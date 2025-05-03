02.05.2025, 20:58 37931
Казахстан ведет переговоры с Россией о свободном перемещении сайгаков
Фото: Depositphotos
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Астана. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - На территории Казахстана общая численность сайгаков составляет около 4,1 млн особей (включая молодняк 2024 года). Научные исследования, проведенные в последние годы, защитные меры и государственный контроль популяции сайгаков способствовали росту популяции. Об этом сообщил премьер-министр РК Олжас Бектенов, отвечая на запрос депутатов.
Для беспрепятственного перемещения животных через государственную границу ведутся переговоры с уполномоченными органами Российской Федерации", - сообщил Олжас Бектенов.
Он добавил, что в настоящее время Министерство экологии и природных ресурсов разработало комплексный план на 2025-2026 годы, направленный на охрану сайгаков и других редких копытных.
Сохранение и регулирование общей популяции сайгаков, а также вопросы минимизации ущерба для сельхозпроизводителей находятся под контролем", - добавил премьер.
Напомним, в марте министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев рассказал, разрешат ли в Казахстане снова отстрел сайгаков.
В феврале 2024 года отстрел сайгаков был временно приостановлен.
Осенью 2023 года в Казахстане сайгаков включили в перечень животных, подлежащих регулированию. В результате было принято решение об отлове 200 тысяч парнокопытных. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным, и в Минэкологии объявили, что сайгаков будут отстреливать. В ноябре на мясоперерабатывающих предприятиях начали производить тушенку из сайгачатины.
Прошлым летом в Минсельхозе также заявили о готовности мясокомбинатов к переработке мяса сайги.
Стоит отметить, что вопрос регулирования численности сайгаков стал одной из наиболее обсуждаемых тем в казахстанском обществе. Не все казахстанцы поддержали идею уничтожения сайгаков и даже создали петицию об отмене отстрела антилоп. Они считают, что сокращать численность сайги категорически нельзя, ведь после такого вмешательства человека они вновь могут оказаться на грани вымирания.
По данным energyprom.kz, за полвека в половине популяций в дикой природе численность животных сократилась в среднем на 73%.
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02.05.2025, 18:26 48956
В Казахстане усилили контроль за движением тяжеловесного автотранспорта
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Астана. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Республике Казахстан усилили контроль за движением тяжеловесных автотранспортных средств, сообщает пресс-служба Министерства транспорта страны.
Мера введена с целью предотвращения повреждений дорожного покрытия и повышения безопасности дорожного движения в столице. Задействовано 6 передвижных постов транспортного контроля и порядка 40 инспекторов", - заявили в ведомстве.
Как пояснили в министерстве, сверхнормативная нагрузка приводит к преждевременному износу дорожного полотна. Подчеркивается, что необходимо строго соблюдать установленные допустимые весовые параметры.
Контроль осуществляется на основных въездах и выездах города через передвижные посты транспортного контроля, а также с помощью автоматизированных станций измерения веса. На сегодняшний день проверено более 1400 грузовых транспорта и выявлено более 600 нарушений", - отметили специалисты.
Напомним, сенатор Талгат Жунусов отметил низкое качество строительства, плохое состояние дорог и придорожного сервиса в Казахстане. Он подчеркнул, что от качества дорог и придорожной инфраструктуры зависит безопасность дорожного движения.
Прошлой весной читатели также обращались к нам с жалобой. Возмущенные алматинцы отмечали, что по дорогам страшно передвигаться не только на автомобилях, но и пешком.
В социальных сетях также появились жалобы на качество дорог в Алматы. Пользователи активно делятся фотографиями и видео городских улиц. Кроме того, в редакцию неоднократно поступали жалобы на раскопки на улице Утегенова, рядом с храмом святого князя Владимира.
Начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ" Петр Кодаш прокомментировал журналисту Kazakhstan Today проблему качества автомобильных дорог в Казахстане. Он подчеркнул, что проблема стала особенно острой в последнее время, когда еще не введенные в эксплуатацию дороги начали разрушаться прямо на глазах. На них повсюду трещины, ямы и другие дефекты.
02.05.2025, 12:54 63476
В Казахстане приватизируют 475 компаний с госучастием
Работа будет выстроена поэтапно до 2030 года, при этом более половины предприятий включены в план мероприятий на 2025-2026 годы
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Астана. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Олжас Бектенов провел заседание комиссии по демонополизации экономики, сообщает пресс-служба главы правительства.
По итогам заседания утвержден пул из 475 хозяйствующих субъектов с государственным участием, подлежащих приватизации, объединению или ликвидации. Работа будет выстроена поэтапно, до 2030 года, при этом более половины предприятий включены в план мероприятий на 2025-2026 годы", - говорится на сайте кабмина.
Премьер-министр подчеркнул, что реализация указа должна быть осуществлена в установленные сроки.
На заседании министр национальной экономики Серик Жумангарин доложил о проводимой работе по снижению доли государства в экономике, увеличению вклада среднего бизнеса в ВВП. Участие государства в экономике планируется ограничить только социально значимыми и стратегическими секторами.
Также председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Марат Омаров сообщил о принимаемых мерах по устранению барьеров, сдерживающих развитие конкуренции.
01.05.2025, 19:37 109556
В акиматах Казахстана появятся управления и отделы по защите прав детей
Фото: Depositphotos
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Астана. 1 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство РК поддержало решение о включении в базовую структуру местных исполнительных органов управлений и отделов по защите прав детей, сообщает пресс-служба Министерства просвещения.
Формирование органов будет происходить в рамках действующего лимита штатной численности местных исполнительных органов. Согласно установленным нормативам, предусматривается не менее одного специалиста на каждые 5 тысяч детей. Таким образом, планируется создать основу для системы, где каждый ребенок будет под защитой", - проинформировали в ведомстве.
Министерством просвещения запущен цикл обучающих тренингов для всех специалистов органов опеки.
Реформирование системы опеки и попечительства станет отдельным разделом в разрабатываемой по поручению главы государства единой программе "Дети Казахстана", - отметили в пресс-службе.
Как сообщалось ранее, в Казахстане утвердили порядок разрешения споров об общении с ребенком при разводе.
01.05.2025, 18:51 111171
В Алматинской области ветерана Великой Отечественной войны поздравили со 102-летием
Фото: Минобороны РК
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Алматы. 1 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В преддверии Дня Победы военнослужащие объединенного отдела по делам обороны Илийского района и города Алатау Алматинской области, воспитанники военно-патриотических клубов поздравили ветерана Великой Отечественной войны Танирбергена Толганбаева со 102-летием. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РК.
От имени министра обороны РК они выразили глубокую благодарность ветерану, вручили ему памятные подарки, пожелали крепкого здоровья, долголетия и бодрости духа.
Танирберген Толганбаев родился 1 мая 1923 года в колхозе имени Кирова Аксуского района Талдыкорганской области. В мае 1942 года 19-летний юноша был призван в ряды Советской армии Аксуским районным военкоматом.
В 1942 году нас собрали в Лепсы, - вспоминает ветеран. - На поезд нельзя было опоздать - за это грозил трибунал. Мама провожала меня. Мы всю ночь ехали на верблюде, чтобы успеть. Когда поезд тронулся, мама бежала за ним и плакала".
Службу начал в пограничных войсках на Кавказе. В учебном центре молодого бойца готовили в качестве снайпера. Впереди были ожесточенные бои под Сталинградом. Кавказ стал для него настоящей школой жизни, где закалялась воля и оттачивались боевые навыки. Проходя службу в Ереванском погранотряде среди многонационального состава, он впервые заговорил на русском языке. Вернулся на родину в 1949 году. Сначала был секретарем суда, затем - оперуполномоченным в звании младшего лейтенанта. Окончил Сталинабадскую школу милиции, затем позже - юридический факультет КазГУ имени Кирова.
В течение десяти лет Танирберген Толганбаев возглавлял Джамбульский РОВД Алматинской области. С 1976 года начал работать в прокуратуре Илийского района, где заслужил уважение как принципиальный и справедливый защитник прав граждан. Последние годы трудился юрисконсультом Бурундайского сахарного завода.
За героизм и безупречную службу фронтовик был поощрен медалями "За оборону Кавказа", Жукова, другими юбилейными наградами и знаками отличия. Танирберген Толганбаев - почетный гражданин Илийского района.
С супругой, педагогом по профессии, Дамели Альпеисовой фронтовик вырастил шестерых детей. У него 12 внуков, 16 правнуков и правнучка.
01.05.2025, 16:49 119436
Распространение саранчовых вредителей прогнозируют на площади 2,1 млн га в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 1 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В текущем году прогнозируется распространение стадных саранчовых вредителей на площади 2,1 млн га - это на 1 млн га меньше по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза РК.
В химических обработках планируется задействовать 443 единицы опрыскивающей техники и 46 дронов. На местах организованы оперативные штабы, утверждены планы мероприятий и Дорожные карты по координации работ и обеспечению оперативного реагирования на угрозу распространения вредителей", - отметили в МСХ РК.
По данным ведомства, с целью недопущения распространения стадных саранчовых вредителей в Жамбылской и Туркестанской областях проводятся активные фитосанитарные мероприятия. Обследовано 907,09 тыс. га, в том числе с использованием 7 дронов. Заселенная площадь составила 456 тыс. га, из которых 354 тыс. га превышают экономический порог вредоносности.
На сегодняшний день обработано 348 тыс. га, в том числе в Жамбылской области - 14 тыс. га, в Туркестанской области - 335 тыс. га.
Для своевременного и эффективного проведения защитных мероприятий задействовано 207 единиц наземной опрыскивающей техники, 5 самолетов, 8 дронов, а также более 1000 специалистов-обследователей. Обработка проводится в оптимальные агротехнические сроки с высокой биологической эффективностью.
01.05.2025, 13:31 127806
Казахстан вводит золотую визу
Фото: Depositphotos
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Астана. 1 мая. KAZAKHSTAN TODAY - По инициативе Министерства иностранных дел РК утверждены новые правила получения инвесторской визы, направленные на укрепление инвестиционной привлекательности страны и поддержку долгосрочного делового партнерства, сообщили в пресс-службе МИД.
Иностранные граждане, инвестировавшие не менее $300 тыс. в уставной капитал казахстанских компаний или в местные эмиссионные ценные бумаги, смогут подать электронное ходатайство на оформление инвесторской визы. Данная "золотая виза" предусматривает возможность последующего получения вида на жительство в РК сроком до 10 лет", - проинформировали в ведомстве.
Отмечается, что такие визовые программы, получившие широкое распространение в международной практике (в том числе в странах Европы, США, ОАЭ и Сингапуре), зарекомендовали себя как эффективный инструмент привлечения капитала, технологий и деловой активности.
Казахстан присоединяется к этому подходу, предлагая собственную модель инвестиционного резидентства. Выдача "золотых виз" создает благоприятную и предсказуемую среду для иностранных инвесторов, обеспечивая правовые гарантии и укрепляя доверие к инвестиционному климату Казахстана. Нововведение отражает стратегическую ориентацию страны на открытость, защиту капитала и развитие устойчивых международных экономических связей", - добавили в МИД.
01.05.2025, 08:36 139711
Токаев поздравил казахстанцев с Праздником единства народа
Фото: Акорда
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Астана. 1 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Акорда опубликовала поздравление главы государства Касым-Жомарта Токаева с Праздником единства народа Казахстана.
Уважаемые соотечественники! Поздравляю вас с Днем единства народа Казахстана! Этот праздник наполнен особым смыслом и содержанием. Объединенный общими ценностями и созидательными целями, наш народ сегодня уверенно движется вперед по пути прогресса. На казахской земле в атмосфере взаимопонимания и уважения живут представители различных этносов", - говорится в поздравлении.
Глава государства напомнил, что в этом году исполняется 30 лет со дня основания Ассамблеи народа Казахстана - уникального института, ставшего за эти годы ключевым проводником политики мира и согласия. Все это время она вносит весомый вклад в консолидацию общества, неизменно опираясь на принципы дружбы и взаимоуважения граждан.
Гражданская сплоченность и солидарность были и остаются важнейшими условиями развития нашей страны, успеха проводимых нами масштабных реформ. Мы и впредь будем последовательно укреплять общенациональное единство на основе равенства, взаимного доверия и созидательного потенциала культурного многообразия. Убежден, что в единстве и согласии мы преодолеем любые вызовы и достигнем новых высот на пути строительства Справедливого и Сильного Казахстана. Желаю всем мира, добра и благополучия!" - отметил президент.
01.05.2025, 08:31 114256
В Казахстане отмечают День единства народа
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Астана. 1 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане 1 мая отмечается День единства народа - праздник дружбы и согласия всех этносов Казахстана.
Праздник единства народа Казахстана - государственный праздник и является выходным днем. Праздник отмечается с 1996 года. 18 октября 1995 года был подписан указ об объявлении 1 мая Днем единства народа Казахстана, отменяющий тем самым празднование Дня международной солидарности трудящихся.
По данным Ассамблеи народа Казахстана, в республике в мире и согласии проживают порядка 130 этносов. Единство народа - показатель сильного и процветающего государства, основой которого служат толерантность и межкультурный диалог.
На сегодня численность населения Казахстана составляет более 20,3 млн человек. Из них 71,3% - казахи, доля русского населения - 14,6%, узбеков - 3,3%, украинцев - 1,8%, уйгуров - 1,5%, немцев - 1,1%, татар - 1%, азербайджанцев - 0,7%, корейцев - 0,6% и другие национальности.
Каждый год 1 мая в городах и селах республики проходят праздничные гулянья, концерты, спортивные состязания, люди ходят в гости и накрывают дастархан. За эти годы праздник стал доброй традицией, объединяющей всех казахстанцев.
1 Мая отмечают в странах бывшего СССР, в США и ряде стран Европы, Африки, Латинской Америки и Азии. Он известен сразу под несколькими названиями - День международной солидарности трудящихся, День весны и труда, День труда, День весны.
В советское время этот праздник по дате его проведения был красным днем календаря и назывался 1 Мая, или Первомай.
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Ваше мнение
Сайгаки - уникальные животные, которые являются настоящим символом казахской степи. Еще осенью 2023 года сайгу включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным. И Минэкологии объявило, что антилоп будут отстреливать. В феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен. Считаете ли вы необходимым возобновление отстрела уникальных животных?