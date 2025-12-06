Казахстан выступает за дипломатическое решение кризисов на основе международного права - глава МИД РК

Фото: МИД РК

Вена. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев в ходе 32-го заседания Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) обратил внимание на необходимость выбора дипломатии вместо конфронтации, сообщила пресс-служба МИД РК.





Глава ведомства подчеркнул, что Казахстан выступает за дипломатическое решение кризисов на основе международного права, включая ситуацию в Украине, на Ближнем Востоке и в других регионах мира. В этом контексте он приветствовал подписание мирной декларации между Азербайджаном и Арменией, а также прогресс в урегулировании пограничных вопросов между странами Центральной Азии.





Министр заявил, что Центральная Азия становится более сплоченным и конструктивным регионом, активно участвующим в глобальных процессах. Отдельное внимание было уделено важности стабильности и устойчивого развития Афганистана. В этой связи он отметил значимость создания в Алматы регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана, что, по его словам, станет практическим инструментом укрепления регионального сотрудничества.





Участники заседания рассмотрели итоги председательства Финляндии, обменялись оценками ключевых вызовов безопасности в регионе ОБСЕ и обсудили пути решения институциональных проблем организации.





В своем выступлении глава внешнеполитического ведомства Казахстана подчеркнул, что юбилей Хельсинкского заключительного акта и Астанинской декларации наглядно демонстрируют устойчивую актуальность основополагающих принципов ОБСЕ. По его словам, задача международного сообщества не пересматривать эти принципы, а проявить политическую волю для их последовательного соблюдения. Он отметил, что организация располагает уникальными инструментами в области превенции, медиации и мониторинга, и призвал обеспечить их эффективное использование.





Касаясь экономико-экологического измерения ОБСЕ, министр подчеркнул необходимость усиления работы по развитию взаимосвязанности, "зеленой" экономики и повышению экологической устойчивости региона. Среди ключевых вызовов были выделены усыхание Аральского и Каспийского морей, изменение климата, опустынивание и дефицит водных ресурсов. Казахстан намерен активно продвигать решения в этих областях, в том числе на региональном экологическом саммите в Астане в апреле 2026 года.





Глава МИД также подтвердил приверженность Казахстана продвижению прав человека, демократии, верховенства закона и гендерного равенства в рамках человеческого измерения ОБСЕ, отметив масштабные демократические реформы, проводимые в стране.





В завершение он заверил, что Казахстан будет продолжать активное взаимодействие с будущим швейцарским председательством и всеми государствами-членами в целях укрепления ОБСЕ как уникальной, инклюзивной площадки для диалога и сотрудничества в сфере безопасности.