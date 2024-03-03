Качество дорог и придорожной инфраструктуры в Казахстане раскритиковал сенатор
Астана. 29 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Низкое качество строительства, плохое состояние дорог и придорожного сервиса отметил в своем депзапросе сенатор Талгат Жунусов.
Поводом для депзапроса послужили неоднократные обращение жителей и депутатов маслихата Акмолинской области.
Качественные современные автодороги имеют огромное стратегическое значение для нашей страны. Они содействуют привлечению инвестиций и наращиванию экспорта, помогают раскрыть потенциал регионов и положительно отражаются на всей экономике и качестве жизни людей", - отметил сенатор.
Он напомнил о поручении президента развивать дорожную отрасль.
Дороги должны быть качественными, но пока этого не наблюдается. Дорог высокого качества у нас по-прежнему, к сожалению, мало. Общая протяженность дорог в хорошем состоянии за последние 4 года увеличилась на 3 тыс. км, причем главным образом за счет республиканских трасс. Здесь дороги, полностью соответствующие нормативным требованиям, составляют 92%", - озвучил цифры депутат.
Что касается хороших дорог областного значения, их доля в некоторых регионах не дотягивает даже до 60%, сообщил Жунусов.
Проблему также представляет порядок определения цен.
Он напрямую влияет на стоимость дорожных работ. Зарубежные подрядчики часто выходят на конкурс, заведомо занижая цены на битум, асфальт, асфальтобетон, щебень и другие материалы. Поэтому отечественные компании либо вовсе отказываются от таких подрядов, либо демпингуют по цене, что негативно сказывается на качестве дорог и на сроках выполнения дорожного строительства. Отраслевым заинтересованным ведомствам необходимо разобраться в этой ситуации", - подчеркнул депутат.
Он отдельно отметил, что от качества дорог и придорожной инфраструктуры зависит безопасность дорожного движения. Между тем на многих участках дорог отсутствует освещение.
Дело не только в неразвитой инфраструктуре, а в объективном дефиците средств. Тариф на электроэнергию достаточно высокий, это вынужденная экономия, и она приводит, к сожалению, к авариям и трагедиям", - посетовал Жунусов.
От граждан также регулярно поступают жалобы на придорожный сервис либо его отсутствие.
Еще одна проблема, по мнению сенатора - машины-тяжеловесы.
Известно, какой урон они наносят дорогам, которые не предусмотрены для этих машин. Когда нарушают нормы перевозки грузов, как правило, ДТП на трассах неизбежны", - заявил Жунусов.
Сейчас максимально допустимая нагрузка на ось в РК составляет 10 тонн, но водители китайских большегрузов, а это в основном недропользователи, работающие на карьерах, грузят до 40 тонн и более.
Применяемые штрафы не всегда эффективны. А если идет автопоезд, который везет до 80 тонн, то такой груз нужно возить только по рельсам. В западных странах такие самосвалы не выезжают за пределы карьеров. У нас же многотонники спокойно курсируют по нашим асфальтированным дорогам", - подчеркнул Жунусов.
Только в Целиноградском районе Акмолинской области действует 60 контрактов на недропользование, такая же ситуация в Шортандинском и Аршалынском районах. В целом вопрос разрушения дорог тяжеловесным транспортом стоит остро во всех регионах республики, отметил депутат.
Он призвал правительство решить следующие вопросы:
- предпринять действенные меры по привлечению отечественных компаний к реализации проектов в автодорожной отрасли;
- принять меры по поэтапному повышению качества и обустройства дорог, в частности их освещения в сельских населенных пунктах и пригородах, а также улучшению придорожного сервиса;
- ужесточить контроль либо ограничить проезд большегрузных машин, не соблюдающих нагрузку на ось, на дорогах страны.
С 1 марта в восьми регионах Казахстана будет введено ограничение для большегрузов для сохранности дорог.
Инспекцию всех асфальтобетонных заводов проведут в Казахстане.