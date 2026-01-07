Мадиев: Госорганы часто нарушают требования информбезопасности

Заключены договоры с 789 частными школами на 78,7 млрд тенге, 206 школ не соответствовали требованиям - выявлены приписки и двойной учет учащихся

Фото: primeminister.kz

Астана. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Олжас Бектенов провел совещание по реформированию системы государственного финансирования частных образовательных и медицинских организаций, - Премьер-министр РК Олжас Бектенов провел совещание по реформированию системы государственного финансирования частных образовательных и медицинских организаций, сообщили в пресс-службе правительства.





Государство берет на себя обязательства по оказанию качественных и доступных образовательных услуг и в случае переполненности государственных учреждений выделяется подушевое финансирование на обучение в частной организации. Вместе с тем фиксируются факты злоупотреблений, когда формируется искусственный переток учащихся и учителей в целях увеличения объема получаемых субсидий. Это негативно влияет на качество образования, а также на рациональность госрасходов", - рассказали в правительстве.





Внимание акцентировано также на частных организациях с высокой стоимостью обучения.





Государственный бюджет не должен использоваться на финансирование так называемых элитных школ с высоким уровнем родительской оплаты, позволяющим в полной мере обеспечивать учебный процесс", - подчеркнул премьер.





Министр финансов Казахстана Мади Такиев доложил о проводимой работе по переходу на новый механизм размещения государственного заказа в частных школах. В целях решения проблемных вопросов оцифрованы процессы финансирования частных школ - от заключения договоров до оплаты услуг.





Согласно данным сервиса OrtaBilim, на веб-портале e-Qazyna.kz заключены договоры на финансирование с 789 частными школами (в 2025 году - 845 школ) на сумму 78,7 млрд тенге. 206 учреждений из числа ранее профинансированных не соответствовали установленным требованиям. Выявлены случаи приписок и двойного учета учащихся и учителей, превышения допустимой проектной мощности и другое.

В ходе аудита установлены следующие предварительные результаты: аномальные движения 1333 учащихся с переводами из одной школы в другую от 5 до 12 раз; в 64 частных школах фактическая численность обучающихся превышает установленную проектную мощность более чем в два раза; за 2024 год не отражены доходы в налоговой отчетности по 167 частным школам. Территориальными Департаментами внутреннего государственного аудита направлены письма-уведомления, в результате школами уплачено налогов на сумму 1,2 млрд тенге. На текущую дату проводятся встречные проверки в 46 школах", - проинформировали в пресс-службе.





Как уточнили в правительстве, следующим этапом работы станет оцифровка государственных школ (6887 школ), детских садов и университетов. Также будет обеспечена прозрачность всего цикла финансирования образовательных услуг, оказываемых за счет бюджета.





Кроме того, в ходе совещания был поднят вопрос пересмотра подходов к лицензированию деятельности частных организаций образования.





В целях наведения порядка в области оказания гражданам медицинских услуг частными организациями правительственной рабочей группой, с учетом поступающих от граждан обращений, проводится анализ активов АО "Фонда социального медицинского страхования". По результатам также будут приняты меры, направленные на дальнейшее повышение эффективности фонда", - сообщили в пресс-службе.





По итогам совещания министерствам просвещения, здравоохранения, финансов поручено в недельный срок внести конкретные предложения по решению указанных вопросов.