Система Orphus

Зампредом Нацбанка РК назначен Берик Шолпанкулов

05.04.2021 7615
НУР-СУЛТАН. 5 АПРЕЛЯ - Заместителем председателя Нацбанка РК назначен Берик Шолпанкулов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Распоряжением главы государства Шолпанкулов Берик Шолпанкулович назначен заместителем председателя Национального банка Республики Казахстан", - сообщили в пресс-службе Нацбанка.

 
Также распоряжением президента Галиева Дина Тулеубековна освобождена от должности зампреда Нацбанка РК.
 
До назначения с декабря 2016 года Берик Шолпанкулов работал вице-министром финансов РК.
 
Шолпанкулов родился в 1976 году. Окончил Казахский государственный аграрный университет по специальности "Бухгалтерский учет, контроль и АХД".
 
Трудовую деятельность начал в 1996 году с должности казначея отдела управления наличностью управления кассовых средств и государственного долга Комитета казначейства при Минфине РК. Работал главным казначеем, начальником отдела этого же комитета.
 
С октября 2001 года по июль 2004 года был начальником управления наличности и учета государственных обязательств Минфина. 
 
С июля 2004 года по декабрь 2008 года - заместитель председателя Комитета казначейства Министерства финансов Республики Казахстан. 
 
С декабря 2008 года по июнь 2014 года - вице-министр финансов Республики Казахстан. С июля 2014 года по ноябрь 2016 года - заместитель министра обороны РК по экономике и финансам.
 
С ноября по декабрь 2016 года работал председателем Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая