17.03.2026, 19:06 4086
Каспийские тюлени под угрозой: что известно о массовой гибели краснокнижных животных
За последние годы массовая гибель каспийских тюленей на побережье Казахстана стала одной из наиболее обсуждаемых экологических проблем региона.
По данным МИА "Казинформ", только за последние четыре года в Мангистауской области было зафиксировано 3433 погибших животных. Эксперты подчеркивают, что эти цифры могут не отражать реальный масштаб проблемы, поскольку фиксируются лишь те особи, которых штормы и течения выбрасывают на берег.
В частности, осенью 2024 года на побережье Каспийского моря в Тупкараганском районе Мангистауской области было обнаружено 1989 туш тюленей. Часть из них нашли во время мониторинга береговой линии, а еще несколько сотен - в ходе авиаоблета островов и прибрежных территорий.
Ситуация вызвала обеспокоенность ученых и экологов, после чего к исследованиям подключились специалисты Института гидробиологии и экологии, Центра изучения и реабилитации каспийского тюленя и других научных организаций.
В 2024-2025 годах ученые провели экспедиционные и лабораторные исследования на побережьях полуострова Тупкараган, Тюленьих островах, в заливе Кендерли, а также в районах Актау и Акшукыра. Специалисты обследовали береговую линию, провели морфометрические измерения, собрали биологические образцы и выполнили гистологические, токсикологические и гидрохимические анализы.
По результатам этих исследований было установлено, что массовая гибель каспийских тюленей имеет многофакторный характер. Среди возможных причин называются неблагоприятные гидрометеорологические условия, антропогенное воздействие - в частности запутывание животных в рыболовных сетях и механические травмы, - а также патологические изменения внутренних органов, которые могут быть связаны с инфекциями и воздействием факторов окружающей среды.
Кроме того, в воде выявлены повышенные концентрации нефтепродуктов, что также рассматривается как один из факторов риска для популяции, сообщает издание.
Как пишет "Власть.kz", экологи также обращают внимание на долгосрочное сокращение популяции каспийского тюленя. Если в конце XIX века в Каспийском море насчитывалось около одного миллиона особей, то к концу XX века их количество сократилось до 350-400 тысяч. По современным оценкам ученых, численность может составлять от примерно 100 до 300 тысяч животных, однако точные данные отсутствуют из-за различий в методиках подсчета.
Эколог Асель Тасмагамбетова рассказала изданию, что за последнее столетие популяция могла сократиться почти на 90 процентов, а в Центр изучения и реабилитации каспийского тюленя в последние годы чаще поступают сообщения о погибших животных, чем о живых, нуждающихся в помощи.
Среди факторов, влияющих на состояние популяции, ученые называют загрязнение воды, деградацию среды обитания, изменение климата, браконьерство и рыболовство. Тюлени нередко погибают, запутавшись в сетях, особенно в незаконных орудиях лова, используемых при добыче осетровых.
Директор Института гидробиологии и экологии Миргалий Баймуканов в интервью Tengrinews.kz объяснил, что дополнительным фактором риска может быть и изменение кормовой базы животных. Исследования показывают, что рацион тюленей за последние годы заметно обеднел: если ранее он включал различные виды рыб, то сейчас до 70-80 процентов питания составляют бычковые. Эти малоподвижные рыбы способны накапливать токсичные вещества, которые затем передаются хищникам.
Исследование причин гибели тюленей осложняется и логистическими трудностями. Лежбища животных часто находятся на удаленных островах, добраться до которых можно только при благоприятной погоде. Кроме того, ученые нередко сталкиваются с тем, что туши животных обнаруживаются уже в сильной степени разложения, что существенно затрудняет проведение лабораторной диагностики и выявление точной причины смерти, пишет издание.
По итогам последних исследований ученые предложили усилить экологический мониторинг в акватории Каспийского моря, ужесточить контроль за антропогенным воздействием, включая рыболовство и загрязнение, продолжить токсикологические и инфекционные исследования, а также разработать дополнительные меры по сохранению популяции каспийского тюленя.
Материалы исследований уже направлены в уполномоченные государственные органы для дальнейшего реагирования и мониторинга ситуации, сообщает Казинформ.
Напомним, в период с 7 ноября по 3 декабря 2022 года в ходе рейдовых мероприятий на побережье Каспийского моря в Тупкараганском районе Мангистауской области обнаружено 172 туши мертвых тюленей. Также в декабре около 700 мертвых тюленей выбросило на берег Каспия в Кировском районе Махачкалы.
В 2023 году в весенне-осенний период на участках Каражанбас и Тупкараган зарегистрировано 295 туш.
В период с 24 октября по 18 ноября 2024 года обнаружено 1989 тушек мертвых тюленей.
29 апреля в Тупкараганском районе Мангистауской области нашли 88 туш тюленей. В мае на побережье Каспийского моря в той же области обнаружили еще 117 туш животных, погибших в 2024 году. 3 ноября, сотрудники Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства в ходе мониторинга побережья в пределах Тупкараганского района было обнаружено 112 туш мертвых тюленей, выброшенных на берег.
17.03.2026, 13:42 5791
Центральная Азия растет почти вдвое быстрее развивающихся экономик: 7% против 4,4%
Экономики Центральной Азии по итогам 2025 года продемонстрировали рост около 7%, что значительно превышает средние показатели развивающихся экономик (4,4%). Ключевыми драйверами стали инвестиционная активность и внутренний спрос, сообщает Евразийский банк развития.
Краткие выводы доклада:
- Казахстан - максимальный за 13 лет рост (6,5%) благодаря промышленности: добыча +9,4%, обработка +6,4%. В 2026 году ключевую роль играет несырьевой сектор.
- Кыргызстан - третий год подряд лидирует в регионе по росту ВВП: ВВП вырос на 11,1% в 2025 году и на 9% в январе 2026 года.
- Узбекистан - ВВП +7,7% в 2025 году (против 6,7% годом ранее) благодаря инвестициям, торговле, услугам и строительству.
- Инфляция в регионе замедлилась до 6,5% (с 8,9% в 2024 году), но динамика разнонаправленная: в Армении и Кыргызстане цены ускорились из-за роста цен на продовольствие, в России инфляция снизилась до 5,6%.
- Денежно-кредитная политика разделилась: Россия и Таджикистан смягчают условия, остальные страны сохраняют умеренно жесткую политику для сдерживания инфляции.
Подробнее о докладе:
В разделе макрообзора, посвященном мировой экономике, помимо анализа основных тенденций отмечается повышение рисков для мировой экономики на фоне усиления геополитической напряженности. Рост цен на энергоносители и сырье, нарушение глобальных цепочек поставок и повышенная волатильность на финансовых рынках могут замедлить увеличение мирового ВВП на 0,3-0,5 п.п. в 2026 году. В то же время опора стран региона операций ЕАБР на внутренние источники роста способна смягчить последствия возможного энергетического шока для региона.
Аналитики ЕАБР отмечают разнонаправленную динамику экономик стран-участниц по итогам 2025 г. и в начале 2026 году. Страны Центральной Азии и Армения сохраняют высокие темпы роста, тогда как экономики России и Беларуси продолжили замедляться. В результате совокупный рост ВВП стран Центральной Азии остается высоким - около 7% в 2025 года.
Экономическая динамика в большинстве стран региона поддерживалась внутренними источниками - прежде всего инвестиционной активностью и устойчивым потребительским спросом.
ВВП Армении увеличился на 7,2% по итогам 2025 году. Основной вклад в рост внес сектор услуг - финансовая деятельность, ИТ, а также строительство. Со стороны спроса ключевыми драйверами выступили потребительские расходы домашних хозяйств и инвестиции. В начале 2026 года экономическая активность сохраняется высокой - 7,6% в январе.
ВВП Казахстана увеличился на 6,5% по итогам 2025 году - максимальный показатель за последние 13 лет. Значительный вклад внесло расширение промышленного производства: выпуск в горнодобывающей отрасли вырос на 9,4%, в обрабатывающей - на 6,4%. В начале 2026 года ключевую роль в росте продолжает играть несырьевой сектор.
Экономика Кыргызской Республики третий год подряд демонстрирует самые высокие темпы роста в регионе. По итогам 2025 года ВВП увеличился на 11,1% благодаря сильному потребительскому и инвестиционному спросу. Эта тенденция сохраняется и в начале 2026 года - рост составил 9% г/г в январе.
ВВП Таджикистана увеличился на 8,4% по итогам 2025 года, как и годом ранее. Экономика сохраняет высокие темпы роста благодаря расширению промышленного производства и устойчивому внутреннему спросу. В начале 2026 году динамика остается сильной на фоне увеличения промышленного производства, торговли и инвестиционной активности.
Узбекистан демонстрирует ускорение экономического роста: ВВП увеличился на 7,7% в 2025 году после 6,7% годом ранее. Расширение поддерживалось активным внутренним спросом и притоком инвестиций. Наиболее динамично развивались торговля, услуги и строительство. В январе 2026 году экономическая активность остается высокой за счет расширения промышленного производства и розничного товарооборота.
Экономика Беларуси выросла на 1,3% в 2025 года. Рост формировался преимущественно в отраслях, ориентированных на внутренний спрос, а также в секторах ИТ и транспорта. Сдерживающим фактором стало сокращение промышленного производства на фоне снижения внешнего спроса на продукцию белорусских предприятий. В январе 2026 г. экономика продолжила замедляться: ВВП сократился на 1,2% г/г из-за снижения промышленного выпуска.
ВВП России увеличился на 1% в 2025 году после рекордных темпов роста в 2023-2024 годы. Поддержку экономике оказывают отдельные отрасли промышленности, торговля и строительство, тогда как в ряде других секторов наблюдается снижение выпуска на фоне замедления внутреннего спроса, в частности инвестиций в основной капитал. В январе 2026 г. экономическая активность сократилась на 2,1% г/г из-за спада в обрабатывающей промышленности.
Инфляция в регионе сохраняется на несколько повышенном уровне: 6,5% в 2025 г. после 8,9% в 2024 году, при этом динамика роста цен различается по странам. Быстрое замедление инфляции в России в 2025 году, обусловленное высокими процентными ставками и охлаждением спроса, прервалось в январе 2026 году под влиянием разовых факторов. В Беларуси темпы роста цен начали снижаться и в начале 2026 г. опустились ниже обновленной цели. В Узбекистане инфляция продолжает устойчиво замедляться в направлении целевого уровня. Рост мировых цен на продовольствие привел к ускорению инфляции в Армении и Кыргызстане. В Казахстане умеренно жесткие денежно-кредитные условия и реализация совместных мер Правительства и НБ РК позволили замедлить инфляцию до 11,7% г/г в феврале.
Денежно-кредитная политика в странах региона развивалась разнонаправленно. Банк России перешел к циклу снижения процентных ставок с июня 2025 года, последовательно уменьшив ключевую ставку до 16% за год. Ослабление инфляционного давления позволило дополнительно снизить ее на 0,5 п.п. в феврале 2026 года, что создает условия для смягчения денежно-кредитных условий. Допускаем очередное снижение ставки до 15% на заседании Совета директоров Банка России в марте.
Национальный банк Таджикистана также продолжил смягчение политики: после снижения ставки рефинансирования до 7,5% в 2025 года она была уменьшена до 7,0% в феврале 2026 года, что стало минимальным уровнем с 2015 года.
Центральный банк Армении сохранил ставку рефинансирования на уровне 6,5% в I квартале 2026 г. после ее снижения на 0,25 п.п. в декабре 2025 года.
В остальных странах регуляторы, напротив, ужесточали денежно-кредитную политику в 2025 г. Ключевая ставка была повышена до 9,75% в Беларуси, до 18% в Казахстане, до 11% в Кыргызстане и до 14% в Узбекистане. Таким образом, в начале 2026 г. в этих экономиках сохранялась умеренно жесткая денежно-кредитная политика. При этом Национальный банк Кыргызстана дополнительно повысил ставку рефинансирования на 1 п.п. в феврале 2026 г.
В рамках обзора подготовлен ряд аналитических врезок:
- Сможет ли внедрение ИИ компенсировать географический дисбаланс на мировом рынке труда? Рассматривается изменение структуры занятости в развитых экономиках, во многом обусловленное распространением технологий искусственного интеллекта.
- Инвестиционная динамика в регионе как важный внутренний источник роста. Большинство стран региона ЕАБР на протяжении последних трех лет сохраняют двузначные темпы увеличения инвестиций в основной капитал.
- Структурная трансформация и влияние внешних факторов на рынок труда Армении. Проанализированы причины снижения безработицы и изменения структуры занятости.
- Сбалансированный рынок труда 2026-2030: ответ на структурный дефицит рабочей силы в Беларуси. Рассмотрены изменения государственной политики с учетом текущих вызовов на рынке труда.
С докладом можно ознакомиться здесь.
Справочно:
Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже 20 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. К концу декабря 2025 года в накопленном портфеле ЕАБР 326 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 19,6 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
ЕАБР в рамках стратегии 2022-2026 реализует 3 мегапроекта: "Водно-энергетический комплекс Центральной Азии", "Евразийский транспортный каркас", "Евразийская товаропроводящая сеть".
06.03.2026, 11:36 27251
Где в Казахстане самые высокие цены на бензин и дизельное топливо
В январе индексы потребительских цен на бензин и дизельное топливо в Казахстане достигли максимально высоких значений за последний год. Об этом свидетельствуют данные Бюро национальной статистики (БНС) АСПиР РК. Первый показатель, демонстрирующий средний индекс в категории наиболее распространенных видов бензина, составил 116,8%. В одной из подкатегорий (бензин марки АИ-92) удорожание было еще больше: на 17%. Дизельное топливо в первом месяце года стало дороже на 14,2% в годовом выражении, сообщают аналитики finprom.kz.
Ситуацию нельзя назвать неожиданной. Автовладельцы заметили более активный рост цен еще осенью. Судя по данным БНС, большую часть прошлого года - до сентября - смена ценников на заправках действительно была не слишком шокирующей. Индекс потребительских цен на бензин держался в пределах 101%-106%. Однако уже с августа началось планомерное наращивание темпа удорожания: индекс вырос со 108% до 116,8%.
Аналогичная динамика наблюдалась и по дизельному топливу. С начала прошлого года индекс вырос со 100,9% до 108,1% в августе, а далее скорость удорожания увеличилась и достигла 114,2%. Напомним: ситуация разворачивается на фоне объявленного 16 октября 2025 года моратория на повышение цен на бензин марки АИ-92 и дизельное топливо "до стабилизации уровня инфляции".
Примечательно, что рост цен на бензин в январе 2026-го был самым высоким в сравнении с показателями первых месяцев за последние несколько лет. Что касается дизельного топлива, наибольшее его удорожание было зафиксировано в январе 2024-го: на 14,3%.
Аналитики составили рейтинг регионов РК по темпам удорожания бензина в январе текущего года. Антилидером стала Павлодарская область, где индекс потребительских цен на этот вид топлива достиг 126,3%, значительно превысив среднереспубликанский уровень. Второе место по росту цен заняла Астана: 120%. В первой пятерке также оказались Абайская (117,6%), Алматинская (117,1%) и Улытауская (116,9%) области.
Наименьший рост цен на бензин года наблюдался в Западно-Казахстанской области, где индекс составил всего 112%, что стало наименьшим показателем по стране. Незначительно превысили этот уровень Атырауская (113,1%) и Мангистауская (113,9%) области. В центральной и южной частях страны динамика оказалась более умеренной. К примеру, в Туркестанской области индекс составил 114,5%, в Шымкенте - 115%, в Карагандинской области - 115,1%. Такая дифференциация указывает на неравномерность ценового давления на рынок бензина в разных регионах Казахстана.
Что касается конкретных ценников в крупных городах страны, самыми высокими в январе текущего года могли "похвастаться" мегаполисы. Астана и Алматы вошли в список городов, где заправить авто было дороже всего. Например, при средней по обследуемым городам стоимости АИ-92 в 236 тг в столице бензин этой марки продавали по 251 тг за литр. Если бензин АИ-98 в январе в среднем стоил 322 тг, то в Алматы его продавали на 10,2% дороже, по 355 тг за литр.
В остальных городах ситуация была неоднозначной. Довольно высокими ценами на бензин марки АИ-92 отличились Жезказган (242 тг) и Талдыкорган (239 тг). Наименее затратным приобретение бензина АИ-92 оказалось в Туркестане (224 тг) и Атырау (218 тг). Дела с бензином АИ-95/АИ-96 сложились схожим образом: лидировали по ценам Алматы (317 тг), Талдыкорган (314 тг) и Петропавловск (308 тг). Существенно ниже среднего уровня в 304 тг стоимость бензина была в западных городах Актобе и Атырау (по 280 тг).
На самое дорогое дизельное топливо (зимнее) пришлось раскошеливаться жителям крупных городов центрального Казахстана. Наиболее высокий уровень был отмечен в Караганде (666 тг), далее следуют Кокшетау (628 тг) и Астана (614 тг). Дешевле всего этот вид топлива был в Кызылорде (491 тг) и Актау (473 тг).
Стоит отметить, что удорожание автотоплива в Казахстане в конце прошлого года было куда более заметным, чем в остальных странах ЕАЭС. Согласно данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), в декабре 2025-го индекс потребительских цен на бензин в РК составил 115,7%, что существенно превышает среднестатистический показатель по ЕАЭС (111,1%). Не слишком отставал и Кыргызстан, где индекс достиг 115,1%. Минимальные колебания можно отметить в Беларуси, где стоимость бензина выросла на 6,7%. Армения стала единственной страной, где цены на этот вид автомобильного топлива в конце прошлого года не выросли, а даже немного упали: в сравнении с декабрем 2024-го индекс потребительских цен составил 99,1%.
По удорожанию дизельного топлива также отличился Казахстан: 114,1%. Однако разрыв с другими странами региона оказался меньше, чем в случае с бензином. Кыргызстан продемонстрировал индекс в 111,1%, а Россия - 108,3%, что близко к среднему показателю по ЕАЭС (108,8%). Примечательно, что и по дизтопливу Армения показала практически нулевую динамику цен: индекс составил 99,1%, что может свидетельствовать о более жестком государственном регулировании топливного рынка.
Несмотря на более стремительное удорожание, автотопливо в Казахстане все же стоит дешевле, чем у соседей по ЕАЭС. По данным ЕЭК, в декабре 2025 года литр бензина в РК в среднем стоил 0,5 долл. США, а в России - на 78,3% больше (0,8 долл. США). Литр дизельного топлива на казахстанских заправках обходился в 0,7 долл. США, а в России - на 49,2% больше (1 долл. США). Наибольшая средняя потребительская цена на бензин среди стран ЕАЭС была зафиксирована в Армении: 1,4 долл. США за литр - почти в 2,8 раза больше, чем в Казахстане.
С 1 января 2027-го планируется ввести в действие договор о создании общего рынка нефти и нефтепродуктов на территории всех стран ЕАЭС.
16.02.2026, 15:48 54741
Дефицит госбюджета Казахстана достиг 4,4 трлн тенге - ЕАБР
Дефицит государственного бюджета Казахстана составил 4,4 трлн тенге по итогам 2025 года, сообщает Евразийский банк развития.
Принятый дефицит составил около 90% от планового уровня в 4,9 трлн тенге. Доходная часть выполнена на 100%. Ее рост на 10,1% обеспечен налоговыми поступлениями на 17,7%. Определяющую роль сыграло наращивание сборов по корпоративному подоходному налогу и налогу на добавленную стоимость. Расходы увеличились на 10,3% исключительно за счет наращивания отчислений на юридическую помощь и на образование", - говорится в макрообзоре ЕАБР.
Тем временем приток денежных переводов в Кыргызскую Республику в 2025 года составил 3,5 млрд долларов, что соответствует 15,4% ВВП.
Рост по показателю 16,8% в основном формируется за счет поступлений из России. Наращиванию притока в долларах вы установили укрепление курса рубля к доллару на 24% г/г по состоянию на конец 2025 года. При этом курс сома к доллару за указанный период практически не изменился. Увеличение притока денежных средств привело к расширению внутреннего освещения: рост внутренней торговли составил 17,8% в 2025 году", - заявили аналитики.
По данным пресс-службы, банк России снизил ключевую ставку на 50 б.п., до 15,5% годовых.
Вместе с тем проинфляционные риски определяют: инфляционные ожидания высокими, продолжают корректироваться эффекты налоговых изменений и корректировки регулируемых цен. При этом регулятор сохраняет гибкость и допускает корректировку параметров политики в случае изменения бюджетных условий, включая параметры бюджетных правил. Ожидаем продолжения цикла постепенного смягчения денежно-кредитной политики: прогнозируемая ключевая ставка около 13% на конец 2026 года", - заявили в ЕАБР.
Между тем Национальный банк Таджикистана понизил ставку рефинансирования на 0,5 п.п. до 7,0% годовых в начале февраля 2026 года.
Принято решение на фоне нахождения уровня в нижней части целевого баланса НБТ: 3,5% г/г на конец января 2026 года. Рост цен сдерживает стабильность национальной валюты по отношению к доллару и более низкие цены на энергоносители на международном рынке по сравнению с прошлым годом. Политика банка будет обеспечивать соблюдение баланса в середине целевого баланса: к концу 2026 года. Ожидается. потребительские ростские цены прогнозируются около 4,5%", - добавили в пресс-службе.
Также золотовалютные резервы Узбекистана достигли $75,1 млрд на 1 февраля 2026 года - максимальный объем всей истории.
В январе резервы выросли на 8,77 млрд долларов. Основной фактор роста - подорожание золота на мировых рынках. Золотовалютные резервы раскрывают около 20 месяцев импорта товаров и услуг и более чем в два раза превышают внешний внешний долг, что обеспечивает высокую устойчивость экономики страны", - добавили аналитики.
По информации банка, инфляция в Беларуси в январе 2026 года замедлилась до 6,4% г/г после 6,8% г/г месяцем ранее.
Темпы роста цен снижаются во втором месяце подряда. Продовольственная инфляция замедлилась до 8,6% г/г, что способствовало дальнейшему снижению темпов роста цен на сезонные овощи и фрукты - до 3,7% г/г с 4,9% г/г. Цены на непродовольственные товары выросли на 2,5% г/г, на фоне развития обменного курса. В настоящее время инфляция ускорилась до 8,2% г/г с 8% г/г в декабре. Перенос срока планового повышения тарифов на ЖКУ с января на март ограничил рост цен на услуги. Базовая инфляция вернулась на траекторию замедления - до 6,9% г/г после 7,3% г/г. Прогнозируем инфляцию вблизи обновленной цели в 2026 году", - добавили аналитики.
12.02.2026, 18:07 70051
14 февраля глазами инвестора: акции вместо традиционных подарков
День святого Валентина остается одним из наиболее коммерциализированных праздников в США. По данным Национальной федерации розничной торговли, в 2026 году совокупные расходы на 14 февраля ожидаются на рекордном уровне - около $29 млрд при среднем бюджете почти $200 на человека. При этом структура трат крайне концентрирована, на несколько категорий приходится основная часть потребительских расходов. Для фондового рынка это не самостоятельный инвестиционный драйвер, но важный поведенческий триггер, который позволяет оценить, какие бизнес-модели способны монетизировать эмоциональный спрос и в какой мере праздничный эффект отражается в финансовых показателях. Праздник не создает инвестиционную ценность сам по себе, но позволяет проверить, какие бизнес-модели способны усиливать маржу и средний чек в периоды повышенного спроса, а какие остаются уязвимыми к колебаниям объема продаж. Ниже - три публичные компании, каждая из которых представляет ключевую категорию расходов. Для современных инвесторов акции таких компаний становятся интересной альтернативой привычным подаркам.
Ювелирные изделия
Ювелирные изделия - крупнейшая статья расходов на День всех влюбленных. По оценкам Национальной федерации розничной торговли, на них приходится около $7 млрд.
Вместо украшений - акции Signet Jewelers Limited (SIG), крупнейшего публичного розничного продавца ювелирных изделий в США, работающего в массовом ценовом сегменте (бренды Kay, Zales, Jared). Компания ориентирована не на премиальный рынок, а на широкую аудиторию, где покупки часто приурочены к конкретным датам и событиям.
В последней квартальной отчетности компания показала рост выручки и сопоставимых продаж. Ключевая для праздничных периодов метрика - средняя цена проданного изделия - выросла на 7% в годовом выражении. Существенно увеличилась и операционная прибыль. Это важно, поскольку в периоды символических покупок, таких как День святого Валентина, рост продаж у ювелирных компаний формируется не столько за счет количества проданных изделий, сколько за счет более дорогих покупок. Если потребитель сохранит готовность платить более высокую цену, компания получит возможность поддерживать прибыльность даже при умеренном росте объема продаж. Риск для инвестора связан с цикличностью спроса и зависимостью от состояния потребительского кредитования, однако текущая динамика говорит о стабилизации после более слабых периодов. В этом контексте праздничный спрос усиливает уже существующий позитивный тренд, а не является его единственным источником.
Посещение ресторанов
Вторая по объему категория расходов на День всех влюбленных - походы в рестораны. По оценкам Национальной федерации розничной торговли, на них приходится около $6,3 млрд.
Вместо ужина в ресторане - акции Darden Restaurants, Inc. (DRI), одного из крупнейших публичных операторов ресторанных сетей в США (Olive Garden, LongHorn Steakhouse, Capital Grille). Компания работает в сегменте, который традиционно чувствителен к праздничному спросу, особенно в даты, связанные с совместным досугом.
Согласно последним ориентирам компании на 2026 финансовый год, Darden Restaurants, Inc. ожидает роста выручки и сопоставимых продаж, а также расширения сети. Это создает фон, при котором краткосрочный рост посещаемости в районе 14 февраля накладывается на уже положительную динамику бизнеса.
В отличие от ювелирного сегмента, ресторанный бизнес менее чувствителен к росту среднего чека и более уязвим к затратам. Поэтому инвестиционная привлекательность Darden Restaurants, Inc. заключается в устойчивости брендов и масштабе бизнеса, а не в сезонных колебаниях спроса. Праздник в данном случае выступает как дополнительный, но не определяющий фактор.
Сладости как массовый подарок
Сладости остаются самым популярным подарком на 14 февраля по числу покупателей, даже если уступают ювелирным изделиям по общей сумме расходов.
Вместо коробки шоколада - акции The Hershey Company (HSY), одного из крупнейших производителей шоколада и кондитерских изделий в США. Праздничные периоды, включая День святого Валентина, играют важную роль в формировании ассортимента и ценовой политики компании.
Согласно последнему прогнозу на 2026 год, The Hershey Company ожидает роста выручки на фоне повышения цен, несмотря на снижение физических объемов продаж. Это отражает текущую модель потребительского поведения: покупатели приобретают меньше товаров, но по более высокой цене, особенно в периоды символических подарков. Такая динамика указывает на наличие ценовой гибкости и сильных брендов. В условиях роста стоимости сырья, особенно какао, способность перекладывать издержки на потребителя становится ключевым фактором устойчивости. В отличие от более узкоспециализированных игроков, The Hershey Company имеет диверсифицированную структуру продаж по нескольким сезонным периодам, что снижает зависимость от одного праздника. Праздничный спрос усиливает выручку, но не является единственной опорой бизнеса.
День святого Валентина не создает инвестиционных возможностей сам по себе. Он лишь подчеркивает, какие компании способны повышать средний чек и сохранять маржу в периоды повышенного спроса, а какие зависят от узкого временного окна продаж. Наиболее устойчивыми выглядят бизнес-модели, обладающие ценовой гибкостью и диверсифицированными источниками дохода. Праздник становится своего рода стресс-тестом для компаний потребительского сектора: те, кто уже демонстрирует устойчивость, получают дополнительный импульс, тогда как компании с высокой сезонной зависимостью остаются более рискованными с точки зрения долгосрочных инвестиций.
Автор: Турал Алиев, аналитик Freedom Finance Global
06.02.2026, 20:24 84456
В Казахстане фиксируется рост заболеваемости корью
В Казахстане с ноября прошлого года вновь фиксируется рост заболеваемости корью. В связи с эпидемиологической ситуацией Комитет санитарно-эпидемконтроля Министерства здравоохранения обратился к родителям юных казахстанцев.
Несмотря на то что по итогам 2025 года по сравнению с 2024 годом заболеваемость корью снизилась на 85%, с ноября прошлого года вновь отмечается рост числа случаев заболевания. Особую тревогу вызывает тот факт, что большинство заболевших - это непривитые дети. 79% заболевших не имели прививки против кори, более 8% - не имели полный курс вакцинации", - заявили в ведомстве.
При этом отмечается, что в 59% заболевших детей не были вакцинированы из-за отказа родителей.
Санитарно-эпидемиологической службой принимаются все необходимые профилактические и противоэпидемические меры. Однако добиться полной стабилизации эпидемиологической ситуации пока не удается. Основной причиной распространения инфекции сегодня является отказ родителей от вакцинации детей", - сообщили в пресс-службе.
Подчеркивается, что только за 2025 год зарегистрировано более 19 тысяч отказов от профилактических прививок, что привело к снижению коллективного иммунитета и ухудшению ситуации по кори.
Между тем в Астане главный государственный санитарный врач города Айгул Шагалтаева подписала постановление, согласно которому непривитых от кори детей не будут планово госпитализировать.
Согласно тексту документа, за последние 3 недели зарегистрировано 403 подтвержденных случая кори, показатель на 100 тысяч населения составил 25,5.
В сравнении с предыдущей неделей 2026 года отмечается рост в 2,8 раза. По возрастной структуре 96 % заболевших составили дети до 14 лет, в том числе: 28 % - дети в возрасте до 1 года, 60 % - дети в возрасте 1 - 4 лет, 6,4 % - дети в возрасте 5-9 лет, 1,5 % - дети в возрасте 10-14 лет, 1,7 % - подростки 15-19 лет, 2,7 % - лица старше 20 лет", - ", - говорится в постановлении.
Уточняется, что среди заболевших 95% составляют непривитые дети, в том числе: по причине отказа от вакцинации - 257 случаев, 112 детей не привиты в связи с недостижением возраста, 9 случаев - упущенные возможности вакцинации, 7 случаев - по медицинскому отводу.
Среди лиц без данных о вакцинации против кори зарегистрировано 18 случаев", - сообщается в документе.
В свою очередь Комитет санитарно-эпидемиологического контроля напомнил, что корь - одно из самых заразных вирусных заболеваний.
При отсутствии прививки она может привести к тяжелым осложнениям - пневмонии, поражению нервной системы, инвалидности и даже летальному исходу.
Единственным надежным способом защиты является вакцинация. Прививка против кори хорошо переносится, формирует стойкий иммунитет и эффективно защищает как от самой инфекции, так и от ее тяжелых последствий", - добавили в ведомстве.
30.01.2026, 14:20 102801
Приток инвестиций в Евразийский регион из стран Азии превысил $20 млрд
Приток азиатского капитала в страны Евразийского региона в 2024-2025 годах превысил $20 млрд, несмотря на глобальный спад инвестиций, сообщает пресс-служба Евразийского банка развития.
Почти половину этого роста - $9 млрд обеспечили страны Персидского залива. Общий объем накопленных взаимных инвестиций стран Евразийского региона и стран Азии достиг рекордных значений в $176 млрд", - заявили в банке.
Ключевые выводы доклада Евразийского банка развития:
- рекорд по объему привлеченных инвестиций: На конец первой половины 2025 года накопленные инвестиции в Евразийском регионе из стран Азии достигли рекордных $120 млрд, продолжив устойчивый рост.
- главный драйвер роста: Страны Залива. В 2024-2025 годах они обеспечили почти половину прироста инвестиций в Евразийский регион из стран Азии.
- ключевой получатель ПИИ: Центральная Азия. Основные реципиенты - Казахстан, Узбекистан, Туркменистан.
- наиболее инвестиционно-привлекательный сектор: Электроэнергетика. На нее пришлось более половины нового притока капитала в 2024 - 2025 годах.
- инвестиции стран Евразийского региона в Азии: Рост продолжается. К концу первой половины 2025 года объем достиг $56,6 млрд, ключевые направления инвестиций - Турция и Индия.
Евразийский банк развития продолжает серию публикаций в рамках своего флагманского аналитического проекта - "Мониторинг взаимных инвестиций". В основе МВИ ЕАБР лежит уникальная база данных инвестиционных проектов. Она содержит детализированные сведения о накопленных взаимных ПИИ. База формируется по принципу "снизу-вверх", на основе верифицированной информации из открытых источников - корпоративных отчетов, государственных реестров, статистических агентств и деловых СМИ", - пояснили в банке.
Отмечается, что общий объем накопленных взаимных инвестиций 13-ти стран Евразийского региона и стран - партнеров из Азии достиг рекордных значений в $176 млрд. Он непрерывно растет с 2016 года и за 10 лет увеличился вдвое.
По состоянию на конец первого полугодия 2025 года общий объем накопленных привлеченных ПИИ в Евразийский регион из азиатских стран достиг $119,8 млрд, увеличившись на 20% по сравнению с 2023 года", - заявили в пресс-службе.
По информации банка, основными инвесторами выступают компании из Китая - $66,1 млрд, стран Залива - $23,9 млрд, Турции - $12,3 млрд и Индии - $6,8 млрд. В совокупности на них приходится около 96% всех накопленных привлеченных инвестиций из азиатских стран.
Отмечается, что Китай сохраняет статус крупнейшего инвестора в Евразийском регионе, при этом ключевым драйвером прироста инвестиций в последние годы выступают страны Залива.
Именно они обеспечили наибольший вклад в прирост инвестиций за последние полтора года. При общем увеличении вложений из азиатских государств на $20 млрд на страны Залива пришлось около $9 млрд, или 45% совокупного прироста. В долгосрочной динамике они демонстрируют наиболее высокие темпы роста инвестиций в Евразийский регион - в среднем по 13,9% в год с 2016 года", - уточнили в пресс-службе.
Как сообщили в банке, из стран Залива ведущими инвесторами выступают компании из ОАЭ с портфелем $16,1 млрд. Также стремительно растут привлеченные инвестиции из Саудовской Аравии, Катара и Омана. Почти 96% всех инвестиций из стран Залива в Евразийский регион приходятся на страны Центральной Азии. Кроме этого, страны Залива инвестируют в экономики Азербайджана, Армении, Грузии, Кыргызстана и др.
Мы наблюдаем устойчивый рост инвестиционных связей между государствами Залива и Евразийского региона. Ожидаем, что эта высокая инвестиционная динамика сохранится в среднесрочной перспективе - в среднем по 20% в год. Этому будут способствовать несколько факторов: значительный портфель проектов, готовящихся к запуску, и укрепление политических и экономических связей между нашими странами. Из стран Залива идут инвестиции "зрелого типа" - компании-инвесторы приходят со своими продвинутыми технологиями и способствуют развитию высоких компетенций в соответствующих отраслях стран региона" - прокомментировал главный экономист ЕАБР Евгений Винокуров.
По данным банка, Центральная Азия наиболее привлекательна для азиатских инвесторов.
Накопленные привлеченные инвестиции из азиатских стран в экономику Центральной Азии в период с 2016 года по первое полугодие 2025 года увеличились в 2,3 раза - с $29,9 млрд до $68 млрд. По итогам первого полугодия 2025 года на Центральную Азию приходилось до 57% от общего объема накопленных прямых инвестиций, привлеченных из азиатских стран. Основной объем вложений приходится на три страны - Узбекистан, Туркменистан и Казахстан", - заявили в банка.
Также отмечается, что самые быстрые темпы привлечения инвестиций демонстрирует Узбекистан, увеличивший объем накопленных ПИИ из азиатских стран более, чем в 45 раз по сравнению с 2016 года.
Только в 2024-2025 годах объем инвестиций в страну удвоился - с $11,0 млрд до $22,6 млрд. Узбекистан обеспечил около 62% совокупного прироста инвестиций в Центральную Азию, что стало отражением улучшения инвестиционного климата, промышленной модернизации и энергетической трансформации в стране", - заявили в пресс-службе.
По информации банка, страны Евразийского региона активно инвестируют в странах Азии.
По состоянию на конец первого полугодия 2025 года объем их ПИИ в азиатских странах-партнерах достиг $56,6 млрд, увеличившись на 12,5% за последние полтора года. Ключевыми инвесторами из Евразийского региона выступают Россия и Азербайджан, на которые приходится 72% и 23% объема ПИИ соответственно. География стран-получателей включает Турцию, Индию, Вьетнам и Китай", - говорится в сообщении.
При этом подчеркивается, что Турция - крупнейший получатель инвестиций.
Объем накопленных вложений из стран Евразийского региона достиг $44 млрд. Основной вклад обеспечивают российские и азербайджанские компании, преимущественно в энергетическом и нефтеперерабатывающем секторах. В последние годы к числу активных инвесторов в Турции присоединился Казахстан. Объем инвестиций стран Евразийского региона в Индию увеличился более чем в семь раз и достиг 6,6 млрд долл. Основные инвесторы - Россия, Казахстан и Азербайджан. Объем инвестиций во Вьетнам достиг $2,35 млрд. Основные инвесторы - Россия и Казахстан", - заявили банке.
Отмечается, что растут инвестиции стран Центральной Азии и Азербайджана в экономику Афганистана. Совокупный объем накопленных ПИИ достиг $190 млн. на конец первого полугодия 2025 года.
Кроме того, наблюдается устойчивый структурный сдвиг от доминирования сырьевых отраслей к более диверсифицированной инвестиционной модели. Обрабатывающая промышленность к середине 2025 года достигла 23% в структуре взаимных ПИИ, являясь ключевым драйвером промышленной кооперации в Евразийском регионе.
За прошедшее десятилетие доля электроэнергетики в структуре привлеченных инвестиций Евразийского региона увеличилась с 2% до 17%. Только за последние полтора года на электроэнергетические проекты пришлось более половины роста привлеченных инвестиций в страны Евразийского региона.Наиболее активно инвестируют в электроэнергетику, в т.ч. ВИЭ, страны Залива и Китай. Инвестиции, привлеченные из стран Залива, составили около $5 млрд. Ускорение притока ПИИ в электроэнергетику обусловлено сочетанием быстрого роста внутреннего спроса на электричество и ускоряющимся в Евразии энергетическим переходом с опорой на проекты возобновляемых источников энергии", - добавили банке.
Подробнее с докладом и материалами исследования можно ознакомиться на сайте банка.
26.01.2026, 18:36 296506
В Казахстане бензин подорожал на 16%
Астана. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - Производство бензина в Казахстане в 2025 году выросло до 6 млн тонн и полностью покрыло внутренний спрос, однако розничные цены на топливо за год увеличились почти на 16%, сообщает Energyprom.
Производство бензина, включая авиационный, в Казахстане по итогам 2025 года достигло 6 млн тонн, увеличившись на 9% за год. В сравнении с 2015 годом выпуск вырос более чем в 2 раза, что отражает долгосрочный эффект модернизации нефтеперерабатывающих мощностей. После резкого расширения производства в 2018 и 2019 годах отрасль вошла в фазу умеренного роста, однако в 2025 году динамика вновь ускорилась, став максимальной за последние шесть лет", - пишет издание.
В исследовании отмечается, что производство остается высоко концентрированным: более 96% объема суммарно обеспечивают лишь три региона, при этом ключевым центром выступает Шымкент, на который приходится около 2,3 млн тонн, или более трети всего выпуска. Более того: после атак украинских беспилотников и последовавшего за ними ограничения работы нефтепроводной системы КТК поставки части объемов нефти с месторождения Кашаган перенаправлены на внутренний рынок - на Шымкентский нефтеперерабатывающий завод.
Отечественные НПЗ полностью покрывают спрос (реализацию на внутреннем рынке плюс экспорт). Так, объем производства бензина за январь-ноябрь 2025 года составил 5,4 млн тонн, тогда как импорт сократился до статистически незначимого показателя. Экспорт бензина, в свою очередь, вырос в 6,5 раза, но лишь до 206,4 тыс. тонн.
Объем реализации бензина на внутреннем рынке за год увеличился на 5,8%, достигнув за январь-ноябрь прошлого года 5,2 млн тонн.
По итогам декабря 2025-го розничные цены на бензин в РК выросли за год на 15,7%. По масштабу удорожания это стало одним из наиболее заметных скачков за последние пять лет. Еще годом ранее был отмечен рост лишь на 0,8%.
Региональная картина демонстрирует существенный разброс: максимальное удорожание в секторе было зафиксировано в Павлодарской области (на 19,8%), тогда как минимальные значения были отмечены в западных регионах - Западно-Казахстанской (на 11,9%), Атырауской (на 13,4%) и Актюбинской (на 13,5%) областях.
В среднем по стране в декабре 2025 года литр бензина марки АИ-92 стоил 235 тг, АИ-95 - 298 тг, АИ-98 - 325 тг. При этом в Министерстве энергетики (МЭ) РК сообщили, что мораторий на повышение цен на ГСМ продолжает действовать - в частности, стоимость бензина марки АИ-92 зафиксирована в октябре 2025 года и сохранится до конца марта текущего года. Цены на бензин марок АИ-95 и АИ-98 не регулируются государством.
Самые низкие цены на бензин традиционно наблюдаются на западе страны. Так, в Атырау стоимость литра бензина марки АИ-92 в декабре 2025 года составляла 219 тг, в Уральске - 223 тг, в Актобе - 224 тг. В Актобе был также самый дешевый бензин марки АИ-95: 275 тг. Следом идет Атырау: 276 тг за литр. Литр бензина марки АИ-98 дешевле всего обходился в Актау: 296 тг. Самые высокие цены на бензин наблюдались в Алматы, Жезказгане, Конаеве, Павлодаре и Семее.
Стоит отметить: цены на ГСМ, в том числе на бензин, к 2027 году сравняют по всему ЕАЭС, и, как заверили в МЭ РК, этот процесс будет проходить поэтапно. Напомним: в Казахстане самый дешёвый бензин среди всех стран ЕАЭС.
08.12.2025, 15:00 207991
Евразийский транспортный каркас: обсерватория проектов и интерактивная карта
Евразийский банк развития рассказал об обсерватории Евразийского транспортного каркаса - аналитическом инструменте для мониторинга и систематизации инфраструктурных проектов, связанных с международными транспортными коридорами и маршрутами.
Обсерватория включает базу данных проектов развития транспортной инфраструктуры, а также геоинформационную систему для их пространственного позиционирования. Она охватывает 13 стран Евразийского региона: Азербайджан, Армению, Афганистан, Беларусь, Грузию, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Монголию, Россию, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан", - отметили в банке.
Подчеркивается, что данные обсерватории формируются и регулярно обновляются на основе открытых источников, включая национальные и международные программы развития транспорта, пресс-релизы, экспертные оценки и иные доступные материалы.
По состоянию на 1 июля 2025 года обсерватория насчитывает 325 проектов, находящихся на разных стадиях реализации: как уже осуществляемых, так и планируемых. Общий объем инвестиций по этим проектам составляет 234 млрд долларов.Более половины всех проектов приходится на автодорожный сектор. В страновом разрезе 7 из 10 крупнейших проектов развития ЕТК приходится на Россию", - заявили в пресс-службе.
При отмечается, что более 60% от общего числа проектов по размеру инвестиций находятся в стадии реализации. По 13% проектов готовится проектная документация, а 27% - в стадии обсуждения или планирования.
На страны Центральной Азии приходится более 22% от инвестиций, направляемых на развитие ЕТК. Осуществляются или планируются к реализации 90 проектов на общую сумму около 53 млрд долларов. Порядка 44% от этой суммы - проекты, реализуемые в Казахстане. Почти две трети инвестиций в Центральной Азии направлены на развитие сети магистральных автодорог. На 10 крупнейших проектов приходится 58% от общего объема инвестиций в развитие ЕТК в Центральной Азии", - сообщили в ЕАБР.
Как сообщили в банке, в общей сложности 113 из 325 проектов развития ЕТК предполагают участие частного бизнеса в их реализации.
Порядка 17 проектов реализуются или могут быть реализованы на принципах ГЧП, в том числе не менее 2 проектов - на принципах трансграничного ГЧП. Увеличение числа проектов, привлекательных для МБР и частных инвесторов, в том числе на принципах ГЧП, становится важным направлением транспортного планирования и развития сотрудничества стран региона в транспортной сфере", - добавили в пресс-службе.
