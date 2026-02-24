В Казахстане до конца марта реализуют все запасы овощей из стабфондов

Поставки ранних овощей планируют начать уже со второй половины марта

Астана. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В правительстве под председательством заместителя премьер-министра - министра национальной экономики Серика Жумангарина рассмотрена ценовая ситуация на социально значимые продовольственные товары. По итогам совещания вице-премьер поручил всем регионам до конца марта реализовать все запасы овощей из стабфондов, а Министерству торговли и интеграции - обеспечить поставки ранних овощей уже со второй половины марта, сообщили в пресс-службе правительства.





Отмечается, что средний индекс роста цен с начала февраля составил 0,5%, что в два раза ниже показателя аналогичного периода прошлого года (1%).





В рамках исполнения поручения главы государства по стабилизации инфляции на еженедельных совещаниях решено точечно рассматривать ситуацию в регионах с наибольшим ростом цен. С начала года к таким регионам относятся Мангистауская область (рост 2% по СЗПТ) и Туркестанская область (1,4%).





В Мангистауской области наибольший рост цен зафиксирован на помидоры, говядину на кости, кефир, сливочное масло, картофель и ряд других продуктов.





Отмечено, что в области действуют крупные предприятия по производству кисломолочной продукции, переработке мяса, производству муки и хлеба, однако отсутствуют собственные производители овощей. Основные факторы роста цен - сложная логистика, недостаточный объем собственного производства продуктов питания и высокая зависимость от импортных поставок. Также недостаточно активными темпами ведется разбронирование запасов овощей.





Вице-премьер поручил провести детальный анализ причин роста цен у ключевых производителей региона и совместно с Комитетом торговли и КТЖ выработать меры по стабилизации.





В Туркестанской области средний индекс роста цен ниже, чем в Мангистауской. В регионе работают крупные производители куриных яиц, молочной продукции, овощей и мяса.





В ходе совещания отмечена потребность производителей курятины и яиц в удешевленной муке для кормов, что позволит снизить себестоимость продукции и стабилизировать цены.





Вице-премьер поручил Продкорпорации обеспечить регион зерном по сниженной цене в необходимом объеме.





Еженедельно мы будем точечно рассматривать регионы, где фиксируется рост цен. Комитет торговли должен в кратчайшие сроки проанализировать ситуацию - от каналов поставок до реализации каждого вида социального продукта, чтобы определить этап возникновения удорожания и необходимые меры на центральном уровне. Регионы обязаны оперативно выявлять причины роста цен и принимать решения", - отметил Серик Жумангарин.