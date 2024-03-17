Пять социальных зол Казахстана назвал глава государства
Фото: Акорда
Атырау. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Пять социальных зол, с которыми нужно бороться казахстанскому обществу, обозначил на Национальном курултае президент Касым-Жомарт Токаев, сообщает Акорда.
Одной из главных проблем Казахстана глава государства назвал наркоторговлю, которая стала настоящей эпидемией.
Только в прошлом году в данной сфере было выявлено свыше 7,5 тысячи преступлений, из незаконного оборота изъята 41 тонна наркотических веществ. Наркозависимость особенно быстро распространяется среди детей, отравляя наше подрастающее поколение. Мы должны, не теряя времени, активизировать борьбу с наркотиками, потому что завтра уже может быть поздно", - подчеркнул Токаев.
Он предложил максимально усилить ответственность за производство синтетических наркотических веществ, приравняв его к самым тяжким преступлениям, и попросил парламент поддержать данную инициативу.
Также президент напомнил о борьбе с распространением вейпов, которые наносят большой урон здоровью детей и молодежи.
В настоящее время на рассмотрении в парламенте находится законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности за ввоз, производство и оборот вейпов. Уверен, данный шаг позволит значительно снизить масштабы распространения этой новомодной заразы", - заявил глава государства.
Еще одно социальное зло, по мнению Токаева, - лудомания.
По некоторым данным, постоянными клиентами букмекерских контор и казино являются около 400 тысяч граждан, что равносильно населению крупного города. Лудомания приносит неисчислимые беды, разрушая тысячи семей, толкая многих на преступления. Изо дня в день приходят новости о том, как, влезая в долги из-за азартных игр, люди накладывают на себя руки. Эта зависимость наносит огромный вред подрастающему поколению, азартные онлайн-игры превращаются в повседневный досуг детей. Компетентные органы в прошлом году заблокировали свыше четырех тысяч сайтов с признаками интернет-казино", - рассказал глава государства.
Он поручил правительству утвердить комплексный план по борьбе с лудоманией, законодательно ограничив это пагубное пристрастие. Соответствующий законопроект уже подготовлен партией Amanat, парламенту поручено принять его до конца текущей сессии.
Другая тревожная тенденция - рост семейно-бытового насилия, буллинга и агрессии.
В нашем обществе стало много проявлений жестокости. Немало тех, кто готов оскорбить, унизить, избить человека, все, наверное, видели нападения на водителей скорой помощи и общественного транспорта. Нам нужно открыто говорить об этих социальных недугах. Наши граждане должны чувствовать себя в безопасности и дома, и в общественных местах. Поэтому в нашей стране везде должны царить закон и порядок. Самое главное, мы должны воспитать поколение с высокой нравственной культурой", - добавил президент.
Еще одно крайне негативное явление, по его словам, - вандализм.
К сожалению, повальная порча всего, начиная от общественного имущества и заканчивая многовековым культурным наследием, уже стала нормой. Только взгляните на Жумбактас в Бурабае, Кемпиртас в Баянауле, неповторимую красоту которых затмевают различные надписи. Зачем нужно разрушать лифты в жилых домах, детские площадки во дворах, остановки на улицах?! Все это свидетельствует о невоспитанности и бескультурье. Каждый гражданин цивилизованной страны должен защищать общественное имущество как свое собственное. В этом плане для многих показательны примеры Японии, Южной Кореи, Китая, Сингапура. Почему мы должны быть хуже других?" - задался вопросом глава государства.
Пятым пороком казахстанского общества он назвал расточительство, из-за которого богатства страны пускаются по ветру.
Взять к примеру водный вопрос - откровенно говоря, у нас отсутствует культура бережливого водопотребления. Тогда как во всем мире хорошо понимают, что вода - это ресурс будущего. Для Казахстана, уже сейчас столкнувшегося с дефицитом воды, данная проблема особенно актуальна", - отметил Токаев.
Он добавил, что дело не только в материальной расточительности, но и в духовной, из-за которой бесценное время уходит на пустопорожние споры и бесполезные дела.
Только избавившись от всех этих пороков, мы сформируем новое качество нации, выведем страну на новый уровень развития. Представители интеллигенции, средства массовой информации, неправительственные организации должны все вместе противостоять указанным социальным порокам. Это долг каждого гражданина и всего общества, поскольку данный вопрос напрямую касается будущего нашей нации", - отметил президент.
Он также назвал ключевые идеологемы и базовые ориентиры Казахстана.
Повторю их еще раз: это Независимость и Патриотизм, Единство и Солидарность, Справедливость и Ответственность, Закон и Порядок, Трудолюбие и Профессионализм, Созидание и Новаторство. Считаю, что, следуя этой идейной основе, наша нация сможет занять достойное место в сверхдинамичном и непредсказуемом XXI веке. Всем уполномоченным государственным органам необходимо пересмотреть и синхронизировать свою работу в соответствии с данной платформой", - резюмировал глава государства.