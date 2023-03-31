Казахстан требует от NCOC $5,1 млрд - СМИ

Власти Казахстана обвиняют NCOС в хранении серы в объеме, более чем в два раза превышающем разрешенное количество

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Астана. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Казахстана выдвинуло North Caspian Operating Company обвинение в хранении слишком большого количества серы на объекте.





Казахстан подал иск против консорциума по разработке месторождения Кашаган на сумму около 2,3 трлн тенге (5,1 млрд долларов) в качестве штрафа за нарушения в области охраны окружающей среды, сообщает Bloomberg со ссылкой на Минэкологии РК.





Ведомство обвиняет NCOС в хранении серы в объеме, более чем в два раза превышающем разрешенное количество.





Ранее в этом месяце оператор заявил, что управляет "производством и хранением серы ответственно и в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, а также в соответствии с применимыми стандартами и передовой практикой".