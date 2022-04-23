Алматы превратился в опасный город - эксперты обсудили возрастающие из-за уплотняющей застройки угрозы для сейсмоопасного региона

Землетрясение, которое случилось в нашем городе в начале 20-го века, может повториться. Кажется, что наше правительство и акимы забыли об этом", - сказал в ходе пресс-конференции общественный и политический деятель Олжас Сулейменов.
Он заявил, что земли Алматы раздают под стройку только для того, чтобы в хороших местах поставить высотные здания.
Недавно я прошел пешком по Аль-Фараби и посмотрел на новые кварталы стеклянных высоток. Я подумал, что если вдруг тряхнет, то люди попытаются выбежать на улицу, чтобы спастись, но для них просто не останется свободного места и их завалит обломками. Продавая участки земли под плотную застройку, никто не думал об этом, а думали только о том, как набить свои карманы", - высказался Сулейменов.
Президент экологического союза "Табигат" Мэлс Елеусизов напомнил, что Алматы находится в списке регионов, где потенциально возможны землетрясения до 12 баллов, и рано или поздно это все-таки случится.
Когда произошло последнее землетрясение в Японии, там все дома шатались, но нигде не было трещин. Все из-за качества строительства, а у нас с этим большая беда. Раньше качество строительства проверялось учеными, городское планирование также было продуманным, а сейчас строят дома, которые без всякого землетрясения начинают крениться, как Пизанская башня. На улице укрыться также нельзя из-за того, что все дворы заставлены машинами. Если при землетрясении на вас упадет плита, то так можно пролежать несколько дней", - сказал эколог.
Эксперт в сфере безопасности и изобретатель Сергей Старков отметил, что научно доказано, что землетрясения происходят из-за столкновений литосферных плит. У этих процессов в различных регионах мира есть определенная периодичность. К примеру, на Кавказе сильные землетрясения повторяются каждые 400 лет. Для Алматы ученые подобную точную периодичность не выявили, однако крупные землетрясения могут происходить и раз в 100 лет.
Первое зафиксированное крупное 9-балльное землетрясение произошло в Алматы больше 100 лет назад, и тогда погибла 1000 человек. Спустя несколько десятилетий произошло еще одно такое землетрясение, но жертв было намного меньше. В этот период в городе строили только деревянные одноэтажные здания. В советское время в Алматы запрещали строить высотные здания, а те, что были, до 9 этажей, должны были возводиться по индивидуальным проектам. Дело в том, что материалы не позволяли строить сейсмоустойчивые дома выше. Тогда в основном использовали цемент марочной прочности M400. С тех пор ничего особо не поменялось, в Казахстане до сих пор используют M400-й бетон, но строить стали намного выше. Для таких высоких зданий требуется бетон марки не меньше M1000, а у нас даже M400 плохого качества. Здания строят без соответствующих расстояний между ними, и они могут завалиться друг на друга", - отметил Старков.
Он также рассказал, что в 2000-е годы он работал в центре подготовки ДЧС, где обучали правилам безопасности при сейсмических явлениях руководителей городских предприятий, директоров школ и детских садов. Сейчас, по его словам, такое обучение не проводится.
В ходе своего выступления изобретатель рассказал о разработанном им металлическом модуле, который поможет спастись при землетрясении.
Это небольшая прочная кабина размером с кабину лифта на основе металлического каркаса, который крепится к капитальной стене. Сама конструкция обтянута сеткой, а внешне ее можно замаскировать под деревянный шкаф, информирует портал Tengrinews.kz.
Даже если дом разрушится, такой модуль останется висеть на стене, и даже если рухнут перекрытия, он будет падать вместе со стеной, и шансов уцелеть в нем больше", - рассказал эксперт.
Специалист предлагает оснастить подобными углами безопасности школы, а в детских садах кровати оборудовать конструкциями, которые могут спасти детей от обломков.
Напомним, депутаты фракции Народной партии Казахстана заявили, что бесчисленные "человейники" становятся настоящим бичом казахстанских мегаполисов.
В жертву многоквартирным жилым комплексам приносится инфраструктура целых районов, вместо поликлиник, школ, рекреационных зон неумолимо вопреки генпланам застройки растут многоэтажные дома", - высказались депутаты.
В Алматы в рамках программы реновации эксперты усматривают коррупционные признаки, которые позволяют застройщикам получить лакомые земельные участки для возведения высоток.