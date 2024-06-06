Новый закон об игорном бизнесе: кому запретят играть в Казахстане

В частности, участвовать в азартных играх запретят госслужащим, военнослужащим и сотрудникам спецслужб

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Астана. 5 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса сегодня приняли во втором чтении проект закона "По вопросам игорного бизнеса, лотерей и лотерейной деятельности" и поправки в Кодекс об административных правонарушениях, - Депутаты мажилиса сегодня приняли во втором чтении проект закона "По вопросам игорного бизнеса, лотерей и лотерейной деятельности" и поправки в Кодекс об административных правонарушениях, сообщает пресс-служба нижней палаты.





Поправки устанавливают запрет на участие в азартных играх и пари для определенного круга казахстанцев. В их число входят:





граждане, которым еще не исполнился 21 год;

лица, ограниченные в участии в азартных играх и пари, в том числе путем самоограничения (от 6 месяцев до 10 лет);

лица, включенные в единый реестр должников с неисполненными обязательствами по исполнительным документам об имущественных взысканиях;

госслужащие;

военнослужащие;

сотрудники специальных госорганов.





Представителям трех последних категорий за нарушение запрета грозит увольнение. За допуск первых трех категорий к участию в азартных играх юрлицам грозят крупные штрафы.





На субъектов среднего предпринимательства будет наложен штраф в размере 300 МРП, крупного предпринимательства - 1000 МРП. За повторное правонарушение - приостановление действия лицензии", - пояснили в мажилисе.





Ранее сообщалось, что в Казахстане запретят рекламу букмекерских контор и онлайн-казино, а допустимый возраст для участия в азартных играх повысят до 25 лет.



