Казахстанские спасатели вытащили из под завалов троих живых людей в Газиантепе  

По последним данным, число погибших в результате землетрясений в Турции выросло до 12 873, ранены 62 937 человек

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Анкара. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - На одном из объектов в Газиантепе казахстанские спасатели вытащили из под завалов 3 человека живыми, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.





Один пожилой и двое молодых мужчин были извлечены из под руин упавшего девятиэтажного дома. Казахстанские спасатели пробились к ним первыми и передали людей своим коллегам из Турции и медицинским службам", - сообщили в министерстве.









В ведомстве обратили внимание на то, что работы проводились в особо сложных условиях под угрозой обрушения конструкций в течение двух суток круглосуточно.





Для обнаружения людей активно привлекался кинологический расчет и специальные поисковые приборы.





По последним данным, число погибших в результате землетрясений в Турции выросло до 12 873, ранены 62 937 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на власти страны.





Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в провинции Кахраманмараш рано утром 6 февраля. Как отмечал Эрдоган, оно стало самым сильным с 1939 года. Затем последовали три десятка афтершоков, а в середине дня - еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки продолжаются в Турции уже три дня. В стране объявлен семидневный общенациональный траур, а в десяти пострадавших от катастрофы провинциях ввели чрезвычайное положение на три месяца.





Землетрясение затронуло также Сирию: провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. По последним данным местного Минздрава, погибли более 1200 человек, пострадали свыше двух тысяч.