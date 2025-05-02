01.05.2025, 20:07 4681
На побережье Каспия обнаружили 88 мертвых тюленей
Фото: Комитет рыбного хозяйства
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Актау. 1 мая. KAZAKHSTAN TODAY - 29 апреля 2025 года сотрудниками Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства в ходе мониторинга побережья Каспийского моря в Тупкараганском районе Мангистауской области обнаружены 88 туш тюленей, выброшенных на побережье, сообщили в Комитете рыбного хозяйства Минсельхоза РК.
На место обнаружения выехали представители инспекции, акимата и Института гидробиологии и экологии. Факт гибели краснокнижных животных зарегистрирован отделом полиции Тюбкараганского района Мангистауской области", - проинформировали в комитете.
По данным Казгидромета, за прошедший период в акватории региона преобладали западные ветры, которыми были принесены к берегу туши мертвых тюленей.
По информации научной организации (Институт гидробиологии и экологии) туши животных находятся в крайней стадии разложения, что делает невозможным проведение качественного отбора проб для дальнейших лабораторных исследований, включая токсикологические и патологоанатомические анализы. В настоящее время причины гибели водных животных установить затруднительно в связи со значительным временем прошедшим с момента предполагаемой смерти животных (2-3 недели)", - отметили в комитете.
Сообщается, что туши тюленей были утилизированы на полигоне в Тюбкараганском районе.
Мониторинг береговой полосы Каспийского моря продолжается, ситуация по факту гибели тюленей находится на контроле Комитета рыбного хозяйства МСХ РК", - сообщили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Казахстане создадут открытую базу данных о каспийских тюленях.
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24.04.2025, 14:57 47736
"Чисто. Весна": в Казахстане прошла международная экоакция компании "ЛУКОЙЛ"
Фото: Александр Спутников
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Астана. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Экологический марафон состоялся на более 2300 АЗС ЛУКОЙЛа и объединил более миллиона человек, сообщает пресс-служба компании.
В Казахстане в "Чисто.Весна" приняли участие 9 из 12 автозаправочных комплексов, работающих под брендом "ЛУКОЙЛ". В этом году проведение мероприятия совпало с открытием клубного мотосезона. Клиенты флагманской АЗС смогли воспользоваться услугой по проверке и замене моторного масла.
Программа также включала автограф-сессии со звездами, розыгрыши призов. Партнерами "Чисто.Весна" стали платформа лесовосстановления "Сохрани лес" и благотворительный проект "Больше, чем покупка".
Человеческий капитал, масштабные инициативы в сфере устойчивого развития - это именно те драйверы, которые помогают ЛУКОЙЛу объединять вокруг себя клиентов и сотрудников, дают компании конкурентные преимущества для движения вперед", - отметил основатель и генеральный директор сервиса "Сохрани лес" Андрей Хорошилов.
Экологический проект ЛУКОЙЛа "Чисто. Весна" проходит второй год подряд. В 2025 году в мероприятии приняли участие заправки в Казахстане, Узбекистане, Белоруссии и Турции, в общей сложности благоустроено свыше тысячи гектаров территорий.
24.04.2025, 11:05 50316
За последние 50 лет ледники стран ЦА потеряли 30% своей площади - ЕАБР
Фото: ИА "Кабар"
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Маскат. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Инициативы стран Центральной Азии в управлении водными ресурсами могут стать важным уроком для всего мира, заявил на ежегодном собрании ADFIAP-2025 главный экономист Евразийского банка развития Евгений Винокуров.
Он представил исследовательскую программу ЕАБР по водно-энергетическому комплексу Центральной Азии на ежегодной встрече Ассоциации финансовых институтов развития Азиатско-Тихоокеанского региона (ADFIAP) в Маскате. На пленарном заседании освещались актуальные вопросы и практические стратегии устойчивого управления водными ресурсами в регионе.
Главные выводы аналитиков ЕАБР в отношении проблем, с которыми сталкивается водно-энергетический комплекс Центральной Азии:
- За последние 50 лет ледники региона потеряли 30% своей площади. Отмечается снижение речного стока при постоянном увеличении спроса.
- 10 миллионов человек лишены доступа к чистой питьевой воде, причем устаревшие системы приводят к потерям от 40 до 55% общего объема воды.
Если не предпринять решительных шагов, к 2028 году дефицит воды в регионе может составить от 5 до 12 кубических километров ежегодно.
В условиях ограниченного предложения крайне важно повысить качество спроса: водосбережение является ключевым решением для управления водными ресурсами.
Евгений Винокуров также представил конкретные предложения ЕАБР:
Модернизация ирригационных систем
Переход на цифровые системы учета и точное орошение может обеспечить экономию до 20-30% используемой воды.
Стимулирование местного производства
Центральная Азия импортирует ирригационное оборудование на сумму 200 млн долларов ежегодно. В перспективе этот рынок удвоится до 400 млн долларов. Внутреннее производство способно удовлетворить растущий спрос и регион может создать новую отрасль промышленности с высокой конкурентоспособностью на мировом рынке.
Мобилизация инвестиций
Дефицит финансирования в секторе питьевого водоснабжения и водоотведения в 12 млрд долларов может быть устранен с помощью механизма государственно-частного партнерства и привлечения ресурсов банков развития.
Главный экономист ЕАБР особенно приветствовал масштабные национальные инициативы отдельных стран региона, включая намерение Казахстана по расширению площадей с применением водосберегающих технологий орошения до 150 тыс. гектаров в год к 2030 году, планы Узбекистана по экономии воды в объеме 15 млрд кубометров и строительство Кыргызстаном 106 новых водохранилищ для гарантированного обеспечения водными ресурсами.
Мы в ЕАБР не устаем повторять, что водные проблемы Центральной Азии требуют незамедлительного решения, основанного на тесном региональном взаимодействии. Наши исследования формируют четкую дорожную карту, направленную на повышение эффективности, привлечение инвестиций и развитие региональной координации с целью предотвращения тяжелых экономических и экологических последствий. Вот почему нексус воды и энергии в регионе постоянно в фокусе внимания нашего Банка: мы рассматриваем его в качестве одного из приоритетных направлений нашей работы, как с точки зрения инвестиций, так и с точки зрения научных исследований. Мы продолжаем выпуск уникальных работ, по этому направлению, например, вышедшие недавно доклады "Производство ирригационного оборудования в Центральной Азии: Индустриализация водного сектора" и "Бассейн реки Иртыш: трансграничные вызовы и практические решения", - подчеркнул Винокуров.
Для справки
Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 18 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей, и всестороннему развитию стран-участниц. К 2025 году в накопленном портфеле ЕАБР 305 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 16,5 млрд долл. США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
Ассоциация финансовых институтов развития Азиатско-Тихоокеанского региона (ADFIAP) выступает координатором работы всех банков развития и других финансовых институтов, занимающихся финансированием развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Миссия организации заключается в продвижении устойчивого развития через ее участников. Основанная в 1976 году, ADFIAP в настоящее время насчитывает 90 организаций-участниц в 40 странах мира. Также ADFIAP - один из учредителей и участников Всемирной федерации финансовых институтов развития, в состав которой входят региональные ассоциации Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки и Ближнего Востока.
Ранее ЕАБР в своем докладе спрогнозировал серьезную нехватку поливной воды в ЦА к 2028 году и предложил 10 практических шагов по водосбережению.
22.04.2025, 17:22 67406
Исторического минимума достиг уровень Каспия
Фото: depositphotos.com
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Астана. 22 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-министр водных ресурсов и ирригации Казахстана Болат Бекнияз на заседание Комитета по вопросам экологии и природопользования мажилиса заявил, что исторического минимума достиг уровень Каспийского моря, передает корреспондент агентства.
С 1900 года по 2023 год его уровень изменялся от минус 25,7 метра БС до минус 29,01 метра БС. То есть разницы между наибольшим уровнем в 1900 году и наименьшим в 1977 году составляет более трех метров. В настоящее время начиная с 2006 года уровень Каспийского моря имеет тенденцию к снижению и на данный момент уровень Каспийского моря составляет минус 29,21 метра БС, что является историческим минимумом. В результате падения уровня моря площадь водной поверхности моря сократилась, в основном за счет мелководной северо-восточной части", - заявил вице-министр.
По его словам, к основным факторам снижения уровня моря относятся уменьшение речного стока под влиянием климатического и антропогенного воздействия, рост испарения вследствие повышения температуры воздуха, снижение количества осадков в регионе.
За период 1976-2023 годы изменение среднегодовой температуры воздуха для Каспийского региона составило +0,51°C на каждые 10 лет. С 2006 по 2023 годы осадки над акваторией Каспийского моря снизились на 65 миллиметров. Все эти негативные факторы наблюдаются на фоне сокращения притока в Каспийское море", - сообщил Болат Бекнияз.
Он напомним, что в Каспийское море впадает около 130 рек, но основной объем притока порядка приходится на Волгу, которая обеспечивает более 80% притока. Сток реки Жайык (Урал) составляет не более 3% от общего стока.
Стоит отметить, что к началу 1970-х годов практически все крупные реки бассейна были зарегулированы. Принимая во внимание географическое положение Каспийского региона, его обширную территорию и удаленность от океана, в настоящее время изменение климата становится более ощутим. По научным оценкам, при сохранении текущих климатических тенденций и водохозяйственного режима прогнозируется дальнейшее снижение уровня Каспийского моря. Чтобы уровень Каспийского моря не снижался, необходим баланс между приходом и расходом воды", - добавил вице-министр водных ресурсов и ирригации.
Болат Бекнияз подчеркнул, что за последние пять лет наблюдается тенденция снижения стока реки Жайык (Урал).
Как было отмечено для стабилизации уровня моря необходимо стабильное поступление 279 кубометров в год воды, основной объем которой может обеспечить река Волга. В случае непринятия совместных усилий всех прикаспийских государств уровень моря, согласно научным прогнозам уже к 2030 году может достичь отметки от минус 29,5 до 30,2 метра БС. При этом в рамках Казахстанско-Российской комиссии река Волга не рассматривается, так как не является трансграничной", - заявила он.
По словам вице-министра, в этой связи планируется:
- на первом этапе с Российской Федерацией создать двустороннюю рабочую группу по изучению проблем обмеления Каспийского моря с участием специализированных научных институтов и профильных государственных органов;
- на втором этапе дальнейшую реализацию подготовленных рабочей группой выводов и рекомендаций проводить с участием всех прикаспийских государств в рамках Тегеранской конвенции.
Ранее депутат мажилиса Сергей Пономарев в ходе заседания нижней палаты заявил, что северная часть Каспийского моря может исчезнуть в течение 75 лет.
22.04.2025, 12:42 70686
"Карачаганак Петролеум" оштрафовали за выброс 264 тонн загрязняющих веществ в окружающую среду
Штраф составил около 740 млн тенге
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Уральск. 22 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Природоохранная прокуратура Западно-Казахстанской области оштрафовала компанию "Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В." за сверхнормативные выбросы в окружающую среду, сообщает пресс-служба ведомства.
Общий объем выбросов, загрязняющих окружающую среду, составил 264 тонны.
Компания привлечена к административной ответственности по статье 328 КоАП (Нарушение нормативов допустимого антропогенного воздействия на окружающую среду), штрафы на общую сумму 739 568 808 тенге полностью взысканы", - сообщили в прокуратуре.
Ранее Генпрокуратура согласовала проверку компании "Казцинк" в связи неблагоприятной экологической ситуацией в Усть-Каменогорске. В феврале прошлого года "Казцинк" оштрафовали на 50 млн тенге за загрязнение реки Ульбы.
21.04.2025, 14:04 79131
Паспортизацию и учет деревьев проведут в Астане
В текущем году в столице планируют высадить более 1 млн зеленых насаждений
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Астана. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву представили планы по озеленению и благоустройству столицы, информирует Акорда.
Аким Астаны Женис Касымбек рассказал, что в этом году в городе планируется посадить свыше 1 млн зеленых насаждений, а также благоустроить более 180 общественных и дворовых пространств. Работы охватят исторические улицы, президентский парк, правительственный квартал, набережную реки Есиль, аллею "Мыңжылдық", триатлон-парк, бульвар Greenline, Линейный парк, привокзальную территорию, Парк иллюзий, улицы Сыганак, Ш.Калдаякова, Гете, Биржан Сала и другие.
Кроме того, в городе проведут паспортизацию и системный учет деревьев с оцифровкой, внедрят QR-коды, через которые жители смогут узнать информацию о дереве и в случае проблемы сообщить о ней городским органам.
Также будет продолжена очистка русла реки Акбулак. Кроме того, начнется реконструкция спортивного комплекса "Казахстан".
Ранее Касым-Жомарт Токаев выступил на экологическом фестивале "Таза Қазақстан".
21.04.2025, 12:49 79906
Токаев: Никто за нас не наведет порядок и чистоту
Фото: Акорда
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Астана. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на экологическом фестивале "Таза Қазақстан", сообщает Акорда.
Он подчеркнул особую значимость проводимого фестиваля и выразил благодарность всем, кто с первого дня принимал активное участие в общенациональной акции.
Глава государства отметил, что поддержание в чистоте ума, тела и окружающей среды является отражением внутренней культуры человека.
Чистота должна начинаться с каждого человека, каждого дома, каждой улицы и каждого города. Акция "Таза Қазақстан" не должна быть одноразовой, она должна стать нашим образом жизни", - заявил Токаев.
В своей речи он высоко оценил деятельность волонтеров и назвал их подлинными патриотами своей страны. Также президент подвел итоги работы, проведенной в рамках проекта "Таза Қазақстан". Вывезены миллионы тонн мусора и высажены саженцы. Хорошей традицией становится проведение акции "Всеказахстанский день посадки леса".
В рамках этой акции за последние три дня во всех регионах страны высажено почти 4,5 миллиона сеянцев, которые пополнили наш лесной фонд. Наводя порядок вокруг, высаживая деревья, мы создаем комфортную и здоровую окружающую среду. Только от нас зависит, в каком состоянии будут наши дворы и улицы, парки и скверы. Чистота и порядок - это одни из ключевых показателей высокого качества жизни", - отметил глава государства.
Он добавил, что следует прививать бережное отношение к природе и культуру чистоты каждому гражданину, особенно молодому поколению.
Важно сортировать мусор, экономить воду и электричество, нельзя сорить в общественных местах. Это должно стать нормой поведения в нашем обществе. Следует уделять особое внимание экологическому просвещению. Это одно из ключевых направлений общенациональной кампании "Таза Қазақстан". Сейчас мы видим, что все больше людей бережно и ответственно относятся к окружающей среде. Наши граждане осознанно выбирают экологический стиль жизни. Только что я обошел стенды, где были выставлены работы наших предприятий, которые уделяют внимание экологии. Благодарен за это вам! В обществе формируется новая экологическая культура. Мышление всего народа начало меняться. Молодежь это глубоко осознает. Никто за нас не наведет порядок и чистоту на нашей земле", - сказал президент.
Напомним, в ходе проведения акции "Всеказахстанский день посадки леса", за последние три дня во всех регионах страны высажено почти 4,5 миллиона сеянцев.
18.04.2025, 10:32 96666
Где можно получить бесплатные саженцы в Алматы
Фото: акимат Алматы
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Алматы. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Управление экологии и окружающей среды города Алматы объявило о ежегодной акции "Зеленый двор". В весенний период 2025 года одобрено 228 заявок, по которым будут выданы порядка 2 тысяч саженцев. Жители города смогут бесплатно получить саженцы лиственных деревьев для озеленения дворов многоквартирных домов и общественных пространств, сообщили в городском акимате.
Выдача саженцев состоится 19-20 апреля 2025 года в комьюнити-центрах каждого района по следующим адресам:
1. Ауэзовский район - микрорайон Мамыр-1, 26/1.
2. Алатауский район - микрорайон Саялы, 71.
3. Медеуский район - проспект Назарбаева, 36.
4. Жетысуский район - улица Боткина, 20.
5. Турксибский район - микрорайон Жас-Канат, 49а.
6. Алмалинский район - улица Байтурсынова, 22/1.
7. Наурызбайский район - микрорайон Шугыла, 343/7.
8. Бостандыкский район - проспект Абая, 164/6.
В каждом комьюнити-центре будут раздавать до 100 штук саженцев. Основная часть саженцев будет подготовлена к выдаче по адресу: Алатауский район, проспект Рыскулова, 1/1 (ТОО "Eco Almaty").
Участникам акции в дальнейшем необходимо предоставить фотоотчет о посадке саженцев. За дополнительной информацией по акции можно обратиться в отдел мониторинга и управления зеленого фонда управления экологии и окружающей среды города Алматы по телефону +7 771 894 34 57", - отметили в акимате.
17.04.2025, 10:30 101636
Обработку зеленых насаждений проведут в Алматы
Фото: акимат Алматы
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Алматы. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - С 20 апреля 2025 года в Алматы стартует сезон биологической обработки зеленых насаждений. Мероприятия проводятся с целью улучшения состояния деревьев, повышения их устойчивости к вредителям и сохранения экологического баланса в городе, сообщили в городском акимате.
Работы осуществляются в ночное время: отсутствие прямого солнечного света способствует более длительному действию средств на вредителей за счет замедленного испарения.
План обработки на текущий год охватывает 2,3 миллиона зеленых насаждений на землях общего пользования. Работы выполняются в четыре этапа подрядными организациями, имеющими лицензии на производство и применение пестицидов:
- I этап: с 20 апреля по 30 мая - первая обработка (включая четырехкратную обработку дубов и двукратную - тополей);
- II этап: с 1 июня по 30 июня - вторая обработка;
- III этап: с 5 июля по 5 августа - третья обработка;
- IV этап: с 15 августа по 20 сентября - четвертая обработка.
Для обработки используются сертифицированные биологические и в некоторых случаях химические препараты низкого класса опасности (П-4), разрешенные к применению на территории страны с учетом климатических факторов и безвредные для людей, птиц и животных", - отметили в акимате.
Сообщается, что по результатам работ последних четырех лет зафиксирована высокая эффективность препаратов, особенно в борьбе с такими вредителями-фитофагами, как каштановая моль, боярышниковая и розанная листовертки. Ежегодная систематическая обработка позволяет стабильно снижать численность опасных насекомых и поддерживать здоровье городских деревьев.
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Ваше мнение
Сайгаки - уникальные животные, которые являются настоящим символом казахской степи. Еще осенью 2023 года сайгу включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным. И Минэкологии объявило, что антилоп будут отстреливать. В феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен. Считаете ли вы необходимым возобновление отстрела уникальных животных?