05.09.2025, 09:28 193221
В МВД РК разъяснили закон о запрете одежды, закрывающей лицо
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская полиция продолжает разъяснение закона о запрете одежды, закрывающей лицо, сообщает официальный портал МВД РК Polisia.kz.
С 12 июля вступили в силу законодательные изменения, направленные на повышение общественной безопасности и обеспечение возможности идентификации личности в общественных местах.
Нарушением считается ношение предметов одежды, полностью закрывающих лицо и препятствующих его визуальному распознаванию, в том числе с помощью камер видеонаблюдения.
Под действие запрета попадают:
- балаклавы;
- немедицинские маски;
- никабы и иные предметы одежды, скрывающие лицо.
Запрет не распространяется на случаи, когда закрытие лица обусловлено:
- погодными условиями;
- медицинскими показаниями;
- исполнением служебных или трудовых обязанностей;
- необходимостью гражданской защиты;
- участием в спортивных, культурных или массовых мероприятиях.
Важно подчеркнуть, что религиозная одежда, не закрывающая лицо (хиджаб, шейла, химар, аль-амира и другие аналогичные элементы), не подпадает под действие данной нормы. Полиция подчеркивает, что меры направлены исключительно на обеспечение безопасности и общественного порядка, без нарушения прав и свобод граждан, включая право на свободу вероисповедания", - отметили в МВД.
Напомним, норма о запрете на ношение одежды, скрывающей лицо, вошла в закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования правоохранительной службы, жилищного обеспечения и социальной защиты сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов, органов гражданской защиты и военнослужащих, а также исключения излишней законодательной регламентации в сфере деятельности органов внутренних дел".
новости по теме
06.09.2025, 18:00 10911
В Алматинской области двух женщин задержали по подозрению в жестоких издевательствах над одиннадцатиклассницей
Правоохранители завели уголовное дело
Рассказать друзьям
Конаев. 6 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области двух женщин задержали по подозрению в жестоких издевательствах над 16-летней девочкой. Мать пострадавшей школьницы показала видео пыток и заявила: две женщины похитили ее дочь, избили и изнасиловали, сообщает телеканал КТК.
Предполагаемые преступницы применили самые изощренные методы пыток. Прямо в автомобили две женщины прижигали девочке-подростку руки сигаретами. Но на этом не остановились. По словам матери пострадавшей, они отвезли ее дочь в безлюдное место, избили и заставили целовать им ноги. А после взяли палку и решили надругаться над одиннадцатиклассницей", - говорится в сюжете КТК.
По словам мамы пострадавшей, девочка планировала поступить в университет на юридический факультет. Некий знакомый обещал помочь. Но внезапно с подростком связалась неизвестная и представилась невестой этого мужчины. Приревновав своего жениха, она решила наказать девочку.
Отмечается, что подозреваемых задержали. Они находятся в изоляторе. Правоохранители завели уголовное дело.
06.09.2025, 10:52 27981
Уголовное дело возбуждено по факту смерти школьника в Шымкенте
Фото: news.ivest.kz
Рассказать друзьям
Шымкент. 6 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте полиция расследует смерть девятиклассника, возбуждено уголовное дело, передает корреспондент агентства.
По факту смерти несовершеннолетнего полицией возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По окончании расследования по делу будет принято процессуальное решение", - проинформировали в департаменте полиции.
По информации Almaty.tv, ученик 9-го класса покончил с собой в сарае собственного дома. Родственники уверены, что причина трагического инцидента - буллинг. Погибший оставил в своем телефоне записку, адресованную четверым одноклассникам, в которой написал: "Теперь вы не сможете меня избивать".
Ранее сообщалось, что школьница покончила с собой в Алматы.
05.09.2025, 14:23 166736
Имущество Перизат Кайрат пойдет с молотка
Вырученные средства направят на компенсацию ущерба пострадавшим
Рассказать друзьям
Астана. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Имущество Перизат Кайрат продадут на аукционе, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу Казахстана.
В АФМ сообщили, что имуществом осужденной на 10 лет Перизат Кайрат займутся судебные исполнители. Вырученные от продажи имущества деньги пойдут на компенсацию ущерба потерпевшим.
Напомним, в перечень конфискованного имущества вошли:
- частный дом в коттеджном городке Vela Village;
- квартиры в жилых комплексах Akbulak Riviera, Sensata Plaza, Highvill Ishim Gold, "Көк Жайлау" вместе с парковочными местами;
- автомашины марки Mercedes-Benz S450 2024 года выпуска, Lexus LX 600 2024 года выпуска, Mercedes-Benz EQE 500 4 matic 2023 года выпуска, Haval H6 GT 2024 года выпуска;
- 100% доли участия в уставном капитале ТОО "Rebel Flowers";
- свыше 97 млн тенге и 22 тысячи долларов.
В июле текущего года Перизат Кайрат была приговорена к 10 годам лишения свободы, ее мать Гайни Алашбаеву - к 7. Они обвинялись по трем эпизодам мошенничества, а также в легализации денег, совершенных группой лиц по предварительному сговору, неоднократно, в особо крупном размере.
Активистка волонтерского движения и учредитель общественного благотворительного фонда была задержана осенью 2024 года по подозрению в хищении 1,5 млрд тенге, собранных для пострадавших от паводков казахстанцев. На украденные деньги подозреваемая путешествовала, приобретала элитные недвижимость и автомобили, покупала брендовые украшения и аксессуары.
Позже выяснилось, что в ноябре 2023 года Перизат Кайрат организовала сбор средств для оказания гуманитарной помощи жителям Палестины. С санкции суда арестованы недвижимость и имущество, приобретенные на денежные средства, полученные преступным путем.
05.09.2025, 11:45 175981
Около тысячи правонарушений выявили при проверке одного из алматинских ЖК
Рассказать друзьям
Алматы. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Около тысячи правонарушений выявили при проверке в жилом комплексе "Манхэттан" в Алматы, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
В частности, проверка позволила выявить порядка 1000 нарушений, среди которых:
- 120 фактов нарушения миграционного законодательства;
- 98 случаев нарушения общественного порядка;
- 114 фактов незаконной аренды;
- 22 квартиры, использовавшиеся для оказания интимных услуг;
- 567 нарушений правил дорожного движения;
- 7 случаев незаконной реализации алкогольной продукции.
В ходе работы сформирована база данных по каждой квартире, включающая анкетные сведения о собственниках, место их работы, контактные данные, наличие зарегистрированного оружия, факты привлечения к ответственности за различные правонарушения, а также информацию о сдаче жилья в аренду", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в городе Алматы с начала 2025 года снесли 33 незаконных строительных объекта.
Отметим, что жители Алматы регулярно требовали от экс-акима Ерболата Досаева прекратить беспорядочную застройку города. Они обращали внимание на то, что с появлением новых ЖК не остается места для проезда транспорта, а также не выдерживают коммунальные сети. Также у горожан вызывает беспокойство высокая плотность населения при отсутствии соответствующей социальной инфраструктуры: детсадов, школ, поликлиник и т.п.
В феврале против застройки выступили жители Бостандыкского района Алматы. Алматинцы считают, что стройка увеличит риски при землетрясении, ухудшит экологическую и транспортную обстановку, усилит нагрузку на существующие инженерные сети и соцобъекты. Они просят построить парк.
По данным аналитиков, Алматы относится к городам, где проблемы, связанные с деятельностью недобросовестных застройщиков и обманом дольщиков, остаются крайне актуальными.
Ранее премьер-министр Бектенов отметил, что застройка городов ведется акиматами без учета мнения общественности.
Алматинцы предложили перенести многоэтажное строительство за пределы города из-за сейсмоопасности. На это аким мегаполиса Ерболат Досаев ответил, что вопросы застройки города уже обсуждены в новом генплане развития Алматы. Что в соответствии со стандартами КазНИИСА в городе уже ограничили этажность застройки - не более 9 этажей в верхней части города. Однако, по данным Антикора, несмотря на ограничения при строительстве объектов выше проспекта Аль-Фараби, был частично сдан в эксплуатацию клубный дом "Домино" высотой 15 метров. Выявлено 18 таких объектов.
По мнению общественников, новый генплан развития Алматы нацелен на защиту интересов застройщиков. Специалисты утверждают, что перед отправкой на экспертизу не были учтены замечания общественной группы, генплан был утвержден в недоработанном виде и его нельзя считать полноценной программой развития города.
04.09.2025, 17:42 257931
Казахстанцы смогут прикрепиться к поликлинике онлайн
Открепление от предыдущей организации происходит автоматически после подтверждения новой заявки
Рассказать друзьям
Астана. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанцы смогут прикрепиться к поликлинике онлайн через eGov.kz и eGov Mobile, сообщает пресс-служба акционерного общества "Национальные информационные технологии".
С 1 сентября по 1 ноября в Казахстане пройдет ежегодная кампания по прикреплению к медицинским организациям. В этот период граждане могут сменить поликлинику. Процедуру можно пройти полностью онлайн - через портал eGov.kz или мобильное приложение eGov Mobile, без визитов в медицинское учреждение. Услуга позволяет прикрепиться к поликлинике и выбрать лечащего врача. При этом автоматически отображается участок медицинского обслуживания, закреплённый за выбранным специалистом. Результаты кампании вступают в силу с 1 января следующего календарного года. Открепление от предыдущей организации происходит автоматически после подтверждения новой заявки", - заявили в пресс-службе.
Также подчеркивается, что сменить медицинскую организацию можно и вне кампании - при переезде в другой населенный пункт, изменении места работы или учебы, а также в случае реорганизации или ликвидации поликлиники. Отмечается, что вне кампании это возможно сделать один раз в год.
Чтобы воспользоваться услугой на портале eGov.kz, пользователю необходимо:
- авторизоваться на портале eGov.kz или в мобильном приложении eGov Mobile и перейти в раздел "Здравоохранение";
- выбрать услугу "Прикрепление к поликлинике" и заполнить все необходимые поля;
- подписать заявку одним из доступных методов подписания;
- в личном кабинете ознакомиться с уведомлением об обработке заявки, которое поступит в течение указанного времени.
Чтобы воспользоваться услугой в мобильном приложении eGov Mobile, пользователю необходимо:
- авторизоваться в мобильном приложении eGov Mobile и перейти в раздел "eGov госуслуги" - "Здравоохранение";
- выбрать услугу "Прикрепление к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" и заполнить все необходимые данные;
- подписать услугу одним из доступных методов подписания;
- проверить статус обработки в разделе "История услуг".
Ранее сообщалось, что с момента внедрения системы ОСМС финансирование здравоохранения увеличилось в 3 раза, что позволило расширить доступ населения к высокотехнологичным и дорогостоящим услугам.
04.09.2025, 17:12 259626
Казахстанцы запустили петицию против умерщвления бездомных животных
Рассказать друзьям
Астана. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанцы запустили петицию против законопроекта по умерщвления (эвтаназии) бездомных животных, передает корреспондент агентства.
Депутатами мажилиса одобрены поправки к Закону "Об ответственном обращении с животными". Этот закон, инициированный и подписанный главой государства в 2021 году, стал важной вехой на пути к гуманному и справедливому обществу. Поправки подрывают его суть, возвращая коррупционные схемы массового отлова и убийства животных под видом "гуманной эвтаназии", - утверждают авторы петиции.
Как подчеркивается в петиции, анализ законодательных поправок показал, что они основаны на искаженных, недостоверных и устаревших данных и противоречат международным стандартам, включая нормы Всемирной организации охраны здоровья животных.
Особую тревогу вызывают риски для общественного здоровья. Уже неоднократно фиксировались случаи подпольной переработки и продажи мяса бездомных животных, отстрелянных ядами. Это создает угрозу вспышек зоонозных инфекций и подрывает санитарную безопасность страны", - говорится в тексте.
Кроме того, по мнению авторов петиции, такие инициативы противоречат курсу главы государства на гуманизацию, заявленному в рамках политики "Справедливого Казахстана" и подрывают доверие к президентским реформам.
Международные организации и тысячи граждан уже выразили протест против этих поправок, считая их шагом назад в вопросах биоэтики и общественной морали", - сообщается в тексте.
В этой связи авторы петиции просят:
- предотвратить принятие поправок, разрушающих гуманистическую суть закона от 2021 года, подписанного президентом;
- рассмотреть альтернативный законопроект, разработанный казахстанскими экспертами в области права, ветеринарии и экологии, с опорой на лучшие международные практики и курс президента Токаева.
Напомним, с марта 2022 года в стране действует закон "Об ответственном обращении с животными", который предусматривает персональную ответственность владельцев за жизнь, здоровье и благополучие животных, защиту их от жестокого обращения, воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к ним.
В частности, законом установлены требования к содержанию и обращению с животными отдельных категорий в культурно-зрелищных целях, экспериментальных (лабораторных), служебных, домашних, безнадзорных и бродячих животных.
Между тем число случаев беспричинной бесчеловечной жестокости по отношению к животным не снижается. Экологи в связи с ростом преступлений обратились к общественности со статьей под названием "Преступление против человечности".
04.09.2025, 15:46 263716
Детей-сирот незаконно лишили права на получение жилья в Кызылординской области
Фото: pexels.com
Рассказать друзьям
Кызылорда. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Кызылординской области восстановили права детей-сирот на получение квартиры после вмешательства прокуратуры.
В прокуратуре Кызылординской области отметили, что дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют право на получение жилья в первоочередном порядке. Кроме того, не менее 20% жилья, предоставляемого из государственного жилищного фонда, должно выделяться именно для них.
Однако местные исполнительные органы допустили нарушение этих прав, лишив указанных лиц возможности получить жилье.
После вмешательства прокуратуры права были восстановлены: незаконно исключенная из очереди гражданка возвращена в список получателей, а трое детей-сирот получили долгожданное жилье", - говорится в сообщении ведомства.
Ранее в Актюбинской области детей-сирот отодвинули в очереди на жилье.
04.09.2025, 15:12 260006
Информация о задержании главы МИД РК и бизнесмена не соответствует действительности
Данные опровергли в МИД и Мининформации
Рассказать друзьям
Астана. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева назвала новость о задержании министра иностранных дел РК Мурата Нуртлеу не подтвержденной и напомнила СМИ об ответственности за распространение недостоверной информации, передает корреспондент агентства.
Ранее в ряде СМИ появилась информация о задержании министра иностранных дел Казахстана Мурата Нуртлеу, бизнесмена Гаджи Гаджиева и высокопоставленных сотрудников КНБ.
Министр культуры и информации РК Аида Балаева назвала информацию о задержании не соответствующей действительности.
Некоторыми официальными СМИ и анонимными телеграмм каналами распространяется не подтвержденная информация относительно задержания государственных служащих.Необходимо помнить, что существует обязательство по проверке достоверности распространяемой информации, принцип презумпции невиновности, а также журналистская этика.В погоне за "хайповыми" подробностями, часто неподтвержденными, журналисты должны помнить, что такая информация может причинить вред гражданам и их близким родственникам, опорочить их честь и достоинство, являться по сути клеветой", - написала министр в соцсетях.
Она призвала придерживаться обязательств, которые должны соблюдать профессиональные СМИ и журналисты, и напомнила, что за распространение ложной информации предусмотрена административная и уголовная ответственность.
Центр по борьбе с дезинформацией службы центральных коммуникаций при президенте Республики Казахстан также опроверг распространяемую новость.
Информация о якобы задержании министра иностранных дел Республики Казахстан Мурата Нуртлеу и бизнесмена Гаджи Гаджиева не соответствует действительности. Центр подчеркивает: распространение заведомо ложных сведений наносит ущерб общественному доверию и формирует искаженное восприятие происходящих событий", - сообщили в пресс-службе центра.
Дополнено 04.09.2025, 15.40
В МИД фейковую новость о задержании Нуртлеу расценили как нарушение журналистской этики и действующего законодательства.
В МИД фейковую новость о задержании Нуртлеу расценили как нарушение журналистской этики и действующего законодательства.
Новость о задержании министра иностранных дел РК не соответствует действительности", - заявил официальный представитель ведомства Айбек Смадияров.
Дополнено 04.09.2025, 16.50
В Комитете национальной безопасности Республики Казахстан также опровергли информацию о задержании высокопоставленных сотрудников комитета, передает корреспондент агентства.
Комитет национальной безопасности заявляет, что данные сведения не соответствуют действительности", - заявили в пресс-службе.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
06.09.2025, 10:29В Казахстане утвердили положение и состав конкурсной комиссии по выбору названия для АЭС 06.09.2025, 10:5225586Уголовное дело возбуждено по факту смерти школьника в Шымкенте 06.09.2025, 11:37В отношении экс-главы Агентства по борьбе с коррупционной преступностью начато расследование - Генпрокуратура23641В отношении экс-главы Агентства по борьбе с коррупционной преступностью начато расследование - Генпрокуратура 06.09.2025, 16:3411146АФМ выявило факты незаконного начисления пособий и адресной социальной помощи 06.09.2025, 18:00В Алматинской области двух женщин задержали по подозрению в жестоких издевательствах над одиннадцатиклассницей8406В Алматинской области двух женщин задержали по подозрению в жестоких издевательствах над одиннадцатиклассницей 03.09.2025, 19:42330671В Алматы проходит концерт, посвященный 120-летию Сянь Синхая 30.08.2025, 09:54278406С Днем Конституции Республики Казахстан! 30.08.2025, 09:34270216Казахстанцы отмечают День Конституции 30.08.2025, 15:08262761Авторский поэтический моноспектакль Игоря Пискунова пройдет в театре Лермонтова в Алматы 04.09.2025, 15:46261346Детей-сирот незаконно лишили права на получение жилья в Кызылординской области 13.08.2025, 18:37500376Опрос КТ: 55% респондентов не готовы платить больше за спутниковый интернет 14.08.2025, 09:22В Кызылорде вынесен приговор по делу о хищении 88 млн тенге у оказывающих услуги на платформе "Даму Бала" предпринимателей469061В Кызылорде вынесен приговор по делу о хищении 88 млн тенге у оказывающих услуги на платформе "Даму Бала" предпринимателей 13.08.2025, 18:18407701Двухэтажное здание сносят в центре Алматы 15.08.2025, 18:27401981В Алматы стартует "Неделя зеленой мобильности" 15.08.2025, 17:10390651Дожди ожидаются в Казахстане в выходные
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Рост тарифов на коммунальные услуги в Казахстане за последний год был значительным. При этом в 2026 году тарифы на услуги ЖКХ могут вырасти на 20–30% в стране. Считаете ли вы, что государство должно сдерживать рост тарифов?