01.01.2024, 10:22 6476
Председательство в Международном фонде спасения Арала в 2024 году переходит к Казахстану
Фото: Depositphotos
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Астана. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 января 2024 года Казахстан принимает председательство в Международном фонде спасения Арала.
С 1 января 2024 года Казахстан будет председательствовать в Международном фонде спасения Арала, поэтому наша страна нацелена на углублении сотрудничества как с государствами Центральной Азии, так и с другими международными организациями и финансовыми институтами", - отметил министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов на встрече с послом Швейцарии в Казахстане Салманом Балом и представителями программы Blue Peace Central Asia (BPCA) Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству, занимающегося вопросами водного сотрудничества.
Министр подчеркнул, что Казахстан намерен реализовать инициативы по созданию в регионе международного водно-энергетического консорциума, который будет учитывать интересы всех стран Центральной Азии.
Посол сообщил, что первая фаза BPCA близка к завершению, поэтому представители программы посещают страны Центральной Азии, чтобы узнать, какие направления следует охватить в рамках второй фазы.
Кроме того, в Узбекистане запускается программа по гидрогеологическому прогнозированию, в которой принимают участие Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Программа позволит отслеживать, измерять водные потоки и расходы воды между странами Центральной Азии.
Представители Blue Peace Central Asia отметили, что их проект охватывает несколько направлений. Например, укрепление региональных институтов управления водными ресурсами в рамках Международного фонда спасения Арала и реализуемой Всемирным банком водно-энергетической программы для Центральной Азии (CAWEP), привлечение экспертов и обмен опытом, модернизация и реконструкция трансграничных гидротехнических сооружений, а также подготовка кадров и повышение их квалификации путем различных курсов и тренингов.
Нуржан Нуржигитов сообщил, что в 2024 году планируется начать вторую фазу проекта по сохранению Малого Арала, реализуемого вместе со Всемирным банком.
Поэтому мы хотим совместно с Blue Peace поработать над вопросами взаимодействия стран Центральной Азии в водно-энергетической сфере. Также мы заинтересованы в подготовке новых кадров и повышении квалификации действующих специалистов водной отрасли. Надеюсь, нашу сотрудничество будет тесным и плодотворным", - отметил министр водных ресурсов и ирригации РК.
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30.12.2023, 09:20 22071
В правительстве рассказали о проделанной за год работе в сфере водных ресурсов
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Астана. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В правительстве Республики Казахстан рассказали о проделанной за год работе в сфере водных ресурсов.
В современном мире вода - это такой же ценный ресурс, как и полезные ископаемые. Учитывая изменения мирового климата, бережное отношение и эффективное ее использование становятся важнее, чем когда-либо ранее. Именно поэтому развитию этой сферы уделяется особое внимание", - подчеркнули в пресс-службе.
Также в правительстве напомнили, что президент РК Касым-Жомарт Токаев создал Министерство водных ресурсов и ирригации.
Отмечается, что, несмотря на короткий срок своей работы, у министерства уже есть конкретные результаты:
- разработан проект Водного кодекса;
- разработана Концепция развития системы управления водными ресурсами на 2024-2030 годы;
- разработан Комплексный план развития водного хозяйства РК на 2024-2030 годы;
- с 1 января 2024 года заработная плата части работников водного хозяйства вырастет в среднем на 25%, для чего уже принимаются соответствующие меры.
В 2024-2026 годах по стране планируется начать строительство 20 новых и провести реконструкцию 15 водохранилищ. Чтобы решить проблемы износа оросительных систем, пройдет реконструкция 339 каналов протяженностью 3,5 тысячи километров", - проинформировали в пресс-службе.
Кроме того, в Казахстане создается Национальная гидрогеологическая служба. Она будет вести мониторинг и анализ подземных вод, организовывать и проводить поисково-разведочные работы, а также заниматься ликвидацией и консервацией гидрогеологических скважин.
Также достигнута договоренность с Кыргызстаном о подаче воды в Жамбылскую область. По итогам переговоров в Бишкеке было решено восстановить подачу воды через канал "Туйте" на реке Талас.
Министерство ведет переговоры с Китаем по более чем 20 рекам, включая Ертыс, Или и Эмель. На сегодня стороны пришли к единому мнению по ряду статей соглашения в вопросе распределения воды. Также разрабатывается проект соглашения по механизму водно-энергетического сотрудничества между странами Центральной Азии с участием Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в минувшем году Счетный комитет РК заявлял, что потери воды на юге Казахстане из-за устаревших гидросооружений достигают 40%.
В нынешнем году фермеры южных регионов Казахстана, особенно Жамбылской области, столкнулись с серьезным дефицитом воды. Из-за засухи в шести регионах республики объявили режим ЧС.
Ранее ЕАБР в своем докладе спрогнозировал серьезную нехватку поливной воды в ЦА к 2028 году и предложил 10 практических шагов по водосбережению. Подробнее с содержанием доклада "Эффективная ирригация и водосбережение в Центральной Азии" можно ознакомиться на сайте ЕАБР.
29.12.2023, 13:52 28896
В Казахстане запретят вырубку саксаула на участках лесного фонда
Фото: акимат Туркестанской области
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Астана. 29 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан разработал проект приказа "О запрете рубок в саксауловых насаждениях на участках государственного лесного фонда".
Запретить (...) все виды рубок в саксауловых насаждениях на участках государственного лесного фонда Республики Казахстан, за исключением сплошных рубок на участках лесного фонда, подпадающих под прохождение линий трубопроводов и мест разработки урановых месторождений, до 31 декабря 2028 года", - сообщается в документе.
Согласно тексту документа, акиматам областей в установленном законодательством порядке предстоит:
- принять необходимые меры по реализации настоящего приказа;
- организовать работу по плантационному выращиванию древесных и кустарниковых пород на участках государственного лесного фонд, а также по предоставлению земельных участков физическим и негосударственным юридическим лицам для частного лесоразведения;
- представлять ежегодно к 10 июня и 10 января в Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан информацию о принятых мерах по охране лесов от незаконных порубок и плантационном выращивании древесных и кустарниковых пород.
С проектом приказа можно ознакомиться на портале "Открытые НПА".
Ранее сообщалось, что Минэкологии запретило проводить санитарную вырубку пихтовых лесов.
28.12.2023, 10:42 37281
Экологи проверили воздух возле месторождения "Каратурун Южный"
Фото: gov.kz
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Актау. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Горение скважины на месторождении "Каратурун Южный" ТОО "Бузачи Нефть" полностью прекратилось. Экологи взяли пробы атмосферного воздуха возле скважины и санитарно-защитной зоны, сообщает inaktau.kz.
По данным департамента экологии Мангистауской области, на данный момент не наблюдается выброса (излива) воды, горение газа на скважине прекратилось полностью.
26 декабря специалистами департамента осуществлен выезд на указанную территорию, где были взяты пробы атмосферного воздуха возле скважины и санитарно-защитной зоны. В результате превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не установлено. В целях определения объема ущерба окружающей среде департаментом совместно с Западным межрегиональным управлением государственной инспекции в нефтегазовом комплексе Министерства энергетики РК, специалистами филиала ТОО "КМГ Инжиниринг", "КазНИПИмунайгаз" будет назначена внеплановая проверка. О принятых мерах будет дополнительно сообщено", - сообщили в ведомстве.
Работы в этом направлении продолжаются.
Напомним, пожар на месторождении начался 9 июня текущего года. Специалисты департамента экологии в тот же день выехали на место происшествия. Были проведены замеры атмосферного воздуха на предмет наличия загрязняющих веществ при возгорании. Согласно результатам замеров было установлено превышение предельно допустимых концентрации по загрязняющему веществу - метану - 2540 мг/м3. Произошло загрязнение земельных ресурсов. Кроме того, были проведены инструментальные измерения атмосферного воздуха поселков Тушкудык, Шебир, Кызан, Акмымырау Мангистауского района, которые расположены вблизи месторождения. В результате замеров превышений зарегистрировано не было.
Спустя полгода, 25 декабря, пожар был ликвидирован.
25 декабря 2023 года на месторождении "Каратурун Восточный" компании ТОО "Бузачи Нефть" было произведено плановое соединение ствола скважины 303-ST со стволом аварийной скважины 303. После соединения стволов, с целью глушения работающего газового горизонта, началась закачка бурового раствора в аварийный ствол скважины 303, в результате чего выделение и горение газа полностью прекратилось. Также прекратилось выделение (излив) воды из скважины. Предстоят плановые, финальные мероприятия по ликвидации аварии, включая цементаж скважины и герметизация устья скважины. Работы планируется завершить в кратчайшие сроки", - проинформировали в компании "Бузачи Нефть".
27.12.2023, 11:01 44206
Десятки мертвых лебедей обнаружили у берегов Караколя
Специалисты устанавливают причину гибели птиц
Фото: inaktau.kz
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Актау. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Десятки мертвых лебедей-шипунов обнаружили у берегов Караколя. В настоящее время специалисты устанавливают причину гибели птиц. Об этом сообщили в Устюртском государственном природном заповеднике.
Тридцать голов мертвых лебедей-шипунов инспекторы Каракия-Каракольского природного заказника обнаружили в ходе проведения охранных работ 21 декабря у берегов озера. О факте произошедшего было доложено в Мангистаускую областную территориальную инспекцию лесного хозяйства и животного мира, сообщает inaktau.kz.
С тушек взяли пробы для установления причин гибели птиц. Кроме того, инспекторы совместно с природоохранными учреждениями проводят работу по выявлению смертей других птиц на территории заказника.
Напомним, мертвых лебедей на озере находили и в 2022 году. Тогда специалисты назвали причиной их гибели холод и голод.
21.12.2023, 17:35 77516
Ситуация очень тревожная - депутат заявил о системных проблемах в сфере водных ресурсов Дополнено
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Астана. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель комитета по вопросам экологии и природопользованию Едил Жанбыршин в ходе заседания мажилиса заявил о системных проблемах в сфере водных ресурсов в стране.
По его словам, ни для кого не секрет, что водный вопрос - один из самых чувствительных для страны. Ввиду полупустынного климата Казахстан зависим от трансграничных водных ресурсов, информирует zakon.kz.
По оценкам экспертов, Казахстан расходует 25 миллиардов кубометров природных водных ресурсов в год. Из них 21 миллиард идет на потребление, остальные 4 миллиарда теряются в полях. К сожалению, расход воды за последние годы вырос на 48%. Ситуация очень тревожная", - отметил Едил Жанбыршин.
Он остановился на некоторых системных проблемах в сфере водных ресурсов.
В частности, на вопросе обеспечения населения качественной питьевой водой.
Мы замораживаем восприятие различных программ. На них напрямую из бюджета выделено 1,5 трлн тенге. Однако до сих пор 51 процент сельских жителей не имеет доступа к чистой питьевой воде, а 36 процентов сельских жителей не имеют централизованных систем водоснабжения. В 21-м веке в зимнее время люди носят воду на ручных тележках, в бидонах", - сообщил депутат.
Также основным потребителем водных ресурсов является сельское хозяйство. Потери воды в агропромышленных комплексах достигают 40%.
Причина в том, отметил он, что за 30 лет ирригационные каналы полностью изношены, оставаясь бесхозными и без своевременного ремонта.
Кроме того, в ближайшие 5 лет Казахстан планирует удвоить валовой внутренний продукт страны. Депутат считает, что для этого необходимо развивать производство, сообщает inform.kz.
А одним из основных ресурсов производства является вода. Сейчас если предприятия потребляют 28% наших водных ресурсов, то в ближайшие 5 лет эта цифра вырастет как минимум в 1,5-2 раза. Поэтому вопрос повторного использования воды на производстве следует закрепить законом в обязательном порядке. Ведь сегодня только 30% промышленных предприятий в стране повторно используют воду", - добавил он.
Еще одной серьезной проблемой Жанбыршин назвал обмеление Каспийского моря.
Местами береговая линия отступила уже на 3-4 км. Место впадения Урала в море стало 30-40 см. Каким будет завтра состояние наших морских портов? Нам необходимо совместно с соседними государствами провести комплексное исследование и определить конкретные причины ухода воды. Само собой разумеется, что потеря Каспия будет ударом по социально-экономическому положению страны, если он повторит судьбу Аральского моря, это приведет к экологической катастрофе планетарного масштаба", - заявил он.
Депутат напомнил о поручении президента построить 20 новых плотин и модернизировать 3,5 тысячи км каналов для решения проблемы дефицита воды.
Но, судя по слабым действиям сегодняшнего правительства, в ближайшее время проблема нехватки воды в Казахстане не будет решена полностью. Подводя итог, хочу напомнить, что в результате политических реформ в стране Высшая аудиторская палата должна два раза в год отчитываться перед мажилисом. Это норма, закрепленная нашей Конституцией. Одна из основных функций Высшей аудиторской палаты - проведение государственного аудита эффективного расходования бюджетных средств. Поэтому в дальнейшем каждый из ваших отчетов по поднятой проблеме должен быть всесторонне, масштабно, глубоко изучен и рассмотрен на общегосударственном уровне", - добавил он.
Дополнено 21.12.2023, 19.36
На сегодня из 1,8 млн гектаров орошаемых земель только на 17% применяются водосберегательные технологии. Это очень невыгодно", - сказал министр водных ресурсов и ирригации (МВРИ) РК Нуржан Нуржигитов на заседании сената 21 декабря.
Для стимулирования сельхозпроизводителей в применении водосберегающих технологий предлагается увеличить долю субсидий по расходам для строительства систем орошения. К 2026 году это позволяет сэкономить до 1,5 куб. км воды и увеличить долю орошаемых площадей с применением водосберегающих технологий в южных регионах страны до 42%.
Напомним, в минувшем году Счетный комитет РК заявлял, что потери воды на юге Казахстане из-за устаревших гидросооружений достигают 40%.
В нынешнем году фермеры южных регионов Казахстана, особенно Жамбылской области, столкнулись с серьезным дефицитом воды. Из-за засухи в шести регионах республики объявили режим ЧС.
15 сентября на заседании Совета глав государств - учредителей Международного фонда спасения Арала президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что к 2050 году засуха в Центральной Азии может нанести ущерб в размере 1,3% от ВВП в год.
В ноябре Казахстан и Кыргызстан договорились о подаче воды в Жамбылскую область.
20.12.2023, 12:49 89926
Две крупные нефтяные компании оштрафовали за загрязнение окружающей среды в Атырауской области
Размер штрафа составил более 10 млрд тенге
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Атырау. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Атырауской области оштрафовала две нефтяные компании - ТОО "Karabatan Utility Solutions" и ТОО "Тенгизшевройл" за нарушение требований экологического законодательства, сообщает пресс-служба надзорного органа.
В рамках анализа установлены факты превышения квоты парниковых газов, а также осуществления эмиссии без экологического разрешения, превышения нормативов допустимых выбросов и загрязнения земель", - рассказали в прокуратуре.
По результатам внесенных актов прокурорского надзора ТОО "Karabatan Utility Solutions" и ТОО "Тенгизшевройл" привлечены к административной ответственности.
Вышеуказанные компании признаны судом виновными, размер взысканного штрафа составил 10,7 млрд тенге", - сообщили в ведомстве.
19.12.2023, 19:11 96971
В Атырауской области компания заплатит 37 млрд тенге за причинение вреда здоровью казахстанцев
На полигоне "Сагиз" ТОО "Oxygenator" накопилось 13 108 тонн нефтяных отходов без экологического разрешения
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Атырау. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - По результатам анализа соблюдения законности в сфере оборота опасных отходов установлен вопиющий факт, прямо влияющий на здоровье более 20 тысяч граждан, проживающих в поселке городского типа Доссор. На полигоне "Сагиз" ТОО "Oxygenator" накопилось 13 108 тонн нефтяных отходов без экологического разрешения, сообщает пресс-служба прокуратуры Атырауской области.
Кроме того, на территории полигона отсутствовало соответствующее оборудование по утилизации нефтяных шламов, при этом ТОО продолжало оказывать услуги нефтяным компаниям в период 2022-2023 годы.
В связи с чем прокуратурой Атырауской области уполномоченному органу поручено проведение проверки, по результатам которой на ТОО составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 328 КоАП РК (Нарушение нормативов допустимого антропогенного воздействия на окружающую среду).
Постановлением специализированного суда по административным правонарушениям Атырау от 1 ноября 2023 года на ТОО наложен штраф в размере 37,4 млрд тенге (постановление вступило в законную силу).
19.12.2023, 15:36 95986
В ряде областей провалена работа по ликвидации стихийных свалок: Смаилов потребовал объявить строгий выговор заместителям акимов
Фото: Depositphotos
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Астана. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - По состоянию на 15 декабря из 5543 выявленных стихийных свалок ликвидировано 4388, то есть 80%, сообщил на заседании правительства министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев.
В своем выступлении глава Минэкологии подчеркнул, что отдельными акиматами работа по ликвидации стихийных свалок проведена не на должном уровне. В частности, практически отсутствует динамика по Улытауской (21%), Алматинской (38%) и Мангистауской областям (39%), где уровень ликвидации не достиг 50%.
Нысанбаев также сообщил, что в настоящее время разработаны поправки в КоАП по ужесточению административной ответственности за выбрасывание мусора в неположенных местах.
К примеру, для физических лиц размер штрафа будет увеличен с 50 МРП до 100 МРП, а для субъектов малого предпринимательства или некоммерческих организации - со 100 МРП до 200 МРП.
Заслушав докладчика, премьер-министр Алихан Смаилов поручил акимам Улытауской, Алматинской и Мангистауской областей объявить строгие выговоры курирующим заместителям за слабо проделанную работу по ликвидации стихийных свалок.
Премьер также обратил внимание, что в 75% районов и городов до сих пор не начата разработка программ управления коммунальными отходами.
Сроки уже давно прошли. Например, не разработан ни один план в Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Туркестанской областях и опять в Мангистауской области. Поэтому акимам этих регионов также следует объявить выговоры своим курирующим заместителям за неисполнение поручения. Теперь лично акимы должны контролировать этот процесс (...) Если до 1 апреля не будет завершена вся работа, то будут приняты соответствующие дисциплинарные меры", - заявил Смаилов.
Глава правительства подчеркнул, что в целом необходимо переформатировать работу по недопущению образования стихийных свалок, формированию культуры обращения с отходами.
Международный опыт показывает, что развитые страны, в первую очередь, налаживают инфраструктуру по переработке отходов. Здесь требуется активно задействовать механизм расширенных обязательств производителей.Следует выстроить четкую систему обращения и утилизации отходов. Надо усилить разъяснительную работу среди населения по вопросам управления отходами. Также необходимо обеспечить своевременное и качественное исполнение принятого плана мероприятий по экологическому образованию и воспитанию до 2029 года", - поручил Смаилов.
Напомним, в сентябре Смаилов поручил до конца текущего года в 2 раза сократить количество несанкционированных свалок.
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