Зампредом Нацбанка РК назначен Берик Шолпанкулов

НУР-СУЛТАН. 5 АПРЕЛЯ - Заместителем председателя Нацбанка РК назначен Берик Шолпанкулов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Распоряжением главы государства Шолпанкулов Берик Шолпанкулович назначен заместителем председателя Национального банка Республики Казахстан", - сообщили в пресс-службе Нацбанка.

Также распоряжением президента Галиева Дина Тулеубековна освобождена от должности зампреда Нацбанка РК.

До назначения с декабря 2016 года Берик Шолпанкулов работал вице-министром финансов РК.

Шолпанкулов родился в 1976 году. Окончил Казахский государственный аграрный университет по специальности "Бухгалтерский учет, контроль и АХД".

Трудовую деятельность начал в 1996 году с должности казначея отдела управления наличностью управления кассовых средств и государственного долга Комитета казначейства при Минфине РК. Работал главным казначеем, начальником отдела этого же комитета.

С октября 2001 года по июль 2004 года был начальником управления наличности и учета государственных обязательств Минфина.

С июля 2004 года по декабрь 2008 года - заместитель председателя Комитета казначейства Министерства финансов Республики Казахстан.

С декабря 2008 года по июнь 2014 года - вице-министр финансов Республики Казахстан. С июля 2014 года по ноябрь 2016 года - заместитель министра обороны РК по экономике и финансам.

С ноября по декабрь 2016 года работал председателем Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов.

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