатай в ходе спасательно-поисковых работ был найден живым гражданин Турции, которого изначально внешне опознали как Кубилая Кескина, однако родственники опровергли эту информацию.
Утром 9 февраля поисково-спасательные работы продолжились и в ходе них были обнаружены тела турецкого гражданина, которого родные опознали как Кубилая Кескина, и гражданина РК Кадырбекова Адиля. МИД окажет максимальное содействие в доставке тела погибшего на родину", - сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.
Наши спасатели совместно с турецкими коллегами продолжают искать Мирболата Курмашева.
Напомним, в Алматы начали сбор гуманитарной помощи для пострадавших в результате землетрясения в Турции.
Подземные толчки продолжаются в Турции уже три дня. В стране объявлен семидневный общенациональный траур, а в десяти пострадавших от катастрофы провинциях ввели чрезвычайное положение на три месяца.
Землетрясение затронуло также Сирию: провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. По последним данным местного Минздрава, погибли более 1200 человек, пострадали свыше двух тысяч. Президент Токаев поручил правительству направить гуманитарную помощь Сирии. Также, по поручению главы государства, Казахстан выделит 1 миллион долларов на оказание экстренной помощи Турецкой Республике.
Кроме того Казахстан отправил в Турцию вторую группу спасателей. Общее количество казахстанских спасателей составляет 100 человек.
Сегодня спасатели прибыли в город Хатай для поиска пропавших граждан Казахстана.
09.02.2023, 19:39 26701
Землетрясение в Турции: казахстанские спасатели используют спецоборудование
Фото: twitter/@anadoluajansi
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Анкара. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские спасатели при проведении поисково-спасательных работ под разрушенными зданиями в Турции используют специальное оборудование - акустический прибор для поиска пострадавших под завалами, сообщает пресс-служба МЧС РК.
Это современное техническое акустическое устройство для обнаружения живых людей под завалами. Прибор улавливает малейшие движения, дыхание, сердцебиение и любые другие слабо уловимые шумы.
На видео акустический прибор прокладывается в глубину завалов и спасатель при помощи наушников прослушивает звуки под обломками на наличие признаков жизни.
7 февраля спасатели Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана вылетели из Алматы в Турцию для помощи в ликвидации последствий землетрясений. Соответствующее поручение дал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
8 февраля глава государства поручил правительству выделить 1 миллион долларов на оказание экстренной помощи Турецкой Республике, пострадавшей в результате катастрофического землетрясения.
Также 8 февраля стало известно, что еще один борт со спасателями МЧС Казахстана вылетает в Турцию для расширения возможностей по оказанию помощи в ликвидации последствий разрушительного землетрясения.
9 февраля по поручению президента Казахстана группа спасателей и кинологический расчет рано утром прибыли в город Хатай с целью поиска пропавших граждан Казахстана.
09.02.2023, 11:12 41676
Cейсмолог, предсказавший землетрясение в Турции, заявил об изменении Ближневосточного региона
Землетрясения в Центральной Турции вызвали значительные изменения в распределении напряжений по всему региону, в результате чего сейсмическая активность распространилась вплоть до Палестины
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Астана. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Ближневосточный регион начал меняться, об этом рассказал нидерландский сейсмолог Франк Хугербитс.
Крупные землетрясения в Центральной Турции вызвали значительные изменения в распределении напряжений по всему региону, в результате чего сейсмическая активность распространилась вплоть до Палестины. Очевидно, что регион меняется", - цитирует сейсмолога РИА "Новости".
Напомним, голландский сейсмолог 3 февраля предупреждал о том, что "рано или поздно" в южной части Турции на границе с Сирией произойдет землетрясение магнитудой 7,5.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в провинции Кахраманмараш рано утром 6 февраля. Как отмечал Эрдоган, оно стало самым сильным с 1939 года. Затем последовали три десятка афтершоков, а в середине дня - еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки продолжаются в Турции уже три дня. В стране объявлен семидневный общенациональный траур, а в десяти пострадавших от катастрофы провинциях ввели чрезвычайное положение на три месяца.
По последним данным, число погибших в Турции в результате землетрясения увеличилось до 12 391 человека.
Землетрясение затронуло также Сирию: провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. По последним данным местного Минздрава, погибли более 1200 человек, пострадали свыше двух тысяч.
09.02.2023, 10:28 43706
На Тенгизе при взрыве цистерны погиб рабочий
Еще один 30-летний рабочий получил травмы
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Атырау. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 8 февраля на Тенгизе в результате взрыва цистерны машины "вакуум" погиб рабочий, еще один пострадал.
Несчастный случай произошел днем 8 февраля.
Взорвалась цистерна машины "вакуум", принадлежащей компании WEST DALA. 37-летний работник погиб, другой, 30 лет, получил травмы", - информирует издание "Ак Жайык".
Как сообщает департамент полиции Атырауской области, начато досудебное расследование статье УК РК "Нарушение правил охраны труда, повлекшее смерть человека".
Напомним, более 200 человек погибли на производстве в минувшем году в Казахстане.
09.02.2023, 09:40 44886
Еще одна группа казахстанцев вернулась из Турции
В составе группы 42 казахстанца и 22 гражданина Кыргызстана
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Астана. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Из Турции в Казахстан репатриирована группа из 64 человек - граждан Казахстана и Кыргызстана, информирует пресс-служба Министерства иностранных дел РК.
Усилиями посольства Казахстана в Турции обратным рейсом на самолете ИЛ-76 репатриированы 64 человека - 42 гражданина Казахстана и 22 гражданина Кыргызстана. Данные граждане прибыли из провинций Газиантеп, Мерсин, Кахраманмараш, Диарбакыр, Шанлыурфа и Элязык", - говорится в сообщении МИД РК.
Вчера по поручению президента Казахстана для оказания дополнительной помощи пострадавшим от землетрясения в Турции второй эшелон МЧС РК в составе 56 человек с необходимой поисково-спасательной техникой прибыл в провинцию Газиантеп.
Первая группа казахстанцев из 16 человек вернулась на родину утром 8 февраля.
Ранее сообщалось, что в Турции под завалами нашли живой казахстанку.
Четверо казахстанцев без вести пропали при землетрясении в Турции. Трое из них в провинции Хатай, один - в городе Адана. Но при этом официально граждан РК в списке погибших или раненных нет.
По последним данным, число погибших в Турции в результате землетрясения увеличилось до 12 391 человека.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в провинции Кахраманмараш рано утром 6 февраля. Как отмечал Эрдоган, оно стало самым сильным с 1939 года. Затем последовали три десятка афтершоков, а в середине дня - еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки продолжаются в Турции уже три дня. В стране объявлен семидневный общенациональный траур, а в десяти пострадавших от катастрофы провинциях ввели чрезвычайное положение на три месяца. Землетрясение затронуло также Сирию: провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. По последним данным местного Минздрава, погибли более 1200 человек, пострадали свыше двух тысяч.
09.02.2023, 09:26 42311
В Рудном произошла очередная авария на теплосетях
Фото: Instagram/rudny_official
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Рудный. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Рудном произошел прорыв на тепловой магистрали. Более 80 домов (24 многоэтажных и 59 частных домов) отключили от теплоснабжения.
По состоянию на 09.00 перекрыт участок тепловой трассы по улице Горняков в границах улиц от Дзержинского до Ленина. Под отключение попали 24 капитальных дома, 59 домов частного сектора, 17 юридических лиц", - сообщили в пресс-службе акимата.
Как сообщалось ранее, в Рудном объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с проблемами на водопроводных и канализационных сетях.
В связи с тем что на некоторых участках тепловых, водопроводных, канализационных сетей из-за высокой степени износа участились случаи аварий и порывов, акиматом города с целью недопущения случаев промерзания сетей в период проведения отопительного сезона, а также экстренного реагирования, привлечения дополнительных сил и финансового обеспечения была объявлена чрезвычайная ситуация техногенного характера местного значения", - сообщается в решении акимата города.
Напомним, 6 февраля аким Рудного Куандык Испергенов покинул пост в связи с переходом на новую работу. Исполняющим обязанности акима города назначен Виктор Ионенко. Кроме того, он же будет являться заместителем акима по вопросам ЖКХ.
26 января в Рудном были из-за аварии отключены от отопления 24 многоэтажных дома, 59 частных домов и 16 юридических лиц. 20 января десятки многоэтажек, частных домов и строений также остались без тепла в результате порыва на теплотрассе.
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