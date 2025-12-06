Глава МИД Казахстана предложил австрийским компаниям реализовать новые проекты в различных отраслях экономикиГлава МИД Казахстана предложил австрийским компаниям реализовать новые проекты в различных отраслях экономики
Строительство второй АЭС в Казахстане: в селе Улькен прошли публичные слушания
Фото: Depositphotos
Конаев. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Улькен Алматинской области прошли публичные слушания, посвященные обсуждению района строительства второй атомной электростанции, сообщает пресс-служба Агентства РК по атомной энергии.
Проведен анализ возможных районов размещения второй АЭС с учетом энергетической потребности в базовых мощностях, геологических факторов, электросетевой инфраструктуры и обеспечения стабильной электроэнергией растущей экономики страны. Данный анализ был рассмотрен на заседании межведомственной комиссии по вопросам развития атомной отрасли Республики Казахстан, по итогам которого рекомендовано определить Жамбылский район Алматинской области в качестве района для строительства второй АЭС", - заявили в пресс-службе.
Как отметил директор департамента казахстанского содержания Агентства РК по атомной энергии Данияр Джансейтов, строительство второй АЭС обеспечит существенное развитие локального производства, создаст условия для развития малого и среднего бизнеса региона.
Как показывает мировая практика, одно рабочее место на АЭС создает до 10 новых рабочих мест в смежных отраслях экономики," - заявил он.
Подчеркивается, что в условиях глобального перехода к низкоуглеродной энергетике атомная генерация рассматривается как надежный и экологически чистый источник энергии.
В Казахстане будут использоваться реакторы поколения 3+, где безопасность реализуется по принципу многократного резервирования и сочетания пассивных и активных систем защиты. Современные реакторы признаны мировым сообществом экологичными и безопасными," - отметила директор департамента ядерной энергетики Агентства РК по атомной энергии Гульмира Мурсалова.
Кроме того, местные жителей выразили поддержку проекту, отметив его важность для создания новых рабочих мест, развития инфраструктуры и сокращения энергодефицита в регионе и в целом по стране.
Мы поддерживаем строительство второй АЭС, поскольку это откроет новые возможности для нашего населения, создаст рабочие места и поможет решить вопросы энергоснабжения. Проект внесет вклад в развитие инфраструктуры и обеспечит стабильность для будущих поколений", - отметил председатель общественного совета Жамбылского района Алиев Багдат Байшалулы.
В мероприятии приняли участие жители села, общественные деятели, представители маслихата, Агентства РК по атомной энергии, ТОО "Казахстанские атомные электрические станции", РГП "Институт ядерной физики".
Ранее президент Токаев поручил заняться планированием строительства второй и третьей АЭС.
Напомним, 8 августа стартовало строительство первой АЭС в Казахстане. Российская госкорпорация "Росатом" стала лидером международного консорциума, который займется строительством первой атомной электростанции в Казахстане.