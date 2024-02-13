12.02.2024, 14:08 10556
Отстрел сайгаков временно приостановлен в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с 10 февраля приостановили отстрел сайги. Об этом в кулуарах мажилиса сообщил министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев.
Отстрел сайгаков остановлен после консультаций и обсуждения с отечественными учеными и международными экспертами. Плюс к этому в зимнее время возникли трудности по передвижению в степи. Поэтому с 10 февраля мы остановили процесс регулирования численности сайгаков", - сообщил глава Минэкологии.
При этом, отметил министр, "скрупулезный детальный учет" с учетом прошлогоднего окота будет проведен в мае. По прогнозам, численность сайгаков вырастет еще на 40%.
На момент окота, с учетом прошлогоднего окота, популяция составит примерно 2,5-2,6 млн голов. Плюс мы ожидаем, что даже с учетом пессимистического прогноза по окоту - это 30%, то мы будем иметь еще плюс около 700-750 тыс. голов", - сообщил министр.
Учитывая сегодняшнюю ситуацию и резкий рост уральской популяции, емкость пастбищ не позволяет иметь такое количество сайги, заявил Ерлан Нысанбаев.
По его словам, в советское время поголовье сайги не превышало 280-300 тыс. Работа по регулированию популяции животных продолжится в следующем году на основании биообоснования, заключил глава Минэкологии.
Напомним, осенью прошлого года в Казахстане сайгаков включили в перечень животных, подлежащих регулированию. В результате было принято решение об отлове 200 тысяч парнокопытных. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным, и в Минэкологии объявили, что сайгаков будут отстреливать. В ноябре на мясоперерабатывающих предприятиях начали производить тушенку из сайгачатины.
Стоит отметить, что вопрос регулирования численности сайгаков стал одной из наиболее обсуждаемых тем в казахстанском обществе. Не все казахстанцы поддержали идею уничтожения сайгаков и даже создали петицию об отмене отстрела антилоп. Они считают, что сокращать численность сайги категорически нельзя, ведь после такого вмешательства человека они вновь могут оказаться на грани вымирания.
новости по теме
12.02.2024, 13:44 9976
Строительство на водных объектах или в водоохранных зонах запретят в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство водных ресурсов и ирригации внесло на рассмотрение в мажилис проект нового Водного кодекса.
Это фундаментальный документ, который содержит ряд масштабных нововведений и позволит актуализировать водное законодательство Казахстана", - говорится в информации ведомства.
Цель нового кодекса - достижение и поддержание безопасного уровня использования воды, позволяющего обеспечивать устойчивое развитие экономики, улучшать жизненные условия граждан и беречь окружающую среду. В отличие от действующего документа, где вода - это средство достижения экономической выгоды.
Крайне важную роль в новом Водном кодексе играет экономия воды. К примеру, водопользователи обязаны рационально использовать водные ресурсы, принимать меры по внедрению водосберегающих технологий и систем повторного использования воды, а также не допускать использования питьевых подземных вод не по назначению. А организации, не имеющие систем повторного использования воды, обязаны предоставить план перехода к таким системам. Речь идет о сферах сельского хозяйства и промышленности", - сообщает министерство.
Какие еще существенные изменения появились в документе:
- господдержка в виде субсидий и пониженных тарифов за услуги по подаче воды в зависимости от степени внедрения технологий водосбережения в сельском хозяйстве и промышленности;
- ужесточение ответственности за нарушения в водной сфере на законодательном уровне;
- требования по улучшению качества питьевой воды;
- расширилась глава, посвященная водоснабжению и водоотведению населенных пунктов;
- добавлен порядок технического аудита централизованных систем водоснабжения;
- внесены правила разработки планов развития систем водоснабжения и водоотведения;
- на водных объектах запрещено проведение операций по недропользованию, кроме разведки или добычи углеводородов в Каспийском море, а также добычи соли и лечебных грязей;
- ужесточены требования к охране водных объектов и т.д.
Новый Водный кодекс отражает стремление нашей страны к балансу между эффективным использованием воды и ее сохранением для будущих поколений", - отметил министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов.
Напомним, в минувшем году Счетный комитет РК заявлял, что потери воды на юге Казахстане из-за устаревших гидросооружений достигают 40%.
Летом 2023 года фермеры южных регионов Казахстана, особенно Жамбылской области, столкнулись с серьезным дефицитом воды. Из-за засухи в шести регионах республики объявили режим ЧС.
Ранее ЕАБР в своем докладе спрогнозировал серьезную нехватку поливной воды в ЦА к 2028 году и предложил 10 практических шагов по водосбережению.
12.02.2024, 11:40 12156
От 600 до 800 лесных пожаров происходит ежегодно в Казахстане - депутат
Фото: Kazakhstan Today
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Астана. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане ежегодно на территории государственного лесного фонда фиксируется от 600 до 800 случаев лесных пожаров, сообщил на правительственном часе в мажилисе вице-спикер палаты Альберт Рау.
Помимо огромного экономического ущерба лесные пожары создают угрозу жизни и здоровью населения, отметил депутат.
Только за последние 5 лет зарегистрировали более 3000 случаев лесных пожаров общей площадью 610 тысяч гектаров леса. Динамика впечатляет. Для страны, у которой лесистость 5%, потеря каждого дерева - это маленькая трагедия. А большая трагедия - это пожар в государственном лесном природном резервате "Семей орманы" в июне прошлого года, который уничтожил 60 тысяч гектаров леса, а при его устранении погибли 15 человек", - подчеркнул Рау.
Он напомнил слова президента Токаева на заседании оперативного штаба в Абайской области о накопленных в этой сфере нерешенных проблемах, в частности профессиональной халатности и абсолютном равнодушии чиновников к судьбам людей.
Также Рау выразил мнение, что в первую очередь необходимо работать над предотвращением таких масштабных бедствий. А при возникновении ЧС все соответствующие мероприятия должны быть организованы на самом высоком уровне.
Депутаты мажилиса хотят понять, какая работа проводится государственными органами по исполнению поручений президента, как внедряются новые технологии, средства по профилактике и борьбе с лесными пожарами", - обратился депутат к членам правительства.
Напомним, в июне прошлого года в Батпаевском лесничестве лесного резервата "Семей орманы" в Бородулихинском районе Абайской области произошел масштабный пожар, уничтоживший уникальную экосистему и унесший жизни 15 человек. 12 июня в Казахстане было объявлено днем общенационального траура. После масштабной трагедии президент снял с должности министра по ЧС Юрия Ильина и назначил на этот пост Сырыма Шарипханова. Глава государства назвал халатностью и непрофессионализмом реакцию МЧС и других ведомств на сообщение о возгорании. По его словам, министерство дало неправильный прогноз по масштабу бедствия.
По данным Генпрокуратуры РК, за 5 лет лесные пожары в Казахстане нанесли ущерб в 30 млрд тенге.
В феврале этого года Министерство экологии утвердило новые правила пожарной безопасности в лесах.
12.02.2024, 10:13 14116
Казахстан и Узбекистан подписали меморандум о сотрудничестве в области сохранения животного мира плато Устюрт
Фото: Depositphotos
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Самарканд. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан и Узбекистан в ходе 14-й встречи сторон (COP 14) Конвенции по сохранению мигрирующих видов диких животных в Самарканде подписали меморандум о сотрудничестве в области сохранения животного мира плато Устюрт.
Целью принятого меморандума является трансграничное сотрудничество стран по сохранению ключевых видов млекопитающих мигрирующих животных этого региона - это джейран, переднеазиатский леопард, уриал, кулан и другие", - сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.
11 февраля на полях COP 14 прошла восьмая встреча управляющего комитета глобальной программы по охране снежного барса и экосистем (GSLEP). Вице-министр экологии РК Нуркен Шарбиев сообщил о достигнутых успехах по изучению и сохранению снежного барса и его местах обитания в Казахстане. В докладе были отражены усилия национальных общественных и научных институтов по мониторингу вида с использованием самых современных технологий.
На мероприятии была организована панельная сессия, посвященная трансграничному сотрудничеству стран Центральной Азии для сохранения мигрирующих видов диких животных.
Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев принял участие онлайн. Он обозначил намерения Казахстана по усилению мер в изучении и сохранении мигрирующих видов животных, а также выразил заинтересованность в продолжении сотрудничества с соседними странами - Узбекистаном, Кыргызстаном и Туркменистаном по сохранению ключевых видов животных (сайгаков, снежных барсов и других).
На площадке министерской встречи Казахстан наряду с Узбекистаном и Кыргызстаном присоединился к меморандуму о взаимопонимании по сохранению мигрирующих хищных птиц в Африке и Евразии. Меморандум действует в рамках конвенции, его подписали уже более 60 стран из региона Евразии и Африки.
Встреча сторон (COP 14) Конвенции по сохранению мигрирующих видов диких животных (Боннская конвенция) продлится до 17 февраля. Казахстан присоединился к конвенции в 2005 году.
11.02.2024, 19:00 18521
Массовая гибель лебедей в Мангистау: на сколько оштрафовали отель за выбросы
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Актау. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В департаменте экологии Мангистауской области предоставили информацию о суммах штрафов, которые выплатил отель Rixos Water World Aktau за слив нечистот в озеро Караколь.
Согласно части 2 статьи 331 КоАП РК (Действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в отношении того же сооружения, оборудования или источника эмиссии в течение года, а субъектами крупного предпринимательства - в течение трех лет после наложения административного взыскания) рассчитан штраф в порядке сокращенного производства на сумму 1 846 000 тенге, пишет издание "Лада".
Кроме того, в соответствии с частью 1 статьи 328 КоАП РК (Превышение технологических нормативов выбросов, технологических нормативов сбросов, технологических удельных нормативов эмиссий или нормативов эмиссий в окружающую среду, осуществление эмиссий от источников, не указанных в экологическом разрешении, а равно осуществление эмиссий без вновь выданного экологического разрешения на действующий объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду) размер штрафа составил 232 663 тенге.
Ранее сообщалось, что в связи с массовой гибелью лебедей в Мангистауской области против отеля Rixos возбуждены административные дела.
Напомним, информация о гибели лебедей появилась в конце декабря прошлого года. По изученным 30 тушкам ученые пришли к выводу, что причиной смертности стал птичий грипп. Однако позже специалисты предположили, что вирус гриппа носит второстепенный характер и основная причина массовой смертности в нехватке пищи и холоде.
Волонтеры даже попытались организовать прикорм лебедей силами местных жителей. Однако орнитологи поспешили остановить их в желании помочь, пока неизвестна точная причина, поскольку вирус птичьего гриппа может быть опасен и для человека. 9 января появилась информация о том, что экологи изучают выбросы непонятных вод из отеля Rixos.
На видео с квадракоптера видно, что темная вода течет прямиком в озеро Караколь, где в настоящее время погибают птицы. Общественность задалась вопросом, не являются ли сточные воды причиной массовой гибели лебедей. Экологи взяли пробы. Выяснилось, что отель Rixos World Water Aktau сливал сточные воды в озеро Караколь с разрешения властей.
04.02.2024, 15:29 65756
Массовая гибель лебедей в Мангистау: против отеля возбуждены административные дела Дополнено
Фото: Lada.kz
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Актау. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с массовой гибелью лебедей в Мангистауской области в отношении Aktau Tourism Ltd возбудили административные дела, передает корреспондент агентства.
По результатам проверки установлено, что со стороны Aktau Tourism Ltd не соблюдены требования экологического законодательства. Возбуждены административные дела", - сообщает региональное издание "Лада".
Уточняется, что административные дела предусмотрены частью 2 статьи 331 КоАП РК (Действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в отношении того же сооружения, оборудования или источника эмиссии в течение года, а субъектами крупного предпринимательства - в течение трех лет после наложения административного взыскания) и частью 1 статьи 328 КоАП РК (Превышение технологических нормативов выбросов, технологических нормативов сбросов, технологических удельных нормативов эмиссий или нормативов эмиссий в окружающую среду, осуществление эмиссий от источников, не указанных в экологическом разрешении, а равно осуществление эмиссий без вновь выданного экологического разрешения на действующий объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду).
В настоящее время ведется расчет административного штрафа", - говорится в сообщении.
Кроме того, департаментом внесено предписание об устранении нарушений о необходимости приостановки сброса сточных вод в озеро Караколь до доведения степени очистки в соответствии с разрешенными нормативами предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ или отвода сточных вод в городские канализационные сети.
Дополнено: 04.02.2024, 19.30
Как сообщили в "Rixos" изданию "Лада", отель полностью подключен к городской центральной канализации.
Сливная труба в озеро Караколь демонтирована. Осуществлены платежи в государственный бюджет", - заявили в "Rixos".
Отмечается, что со стороны отеля отсутствует какое-либо антропогенное воздействие на окружающую среду с их стороны. Дополнительно уполномоченный орган выписал предписание на корректировки недочетов в области экологического контроля, что отелем было выполнено досрочно.
Напомним, информация о гибели лебедей появилась в конце декабря прошлого года. По изученным 30 тушкам ученые пришли к выводу, что причиной смертности стал птичий грипп. Однако позже специалисты предположили, что вирус гриппа носит второстепенный характер и основная причина массовой смертности в нехватке пищи и холоде.
Волонтеры даже попытались организовать прикорм лебедей силами местных жителей. Однако орнитологи поспешили остановить их в желании помочь, пока неизвестна точная причина, поскольку вирус птичьего гриппа может быть опасен и для человека. 9 января появилась информация о том, что экологи изучают выбросы непонятных вод из отеля Rixos.
На видео с квадракоптера видно, что темная вода течет прямиком в озеро Караколь, где в настоящее время погибают птицы. Общественность задалась вопросом, не являются ли сточные воды причиной массовой гибели лебедей. Экологи взяли пробы. Выяснилось, что отель Rixos World Water Aktau сливал сточные воды в озеро Караколь с разрешения властей.
04.02.2024, 11:04 69176
В Улытауской области выпал черный снег: в Kazakhmys прокомментировали явление
Фото: Казахмыс
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Сатпаев. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В горнодобывающей компании Kazakhmys Distribution объяснили, почему снег в городе Сатпаеве стал "угольного" цвета.
Ранее в СМИ распространилась информация, что 31 января в Сатпаеве выпали осадки в виде загрязненного снега.
В сети черный снег связывали с якобы устаревшим очистным оборудованием и его некорректной работой. Данная информация не соответствует действительности. 31 января на открытый склад ТОО "Kazakhmys Distribution" производилась плановая выгрузка угля. В результате сильного юго-западного ветра с порывами до 20-25 м/с произошел унос большого количества мелких частиц угольной пыли в сторону жилых массивов Сатпаева", - рассказали в компании.
На предприятии подчеркнули, что произошедший форс-мажор природного характера никакого отношения к работе очистного оборудования не имеет. Работа золоулавливающих установок ведется в штатном режиме.
04.02.2024, 09:58 70511
В Казахстане начали выявлять нарушающие эконормы авто
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Алматы. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Списки автомашин, нарушающих экологические нормы в Алматы, передадут полиции 10 февраля, передает корреспондент агентства.
Списки обнаруженных в процессе исследования машин с грязным выхлопом будут переданы полиции 10 февраля", - цитирует представителя Sergek Group веб-сайт Kolesa.kz.
Сообщается, что выявлять автомобили, передвигающиеся по Алматы с нарушением норм токсичности и дымности, в тестовом режиме начали в декабре 2023 года. С 1 января 2024 года экодатчики заработали в полную силу.
В компании отметили, что теперь патрульные получат законные основания, чтобы начать выявлять нарушителей в потоке транспорта, останавливать и отправлять на экопосты для проверки.
Условно у владельцев дымящих машин есть неделя, чтобы привести их в порядок", - говорится в сообщении.
Как рассказали специалисты, проверять выхлоп на экопостах должны по регламенту с подключением датчиков температуры масла и скорости вращения коленвала, снимая показания отдельно на низких и высоких оборотах. При этом нельзя будет обследовать бензиновые машины при температуре меньше чем 7 градусов, а дизельные - когда на улице ниже нуля.
Напомним, в Алматы предложили проверять автомобили на соответствие экостандартам.
По словам директора центра физико-химических методов исследования и анализа Казахского национального университета имени аль-Фараби Булата Кенесова, Алматы входит в топ-5 наиболее загрязненных городов мира по уровню взвешенных частиц.
Жители Алматы пожаловались экс-министру экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешеву на грязный воздух.
Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения. Он подчеркнул, основными причинами загрязненного воздуха в городе являются транспорт и уплотняющая застройка.
Депутат Закиржан Кузиев отметил, что власти Алматы должны признать загрязнение воздуха главной проблемой в городе.
По его словам, экоактивисты утверждают, что правдивые статистические данные не разглашаются. Он отметил, что основным загрязнителем воздушного бассейна города Алматы является автотранспорт.
По словам Жениса Туякова, ежедневно в город въезжает более 200 тысяч машин. В часы пик они ухудшают транспортные проблемы на дорогах и негативно влияют на экологию. Всего в 5 близлежащих к городу районах зарегистрировано 230 тысяч машин. Около 30-40% въезжающего из области транспорта может быть транзитным из других регионов страны.
В феврале 2023 года члены инициативной группы "Сохраним Кок Жайляу" создали петицию о признании в Алматы экологической катастрофы. Отмечается, что ежедневно 2 000 000 алматинцев делают 50 миллиардов вдохов ядовитой смеси из автомобильных выхлопов, угольной сажи и пыли от многочисленных строек.
03.02.2024, 10:44 74801
Эксперт рассказал, как спасти лебедей в Мангистауской области
Фото: кадр из видео
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Актау. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Кандидат ветеринарных наук, доцент Адилкасым Жакипбаев из Астаны высказал свою точку зрения по поводу гибели лебедей на озере Караколь в Мангистауской области. Ветеринар и патологоанатом с опытом работы более 55 лет уверен, что причина массовой гибели лебедей не в птичьем гриппе или отравлении озера сточными водами, сообщает Lada.kz.
Основной причиной было истощение. Это было доказано. И оно повторяется из года в год. Птичий грипп типа H5N1, вирус слабовирулентный, от него массового падежа лебедей не может быть. К тому же нет заболевания и падежа других видов птиц, и это доказывает, что птичий грипп тут ни при чем. Сточные воды также не являются причиной падежа", - считает кандидат ветеринарных наук.
Из всех версий, озвученных за полтора месяца орнитологами, зоозащитниками и экологами страны, Адилкасым Жакипбаев придерживается мнения заместителя начальника управления ветеринарии Мангистауской области Бердибека Мархабаева.
Я считаю, что его версия о том, что молодые особи, а их среди погибших явное большинство, умерли от холода и голода, верна. Для доказательства мы берем календарь температурных показателей за декабрь и январь месяцы, где ясно видно, что в середине декабря 2023 года и 24-25 января 2024 года были сильные морозы, которые послужили образованию ледовой корки на мелководном побережье озера Караколь, где в основном находятся места кормежки птицы. В середине озера, где глубоко и нет ледового покрова, взрослая птица могла достать подводный корм, в основном водоросли. Ее шея дотягивается до одного метра в глубину. А у молодняка - только 50-60 см, поэтому им меньше достается корма", - считает доцент.
Теория Адилкасыма Жакипбаева легко подтверждается, достаточно взвесить погибшие тела и сделать вскрытие.
Надо было взвешивать каждую павшую птицу и определять упитанность и степень истощения", - говорит доктор.
Павших птиц уже не спасти, однако будущие поколения избавить от подобной участи все же можно. Адилкасым Жакипбаев прописал несколько простых шагов для того, чтобы не допустить массовой гибели лебедей в будущем.
Необходима подкормка птиц из кормушек. Питаются лебеди зерноотходами, лучше птичьим комбикормом, нашинкованной капустой, морковью, водорослями, заготовленными со дна озера. Кроме этого, важно организовать разрушение ледовой корки на побережье озера Караколь", - заключил Адилкасым Жакипбаев.
Напомним, информация о гибели лебедей появилась в конце декабря прошлого года. По изученным 30 тушкам ученые пришли к выводу, что причиной смертности стал птичий грипп. Однако позже специалисты предположили, что вирус гриппа носит второстепенный характер и основная причина массовой смертности в нехватке пищи и холоде.
Волонтеры даже попытались организовать прикорм лебедей силами местных жителей. Однако орнитологи поспешили остановить их в желании помочь, пока неизвестна точная причина, поскольку вирус птичьего гриппа может быть опасен и для человека. 9 января появилась информация о том, что экологи изучают выбросы непонятных вод из отеля Rixos.
На видео с квадракоптера видно, что темная вода течет прямиком в озеро Караколь, где в настоящее время погибают птицы. Общественность задалась вопросом, не являются ли сточные воды причиной массовой гибели лебедей. Экологи взяли пробы.
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С 1 марта в Казахстане установят единый пятый часовой пояс. По мнению некоторых экспертов, переход на единый часовой пояс является наиболее правильным и оптимальным вариантом. Между тем, многие казахстанцы против данной инициативы. Как вы относитесь данному решению?