22.02.2026, 18:14 20291
Дорожный рабочий погиб после расчистки трассы в ВКО
По факту происшествия инициировано служебное расследование
Усть-Каменогорск. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Северное района Алтай Восточно-Казахстанской области погиб водитель Восточно-Казахстанского филиала ТОО "Кажсервис", сообщили в компании.
Трагедия произошла после завершения работ по расчистке трассы, при проведении технического обслуживания специализированной дорожной техники. В результате инцидента сотрудник получил тяжелые травмы. Несмотря на оперативный вызов бригады скорой медицинской помощи и предпринятые меры, спасти его не удалось. Дорожно-эксплуатационный участок № 30, где работал сотрудник, обслуживает один из наиболее сложных участков республиканской автомобильной дороги Усть-Каменогорск - Алтай - Рахмановские ключи. Накануне движение на данном направлении было ограничено в связи с неблагоприятными погодными условиями, после стабилизации обстановки проезд был восстановлен", - проинформировали в компании.
Отмечается, что по факту происшествия инициировано служебное расследование. Создана специальная комиссия, ведется всесторонняя проверка обстоятельств и причин случившегося. На месте работают сотрудники правоохранительных органов и прокуратуры, информация направлена в уполномоченные государственные органы, включая инспекцию труда.
22.02.2026, 12:22 33236
В Жамбылской области объявлена локальная чрезвычайная ситуация
Фото: Акимат Жамбылской области
Тараз. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Первый заместитель акима Жамбылской области Нуржан Календеров посетил район Турара Рыскулова и ознакомился с ходом ликвидации последствий сильного ветра, а также проверил состояние пострадавших объектов, сообщили в пресс-службе акимата региона.
Как отметили в акимате, с 4 утра 21 февраля в районе были зафиксированы порывы ветра скоростью до 30 метров в секунду.
По последним данным, в 7 населенных пунктах повреждены кровли 29 объектов, в том числе 10 социальных учреждений. Кроме того, в 19 населенных пунктах произошло отключение электроэнергии, в 7 - временно приостановлена подача газа. Для восстановления электроснабжения и газоснабжения задействованы 10 бригад. В настоящее время ремонтные работы находятся на завершающей стадии. В районе Турара Рыскулова по ряду объектов объявлена локальная чрезвычайная ситуация", - проинформировали в пресс-службе акимата области.
Также в Меркенском районе из-за сильного ветра частично повреждены кровли 27 жилых домов в 5 сельских округах. Пострадали крыши и фасады 5 образовательных учреждений. В 8 сельских населенных пунктах было отключено электроснабжение, в 3 - зафиксированы повреждения газовых сетей.
Жертв и пострадавших нет. Продолжается работа по определению объема причиненного ущерба. Коммунальные службы функционируют в штатном режиме", - сообщили в акимате.
Нуржан Календеров поручил в приоритетном порядке обеспечить полное и стабильное восстановление подачи электроэнергии и голубого топлива, при необходимости внести предложения о привлечении дополнительных сил и средств, оперативно провести уборку поваленных деревьев и поврежденных конструкций, обеспечить безопасность детей в пострадавших образовательных учреждениях, а также завершить восстановительные работы качественно и в установленные сроки. Ситуация находится на личном контроле акима области.
Ранее сообщалось о введении в Сарысуском районе чрезвычайной ситуации.
21.02.2026, 19:55 68276
В Акмолинской области в карьере затонул экскаватор с машинистом
Фото: МЧС РК
Кокшетау. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Вблизи села Кабанбай батыра Целиноградского района Акмолинской области в водоеме карьера затонул экскаватор вместе с 30-летним машинистом, сообщили в департаменте полиции региона.
По предварительным данным, в водоеме карьера по добыче глины затонул экскаватор, в кабине которого находился работник 1996 года рождения, в результате чего мужчина погиб", - проинформировали в полиции.
Отмечается, что по факту нарушения правил охраны труда полицией начато досудебное расследование.
21.02.2026, 18:39 70276
В Астане ликвидировали пожар по повышенному рангу
Фото: МЧС РК
Астана. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Столичные огнеборцы потушили пожар на площади 270 квадратных метров в двухэтажном здании в районе Байконыр, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.
По предварительной информации, пожар вспыхнул из-за неправильной эксплуатации отопительной печи", - проинформировали в пресс-службе.
Информация о пострадавших не поступала. Не допущено распространение огня на соседние строения.
Ранее в Петропавловске ликвидировали пожар в цехе по производству подсолнечного масла.
21.02.2026, 10:42 100986
В цехе по производству подсолнечного масла в Петропавловске потушили пожар
Фото: МЧС РК
Петропавловск. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Пожар в помещении по производству подсолнечного масла ликвидировали в Петропавловске, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.
В Петропавловске произошло возгорание в помещении по производству подсолнечного масла. При тушении был задействован пожарный робот, что позволило повысить эффективность работ и минимизировать риски для личного состава. Огонь вспыхнул внутри цеха и распространился на кровлю здания, создав угрозу дальнейшего распространения. Пожар ликвидирован на площади 150 квадратных метров", - проинформировали в ведомстве.
Отмечается, что принятыми мерами не допущено распространение огня на все здание общей площадью около двух тысяч квадратных метров. Пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.
19.02.2026, 14:31 228241
Землетрясение почувствовали жители Алматинской области
Фото: Depositphotos
Алматы. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Землетрясение произошло в Алматинской области, его очаг находился на границе Кыргызстана и Китая, передает корреспондент агентства.
Землетрясение произошло в 14.09. Его очаг расположен в 311 километрах на юго-восток от города Алматы на границе Кыргызстана и Китай, сообщает МЧС.
По данным ведомства, расчетная интенсивность составила:
- Алматинская область, Райымбекский район, село Нарынкол - 3 балла;
- Алматинская область, Кегенский район, село Кеген - 3 балла;
- Алматинская область, Кегенский район, село Саты - 2 балла;
- Алматинская область, Енбекшиказахский район, село Кокпек - 2 балла;
- Жетысуская область, Панфиловский район, город Жаркент- 2 балла;
- Алматинская область, Енбекшиказахский район, село Шелек - 2 балла;
- Алматинская область, Уйгурский район, село Ж. Кайыпова - 2 балла;
- Алматинская область, Енбекшиказахский район, село Маловодное - 2 балла;
- Алматинская область, Енбекшиказахский район, Тургень - 2 балла.
Напомним, вчера жители Алматы ощутили подземные толчки.
19.02.2026, 11:36 233791
Подъезд многоэтажки рухнул в Балхаше
Фото: акимат Балхаша
Балхаш. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Утром 19 февраля 2026 года обрушилась часть подъезда жилого дома по адресу: улица Караменде би, 10. Ранее он был признан аварийным и подлежащим сносу, сообщили в пресс-службе городского акимата.
В этом подъезде никто не проживал. Пострадавших нет. Подъезд в 2025 году был признан аварийным на основании технического заключения и строительной экспертизы, проведенной в соответствии с законодательством Республики Казахстан", - сообщили в ведомстве.
По данным акимата, жильцов подъезда переселили, поскольку их квартиры были признаны непригодными для проживания.
Здание оцеплено, доступ ограничен, электроэнергия, отопление, водоснабжение отключены в установленном порядке. В настоящее время ведутся работы по демонтажу пятого подъезда. После завершения демонтажных работ будет проведена дополнительная техническая инспекция и экспертиза оставшихся подъездов.
18.02.2026, 15:09 259076
Ученик НИШ выпал из окна в Петропавловске
Его состояние оценивается как стабильно тяжелое
Петропавловск. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Петропавловске из окна третьего этажа выпал 18-летний учащийся Назарбаев интеллектуальной школы.
В пресс-службе учебного заведения сообщили, что инцидент произошел 17 февраля. Ученик получил травмы, выпав из окна третьего этажа, и сейчас находится в больнице.
В управлении здравоохранения СКО проинформировали, что парня поместили в реанимацию.
Предварительный диагноз: политравма. Закрытый компрессионный перелом тела II поясничного позвонка III степени. Закрытые переломы обеих пяточных костей без смещения", - рассказали в ведомстве.
Состояние пациента оценивается как стабильно тяжелое, его перевели в травматологическое отделение.
Напомним, что в августе прошлого года в Астане студентка Nazarbayev University упала с 12-го этажа.
18.02.2026, 14:25 247301
Избиение солдата-срочника в Жамбылской области: в Минобороны рассказали о состоянии пострадавшего
По словам врача, в течение месяца солдат будет выписан
Тараз. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве обороны рассказали о состоянии солдата-срочника, который получил травму в результате избиения, передает корреспондент агентства.
Военнослужащий срочной службы рядовой Есбол Капар, получивший травму в результате неуставных взаимоотношений в одной из воинских частей Гвардейского гарнизона, идет на поправку и проходит курс реабилитации в военно-клиническом госпитале Министерства обороны в Алматы", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, инцидент произошел между военнослужащими срочной службы, в результате чего один из них получил перелом нижней челюсти.
В министерства заверили, что пострадавший был своевременно госпитализирован, ему оказывается вся необходимая квалифицированная медицинская помощь.
На момент поступления его состояние оценивалось как относительно удовлетворительное. После госпитализации лечение проводится в полном объеме. Сегодня наблюдается положительная динамика: психологическое состояние стабильное, улучшаются функции жевания и открывания рта. В ближайшее время планируется снятие фиксирующих шин. Военнослужащий проходит физиотерапию, витаминотерапию, общеукрепляющее лечение и занятия лечебной физкультурой. Далее запланированы сеансы гипербарической оксигенации, после чего будет завершен период реабилитации и проведена военно-врачебная комиссия", - заявил начальник отделения челюстно-лицевой хирургии военно-клинического госпиталя Владислав Мусатов.
По словам врача, в течение месяца солдат будет выписан. Для полного восстановления ему предоставляют отпуск по болезни, после чего он продолжит прохождение службы в своей воинской части.
Напомним, информация о жестоком избиение военнослужащего срочной службы в Отаре появилась в соцсетях. В материале говорится, что солдат получил тяжелые травмы, в том числе перелом челюсти и носа. Военная полиция Гвардейского гарнизона возбудила уголовное дело по факту применения физической силы в отношении военнослужащего. На время следствия ряд должностных лиц отстранен от исполнения обязанностей.
