Открытую базу данных о каспийских тюленях создадут в Казахстане

Фото: Жанарбек Аманкулов

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Астана. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Открытую базу данных для каспийского тюленя создадут в Казахстане. Планируется, что научные исследования ведущих мировых ученых, данные мониторинга с датчиков слежения, результаты анализов эндемика Каспия будут собраны в открытой информационной базе, сообщил организатор проекта Центрально-Азиатский институт экологических исследований (CAIER).









Данные научно-исследовательских работ показали катастрофическую экологическую обстановку на Каспии и стали основанием для включения каспийского тюленя в Красную книгу Казахстана.





Для изучения причин сокращения популяции каспийского тюленя требуется доступ к научным исследованиям, многие из которых на данный момент разрознены и находятся в закрытом доступе. За 10 лет научно-исследовательской работы учеными нашего института проведены уникальные анализы и собрана обширная база данных. Мы планируем, создать открытую big date, которая позволит отечественным и международным ученым объединить усилия по спасению каспийского тюленя и всего прикаспийского региона", - рассказала основатель CAIER эколог Асель Тасмагамбетова.





В начале февраля завершилась очередная научно-исследовательская экспедиция CAIER на Каспий, в которой приняли ученые из Великобритании, Казахстана и США, а также съемочная группа международного телеканала BBC.





Во время экспедиции была оказана ветеринарная помощь больным каспийским тюленям, отобраны пробы воды, снежного покрова и проведен ряд уникальных анализов. Также на животных установлены биометрические облегченные датчики слежения.





Датчики включают три спутниковых модуля и один модуль LoRa, позволяют минимизировать вмешательство в естественное поведение тюленей. Такой подход обеспечил получение точных данных о температуре, давлении, глубине, местоположении GPS, скорости перемещения, ориентации и проводимости без значительного влияния на поведенческие паттерны животных.





В свою очередь профессор Даниель Коста, ведущий мировой исследователь ластоногих, принимавший участие в экспедиции CAIER, считает, что выполненные анализы внесут значимый вклад в исследование сокращения популяции каспийского тюленя.





Лаборатория Коста с энтузиазмом собирала различные биологические образцы у каспийских тюленей во время экспедиции 2025 года. Мы с нетерпением ждем результатов анализа, который поможет нам глубже понять объем крови, физиологию стресса, поведенческие особенности кормления, энергетические затраты на размножение, гематологические показатели, состав молока и многое другое. Мы благодарны за приглашение принять участие в этой экспедиции и с радостью продолжаем изучать экологию и здоровье этого уникального вида", - рассказал профессор.





На данный момент все пробы отправлены для исследования в высокотехнологичную лабораторию. Планируется, что результаты анализов будут включены в единую базу данных о жизнедеятельности каспийского тюленя.



