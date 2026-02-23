В Жамбылской области объявлена локальная чрезвычайная ситуация

Его состояние оценивается как стабильно тяжелое

Петропавловск. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Петропавловске из окна третьего этажа выпал 18-летний учащийся Назарбаев интеллектуальной школы.





В пресс-службе учебного заведения сообщили, что инцидент произошел 17 февраля. Ученик получил травмы, выпав из окна третьего этажа, и сейчас находится в больнице.





В управлении здравоохранения СКО проинформировали, что парня поместили в реанимацию.





Предварительный диагноз: политравма. Закрытый компрессионный перелом тела II поясничного позвонка III степени. Закрытые переломы обеих пяточных костей без смещения", - рассказали в ведомстве.





Состояние пациента оценивается как стабильно тяжелое, его перевели в травматологическое отделение.



