Депутаты предложили ввести закон об иноагентах

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Астана. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса парламента РК предложили пересмотреть статус ряда неправительственных организаций, работающих в "серой зоне" и переписать правила игры с иностранными донорами, передает корреспондент агентства.





Нашим гражданам не нравится, что кто-то из-за рубежа навязывает им чуждые ценности, шокирующие наше общество и растлевающие нашу молодежь. Казахстанцы не желают быть заложниками чужих игр", - выступила депутат мажилиса Ирина Смирнова с запросом.





Депутат напомнила, что президент США Дональд Трамп предложил закрыть "Радио "Свободная Европа" и "Голос Америки", финансируемые американскими налогоплательщиками. Его сразу поддержал Илон Маск, - он назвал эти СМИ никому не интересными, наполненными радикальными левыми безумцами, разговаривающими сами с собой и сжигающими миллиард долларов в год.





Как и в истории с USAID, опять сами американцы признают деструктивность финансируемых ими государственных СМИ. Они сами называют их пережитком прошлого, который создавался для идеологической борьбы в послевоенных реалиях", - отметила Ирина Смирнова.





В настоящее время известно, что в Казахстане иностранное финансирование получают примерно 200 неправительственных организаций, причем 70% из них финансировались через различные источники из США. По официальным данным правительства в стране предоставляют гранты 165 различных доноров. Из них 53 - международные организации, 31 - иностранные государственные организации, 81 - зарубежные и казахстанские НПО.





Поддержку получают в основном проекты в области СМИ и свободы слова, защиты прав и интересов целевых групп, продвижения проектов в области развития демократии и гражданского общества, либеральных реформ, повышения толерантности и гражданской активности. Даже специалистам невозможно распознать, где дружественные нам ресурсы, а где нужно быть поосторожнее, дабы не нарваться на деструктивную мягкую в кавычках силу. И это проблема и вызов для всего нашего общества", - подчеркнула депутат.





По ее словам, внятного ответа требует вопрос, чего больше от деятельности иностранных фондов в стране - пользы или вреда. Особенно это актуально с учетом обострения геополитической обстановки, смещения мировых центров тяжести и роста противоречий по ключевым вопросам международной повестки внутри страны.





Пришло время пересмотреть статус целого ряда неправительственных организаций, годами работающих в "серой зоне" и переписать правила игры с иностранными донорами, маскирующими политические интересы под "медиаподдержку", "правозащиту" и повышение толерантности", - сказала Ирина Смирнова.





В мире немало примеров, продолжила депутат, - когда страны, сталкивающиеся с аналогичными проблемами, противодействуют им через принятие законов об иностранных агентах. Например, такого рода законы работают в Израиле с 2016 года, в Китае с 2017 года, в Австралии с 2018 года, в Великобритании с 2023 года, во Франции с 2024 года.





Одним из образцовых законов в отношении лиц, действующих в интересах иностранных субъектов, считается Закон США "О регистрации иностранных агентов", принятый еще в 1938 году. Закон распространяется на такие сферы, как политическая активность, информационные услуги, политическое консультирование, сбор и раздача финансовых средств, предоставление интересов иностранного заказчика перед любыми ведомствами, госслужащими США или членами Конгресса. Эксперты отмечают богатый правоприменительный опыт США по многим основным положениям", - прокомментировала депутат.





Он уверена, что Казахстану необходимо поддержать эту практику и создать национальное законодательство, четко маркирующее любого рода структуры для того, чтобы казахстанцы могли оценивать и сравнивать информацию, понимая её источник. При этом необходимо установить ряд исключений для гуманитарных и научных организаций. Такой подход позволит защитить национальные интересы, но не приведет к преследованию и замедлению развития здорового гражданского общества.





Наша общая цель - укрепление суверенитета, и мы не позволим выдавать навязывание чуждых ценностей за толерантность, в которой казахстанцы и так главные эксперты в мире, а пропаганду - за независимую журналистику", - заключила Ирина Смирнова.



