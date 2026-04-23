Экосаммит в Астане: президент Монголии заявил о деградации пастбищ

Фото: Дмитрий Доценко, Instagram/dots_foto

Алматы. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На реконструируемой улице Пушкина в Алматы появилась новая скульптурная композиция с изображением поэта Александра Пушкина, сидящего на лавочке с пером в руке. Также на пешеходной зоне установлены фигуры персонажей из его произведений - золотой рыбки и ученого кота. Необычную городскую инсталляцию запечатлел на своих снимках алматинский фотограф Дмитрий Доценко





Александр Пушкин изображен в расслабленной позе, словно присел на минуту во время прогулки по городу. Композицию дополняют персонажи его сказок: золотая рыбка и ученый кот с книгами. Примечательно, что фигура кота установлена под живым дубом, что создает прямую отсылку к знаменитому "Лукоморью" из поэмы "Руслан и Людмила".





Реконструкция улицы Пушкина продолжается. Ожидается, что после завершения работ она станет одной из новых прогулочных локаций в центре города.





Напомним, в марте на набережной озера Сайран в Алматы установили арт-объект "Единство" , посвященный реальной истории спасения собаки в 2016 году. Скульптура работы Ербосына Мельдибекова изображает прохожих, выстроившихся в живую цепь, чтобы вытащить тонувшее животное из воды.





После открытия арт-объект получил широкую известность не только в Казахстане, но и за рубежом. О нем написали более ста зарубежных СМИ, включая CBS, BBC Arabic, The Times of India и La Repubblica.



